Тур: 6.
0'
0:1
23' ГолМатеузиньо
26' Желтая карточкаУго Витор
0:2
29' ПенальтиГабриэл Барбоза
1:2
35' ГолGabriel Teixeira
40' Желтая карточкаRezende2
1:3
45' ГолЛуис Давид
47' Желтая карточкаDavid Omar Rodriguez Barrera II
51' Желтая карточкаВидаль Артуро
2:3
51' ГолAdemir Santos
55' Желтая карточкаAdemir Santos
60' Желтая карточкаYago I
62' Желтая карточкаБруно Фабрисио
74' Вторая желтая карточкаRezende2
75' Желтая карточкаКану Рубенилсон
77' Вторая желтая карточкаКану Рубенилсон
87' Желтая карточкаЛео Перейра
Ход матча
23'
0:1
26'
29'
0:2
35'
1:2
40'
45'
1:3
51'
51'
2:3
55'
60'
62'
72'
74'
75'
77'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
31
Уго
Витор
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
16
Thaciano
20
Yago
I
14
Arthur
Sales
25
Кунья
Матеус
23
Луис
Давид
42
Матеузиньо
29
Viktor
Hugo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
31 Уго ВиторЗащитник
-
5 Rezende2Защитник
-
29 Vitor JacareЗащитник
- Защитник
-
16 ThacianoПолузащитник
-
20 Yago IПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Arthur SalesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
40 СисиньоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Diego RosaПолузащитник
-
19 Мугни ЛукасПолузащитник
-
37 КаикиНападающий
-
-
66 Ryan Santos
-
10 Daniel XII
-
-
-
77 Mateus Claus
-
Главный тренер: Renato Paiva
- Основной состав
-
25 Кунья МатеусВратарь
- Защитник
-
23 Луис ДавидЗащитник
- Защитник
-
42 МатеузиньоЗащитник
- Защитник
-
29 Viktor HugoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
30 Кастро ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Энрике БруноПолузащитник
-
31 МариньоПолузащитник
-
43 Уэсли ЛопесПолузащитник
-
38 Андре СилваНападающий
-
48 Jesus Igor
-
-
Главный тренер: Сампаоли Хорхе
История личных встреч
Байя
Фламенго
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
8 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 8 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед
12 матчей
16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.5
1.33
Среднее время на гол
60
67
Всего голов
17
14
Голов в среднем за матч
2.83
2.33
Среднее время на гол
31
38
Всего голов
26
22
Голов в среднем за матч
2.17
1.83
Тотал матчей
2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11
Среднее время на гол
41
49
Бомбардиры внутри турнира
Байя
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Teixeira
|2
|0.33
|Thaciano
|1
|0.17
|Стум Эвералдо
|1
|0.17
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0.17
|Ademir Santos
|1
|0.17
|Vitor Jacare
|1
|0.17
|Соуза Коули
|0
|0
Фламенго
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Габриэл Барбоза
|3 (3)
|0.5
|Лео Перейра
|2
|0.33
|Педро Гильерме
|2 (1)
|0.33
|Рибейро Эвертон
|1
|0.17
|Луис Давид
|1
|0.17
|Жерсон Сантос
|1
|0.17
|Айртон Лукас
|1
|0.17
|Матеузиньо
|1
|0.17
|Эвертон Соарес
|0
|0
|Бруно Фабрисио
|0
|0
|Viktor Hugo
|0
|0
Карточки
Байя
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кану Рубенилсон
|2
|1
|Vitor Jacare
|3
|0
|Rezende2
|1
|1
|Ademir Santos
|2
|0
|Асеведо Николас
|2
|0
|Gabriel Teixeira
|2
|0
|Уго Витор
|1
|0
|Yago I
|1
|0
|Сисиньо Неусиано
|1
|0
|David Omar Rodriguez Barrera II
|1
|0
|Matheus Bahia
|1
|0
|Jhoanner Chavez
|1
|0
Фламенго
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Габриэл Барбоза
|3
|0
|Видаль Артуро
|2
|0
|Бруно Фабрисио
|2
|0
|Луис Давид
|1
|0
|Тьяго Маия
|1
|0
|Пульгар Эрик
|1
|0
|Мариньо
|1
|0
Результаты матчей
Байя
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фламенго
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
1
5
Байя
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Фламенго
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (5)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
3
Волевые поражения
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 3
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
1
25%
2
50%
76-90
Забито
2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
2
40%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
22%
0
0%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Байя
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3
Фламенго
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2
Результаты матчей
Байя
Фламенго
Точный счет
1:2
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Байя
Фламенго
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|5
|4
|1
|0
|15 - 5
|13
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|3:2
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|5
|1
|3
|1
|8 - 10
|6
|15.
|2:3
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|5.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|6.
|3:2
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|10.
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|2:3
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|10.
|3:2
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|2:3
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Флуминенсе
|Андре
|1 2