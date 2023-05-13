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  4. Эредивизие 2022-2023

Нидерланды: Эредивизие
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
Утрехт
1:0
Второй тайм: 90+'
Валвейк
0'
18' Желтая карточка
Адевойе Шоун
0:0
20' Не забитый пенальти
Дувикас Анастасиос
54' Желтая карточка
Гаари Жюрьен
1:0
60' Гол
Дувикас Анастасиос
65' Желтая карточка
Тоорнстра Йенс

Ход матча

18'
 
Адевойе Шоун
20'
Дувикас Анастасиос
0:0
54'
 
Гаари Жюрьен
60'
Дувикас Анастасиос
(Тоорнстра Йенс)
1:0
61'
 
Баккали Закария
Йозефзон Флориан
65'
Тоорнстра Йенс
 
72'
 
Кёйперс Рой
Лутонда Тьерри
75'
Модибо Саньян
Ван дер Марел Марк
 
75'
Лабьяд Закария
Рамселар Барт
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 3
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 9
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 2
  • 283 Количество передач 243
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Утрехт
Ничья
Валвейк
4.60
6.10
5.20
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Баркас
Василис
17
Клейбер
Шон
33
Ван
дер
Хорн
Майк
24
Виргевер
Ник
2
Ван
дер
Марел
Марк
18
Тоорнстра
Йенс
6
Боздоган
Джан
26
Бауссайд
Отман
22
Ван
де
Стрек
Сандер
23
Рамселар
Барт
9
Дувикас
Анастасиос
1
Вассен
Этьенн
2
Леливелд
Юлиан
23
Гаари
Жюрьен
4
Адевойе
Шоун
5
Лутонда
Тьерри
33
Yassin
Oukili
6
Анита
Вурнон
14
Клемент
Пелле
10
Йозефзон
Флориан
29
Крамер
Михил
7
Лобете
Хулен
Утрехт
4-2-3-1
Валвейк
4-3-3

История личных встреч

Утрехт
Валвейк

10 матчей

90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед

16 матчей

56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед

История матчей

Э
2:2
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:2
Э
3:1
Э
2:1
Э
0:1
ТМК
4:0
Э
5:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
4:0
Э
0:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:1

Голы

Всего голов

17
11

Голов в среднем за матч

2.13
1.38

Среднее время на гол

42
65

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.63

Среднее время на гол

48
144

Всего голов

32
16

Голов в среднем за матч

2
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Утрехт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дувикас Анастасиос 17 (3) 0.55
Дост Бас 9 0.29
Ван де Стрек Сандер 9 0.29
Бауссайд Отман 3 0.1
Бут Тейлор 2 0.06
Тоорнстра Йенс 1 0.03
Клейбер Шон 1 0.03
Боздоган Джан 1 0.03
Силла Мусса 1 0.03
Йенсен Виктор 1 0.03
Виргевер Ник 1 0.03
Модибо Саньян 1 0.03
Редан Дайшон 1 0.03
Дескотт Антони 1 0.03
Юнес Амин 0 0
Ван дер Хорн Майк 0 0
Брауэрс Люк 0 0
Валвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Крамер Михил 12 (2) 0.39
Йозефзон Флориан 5 0.16
Бель-Хассани Иллиас 5 0.16
Лобете Хулен 4 0.13
Yassin Oukili 3 0.1
Ван ден Бёйс Дарио 3 (2) 0.1
Баккали Закария 3 0.1
Леливелд Юлиан 2 0.06
Анита Вурнон 2 0.06
Клемент Пелле 2 0.06
Бирет Мика 2 0.06
Лутонда Тьерри 1 0.03
Адевойе Шоун 1 0.03
Бакари Саид 0 0
Вруг Патрик 0 0
Кёйперс Рой 0 0

