Тур: 16.
0'
6' Желтая карточкаAxel Rodriguez
12' Желтая карточкаАбила Рамон
20' Желтая карточкаFacundo Garces
49' Желтая карточкаCristian Vega
Ход матча
12'
20'
49'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Институто
Колон
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.25
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.13
|Joaquin Varela
|2
|0.13
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.06
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.06
|Nicolas Linares
|1
|0.06
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.31
|Бенитес Хорхе
|2
|0.13
|Santiago Pierotti
|2
|0.13
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.06
|Eric Meza
|1
|0.06
|Cristian Vega
|1
|0.06
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.06
|Andrew Teuten
|1
|0.06
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|7
|0
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Гольц Паоло
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
3
Институто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Колон
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
8
Институто
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
33% (5)
27% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
40% (6)
27% (4)
Колон
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
0
0%
2
40%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
2
40%
76-90
Пропущено
8
7
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
43%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
14%
61-75
2
25%
3
43%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
13
14
9 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 6
8 Не забивали 6
1
8%
4
29%
1-15
3
23%
2
14%
16-30
5
38%
4
29%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
19
16
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
3
16%
3
19%
1-15
1
5%
3
19%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
4
25%
61-75
4
21%
6
38%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2
Результаты матчей
Институто
Колон
Точный счет
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
6 раз 40%
2
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Институто
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
62
17
35
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
96
411
510
213
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|13 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|18.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|19.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|14 - 16
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|22.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|0:1
|16
|3
|2
|11
|12 - 23
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|6 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 8
|11
|20.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|21.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|22.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|0:1
|9
|1
|1
|7
|5 - 13
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7