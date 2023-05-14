  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Банфилд
1:2
Конец матча
Сан-Лоренсо
0'
0:1
12' Гол
Jalil Elias
1:1
29' Гол
Juan Bisanz
30' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
51' Желтая карточка
Milton Gimenez
55' Желтая карточка
Juan Bisanz
66' Желтая карточка
Вомбергар Андрес
84' Желтая карточка
Барейро Адам
1:2
90' Гол
Cristian Nahuel Barrios
90'+7
21
Facundo
Cambeses
32
Emanuel
Coronel
22
Emanuel
Olivera
30
Дель
Пино
Маго
Луис
33
Инсуа
Эмануэль
17
Juan
Bisanz
16
Alejandro
Cabrera
10
Алеман
Брайн
20
Ignacio
Rodriguez
7
Sebastian
Sosa
II
45
Milton
Gimenez
13
Баталья
Аугусто
5
Jalil
Elias
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
2
Рафа
II
21
Malcom
Braida
20
Agustin
Martegani
3
Карлос
Санчес
7
Ezequiel
Cerutti
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
Банфилд
4-4-2
Сан-Лоренсо
3-4-2-1

История личных встреч

Банфилд
Сан-Лоренсо

13 матчей

61.5%
38.5%
8 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

61.5%
30.8%
7.7%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
4 победы 9 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 4 победы

24 матча

33.3%
33.3%
33.4%
8 побед 8 ничьих 8 побед

Первый тайм

33.3%
45.8%
20.9%
8 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
4 победы 16 ничьих 4 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
0:0
КДМЭП
4:1
С
0:1
С
2:0
С
0:1
П
1:0
КС
4:1
КС
2:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
П
1:1
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
2:1
ПА
2:0
ПА
0:1
ПА
3:1
ПА
1:3
ПА
3:2
ПА
1:0

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.92

Среднее время на гол

72
98

Всего голов

16
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Среднее время на гол

67
135

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.29
0.79

Тотал матчей

2.5
21
Больше 88%
Меньше 13%
3
15
Больше 63%
Меньше 38%
9
6
Больше 25%
Меньше 75%
18
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
3
Больше 13%
Меньше 88%
21

Среднее время на гол

69
113

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 3 (2) 0.19
Алеман Брайн 1 (1) 0.06
Чавес Андрес 1 0.06
Sebastian Sosa II 1 0.06
Milton Gimenez 1 0.06
Aaron Quiroz 1 0.06
Emanuel Olivera 0 0
Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.19
Барейро Адам 3 (2) 0.19
Jalil Elias 2 0.13
Cristian Nahuel Barrios 2 0.13
Ivan Leguizamon 2 0.13
Federico Gattoni 1 0.06
Бланди Николас 1 0.06
Рафа II 1 0.06
Gaston Hernandez 1 0.06
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Алеман Брайн 4 0
Инсуа Эмануэль 4 0
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Juan Bisanz 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Milton Gimenez 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Mateo Perez 1 0
Aaron Quiroz 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0
Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 5 0
Cristian Nahuel Barrios 3 1
Вомбергар Андрес 4 0
Malcom Braida 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Jalil Elias 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0

Результаты матчей

Банфилд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
2
Банфилд
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сан-Лоренсо
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
0

Волевые поражения

4
8
Банфилд
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
38% (6)
44% (7)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
56% (9)
31% (5)
Сан-Лоренсо
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
75% (12)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

5
10

Голы по времени матча

Забито

3
8
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
0
0%
2
25%
1-15
3
100%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
5
83%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
12 Не забивали 11
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
4
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
38%
76-90

Пропущено

14
1
9 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 1
2
14%
1
100%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
6
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

8
16
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
9 Не забивали 6
1
13%
2
13%
1-15
4
50%
1
6%
16-30
1
13%
2
13%
31-45
1
13%
6
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
5
31%
76-90

Пропущено

21
7
13 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 4
9 Не пропускали 6
4
19%
1
14%
1-15
3
14%
5
71%
16-30
6
29%
0
0%
31-45
1
5%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
6
29%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Колон - Банфилд 2:0 Банфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Банфилд 1:1 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0
Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Сан-Лоренсо - Дефенса и Хустисия 0:0 Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0
Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1

Результаты матчей

Банфилд
Сан-Лоренсо

Точный счет

0:0
4 раза 44%
1:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:0
5 раз 63%
0:0
2 раза 25%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
2:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
1:0
6 раз 38%
0:0
4 раза 25%
0:1
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%

Точное количество голов

0
9 раз 56%
1
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
5 раз 31%
2
1 раз 6%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Сан-Лоренсо

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
6
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
3
2
5
1.5
2
6
1
6
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
9
0.5
Больше Меньше
11
5
2
14
1.5
3
13
1
15
2.5
2
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 16 6 5 5 13 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Институто
 0:0 16 4 6 6 13 - 19 18
19.
Колон
 0:0 16 3 9 4 14 - 16 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
22.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 0:1 16 3 2 11 12 - 23 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 8 5 2 1 6 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Институто
 0:0 9 2 5 2 6 - 8 11
20.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
22.
Колон
 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
23.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Колон
 0:0 8 1 5 2 5 - 7 8
15.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
16.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
17.
Институто
 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
18.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
19.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 0:1 9 1 1 7 5 - 13 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      30'
      Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      Алеман Брайн сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      29'
      Г О О О О Л - Juan Bisanz бьет в цель!
    • Описание гола
      12'
      Г О О О О Л - Джалил Элиас бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Банфилд 1:2 Сан-Лоренсо онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     