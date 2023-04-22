Тур: 13.
2:0
Первый тайм: 43'
Ход матча
25'
1:0
40'
2:0
Прогноз на матч от Liveresult
21
Eric
Meza
19
Tomas
Galvan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Tomas GalvanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
-
-
Главный тренер: Горосито Нестор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Mateo SeoaneПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
14 Lenny Lobato
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Колон
Велес Сарсфилд
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
85.7%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
114.3%
42.9%
8 побед 3 ничьи 0 побед
17 матчей
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 14 побед
Первый тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Второй тайм
17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 10 побед
24 матча
20.8%
20.8%
58.4%
5 побед 5 ничьих 14 побед
Первый тайм
16.7%
37.5%
45.8%
4 победы 9 ничьих 11 побед
Второй тайм
33.3%
25%
41.7%
8 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
8
16
Голов в среднем за матч
0.8
1.14
Среднее время на гол
112
78
Всего голов
27
15
Голов в среднем за матч
1.93
1.5
Среднее время на гол
46
60
Всего голов
35
31
Голов в среднем за матч
1.46
1.29
Тотал матчей
2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
19
Больше 79%
Меньше 21%
5
10
Больше 42%
Меньше 58%
14
5
Больше 21%
Меньше 79%
19
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
Среднее время на гол
61
69
Бомбардиры внутри турнира
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.38
|Бенитес Хорхе
|2
|0.15
|Santiago Pierotti
|2
|0.15
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.08
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.08
|Andrew Teuten
|1
|0.08
|Rafael Delgado
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.31
|Walter Bou
|2
|0.15
|Abiel Osorio
|2
|0.15
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.15
|Julian Fernandez
|2
|0.15
|Jose Florentin
|1
|0.08
|Gianluca Prestianni
|1
|0.08
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
Карточки
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Julian Chicco
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Rafael Delgado
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Andrew Teuten
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Гольц Паоло
|1
|0
|Facundo Garces
|1
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|4
|1
|Пратто Лукас
|3
|0
|Gianluca Prestianni
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Хианетти Лаутаро
|2
|0
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Miguel Brizuela
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Valentin Gomez
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Результаты матчей
Колон
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
5
1
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
5
12
Колон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
10
13
Голы по времени матча
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
8 Не забивали 10
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
50%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Забито
5
13
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 3
9 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
20%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
40%
2
15%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Забито
10
15
6 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
3
20%
16-30
2
20%
4
27%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
23%
1
9%
1-15
2
15%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
23%
3
27%
61-75
5
38%
4
36%
76-90
Результаты последних матчей
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Колон - Патронато Парана 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Колон 2:4
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0
Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 2:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0
Результаты матчей
Колон
Велес Сарсфилд
Точный счет
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
3:3
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
3 раза 25%
1:1
3 раза 25%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 42%
1
4 раза 33%
2
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
3
2 раза 17%
2
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Колон
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
52
15
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
23
24
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
75
39
48
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|12
|7
|3
|2
|14 - 5
|24
|3.
|12
|6
|4
|2
|16 - 14
|22
|4.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|5.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|6.
|12
|6
|3
|3
|12 - 9
|21
|7.
|12
|5
|4
|3
|19 - 13
|19
|8.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|10 - 11
|18
|12.
|12
|5
|2
|5
|15 - 17
|17
|13.
|12
|4
|5
|3
|14 - 14
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|12
|4
|3
|5
|13 - 12
|15
|17.
|12
|4
|3
|5
|8 - 13
|15
|18.
|0:2
|13
|3
|6
|4
|15 - 13
|15
|19.
|12
|4
|2
|6
|13 - 12
|14
|20.
|2:0
|13
|2
|8
|3
|12 - 13
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|26.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|27.
|12
|2
|2
|8
|9 - 18
|8
|28.
|12
|1
|5
|6
|7 - 18
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 0
|16
|2.
|6
|5
|1
|0
|9 - 3
|16
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|5.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|6.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|7.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|8.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|10.
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|0:2
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|15.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|16.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|17.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|18.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|2:0
|7
|1
|4
|2
|7 - 8
|7
|25.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|26.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|27.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|8.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|2:0
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|6 - 5
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|4 - 10
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|3 - 3
|6
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|19.
|0:2
|6
|1
|2
|3
|3 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|5 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|6
|0
|3
|3
|3 - 9
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|7 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|6 (3)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3
|Институто
|Adrian Martinez
|6