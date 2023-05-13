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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Первый тайм: 12'
Тигре
0'
1:0
5' Гол
Javier Vallejo

Ход матча

5'
Javier Vallejo
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тигре
2.70
3.30
2.91
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
24
Sergio
Barreto
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
29
Braian
Martinez
28
Sergio
Ortiz
14
Martin
Sarrafiore
21
Javier
Vallejo
9
Каутеруссио
Мартин
34
Matias
Gimenez
Rojas
23
Gonzalo
Marinelli
36
Кабрера
Виктор
2
Victor
Emanuel
Aguilera
6
Brian
Abel
Luciatti
20
Sebastian
Prieto
10
Меносси
Лукас
15
Agustin
Cardozo
16
Кастро
Алексис
27
Cristian
Zabala
11
Колидио
Факундо
32
Ретеги
Матео
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Тигре
4-3-2-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Тигре

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы

19 матчей

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы

Второй тайм

42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
2:1
ЛП
1:1
К
2:1
С
0:0
С
1:1
П
1:1
П
1:0
П
3:1
П
0:2
П
1:1
П
2:2
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
4:1
ПА
1:0
ПАК
4:1

Голы

Всего голов

21
6

Голов в среднем за матч

1.75
0.86

Среднее время на гол

51
105

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

0.86
0.92

Среднее время на гол

105
98

Всего голов

27
17

Голов в среднем за матч

1.42
0.89

Тотал матчей

2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

63
100

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 8 (6) 0.5
Mateo Barcia 1 0.06
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.06
Sergio Ortiz 1 0.06
Тигре
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ретеги Матео 9 (1) 0.56
Колидио Факундо 2 (1) 0.13
Blas Armoa 2 0.13
Кастро Алексис 1 0.06
Brian Abel Luciatti 1 0.06
Brian Leizza 1 0.06
Меносси Лукас 0 0
Lucas Blondel 0 0
Martin Garay 0 0
Молинас Аарон 0 0
Martin Ortega 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Sergio Barreto 4 1
Перес Дамиан 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Joaquin Laso 2 1
Matias Gimenez Rojas 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Элисальде Эдгар 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Тигре
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ретеги Матео 5 0
Молинас Аарон 3 0
Brian Leizza 3 0
Lautaro Montoya 1 1
Brian Abel Luciatti 1 1
Кабрера Виктор 2 0
Меносси Лукас 2 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Lucas Blondel 2 0
Cristian Zabala 2 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Ijiel Protti 1 0
Sebastian Prieto 1 0
Agustin Cardozo 1 0
Blas Armoa 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Agustin Obando 1 0
Martin Ortega 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

6
4
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Тигре
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

3
8
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Тигре
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
60% (9)
13% (2)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
3

Волевые поражения

9
12

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
1
13%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
2
25%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
9
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
17%
2
22%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Забито

3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 10
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90

Забито

11
16
7 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
3
27%
2
13%
1-15
2
18%
2
13%
16-30
2
18%
5
31%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
18%
2
13%
61-75
2
18%
2
13%
76-90

Пропущено

19
16
9 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
16%
4
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
3
16%
2
13%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
2
11%
3
19%
61-75
6
32%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Тигре

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
2:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 38%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%

Точный счет

0:0
3 раза 20%
2:2
3 раза 20%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
4 раза 27%
2
6 раз 40%
0
5 раз 33%
1
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Тигре

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
10
5
4
11
1.5
6
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Тигре
 0:1 16 5 6 5 16 - 17 21
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
19.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
22.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 16 3 8 5 14 - 17 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Тигре
 0:1 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 8 2 3 3 10 - 11 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
7.
Тигре
 0:1 9 2 4 3 8 - 10 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
18.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
19.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Javier Vallejo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Тигре
2.70
3.30
2.91
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