Тур: 1. Стадион: Солджер Филд.
1:0
Второй тайм: 73'
0'
26' Желтая карточкаПерес Мигель
1:0
40' ГолКцихос Рафаэль
43' Желтая карточкаНельсон Джон
49' Желтая карточкаДжоаккини Николас
59' Желтая карточкаХименес Гастон
64' Желтая карточкаГерберс Фабиан
70' Вторая желтая карточкаНельсон Джон
Ход матча
26'
40'
1:0
43'
59'
64'
64'
70'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Брэди
Крис
23
Камара
Кей
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
10
Лёвен
Эдуард
28
Перес
Мигель
12
Celio
Pompeu
- Основной состав
-
34 Брэди КрисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
18 Ричи СпенсерВратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Jairo TorresПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Frank Klopas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Kyle HiebertЗащитник
-
14 Нельсон ДжонЗащитник
-
10 Лёвен ЭдуардПолузащитник
-
28 Перес МигельПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Celio PompeuНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Joshua YaroЗащитник
-
23 Белл ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Йенсен ИсакНападающий
-
-
20 Akil Watts
-
46 Caden Glover
-
Главный тренер: Bradley Carnell
История личных встреч
Чикаго Файр
Сент-Луис Сити
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
2
0
Среднее время на гол
45
0
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Бомбардиры внутри турнира
Чикаго Файр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камара Кей
|4
|0.36
|Пржибылко Каспер
|2
|0.18
|Мюллер Крис
|2
|0.18
|Кцихос Рафаэль
|2 (1)
|0.18
|Герберс Фабиан
|1
|0.09
|Хайле-Селассие Марен
|1
|0.09
|Теран Карлос
|1
|0.09
|Суке Арно
|0
|0
|Гутьеррес Брайан
|0
|0
|Шакири Джердан
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Клаусс Жоао
|5
|0.45
|Страуд Джаред
|3
|0.27
|Джоаккини Николас
|3
|0.27
|Лёвен Эдуард
|2 (1)
|0.18
|Альм Расмус
|2
|0.18
|Kyle Hiebert
|2
|0.18
|Острак Томаш
|1
|0.09
|Паркер Тим
|1
|0.09
|Celio Pompeu
|1
|0.09
|Васильев Индиана
|0
|0
Карточки
Чикаго Файр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Герберс Фабиан
|3
|1
|Теран Карлос
|4
|0
|Хименес Гастон
|3
|0
|Наварро Мигель
|3
|0
|Пинеда Маурисио
|3
|0
|Камара Кей
|1
|1
|Омсберг Уайетт
|2
|0
|Jonathan Dean
|2
|0
|Пржибылко Каспер
|1
|0
|Кцихос Рафаэль
|1
|0
|Мюллер Крис
|1
|0
|Куциас Георгиос
|1
|0
|Daniel Aceves
|1
|0
|Kendall Burks
|1
|0
Сент-Луис Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паркер Тим
|5
|0
|Страуд Джаред
|5
|0
|Острак Томаш
|3
|0
|Kyle Hiebert
|3
|0
|Перес Мигель
|2
|0
|Джоаккини Николас
|2
|0
|Lucas Bartlett
|2
|0
|Альм Расмус
|1
|0
|Лёвен Эдуард
|1
|0
|Нельсон Джон
|1
|0
|Celio Pompeu
|1
|0
Результаты матчей
Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
3
Волевые поражения
6
2
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
3
Волевые поражения
3
9
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
6
Волевые поражения
9
11
Голы по времени матча
Забито
8
11
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90
Пропущено
9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
5
38%
6
29%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
23%
5
24%
76-90
Пропущено
16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
5
38%
61-75
6
38%
3
23%
76-90
Результаты последних матчей
Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3
Сент-Луис Сити
(18 матчей)
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 поражений
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2
Результаты матчей
Чикаго Файр
Сент-Луис Сити
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Чикаго Файр
Сент-Луис Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
33
32
15
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
82
46
64
28
55
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|6
|2
|3
|18 - 9
|20
|2.
|0:1
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|10
|4
|3
|3
|12 - 11
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|10 - 8
|14
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|10
|3
|3
|4
|10 - 11
|12
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|10
|2
|4
|4
|10 - 16
|10
|13.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
|14.
|11
|1
|3
|7
|5 - 16
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|18 - 9
|24
|2.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|3.
|11
|5
|3
|3
|14 - 6
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|20 - 18
|18
|5.
|11
|4
|3
|4
|14 - 14
|15
|6.
|10
|4
|2
|4
|19 - 12
|14
|7.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|8.
|10
|4
|2
|4
|10 - 12
|14
|9.
|11
|4
|2
|5
|15 - 15
|14
|10.
|1:0
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|11.
|10
|4
|0
|6
|10 - 11
|12
|12.
|10
|4
|0
|6
|9 - 17
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|13 - 21
|12
|14.
|11
|2
|6
|3
|13 - 15
|12
|15.
|11
|1
|6
|4
|7 - 11
|9
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|5
|4
|1
|0
|7 - 0
|13
|3.
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|0:1
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|5.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|6.
|1:0
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|14 - 4
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|9.
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|10.
|5
|3
|0
|2
|8 - 5
|9
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|13.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|6
|3
|0
|3
|7 - 7
|9
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 6
|10
|2.
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|5.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|6.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|7.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|6 - 12
|4
|10.
|1:0
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|5 - 8
|3
|13.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|6
|0
|2
|4
|4 - 9
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Данкан Кайл
|5