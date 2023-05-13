Тур: 16.
1:0
Первый тайм: 12'
Ход матча
5'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.92
Среднее время на гол
105
98
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|8 (6)
|0.5
|Mateo Barcia
|1
|0.06
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.06
|Sergio Ortiz
|1
|0.06
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|9 (1)
|0.56
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.13
|Blas Armoa
|2
|0.13
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.06
|Brian Leizza
|1
|0.06
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Brian Abel Luciatti
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Меносси Лукас
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Blas Armoa
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
6
4
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
8
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
3
3
Волевые поражения
9
12
Голы по времени матча
Забито
8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90
Пропущено
12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Забито
11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90
Пропущено
19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
Точный счет
1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
Точный счет
0:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
53
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
105
411
69
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|15
|8
|5
|2
|15 - 5
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|0:1
|16
|5
|6
|5
|16 - 17
|21
|12.
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|19.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|21.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|22.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|23.
|1:0
|16
|3
|8
|5
|14 - 17
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|15
|3
|2
|10
|12 - 22
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|10 - 11
|9
|26.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|7.
|0:1
|9
|2
|4
|3
|8 - 10
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|1:0
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|17.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|18.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7