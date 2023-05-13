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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Чикаго Файр
1:0
Конец матча
Сент-Луис Сити
0'
26' Желтая карточка
Перес Мигель
1:0
40' Гол
Кцихос Рафаэль
43' Желтая карточка
Нельсон Джон
49' Желтая карточка
Джоаккини Николас
59' Желтая карточка
Хименес Гастон
64' Желтая карточка
Герберс Фабиан
70' Вторая желтая карточка
Нельсон Джон
90'+5
34
Брэди
Крис
2
Суке
Арно
4
Теран
Карлос
22
Пинеда
Маурисио
6
Наварро
Мигель
31
Federico
Navarro
30
Хименес
Гастон
21
Герберс
Фабиан
10
Шакири
Джердан
17
Гутьеррес
Брайан
23
Камара
Кей
1
Бюрки
Роман
2
Нервински
Джейк
24
Lucas
Bartlett
22
Kyle
Hiebert
14
Нельсон
Джон
10
Лёвен
Эдуард
28
Перес
Мигель
19
Васильев
Индиана
11
Джоаккини
Николас
7
Острак
Томаш
12
Celio
Pompeu
Чикаго Файр
4-2-3-1
Сент-Луис Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

ОК
2:1

Голы

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Бомбардиры внутри турнира

Чикаго Файр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Кей 4 0.36
Пржибылко Каспер 2 0.18
Мюллер Крис 2 0.18
Кцихос Рафаэль 2 (1) 0.18
Герберс Фабиан 1 0.09
Хайле-Селассие Марен 1 0.09
Теран Карлос 1 0.09
Суке Арно 0 0
Гутьеррес Брайан 0 0
Шакири Джердан 0 0
Наварро Мигель 0 0
Сент-Луис Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Клаусс Жоао 5 0.45
Страуд Джаред 3 0.27
Джоаккини Николас 3 0.27
Лёвен Эдуард 2 (1) 0.18
Альм Расмус 2 0.18
Kyle Hiebert 2 0.18
Острак Томаш 1 0.09
Паркер Тим 1 0.09
Celio Pompeu 1 0.09
Васильев Индиана 0 0

Карточки

Чикаго Файр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Герберс Фабиан 4 1
Хименес Гастон 4 0
Теран Карлос 4 0
Наварро Мигель 3 0
Пинеда Маурисио 3 0
Камара Кей 1 1
Омсберг Уайетт 2 0
Jonathan Dean 2 0
Пржибылко Каспер 1 0
Кцихос Рафаэль 1 0
Мюллер Крис 1 0
Куциас Георгиос 1 0
Daniel Aceves 1 0
Kendall Burks 1 0
Сент-Луис Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паркер Тим 5 0
Страуд Джаред 5 0
Острак Томаш 3 0
Kyle Hiebert 3 0
Нельсон Джон 1 1
Перес Мигель 2 0
Джоаккини Николас 2 0
Lucas Bartlett 2 0
Альм Расмус 1 0
Лёвен Эдуард 1 0
Celio Pompeu 1 0

Результаты матчей

Чикаго Файр
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сент-Луис Сити
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
3

Волевые поражения

6
2
Чикаго Файр
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сент-Луис Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
3

Волевые поражения

3
9
Чикаго Файр
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сент-Луис Сити
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
64% (7)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
18% (2)
36% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

6
6

Волевые поражения

9
11

Голы по времени матча

Забито

9
11
7 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
5
56%
1
9%
31-45
1
11%
2
18%
46-60
1
11%
3
27%
61-75
0
0%
4
36%
76-90

Пропущено

9
7
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
1
11%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
11%
2
29%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
3
43%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
9 Не забивали 7
0
0%
1
10%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
3
43%
2
29%
76-90

Забито

14
21
9 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 5
3 Не забивали 2
0
0%
1
5%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
6
43%
6
29%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
1
7%
5
24%
61-75
3
21%
5
24%
76-90

