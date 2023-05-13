Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Roy Kuijpers выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Первый тайм

49' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

49' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

49' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

48' Йозефзон Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Яссин Оукили нанес удар, но тот был заблокирован.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

44' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' Удар от ворот произведет Валвейк

42' Клейбер Шон из команды Утрехт наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

41' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Тоорнстра Йенс из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

40' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Матч возобновится спорным мячом

37' После проверки VAR рефери не стал менять решения - Валвейк пробьет пенальти!

36' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

35' Йозефзон Флориан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

34' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

33' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Удар от ворот произведет Валвейк

32' Оооо... вот это был удар! Дувикас Анастасиос должен был забить с этой позиции.

32' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

32' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

31' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

31' Удар от ворот произведет Утрехт

29' Хорошую попытку сделал Йозефзон Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

29' Валвейк идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Леливелд Юлиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

27' Баркас Василис взял и забрал мяч на выходе

26' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

25' Удар от ворот произведет Валвейк

24' Утрехт совершает вбрасывание на своей половине поля

23' Крамер Михил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

23' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

21' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

20' СПАСЕНО - Дувикас Анастасиос пробил пенальти, но Этьен Вассен отбивает!

20' Матч возобновлен

19' Ох, нехорошо это выглядит. Ван де Стрек Сандер получил травму и медбригада забирает его с поля.

19' Ван де Стрек Сандер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

19' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Адевойе Шоун получил желтую карточку от судьи

18' Дувикас Анастасиос создает голевую возможность для своего партнера по команде.

18' Утрехт идет вперед с потенциально опасной атакой.

17' Дувикас Анастасиос выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

17' Анита Вурнон выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Виргевер Ник выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

13' Удар от ворот произведет Валвейк

13' Бауссайд Отман из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

12' Утрехт совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Яссин Оукили выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' Тоорнстра Йенс выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

8' Удар от ворот произведет Валвейк

8' Клейбер Шон из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Боздоган Джан из команды Утрехт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

6' Яссин Оукили пробует нанести удар издали, но Василиос Баркас держит все под контролем

5' Йозефзон Флориан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

5' Валвейк совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Боздоган Джан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

2' Клемент Пелле выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Утрехт

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Валвейк начинает с центра поля