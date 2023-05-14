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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 16.
Ньюэллс Олд Бойз
1:0
Второй тайм: 64'
Арсенал Саранди
0'
8' Желтая карточка
Facundo Pons
1:0
34' Гол
Сордо Рамиро
52' Желтая карточка
Сфорца Хуан

Ход матча

8'
 
Facundo Pons
34'
Сордо Рамиро
(Bruno Pitton)
1:0
52'
Сфорца Хуан
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Арсенал Саранди
1.75
6.80
5.80
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
4
Дитта
Вильер
42
Guillermo
Luis
Ortiz
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
22
Портилльо
Маркос
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
25
Nestor
Breitenbruch
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
10
Santiago
Toloza
18
Gonzalo
Muscia
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
7
Facundo
Pons
36
Flabian
Londono
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Арсенал Саранди
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
20%
60%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 5 побед

11 матчей

27.3%
27.3%
45.4%
3 победы 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:1
С
1:1
С
2:1
П
0:1
П
3:0
П
2:4
П
3:2
П
1:1
П
2:0
П
2:1

Голы

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

1.4
0.83

Среднее время на гол

64
108

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

19
12

Голов в среднем за матч

1.73
1.09

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

52
82

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сордо Рамиро 2 0.13
Jorge Recalde 2 0.13
Веласкес Виктор 2 0.13
Агирре Брайан 1 0.06
Bruno Pitton 1 0.06
Франциско Гонсалес I 1 0.06
Сфорца Хуан 1 0.06
Феррейра Кристиан I 1 0.06
Захир Факундо Мансиллья 1 0.06
Jherson Mosquera 1 0.06
Jeremias Perez 0 0
Портилльо Маркос 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.25
Леал Луиш 3 0.19
Brian Guzman 2 (1) 0.13
Tiago Banega 1 0.06
Спорле Адриан 1 0.06
Flabian Londono 1 0.06
Lucas Brochero 0 0
Facundo Pons 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jherson Mosquera 4 1
Сфорца Хуан 5 0
Дитта Вильер 3 1
Феррейра Кристиан I 4 0
Агирре Брайан 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Guillermo Luis Ortiz 2 0
Jorge Recalde 2 0
Lucas Hoyos 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Мартино Анджело 1 0
Jeremias Perez 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Souto 5 0
Спорле Адриан 3 1
Joaquin Pombo 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Facundo Pons 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Santiago Toloza 3 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

0
3
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (6)
25% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Арсенал Саранди
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

6
5
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
47% (7)
53% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Арсенал Саранди
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
20% (3)
40% (6)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)

Сухие победы

7
3

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
8

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

1
12
0 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 8
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
17%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
4
57%
2
25%
61-75
1
14%
2
25%
76-90

Пропущено

13
9
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
15%
1
11%
1-15
5
38%
1
11%
16-30
3
23%
4
44%
31-45
2
15%
1
11%
46-60
1
8%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

12
13
3 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
6 Не забивали 7
2
17%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
8%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
5
42%
4
31%
61-75
4
33%
3
23%
76-90

Пропущено

14
21
10 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 14
2
14%
4
19%
1-15
5
36%
4
19%
16-30
3
21%
6
29%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
1
7%
1
5%
61-75
1
7%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Сантос 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:1 Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1
Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

1:0
5 раз 33%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
2:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 40%
1
6 раз 40%
2
3 раза 20%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
6
0.5
Больше Меньше
8
7
3
12
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 16 9 5 2 17 - 6 32
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Аргентинос Хуниорс
 16 6 5 5 21 - 15 23
10.
Годой Крус
 16 6 5 5 18 - 18 23
11.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 16 6 5 5 13 - 14 23
12.
Тигре
 16 5 6 5 17 - 18 21
13.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Институто
 0:0 16 4 6 6 13 - 19 18
19.
Колон
 0:0 16 3 9 4 14 - 16 18
20.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
21.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
22.
Уракан
 16 4 5 7 15 - 20 17
23.
Индепендьенте Авельянеда
 16 3 8 5 15 - 18 17
24.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
25.
Банфилд
 16 3 6 7 10 - 19 15
26.
Атлетико Тукуман
 16 2 8 6 13 - 20 14
27.
Арсенал Саранди
 0:1 16 3 2 11 12 - 23 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 8 5 2 1 6 - 1 17
5.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
6.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Уракан
 8 3 3 2 8 - 9 12
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Институто
 0:0 9 2 5 2 6 - 8 11
20.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
21.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
22.
Колон
 0:0 8 2 4 2 9 - 9 10
23.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
24.
Банфилд
 9 2 4 3 3 - 7 10
25.
Индепендьенте Авельянеда
 8 2 3 3 11 - 12 9
26.
Арсенал Саранди
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
27.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 8 - 12 7
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Сан-Лоренсо
 8 3 3 2 8 - 6 12
7.
Годой Крус
 9 3 2 4 7 - 11 11
8.
Тигре
 9 2 4 3 9 - 11 10
9.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Аргентинос Хуниорс
 9 2 3 4 4 - 7 9
12.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
13.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
14.
Колон
 0:0 8 1 5 2 5 - 7 8
15.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
16.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
17.
Институто
 0:0 7 2 1 4 7 - 11 7
18.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
19.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
20.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
21.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
22.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 1:0 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
28.
Арсенал Саранди
 0:1 9 1 1 7 5 - 13 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Тигре Ретеги Матео 10
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 9 (2)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Индепендьенте Авельянеда Каутеруссио Мартин 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 6
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Сфорца Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 34'
    Бруно Питтон сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Сордо Рамиро бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ньюэллс Олд Бойз
Ничья
Арсенал Саранди
1.75
6.80
5.80
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Где смотреть матч Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Арсенал Саранди онлайн

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