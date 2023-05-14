Тур: 16.
1:2
Конец матча
0'
0:1
12' ГолJalil Elias
1:1
29' ГолJuan Bisanz
30' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
51' Желтая карточкаMilton Gimenez
55' Желтая карточкаJuan Bisanz
66' Желтая карточкаВомбергар Андрес
84' Желтая карточкаБарейро Адам
1:2
90' ГолCristian Nahuel Barrios
90'+7
Ход матча
12'
0:1
29'
1:1
30'
51'
55'
66'
84'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Juan
Bisanz
10
Алеман
Брайн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Juan BisanzПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Pedro Souto
-
-
15 Lautaro Rios
-
-
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
46 Силва ТомашЗащитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
58 Elian Irala
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
История личных встреч
Банфилд
Сан-Лоренсо
13 матчей
61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы
24 матча
33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед
Первый тайм
33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.92
Среднее время на гол
72
98
Всего голов
16
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Среднее время на гол
67
135
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.29
0.79
Тотал матчей
2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
Среднее время на гол
69
113
Бомбардиры внутри турнира
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|3 (2)
|0.19
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.06
|Чавес Андрес
|1
|0.06
|Sebastian Sosa II
|1
|0.06
|Milton Gimenez
|1
|0.06
|Aaron Quiroz
|1
|0.06
|Emanuel Olivera
|0
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.19
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.19
|Jalil Elias
|2
|0.13
|Cristian Nahuel Barrios
|2
|0.13
|Ivan Leguizamon
|2
|0.13
|Federico Gattoni
|1
|0.06
|Бланди Николас
|1
|0.06
|Рафа II
|1
|0.06
|Gaston Hernandez
|1
|0.06
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Карточки
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Алеман Брайн
|4
|0
|Инсуа Эмануэль
|4
|0
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Juan Bisanz
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Milton Gimenez
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Aaron Quiroz
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|5
|0
|Cristian Nahuel Barrios
|3
|1
|Вомбергар Андрес
|4
|0
|Malcom Braida
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Jalil Elias
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
Результаты матчей
Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
2
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Лоренсо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
0
Волевые поражения
4
8
Банфилд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сан-Лоренсо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
5
10
Голы по времени матча
Забито
3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
3
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
5
83%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
Забито
5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90
Пропущено
14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
14%
1
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
6
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
5
31%
76-90
Пропущено
21
7
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
14%
1-15
3
14%
5
71%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1
Результаты матчей
Банфилд
Сан-Лоренсо
Точный счет
0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
5 раз 63%
0:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
Точное количество голов
0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Банфилд
Сан-Лоренсо
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
62
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
53
25
26
16
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
79
Больше Меньше
115
214
313
115
214
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|13 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|18.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|19.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|14 - 16
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|22.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|0:1
|16
|3
|2
|11
|12 - 23
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|6 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 8
|11
|20.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|21.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|22.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|0:1
|9
|1
|1
|7
|5 - 13
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7