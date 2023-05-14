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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Институто
1:0
Конец матча
Колон
0'
6' Желтая карточка
Axel Rodriguez
12' Желтая карточка
Абила Рамон
20' Желтая карточка
Facundo Garces
49' Желтая карточка
Cristian Vega
1:0
90' Гол
Adrian Martinez
90'+6
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
10
Franco
Watson
29
Axel
Rodriguez
9
Adrian
Martinez
17
Ignacio
Chicco
33
Facundo
Garces
6
Гольц
Паоло
40
Rafael
Delgado
21
Eric
Meza
22
Juan
Alvarez2
14
Перласа
Бальдомеро
5
Cristian
Vega
26
Carlos
Arrua
30
Santiago
Pierotti
9
Абила
Рамон
Институто
4-3-1-2
Колон
5-3-2

История личных встреч

Институто
Колон

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМК
0:3
ПБ
0:3
ПБ
0:0

Голы

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
3

Среднее время на гол

0
30

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
2

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

0
45

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 5 0.31
Santiago Rodriguez III 2 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.13
Joaquin Varela 2 0.13
Gaston Lodico 1 (1) 0.06
Roberto Agustin Bochi 1 0.06
Nicolas Linares 1 0.06
Fernando Alarcon 0 0
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Колон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абила Рамон 5 0.31
Бенитес Хорхе 2 0.13
Santiago Pierotti 2 0.13
Перласа Бальдомеро 1 0.06
Eric Meza 1 0.06
Cristian Vega 1 0.06
Joaquin Ibanez III 1 0.06
Andrew Teuten 1 0.06
Rafael Delgado 0 0
Juan Alvarez2 0 0
Carlos Arrua 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 7 0
Мосевич Леонель 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Fernando Alarcon 3 0
Axel Rodriguez 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0
Колон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Julian Chicco 5 0
Абила Рамон 4 0
Перласа Бальдомеро 4 0
Santiago Pierotti 4 0
Cristian Vega 3 0
Rafael Delgado 3 0
Бенитес Хорхе 3 0
Facundo Garces 3 0
Andrew Teuten 3 0
Stefano Moreyra 3 0
Gian Nardelli 1 1
Гольц Паоло 2 0
Joaquin Ibanez III 2 0
Carlos Arrua 2 0
Natanael Troncoso 1 0

Результаты матчей

Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
3
Институто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
4

Волевые поражения

7
8
Институто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Колон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90

Пропущено

8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90

Забито

7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
3
33%
76-90

Забито

14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
5
36%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90

Пропущено

19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
16%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
4
21%
7
41%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2

Результаты матчей

Институто
Колон

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%

Точное количество голов

0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%

Тоталы голов в матче

Институто
Колон

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
2
1
8
1.5
3
5
1
8
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
5
3
4
1.5
2
6
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
8
0.5
Больше Меньше
9
7
4
12
1.5
5
11
2
14
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 16 6 5 5 14 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Институто
 16 5 5 6 14 - 19 20
14.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
18.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
19.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
22.
Колон
 16 3 8 5 14 - 17 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 16 3 2 11 12 - 24 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 5 2 1 7 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Институто
 9 3 4 2 7 - 8 13
12.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
13.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
14.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
19.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
20.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
22.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
23.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Колон
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 9 1 1 7 5 - 14 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    20'
    Факундо Гарсес получил желтую карточку от судьи
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    • Желтая карточка
      12'
      Абила Рамон получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      6'
      Axel Rodriguez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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