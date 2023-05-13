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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Байя
2:3
Конец матча
Фламенго
0'
0:1
23' Гол
Матеузиньо
26' Желтая карточка
Уго Витор
0:2
29' Пенальти
Габриэл Барбоза
1:2
35' Гол
Gabriel Teixeira
40' Желтая карточка
Rezende2
1:3
45' Гол
Луис Давид
47' Желтая карточка
David Omar Rodriguez Barrera II
51' Желтая карточка
Видаль Артуро
2:3
51' Гол
Ademir Santos
55' Желтая карточка
Ademir Santos
60' Желтая карточка
Yago I
62' Желтая карточка
Бруно Фабрисио
74' Вторая желтая карточка
Rezende2
75' Желтая карточка
Кану Рубенилсон
77' Вторая желтая карточка
Кану Рубенилсон
87' Желтая карточка
Лео Перейра
90' Желтая карточка
Де Арраскаэта Джорджиан
90' Желтая карточка
Айртон Лукас
90'+9
22
Маркос
Дос
Сантос
4
Кану
Рубенилсон
31
Уго
Витор
5
Rezende2
29
Vitor
Jacare
79
Matheus
Bahia
16
Thaciano
20
Yago
I
8
Соуза
Коули
14
Arthur
Sales
11
Gabriel
Teixeira
25
Кунья
Матеус
15
Бруно
Фабрисио
23
Луис
Давид
4
Лео
Перейра
42
Матеузиньо
6
Айртон
Лукас
29
Viktor
Hugo
8
Тьяго
Маия
14
Де
Арраскаэта
Джорджиан
11
Эвертон
Соарес
10
Габриэл
Барбоза
Байя
3-4-1-2
Фламенго
3-4-2-1

История личных встреч

Байя
Фламенго

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 2 ничьи 7 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

8.3%
33.3%
58.4%
1 победа 4 ничьи 7 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:5
СA
4:3
СA
3:5
СA
3:1
СA
3:0
СA
0:0
СA
2:0
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:3
СA
3:3

Голы

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.33

Среднее время на гол

60
67

Всего голов

17
14

Голов в среднем за матч

2.83
2.33

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

26
22

Голов в среднем за матч

2.17
1.83

Тотал матчей

2.5
11
Больше 92%
Меньше 8%
1
10
Больше 83%
Меньше 17%
2
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
5
Больше 42%
Меньше 58%
7
3
Больше 25%
Меньше 75%
9
2
Больше 17%
Меньше 83%
10
1
Больше 8%
Меньше 92%
11

Среднее время на гол

41
49

Бомбардиры внутри турнира

Байя
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Teixeira 2 0.33
Thaciano 1 0.17
Стум Эвералдо 1 0.17
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0.17
Ademir Santos 1 0.17
Vitor Jacare 1 0.17
Соуза Коули 0 0
Фламенго
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Габриэл Барбоза 3 (3) 0.5
Лео Перейра 2 0.33
Педро Гильерме 2 (1) 0.33
Рибейро Эвертон 1 0.17
Луис Давид 1 0.17
Жерсон Сантос 1 0.17
Айртон Лукас 1 0.17
Матеузиньо 1 0.17
Эвертон Соарес 0 0
Бруно Фабрисио 0 0
Viktor Hugo 0 0

Карточки

Байя
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кану Рубенилсон 2 1
Vitor Jacare 3 0
Rezende2 1 1
Ademir Santos 2 0
Асеведо Николас 2 0
Gabriel Teixeira 2 0
Уго Витор 1 0
Yago I 1 0
Сисиньо Неусиано 1 0
David Omar Rodriguez Barrera II 1 0
Matheus Bahia 1 0
Jhoanner Chavez 1 0
Фламенго
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Габриэл Барбоза 3 0
Видаль Артуро 2 0
Бруно Фабрисио 2 0
Луис Давид 1 0
Де Арраскаэта Джорджиан 1 0
Тьяго Маия 1 0
Лео Перейра 1 0
Пульгар Эрик 1 0
Мариньо 1 0
Айртон Лукас 1 0

Результаты матчей

Байя
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Волевые поражения

3
2
Байя
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Фламенго
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

1
5
Байя
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Фламенго
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (6)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
5

Волевые поражения

4
7

Голы по времени матча

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

2
7
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
29%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
12
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
57%
1
8%
31-45
1
14%
3
25%
46-60
2
29%
1
8%
61-75
0
0%
2
17%
76-90

Пропущено

12
9
7 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
2
17%
0
0%
1-15
4
33%
2
22%
16-30
1
8%
2
22%
31-45
2
17%
1
11%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Байя
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сантос - Байя 3:0 Байя - Коритиба Парана 3:1 Васко да Гама - Байя 0:1 Байя - Волта-Редонда 4:0
Байя - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:2 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Волта-Редонда - Байя 1:2 Байя - Жакуипенсе 3:0 Жакуипенсе - Байя 1:1 Байя - КРБ Масейо 3:0 Байя - Итабуна 4:1 Флуминенсе ПИ - Байя 1:1 Итабуна - Байя 1:0 Камбориу - Байя 0:1 Байя - Витория 1:1 Жакуипенсе - Байя 1:4 Итабуна - Байя 4:0 Спорт Ресифи - Байя 6:0 Атлетико Алагоиньяс - Байя 1:2 Байя - Форталеза Сеара 0:3
Фламенго
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Фламенго - Гойяс 2:0 Атлетико Паранаэнсе - Фламенго 2:1 Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Фламенго - Ботафого Рио-де-Жанейро 2:3
Фламенго - Маринга 8:2 Интернасьонал Порту Алегре - Фламенго 2:1 Фламенго - Ньюбленсе 2:0 Фламенго - Коритиба Парана 3:0 Маринга - Фламенго 2:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Аукас - Фламенго 2:1 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Фламенго 1:3 Фламенго - Васко да Гама 3:2 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Фламенго - Васко да Гама 0:1 Фламенго - Индепендьенте дель Валле 1:0 Ботафого Рио-де-Жанейро - Фламенго 0:1 Индепендьенте дель Валле - Фламенго 1:0 Ресенде - Фламенго 0:2

Результаты матчей

Байя
Фламенго

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
2:1
2 раза 67%
2:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
2:3
2 раза 33%
2:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Тоталы голов в матче

Байя
Фламенго

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
4
2
1
5
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Флуминенсе
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 9 - 4 9
7.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
8.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
13.
Васко да Гама
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Ред Булл Брагантино
 0:1 6 1 3 2 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 5 1 1 3 5 - 10 4
17.
Куяба
 0:2 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 0:2 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 2:0 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Сан-Паулу
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
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  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Флуминенсе Андре 1 2
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      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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      Эвертон Соарес сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      49'
      Г О О О О Л - Луис Давид бьет в цель!
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