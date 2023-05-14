Тур: 16.
0'
6' Желтая карточкаAxel Rodriguez
12' Желтая карточкаАбила Рамон
20' Желтая карточкаFacundo Garces
49' Желтая карточкаCristian Vega
1:0
90' ГолAdrian Martinez
90'+6
Ход матча
12'
20'
49'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
26
Carlos
Arrua
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Eric MezaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Carlos ArruaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
-
19 Tomas Galvan
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Институто
Колон
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
3
Среднее время на гол
0
30
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
2
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
0
45
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|5
|0.31
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.13
|Joaquin Varela
|2
|0.13
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.06
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.06
|Nicolas Linares
|1
|0.06
|Fernando Alarcon
|0
|0
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.31
|Бенитес Хорхе
|2
|0.13
|Santiago Pierotti
|2
|0.13
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.06
|Eric Meza
|1
|0.06
|Cristian Vega
|1
|0.06
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.06
|Andrew Teuten
|1
|0.06
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Carlos Arrua
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|7
|0
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Axel Rodriguez
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|5
|0
|Абила Рамон
|4
|0
|Перласа Бальдомеро
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Cristian Vega
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Facundo Garces
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Гольц Паоло
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Колон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
50% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
3
Институто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
4
Волевые поражения
7
8
Институто
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
38% (6)
25% (4)
Колон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
19% (3)
44% (7)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
0
0%
2
40%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
2
40%
76-90
Пропущено
8
8
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
1
13%
61-75
2
25%
4
50%
76-90
Забито
7
9
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
13 Не забивали 10
1
14%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
3
43%
4
44%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
11
9
5 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 6
2
18%
3
33%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
2
18%
3
33%
61-75
2
18%
3
33%
76-90
Забито
14
14
9 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 6
8 Не забивали 7
1
7%
4
29%
1-15
3
21%
2
14%
16-30
5
36%
4
29%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
14%
3
21%
76-90
Пропущено
19
17
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 12
3
16%
3
18%
1-15
1
5%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
3
16%
0
0%
46-60
5
26%
4
24%
61-75
4
21%
7
41%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Барракас Централь - Институто 3:0 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0
Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2
Результаты матчей
Институто
Колон
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
1:0
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
Точное количество голов
0
8 раз 50%
1
4 раза 25%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
0
7 раз 44%
2
5 раз 31%
1
4 раза 25%
Тоталы голов в матче
Институто
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
62
18
35
18
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
35
34
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
88
Больше Меньше
97
412
511
214
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7