Тур: 16.
2:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолJavier Vallejo
1:1
31' ПенальтиРетеги Матео
45' Желтая карточкаChristian Baez
49' Желтая карточкаBrian Abel Luciatti
66' Желтая карточкаBraian Martinez
70' Желтая карточкаМеносси Лукас
80' Желтая карточкаКолидио Факундо
83' Желтая карточкаBlas Armoa
2:1
90' ГолКаутеруссио Мартин
90'+11
Ход матча
5'
1:0
31'
1:1
45'
66'
70'
80'
83'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
28
Sergio
Ortiz
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Ретеги МатеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
30 Brian Leizza
-
-
-
-
18 Blas Armoa
-
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.5%
23.1%
15.4%
8 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 4 победы
19 матчей
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
31.6%
47.4%
21%
6 побед 9 ничьих 4 победы
Второй тайм
42.1%
36.8%
21.1%
8 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
6
Голов в среднем за матч
1.75
0.86
Среднее время на гол
51
105
Всего голов
6
11
Голов в среднем за матч
0.86
0.92
Среднее время на гол
105
98
Всего голов
27
17
Голов в среднем за матч
1.42
0.89
Тотал матчей
2.5
17
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
63
100
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|9 (6)
|0.56
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.06
|Mateo Barcia
|1
|0.06
|Sergio Ortiz
|1
|0.06
|Javier Vallejo
|1
|0.06
Тигре
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ретеги Матео
|10 (2)
|0.63
|Колидио Факундо
|2 (1)
|0.13
|Blas Armoa
|2
|0.13
|Кастро Алексис
|1
|0.06
|Brian Abel Luciatti
|1
|0.06
|Brian Leizza
|1
|0.06
|Меносси Лукас
|0
|0
|Lucas Blondel
|0
|0
|Martin Garay
|0
|0
|Молинас Аарон
|0
|0
|Martin Ortega
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Sergio Barreto
|4
|1
|Перес Дамиан
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Sergio Ortiz
|4
|0
|Joaquin Laso
|2
|1
|Matias Gimenez Rojas
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Christian Baez
|2
|0
|Элисальде Эдгар
|2
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Braian Martinez
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Тигре
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ретеги Матео
|5
|0
|Brian Abel Luciatti
|2
|1
|Меносси Лукас
|3
|0
|Молинас Аарон
|3
|0
|Brian Leizza
|3
|0
|Lautaro Montoya
|1
|1
|Кабрера Виктор
|2
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Lucas Blondel
|2
|0
|Blas Armoa
|2
|0
|Cristian Zabala
|2
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Ijiel Protti
|1
|0
|Sebastian Prieto
|1
|0
|Agustin Cardozo
|1
|0
|Колидио Факундо
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Agustin Obando
|1
|0
|Martin Ortega
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
6
5
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Тигре
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
78% (7)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
3
8
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Тигре
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
4
3
Волевые поражения
9
13
Голы по времени матча
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
3
30%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
1
10%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Пропущено
13
11
7 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 7
2
15%
3
27%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
4
31%
1
9%
31-45
1
8%
3
27%
46-60
2
15%
2
18%
61-75
3
23%
2
18%
76-90
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
14 Не забивали 11
1
33%
2
25%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
33%
3
38%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
14%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
43%
3
43%
76-90
Забито
13
17
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
4
31%
2
12%
1-15
2
15%
2
12%
16-30
2
15%
6
35%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
15%
2
12%
61-75
3
23%
2
12%
76-90
Пропущено
20
18
10 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
3
15%
5
28%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
2
11%
31-45
2
10%
3
17%
46-60
2
10%
3
17%
61-75
6
30%
5
28%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
50%
30%
4 победы 10 ничьих 6 поражений
Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Бельграно 2:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1
Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1
Тигре
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Академия Пуэрто-Кабельо - Тигре 0:3 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Тигре - Уракан 1:0
Депортес Толима - Тигре 1:2 Унион Санта-Фе - Тигре 0:0 Тигре - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Тигре 1:1 Тигре - Сан-Паулу 0:2 Тигре - Ланус 2:1 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Тигре - Сентро Эспаньол 1:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Тигре - Арсенал Саранди 1:4
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
Точный счет
1:2
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 50%
1
3 раза 38%
0
1 раз 13%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:0
3 раза 38%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Точный счет
2:2
3 раза 19%
0:0
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
Точное количество голов
0
6 раз 38%
1
5 раз 31%
2
5 раз 31%
2
6 раз 38%
0
5 раз 31%
1
5 раз 31%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Тигре
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
44
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
63
17
36
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
106
Больше Меньше
115
511
610
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7