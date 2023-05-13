Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

Пеер Копмейнерс пробует нанести удар издали, но Хавьер Мус держит все под контролем

Пеер Копмейнерс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

48' Азаркан Маруан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

48' Antoine Colassin ослабляет давление, выбив мяч.

47' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Ван Хойдонк Сидней

47' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

46' Удар от ворот произведет Херенвен

46' Redouan El Yaakoubi не смог попасть в створ ударом издали

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

44' Бас Юлиан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

44' Дриауех Каухайб создает голевую возможность для своего партнера по команде.

44' Эксельсиор идет вперед с потенциально опасной атакой.

42' Удар от ворот произведет Эксельсиор

42' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Нуннели Че

41' Antoine Colassin из команды Херенвен перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

41' Азаркан Маруан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

40' Матч возобновлен

40' Ньивпорт Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

40' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Кензо Гудмийн нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Загре Артур создает голевую возможность для своего партнера по команде.

37' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Херенвен

33' Бас Юлиан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

33' Хорошую попытку сделал Нуннели Че . Удар в створ, но вратарь начеку

33' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Удар от ворот произведет Эксельсиор

32' Матч возобновлен

31' Кензо Гудмийн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

31' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Кёлерт Матс из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Удар от ворот произведет Эксельсиор

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Antoine Colassin из команды Херенвен в офсайде

25' Кёлерт Матс создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

23' Удар от ворот произведет Эксельсиор

23' Antoine Colassin нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо

23' Нуннели Че из команды Херенвен своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

22' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

22' Матч возобновится спорным мячом

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Redouan El Yaakoubi выиграл воздушное противоборство у Antoine Colassin.

21' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Redouan El Yaakoubi из команды Эксельсиор перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

19' Удар от ворот произведет Эксельсиор

18' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

17' Херенвен совершает вбрасывание на своей половине поля

14' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

12' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

10' Бохневич Павел выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Хайе Том навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

8' Херенвен идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Херенвен совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Redouan El Yaakoubi наказан за толчок Сахрауи Осам

7' Удар от ворот произведет Херенвен

7' Азаркан Маруан из команды Эксельсиор своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Эксельсиор совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Эксельсиор совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Матч возобновлен

3' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Удар от ворот произведет Эксельсиор

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня отличная погода для футбола.

1' Эксельсиор начинает с центра поля