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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Байя
2:3
Второй тайм: 88'
Фламенго
0'
0:1
23' Гол
Матеузиньо
26' Желтая карточка
Уго Витор
0:2
29' Пенальти
Габриэл Барбоза
1:2
35' Гол
Gabriel Teixeira
40' Желтая карточка
Rezende2
1:3
45' Гол
Луис Давид
47' Желтая карточка
David Omar Rodriguez Barrera II
51' Желтая карточка
Видаль Артуро
2:3
51' Гол
Ademir Santos
55' Желтая карточка
Ademir Santos
60' Желтая карточка
Yago I
62' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
74' Вторая желтая карточка
Rezende2
75' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
77' Вторая желтая карточка
Кану Рубенилсон
87' Желтая карточка
Лео Перейра
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
79
Matheus
Bahia
16
Thaciano
20
Yago
I
8
Соуза
Коули
14
Arthur
Sales
11
Gabriel
Teixeira
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
42
Матеузиньо
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
Байя
3-4-1-2
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Байя
Фламенго

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.83
2.33

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.33
Thaciano 1 0.17
Стум Эвералдо 1 0.17
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.17
Ademir Santos 1 0.17
Vitor Jacare 1 0.17
Соуза Коули 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.5
Лео Перейра 2 0.33
Педро Гильерме 2 (1) 0.33
Рибейро Эвертон 1 0.17
Луис Давид 1 0.17
Жерсон Сантос 1 0.17
Айртон Лукас 1 0.17
Матеузиньо 1 0.17
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Луис Давид 1 0
Тьяго Маия 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0

Результаты матчей

Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

1
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
5
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
3

Волевые поражения

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3
Фламенго
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Байя
Фламенго

Точный счет

1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Байя
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
1
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 5 4 1 0 15 - 5 13
3.
Флуминенсе
 5 3 1 1 10 - 5 10
4.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 9 - 4 9
7.
Фламенго
 3:2 6 3 0 3 12 - 9 9
8.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
13.
Васко да Гама
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Ред Булл Брагантино
 5 1 3 1 8 - 10 6
15.
Байя
 2:3 6 2 0 4 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 5 1 1 3 5 - 10 4
17.
Куяба
 5 1 1 3 5 - 10 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 3 3 0 0 8 - 3 9
3.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
5.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
6.
Фламенго
 3:2 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
8.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
10.
Флуминенсе
 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Ред Булл Брагантино
 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 2:3 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Куяба
 2 1 0 1 3 - 3 3
9.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
10.
Фламенго
 3:2 3 1 0 2 5 - 6 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 2:3 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Ред Булл Брагантино
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Сан-Паулу
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Флуминенсе Андре 1 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Эвертон Соарес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Луис Давид бьет в цель!
    • Желтая карточка
      40'
      Rezende получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Тасиано сделал результативную передачу.
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Байя
    Ничья
    Фламенго
    31.00
    6.30
    3.05
    Все Коэффициенты
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    Где смотреть матч Байя 2:3 Фламенго онлайн

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