Пропущено

16
14
5 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
2
13%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
19%
3
21%
31-45
2
13%
1
7%
46-60
3
19%
5
36%
61-75
6
38%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Чикаго Файр
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Нэшвилл - Чикаго Файр 3:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Чикаго Файр - Чикаго Хаус 3:0
Атланта Юнайтед - Чикаго Файр 2:1 Чикаго Файр - Филадельфия Юнион 2:2 Чикаго Файр - Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр - Ди Си Юнайтед 0:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Чикаго Файр - Цинциннати 3:3 Филадельфия Юнион - Чикаго Файр 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Чикаго Файр - Инди Илевен 3:0 Чикаго Файр - Реал Солт-Лейк 0:3 Чикаго Файр - Нью Мексико 3:3 Чикаго Файр - Колорадо Спрингс Сфитчбэкс 0:0 Чикаго Файр - Сакраменто Репаблик 4:0 Канкун ФК - Чикаго Файр 0:5 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Цинциннати - Чикаго Файр 2:3
Сент-Луис Сити
(18 матчей)
44.4%
22.2%
33.4%
8 побед 4 ничьи 6 поражений
Чикаго Файр - Сент-Луис Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Портленд Тимберс 1:2 Сент-Луис Сити - Юнион Омаха 5:1 Колорадо Рэпидс - Сент-Луис Сити 1:1
Сент-Луис Сити - Цинциннати 5:1 Сиэтл Саундерс - Сент-Луис Сити 3:0 Сент-Луис Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Реал Солт-Лейк - Сент-Луис Сити 0:4 Сент-Луис Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Портленд Тимберс - Сент-Луис Сити 1:2 Сент-Луис Сити - Шарлотт 3:1 Остин - Сент-Луис Сити 2:3 Сент-Луис Сити - Атланта Ютд 1:2 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 0:0 Сент-Луис Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 1:4 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Филадельфия Юнион - Сент-Луис Сити 2:2

Результаты матчей

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

Точный счет

1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
3:0
2 раза 18%
1:2
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:1
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
0
3 раза 27%
3
3 раза 27%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Чикаго Файр
Сент-Луис Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
4
1.5
3
2
1
6
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
3
3
1
3
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
8
3
4
7
1.5
6
5
2
9
2.5
5
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 11 6 2 3 18 - 9 20
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 10 4 3 3 12 - 11 15
6.
Хьюстон Динамо
 9 4 2 3 10 - 8 14
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 10 3 3 4 10 - 11 12
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 10 2 4 4 10 - 16 10
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6
14.
Спортинг Канзас-Сити
 11 1 3 7 5 - 16 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 11 7 3 1 18 - 9 24
2.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
3.
Нэшвилл
 11 5 3 3 14 - 6 18
4.
Атланта Юнайтед
 11 5 3 3 20 - 18 18
5.
Нью-Йорк Сити
 11 4 3 4 14 - 14 15
6.
Коламбус Кру
 10 4 2 4 19 - 12 14
7.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
8.
Орландо Сити
 10 4 2 4 10 - 12 14
9.
Ди Си Юнайтед
 11 4 2 5 15 - 15 14
10.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
11.
Интер Майами
 10 4 0 6 10 - 11 12
12.
Клёб де Фут Монреаль
 10 4 0 6 9 - 17 12
13.
Шарлотт
 11 3 3 5 13 - 21 12
14.
Торонто
 11 2 6 3 13 - 15 12
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 11 1 6 4 7 - 11 9

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 5 4 1 0 7 - 0 13
3.
Сиэтл Саундерс
 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 5 1 3 1 6 - 6 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 4 0 1 3 1 - 7 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Атланта Юнайтед
 5 4 1 0 11 - 4 13
5.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
6.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
7.
Коламбус Кру
 5 3 1 1 14 - 4 10
8.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
9.
Клёб де Фут Монреаль
 4 3 0 1 7 - 3 9
10.
Интер Майами
 5 3 0 2 8 - 5 9
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
13.
Ди Си Юнайтед
 5 2 1 2 8 - 7 7
14.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 5 1 3 1 4 - 4 6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 6 3 0 3 7 - 7 9
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 5 2 1 2 7 - 7 7
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 5 1 2 2 4 - 6 5
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 5 3 1 1 6 - 6 10
2.
Орландо Сити
 4 2 1 1 5 - 5 7
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
5.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
6.
Нэшвилл
 4 1 1 2 3 - 3 4
7.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
8.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Шарлотт
 5 1 1 3 6 - 12 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Торонто
 5 0 3 2 5 - 8 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 6 0 2 4 4 - 9 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      43'
      Джон Нельсон получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Шакири Джердан сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      40'
      Г О О О О Л - Кцихос Рафаэль бьет в цель!
    • 34'
      Теран Карлос уходит с поля. Кцихос Рафаэль выходит вместо него
    • Желтая карточка
      26'
      Miguel Perez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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