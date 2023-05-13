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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Банфилд
1:1
Второй тайм: 90+'
Сан-Лоренсо
0'
0:1
12' Гол
Jalil Elias
1:1
28' Гол
Juan Bisanz
30' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
51' Желтая карточка
Milton Gimenez
55' Желтая карточка
Juan Bisanz
66' Желтая карточка
Вомбергар Андрес
84' Желтая карточка
Барейро Адам
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
30
Дель
Пино
Маго
Луис
33
Инсуа
Эмануэль
17
Juan
Bisanz
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
20
Ignacio
Rodriguez
7
Sebastian
Sosa
II
45
Milton
Gimenez
13
Баталья
Аугусто
5
Jalil
Elias
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
2
Рафа
II
21
Malcom
Braida
20
Agustin
Martegani
3
Карлос
Санчес
7
Ezequiel
Cerutti
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Банфилд
4-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Банфилд
Сан-Лоренсо

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:0
КС
4:1
КС
2:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:3
ПА
3:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
98

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

69
113

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 3 (2) 0.19
Алеман Брайн 1 (1) 0.06
Чавес Андрес 1 0.06
Sebastian Sosa II 1 0.06
Milton Gimenez 1 0.06
Aaron Quiroz 1 0.06
Emanuel Olivera 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.19
Барейро Адам 3 (2) 0.19
Jalil Elias 2 0.13
Ivan Leguizamon 2 0.13
Cristian Nahuel Barrios 1 0.06
Federico Gattoni 1 0.06
Бланди Николас 1 0.06
Рафа II 1 0.06
Gaston Hernandez 1 0.06
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Алеман Брайн 4 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 3 1
Вомбергар Андрес 4 0
Барейро Адам 4 0
Malcom Braida 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Jalil Elias 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0

Результаты матчей

Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
88% (7)
13% (1)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
2
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
8
Банфилд
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
Сан-Лоренсо
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
7% (1)
73% (11)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
1

Волевые поражения

4
10

Голы по времени матча

Забито

2
6
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
13 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
100%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
4
80%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
11 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
14%
1
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
14
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
9 Не забивали 6
1
14%
1
7%
1-15
3
43%
1
7%
16-30
1
14%
2
14%
31-45
1
14%
6
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
14%
4
29%
76-90

Пропущено

19
6
12 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 5
3
16%
1
17%
1-15
3
16%
4
67%
16-30
6
32%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1

Результаты матчей

Банфилд
Сан-Лоренсо

Точный счет

0:0
4 раза 50%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
5 раз 63%
0:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
4 раза 27%
1:0
3 раза 20%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
1:0
6 раз 40%
0:0
4 раза 27%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
9 раз 60%
1
4 раза 27%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
1
8 раз 53%
0
5 раз 33%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
6
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
2
5
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
9
0.5
Больше Меньше
10
5
2
13
1.5
2
13
1
14
2.5
2
13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 1:1 16 8 6 2 16 - 6 30
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
19.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
22.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 1:1 16 3 7 6 10 - 18 16
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 1:1 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Банфилд
 1:1 9 2 5 2 3 - 6 11
20.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
22.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
23.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
24.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
7.
Сан-Лоренсо
 1:1 8 2 4 2 7 - 6 10
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
15.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
16.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
17.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
18.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
19.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 1:1 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    30'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Алеман Брайн сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      28'
      Г О О О О Л - Juan Bisanz бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Джалил Элиас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Банфилд
    Ничья
    Сан-Лоренсо
    3.25
    2.88
    3.10
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