Карточки

Утрехт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тоорнстра Йенс 6 0
Ван дер Марел Марк 5 0
Брауэрс Люк 5 0
Бут Тейлор 5 0
Ван де Стрек Сандер 4 0
Клейбер Шон 4 0
Ван дер Хорн Майк 3 0
Бауссайд Отман 3 0
Модибо Саньян 3 0
Боздоган Джан 3 0
Дост Бас 2 0
Клюйверт Рубен 2 0
Виргевер Ник 1 0
Лабьяд Закария 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван дер Кюст Джевенсио 1 0
Валвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гаари Жюрьен 7 0
Адевойе Шоун 7 0
Yassin Oukili 7 0
Бель-Хассани Иллиас 3 2
Крамер Михил 5 0
Леливелд Юлиан 4 0
Анита Вурнон 3 0
Ван ден Бёйс Дарио 3 0
Вассен Этьенн 3 0
Августейнс Себбе 2 0
Лобете Хулен 2 0
Йозефзон Флориан 1 0
Сёнтьенс Матс 1 0
Ньивпорт Ларс 1 0
Клемент Пелле 1 0
Кёйперс Рой 1 0
Бирет Мика 1 0

Результаты матчей

Утрехт
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Валвейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
10
Утрехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Валвейк
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

16
9

Волевые поражения

29
31
Утрехт
50%
50%
11 побед 11 поражений
Первый тайм
26% (8)
48% (15)
26% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
35% (11)
29% (9)
35% (11)
Валвейк
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
16% (5)
55% (17)
29% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
32% (10)
52% (16)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

5
5

Волевые победы

18
12

Волевые поражения

35
41

Голы по времени матча

Забито

15
17
5 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 11
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 22
3
20%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
3
20%
2
12%
46-60
3
20%
5
29%
29%
61-75
4
27%
4
24%
76-90

Пропущено

13
31
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 21
3 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 12
1
8%
3
10%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
5
38%
6
19%
31-45
1
8%
5
16%
46-60
2
15%
6
19%
61-75
4
31%
10
32%
76-90

Забито

33
33
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
4
12%
4
12%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
9
27%
3
9%
61-75
10
30%
13
39%
76-90

Пропущено

33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
15%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
9
27%
5
23%
31-45
4
12%
4
18%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
9
27%
3
14%
76-90

Забито

48
50
18 В 1-м тайме 19
30 Во 2-м тайме 31
17 Забивали первыми 13
6 Не забивали 9
7
15%
6
12%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
9
19%
8
16%
31-45
4
8%
6
12%
46-60
12
25%
8
16%
61-75
14
29%
29%
17
34%
76-90

Пропущено

46
53
22 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 32
11 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 25
6
13%
5
9%
1-15
2
4%
5
9%
16-30
14
30%
11
21%
31-45
5
11%
9
17%
46-60
6
13%
10
19%
61-75
13
28%
13
25%
76-90

Результаты последних матчей

Утрехт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2
Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0

Результаты матчей

Утрехт
Валвейк

Точный счет

1:0
4 раза 27%
0:0
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
8 раз 53%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 20%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
6:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 10%
0:3
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 10%
1:4
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
11 раз 35%
2
8 раз 26%
0
6 раз 19%
3
3 раза 10%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
9 раз 29%
1
8 раз 26%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%

