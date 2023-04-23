Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 15'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
45
Kevin
Ortiz
10
Ромеро
Оскар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
-
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Росарио Сентраль
Бока Хуниорс
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
45.5%
45.5%
9%
5 побед 5 ничьих 0 побед
11 матчей
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
22 матча
40.9%
27.3%
31.8%
9 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
31.8%
40.9%
27.3%
7 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
22.7%
50%
27.3%
5 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.42
0.7
Среднее время на гол
63
128
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.2
0.83
Среднее время на гол
75
108
Всего голов
29
17
Голов в среднем за матч
1.32
0.77
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
16
Больше 73%
Меньше 27%
6
10
Больше 45%
Меньше 55%
12
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
68
116
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|4
|0.31
|Victor Malcorra
|2 (1)
|0.15
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.15
|Jhonatan Candia
|2
|0.15
|Кампас Хаминтон
|1
|0.08
|Francis Mac Allister
|1
|0.08
|Laurtaro Giaccone
|1
|0.08
|Комар Хуан
|1
|0.08
|Gino Infantino
|1
|0.08
|Carlos Quintana
|1 (1)
|0.08
|Alan Rodriguez2
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.23
|Ромеро Оскар
|2
|0.15
|Miguel Merentiel
|2
|0.15
|Фигаль Хорхе
|2
|0.15
|Фернандес Пол
|1
|0.08
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Пайеро Мартин
|1
|0.08
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|1
|Carlos Quintana
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Facundo Mallo
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Монтойя Вальтер
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|4
|1
|Alan Varela
|4
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фернандес Пол
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Адвинкула Луис
|2
|0
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
|Валентини Николас
|1
|0
|Valentin Barco
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
1
3
Росарио Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
6
4
Росарио Сентраль
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (4)
42% (5)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
50% (6)
8% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
75% (9)
17% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
8
Волевые поражения
7
7
Голы по времени матча
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
14%
1-15
5
56%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
22%
2
29%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
3
75%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
8 Не забивали 8
3
43%
1
14%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
29%
61-75
1
14%
2
29%
76-90
Пропущено
11
7
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
9%
3
43%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
27%
1
14%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
4
36%
2
29%
76-90
Забито
16
14
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
7 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
19%
2
14%
1-15
6
38%
0
0%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
3
19%
1
7%
46-60
1
6%
2
14%
61-75
3
19%
4
29%
76-90
Пропущено
14
11
5 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
14%
3
27%
1-15
1
7%
4
36%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
3
21%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1
Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1
Бока Хуниорс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2
Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Бока Хуниорс
Точный счет
1:0
3 раза 50%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
0
2 раза 17%
3
1 раз 8%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
25
15
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
32
33
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
102
Больше Меньше
75
57
48
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|0:0
|13
|6
|5
|2
|16 - 14
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|20 - 10
|21
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|9.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|13 - 12
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|0:0
|13
|4
|3
|6
|13 - 12
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|21.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|22.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|8 - 14
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|0:0
|7
|5
|2
|0
|9 - 3
|17
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|16.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|17.
|6
|2
|3
|1
|5 - 5
|9
|18.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|19.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|20.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|22.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|5
|3
|2
|0
|12 - 5
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|16.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|22.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|24.
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3