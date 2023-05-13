Тур: 32. Стадион: Галгенваард. Главный судья: Оострём Ингмар
0'
18' Желтая карточкаАдевойе Шоун
0:0
20' Не забитый пенальтиДувикас Анастасиос
54' Желтая карточкаГаари Жюрьен
1:0
60' ГолДувикас Анастасиос
65' Желтая карточкаТоорнстра Йенс
2:0
90' ГолЛабьяд Закария
90'+31
Ход матча
18'
20'
54'
60'
65'
90'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 2
-
4 Угловые 4
-
0 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
442 Количество передач 502
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
17
Клейбер
Шон
24
Виргевер
Ник
23
Гаари
Жюрьен
29
Крамер
Михил
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Клейбер ШонЗащитник
- Защитник
-
24 Виргевер НикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Michael Silberbauer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Гаари ЖюрьенЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Перейра ЖоэлВратарь
- Защитник
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Фелида КевинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Joseph Oosting
История личных встреч
Утрехт
Валвейк
10 матчей
90%
10%
9 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
90%
20%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 6 побед
16 матчей
56.3%
18.8%
24.9%
9 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
56.3%
25%
18.7%
9 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
43.8%
18.8%
37.4%
7 побед 3 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
11
Голов в среднем за матч
2.13
1.38
Среднее время на гол
42
65
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.63
Среднее время на гол
48
144
Всего голов
32
16
Голов в среднем за матч
2
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
10
Больше 63%
Меньше 38%
6
6
Больше 38%
Меньше 63%
10
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Утрехт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дувикас Анастасиос
|17 (3)
|0.53
|Дост Бас
|9
|0.28
|Ван де Стрек Сандер
|9
|0.28
|Бауссайд Отман
|3
|0.09
|Бут Тейлор
|2
|0.06
|Боздоган Джан
|1
|0.03
|Тоорнстра Йенс
|1
|0.03
|Клейбер Шон
|1
|0.03
|Силла Мусса
|1
|0.03
|Йенсен Виктор
|1
|0.03
|Виргевер Ник
|1
|0.03
|Лабьяд Закария
|1
|0.03
|Модибо Саньян
|1
|0.03
|Редан Дайшон
|1
|0.03
|Дескотт Антони
|1
|0.03
|Юнес Амин
|0
|0
|Ван дер Хорн Майк
|0
|0
|Брауэрс Люк
|0
|0
Валвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Крамер Михил
|12 (2)
|0.38
|Йозефзон Флориан
|5
|0.16
|Бель-Хассани Иллиас
|5
|0.16
|Лобете Хулен
|4
|0.13
|Yassin Oukili
|3
|0.09
|Ван ден Бёйс Дарио
|3 (2)
|0.09
|Баккали Закария
|3
|0.09
|Леливелд Юлиан
|2
|0.06
|Анита Вурнон
|2
|0.06
|Клемент Пелле
|2
|0.06
|Бирет Мика
|2
|0.06
|Лутонда Тьерри
|1
|0.03
|Адевойе Шоун
|1
|0.03
|Бакари Саид
|0
|0
|Вруг Патрик
|0
|0
|Кёйперс Рой
|0
|0
Карточки
Утрехт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тоорнстра Йенс
|7
|0
|Ван дер Марел Марк
|5
|0
|Брауэрс Люк
|5
|0
|Бут Тейлор
|5
|0
|Ван де Стрек Сандер
|4
|0
|Клейбер Шон
|4
|0
|Ван дер Хорн Майк
|3
|0
|Бауссайд Отман
|3
|0
|Модибо Саньян
|3
|0
|Боздоган Джан
|3
|0
|Дост Бас
|2
|0
|Клюйверт Рубен
|2
|0
|Виргевер Ник
|1
|0
|Лабьяд Закария
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван дер Кюст Джевенсио
|1
|0
Валвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гаари Жюрьен
|7
|0
|Адевойе Шоун
|7
|0
|Yassin Oukili
|7
|0
|Бель-Хассани Иллиас
|3
|2
|Крамер Михил
|5
|0
|Леливелд Юлиан
|4
|0
|Анита Вурнон
|3
|0
|Ван ден Бёйс Дарио
|3
|0
|Вассен Этьенн
|3
|0
|Августейнс Себбе
|2
|0
|Лобете Хулен
|2
|0
|Йозефзон Флориан
|1
|0
|Сёнтьенс Матс
|1
|0
|Ньивпорт Ларс
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Кёйперс Рой
|1
|0
|Бирет Мика
|1
|0
Результаты матчей
Утрехт
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
19% (3)
63% (10)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Валвейк
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
6
10
Утрехт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
13% (2)
50% (8)
Валвейк
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
31% (5)
56% (9)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
16
9
Волевые поражения
29
31
Утрехт
52.2%
47.8%
12 побед 11 поражений
Первый тайм
25% (8)
50% (16)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Валвейк
25%
75%
6 побед 18 поражений
Первый тайм
16% (5)
56% (18)
28% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
16% (5)
31% (10)
53% (17)
Сухие победы
7
2
Сухие поражения
5
6
Волевые победы
18
12
Волевые поражения
35
41
Голы по времени матча
Забито
17
17
5 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
3