Тоталы голов в матче

Утрехт
Валвейк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
13
3
3
12
1.5
10
6
1
14
2.5
6
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
2
0.5
Больше Меньше
9
6
11
5
1.5
4
11
5
11
2.5
2
13
3
13
3.5
1
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
6
0.5
Больше Меньше
22
9
14
17
1.5
14
17
6
25
2.5
8
23
3
28
3.5
4
27
1
30
4.5
2
29
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 31 23 7 1 75 - 28 76
2.
ПСВ
 31 21 5 5 82 - 35 68
3.
Аякс
 31 18 9 4 79 - 32 63
4.
АЗ Алкмаар
 31 18 7 6 59 - 32 61
5.
Твенте
 32 16 10 6 58 - 26 58
6.
Спарта Роттердам
 32 15 8 9 51 - 36 53
7.
Утрехт
 1:0 32 14 9 9 50 - 45 51
8.
Херенвен
 32 11 9 12 39 - 47 42
9.
Валвейк
 0:1 32 11 8 13 50 - 54 41
10.
НЕК Неймеген
 32 8 14 10 41 - 41 38
11.
Гоу Эхед Иглс
 31 9 10 12 43 - 51 37
12.
Фортуна Ситтард
 31 10 5 16 37 - 56 35
13.
Волендам
 32 9 6 17 39 - 66 33
14.
Витесс
 31 7 10 14 36 - 50 31
15.
Эксельсиор
 32 8 5 19 27 - 68 29
16.
Эммен
 31 6 10 15 29 - 54 28
17.
Гронинген
 31 4 6 21 29 - 61 18
18.
Камбюр
 31 4 4 23 21 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 15 13 1 1 49 - 10 40
2.
Твенте
 16 12 4 0 43 - 10 40
3.
Фейеноорд
 15 11 4 0 34 - 9 37
4.
Аякс
 16 9 5 2 44 - 13 32
5.
Валвейк
 0:1 16 9 3 4 34 - 21 30
6.
АЗ Алкмаар
 15 8 5 2 30 - 17 29
7.
Спарта Роттердам
 16 9 2 5 28 - 17 29
8.
Утрехт
 1:0 16 7 5 4 16 - 13 26
9.
Волендам
 16 8 1 7 26 - 30 25
10.
Гоу Эхед Иглс
 16 6 6 4 25 - 23 24
11.
Эксельсиор
 16 7 2 7 19 - 26 23
12.
Фортуна Ситтард
 16 5 3 8 20 - 27 18
13.
Херенвен
 16 5 3 8 19 - 26 18
14.
НЕК Неймеген
 16 3 9 4 28 - 25 18
15.
Эммен
 16 3 9 4 15 - 20 18
16.
Витесс
 15 3 6 6 16 - 25 15
17.
Гронинген
 15 3 3 9 18 - 26 12
18.
Камбюр
 16 2 0 14 10 - 33 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фейеноорд
 16 12 3 1 41 - 19 39
2.
АЗ Алкмаар
 16 10 2 4 29 - 15 32
3.
Аякс
 15 9 4 2 35 - 19 31
4.
ПСВ
 16 8 4 4 33 - 25 28
5.
Утрехт
 1:0 16 7 4 5 34 - 32 25
6.
Спарта Роттердам
 16 6 6 4 23 - 19 24
7.
Херенвен
 16 6 6 4 20 - 21 24
8.
НЕК Неймеген
 16 5 5 6 13 - 16 20
9.
Твенте
 16 4 6 6 15 - 16 18
10.
Фортуна Ситтард
 15 5 2 8 17 - 29 17
11.
Витесс
 16 4 4 8 20 - 25 16
12.
Гоу Эхед Иглс
 15 3 4 8 18 - 28 13
13.
Валвейк
 0:1 16 2 5 9 16 - 33 11
14.
Камбюр
 15 2 4 9 11 - 30 10
15.
Эммен
 15 3 1 11 14 - 34 10
16.
Волендам
 16 1 5 10 13 - 36 8
17.
Гронинген
 16 1 3 12 11 - 35 6
18.
Эксельсиор
 16 1 3 12 8 - 42 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
  • — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
  • — Вылет в Первый дивизион

Топ бомбардиров
Утрехт Дувикас Анастасиос 17 (4)
Херенвен Ван Хойдонк Сидней 16 (1)
ПСВ Симонс Хави 15 (8)
Фейеноорд Хименес Сантьяго Томас 14 (2)
Твенте Черны Вацлав 12 (10)
Весь список

Топ нарушителей
Витесс Виттек Максимилиан 1 9
Твенте Проппер Робин 10
Аякс Альварес Эдсон 10
Гронинген Те Вирик Мик 1 7
НЕК Неймеген Таннан Уссама 1 7
Весь список
  • Второй тайм
  • 80'
    Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Баркас Василис из команды Утрехт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 79'
    Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 79'
    Вассен Этьенн из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • Угловой
    79'
    Тоорнстра Йенс навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 78'
    Анита Вурнон из команды Валвейк перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 78'
    Удар от ворот произведет Утрехт
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    • 75'
      Контроль мяча: Утрехт: 50%, Валвейк: 50%.
    • 75'
      Адевойе Шоун ослабляет давление, выбив мяч.
    • 74'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 74'
      Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 73'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 72'
      Тактическая замена. Лутонда Тьерри уходит с поля и его заменяет Roy Kuijpers
    • Фол, нарушение
      72'
      Гаари Жюрьен задерживает мяч рукой
    • 72'
      Ван дер Марел Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 71'
      Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 70'
      Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Galgenwaard. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Утрехт
    Ничья
    Валвейк
    4.60
    6.10
    5.20
    Все Коэффициенты
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