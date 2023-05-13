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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:0
Второй тайм: 73'
Сент-Луис Сити
0'
26' Желтая карточка
Перес Мигель
1:0
40' Гол
Кцихос Рафаэль
43' Желтая карточка
Нельсон Джон
49' Желтая карточка
Джоаккини Николас
59' Желтая карточка
Хименес Гастон
64' Желтая карточка
64' Желтая карточка
Герберс Фабиан
70' Вторая желтая карточка
Нельсон Джон
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
22
Пинеда
Маурисио
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
23
Камара
Кей
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
10
Лёвен
Эдуард
28
Перес
Мигель
19
Васильев
Индиана
11
Джоаккини
Николас
7
Острак
Томаш
12
Celio
Pompeu
Чикаго Файр
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.36
Пржибылко Каспер 2 0.18
Мюллер Крис 2 0.18
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.18
Герберс Фабиан 1 0.09
Хайле-Селассие Марен 1 0.09
Теран Карлос 1 0.09
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Шакири Джердан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.45
Страуд Джаред 3 0.27
Джоаккини Николас 3 0.27
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.18
Альм Расмус 2 0.18
Kyle Hiebert 2 0.18
Острак Томаш 1 0.09
Паркер Тим 1 0.09
Celio Pompeu 1 0.09
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 3 1
Теран Карлос 4 0
Хименес Гастон 3 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Омсберг Уайетт 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Мюллер Крис 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 5 0
Страуд Джаред 5 0
Острак Томаш 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Перес Мигель 2 0
Джоаккини Николас 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Нельсон Джон 1 0
Celio Pompeu 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
2
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
9
Чикаго Файр
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сент-Луис Сити
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
70% (7)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

8
11
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
9%
16-30
4
50%
1
9%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
1
13%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
6
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
11%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
1
17%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
50%
61-75
3
33%
1
17%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 1
0
0%
1
5%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
5
38%
6
29%
31-45
1
8%
3
14%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
3
23%
5
24%
76-90

Пропущено

16
13
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
2
13%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
3
19%
2
15%
31-45
2
13%
1
8%
46-60
3
19%
5
38%
61-75
6
38%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3
Сент-Луис Сити
(18 матчей)
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 поражений
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
3
1.5
3
2
1
5
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
3
2
1
3
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
8
2
4
6
1.5
6
4
2
8
2.5
5
5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
2.
Сент-Луис Сити
 0:1 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
6.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 10 3 3 4 10 - 11 12
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 10 2 4 4 10 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 11 1 3 7 5 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
4.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
5.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
6.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
7.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
8.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
9.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
10.
Чикаго Файр
 1:0 11 3 5 3 14 - 16 14
11.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
12.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
13.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
14.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 0:1 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
6.
Чикаго Файр
 1:0 7 2 5 0 10 - 8 11
7.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
8.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
9.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 0:1 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 6 3 0 3 7 - 7 9
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
2.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
5.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
6.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Чикаго Файр
 1:0 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Нью-Йорк Ред Буллз Данкан Кайл 5
Весь список
  • Желтая карточка
    59'
    Хименес Гастон получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    49'
    Джоаккини Николас получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Miguel Perez уходит с поля. Блом Нджабуло выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    43'
    Джон Нельсон получил желтую карточку от судьи
  • 40'
    Шакири Джердан сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кцихос Рафаэль бьет в цель!
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    Лучшие коэффициенты
    Чикаго Файр
    Ничья
    Сент-Луис Сити
    1.99
    4.50
    3.70
    Все Коэффициенты
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