18%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
2
12%
2
12%
31-45
4
24%
2
12%
46-60
3
18%
5
29%
29%
61-75
5
29%
29%
4
24%
76-90
Пропущено
13
33
6 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 23
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
1
8%
3
9%
1-15
0
0%
1
3%
16-30
5
38%
6
18%
31-45
1
8%
6
18%
46-60
2
15%
6
18%
61-75
4
31%
11
33%
76-90
Забито
33
33
13 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 7
18 Не забивали 19
4
12%
4
12%
1-15
2
6%
3
9%
16-30
7
21%
6
18%
31-45
1
3%
4
12%
46-60
9
27%
3
9%
61-75
10
30%
13
39%
76-90
Пропущено
33
22
16 В 1-м тайме 11
17 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
5
15%
2
9%
1-15
2
6%
4
18%
16-30
9
27%
5
23%
31-45
4
12%
4
18%
46-60
4
12%
4
18%
61-75
9
27%
3
14%
76-90
Забито
50
50
18 В 1-м тайме 19
32 Во 2-м тайме 31
18 Забивали первыми 13
6 Не забивали 10
7
14%
6
12%
1-15
2
4%
5
10%
16-30
9
18%
8
16%
31-45
5
10%
6
12%
46-60
12
24%
8
16%
61-75
15
30%
17
34%
76-90
Пропущено
46
55
22 В 1-м тайме 21
24 Во 2-м тайме 34
11 Пропускали первыми 15
20 Не пропускали 26
6
13%
5
9%
1-15
2
4%
5
9%
16-30
14
30%
11
20%
31-45
5
11%
10
18%
46-60
6
13%
10
18%
61-75
13
28%
14
25%
76-90
Результаты последних матчей
Утрехт
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Камбюр - Утрехт 0:3 Фейеноорд - Утрехт 3:1 Утрехт - Твенте 1:0 Гронинген - Утрехт 1:2
Утрехт - Волендам 0:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 1:2 НЕК Неймеген - Утрехт 2:2 Утрехт - Фортуна Ситтард 1:2 Утрехт - Спакенбург 1:4 Спарта Роттердам - Утрехт 0:3 Утрехт - ПСВ 2:2 Витесс - Утрехт 2:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 1:2 Утрехт - Херенвен 1:0 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:5 Утрехт - Эксельсиор 1:0 Твенте - Утрехт 2:0 Гоу Эхед Иглс - Утрехт 2:2 Блау Гел 1938 - Утрехт 1:3 Утрехт - Фейеноорд 1:1
Валвейк
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Валвейк - Волендам 4:1 АЗ Алкмаар - Валвейк 3:0 Гоу Эхед Иглс - Валвейк 3:2 Валвейк - Гронинген 2:1
Фейеноорд - Валвейк 5:1 Валвейк - Витесс 1:0 Валвейк - НЕК Неймеген 1:3 Валвейк - ПСВ 0:1 Херенвен - Валвейк 1:4 Валвейк - Фортуна Ситтард 3:1 Аякс - Валвейк 3:1 Эксельсиор - Валвейк 0:0 Валвейк - Гоу Эхед Иглс 3:1 Валвейк - Эммен 2:0 Спарта Роттердам - Валвейк 0:0 Волендам - Валвейк 2:1 Валвейк - Херенвен 0:0 Рома - Валвейк 3:0 Валвейк - Ракув 2:2 Сент-Трейден - Валвейк 3:0
Результаты матчей
Утрехт
Валвейк
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
3 раза 19%
1:2
3 раза 19%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
5:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
2 раза 13%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:4
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
5:5
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
3:0
2 раза 13%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
6:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
6 раз 38%
1
3 раза 19%
0
2 раза 13%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
5
1 раз 6%
0
7 раз 44%
1
5 раз 31%
2
2 раза 13%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Точный счет
1:2
5 раз 16%
1:0
4 раза 13%
2:2
4 раза 13%
0:0
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
0:3
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
0:4
1 раз 3%
1:1
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
5:5
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
0:0
4 раза 13%
3:1
4 раза 13%
2:2
3 раза 9%
1:4
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
3:0
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
5:1
2 раза 6%
1:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:2
1 раз 3%
6:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
11 раз 34%
2
9 раз 28%
0
6 раз 19%
3
3 раза 9%
4
2 раза 6%
5
1 раз 3%
0
10 раз 31%
1
8 раз 25%
2
6 раз 19%
3
4 раза 13%
4
2 раза 6%
5
2 раза 6%
Тоталы голов в матче
Утрехт
Валвейк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
133
412
106
115
610
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
142
Больше Меньше
97
115
412
511
214
313
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
266
Больше Меньше
2210
1517
1418
626
824
329
428
131
230
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Выход в плей-офф за право попасть в квалификацию Лиги конференций
- — Выход в стыковые матчи за право остаться в Эредивизие
- — Вылет в Первый дивизион
|Утрехт
|Дувикас Анастасиос
|17 (4)
|Херенвен
|Ван Хойдонк Сидней
|16 (1)
|ПСВ
|Симонс Хави
|15 (8)
|Фейеноорд
|Хименес Сантьяго Томас
|14 (2)
|Твенте
|Черны Вацлав
|12 (10)
|Витесс
|Виттек Максимилиан
|1 9
|Твенте
|Проппер Робин
|10
|Аякс
|Альварес Эдсон
|10
|Гронинген
|Те Вирик Мик
|1 7
|НЕК Неймеген
|Таннан Уссама
|1 7