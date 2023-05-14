Тур: 16.
1:0
Второй тайм: 64'
Ход матча
8'
34'
1:0
52'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Ivan Cabrera
-
15 Franco Vega
-
-
-
-
-
-
20 E. Viveros
-
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед
11 матчей
27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
1.4
0.83
Среднее время на гол
64
108
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
19
12
Голов в среднем за матч
1.73
1.09
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
52
82
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сордо Рамиро
|2
|0.13
|Jorge Recalde
|2
|0.13
|Веласкес Виктор
|2
|0.13
|Агирре Брайан
|1
|0.06
|Bruno Pitton
|1
|0.06
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.06
|Сфорца Хуан
|1
|0.06
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.06
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.06
|Jherson Mosquera
|1
|0.06
|Jeremias Perez
|0
|0
|Портилльо Маркос
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.25
|Леал Луиш
|3
|0.19
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.13
|Tiago Banega
|1
|0.06
|Спорле Адриан
|1
|0.06
|Flabian Londono
|1
|0.06
|Lucas Brochero
|0
|0
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jherson Mosquera
|4
|1
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Дитта Вильер
|3
|1
|Феррейра Кристиан I
|4
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Lucas Hoyos
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Souto
|5
|0
|Спорле Адриан
|3
|1
|Joaquin Pombo
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Facundo Pons
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Santiago Toloza
|3
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
0
3
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Саранди
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
6
5
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Арсенал Саранди
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сухие победы
7
3
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
8
Волевые поражения
6
8
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
1
12
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
17%
76-90
Забито
7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90
Пропущено
13
9
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
42%
4
31%
61-75
4
33%
3
23%
76-90
Пропущено
14
21
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
19%
1-15
5
36%
4
19%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
1
7%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
Точный счет
1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
26
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
96
Больше Меньше
87
312
411
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|16
|9
|5
|2
|17 - 6
|32
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|16
|6
|5
|5
|21 - 15
|23
|10.
|16
|6
|5
|5
|18 - 18
|23
|11.
|1:0
|16
|6
|5
|5
|13 - 14
|23
|12.
|16
|5
|6
|5
|17 - 18
|21
|13.
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|18.
|0:0
|16
|4
|6
|6
|13 - 19
|18
|19.
|0:0
|16
|3
|9
|4
|14 - 16
|18
|20.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|21.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|22.
|16
|4
|5
|7
|15 - 20
|17
|23.
|16
|3
|8
|5
|15 - 18
|17
|24.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|25.
|16
|3
|6
|7
|10 - 19
|15
|26.
|16
|2
|8
|6
|13 - 20
|14
|27.
|0:1
|16
|3
|2
|11
|12 - 23
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|1:0
|8
|5
|2
|1
|6 - 1
|17
|5.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|6.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|8
|3
|3
|2
|8 - 9
|12
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|0:0
|9
|2
|5
|2
|6 - 8
|11
|20.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|21.
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|22.
|0:0
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|24.
|9
|2
|4
|3
|3 - 7
|10
|25.
|8
|2
|3
|3
|11 - 12
|9
|26.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|27.
|8
|1
|4
|3
|8 - 12
|7
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|3
|2
|8 - 6
|12
|7.
|9
|3
|2
|4
|7 - 11
|11
|8.
|9
|2
|4
|3
|9 - 11
|10
|9.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|10.
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|9
|2
|3
|4
|4 - 7
|9
|12.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|13.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|14.
|0:0
|8
|1
|5
|2
|5 - 7
|8
|15.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|17.
|0:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|18.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|20.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|21.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|22.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|23.
|1:0
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
|28.
|0:1
|9
|1
|1
|7
|5 - 13
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Тигре
|Ретеги Матео
|10
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|9 (2)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Индепендьенте Авельянеда
|Каутеруссио Мартин
|9 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 6
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7