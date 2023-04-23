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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Институто
0:1
Второй тайм: 77'
Банфилд
0'
35' Желтая карточка
Juan Bisanz
0:1
43' Пенальти
Juan Bisanz
45' Желтая карточка
Fernando Alarcon
62' Желтая карточка
Aaron Quiroz

Ход матча

35'
 
Juan Bisanz
43'
0:1
Juan Bisanz
45'
Fernando Alarcon
 
46'
Gabriel Maximiliano Graciani I
Nicolas Linares
 
62'
 
Aaron Quiroz
65'
 
Алеман Брайн
Ignacio Rodriguez
71'
 
Milton Gimenez
Чавес Андрес
71'
 
Nicolas Sosa
Juan Bisanz
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто
Ничья
Банфилд
4.05
3.50
3.75
Все Коэффициенты
1
Jorge
Carlos
Carranza
2
Juan
Franco
26
Мосевич
Леонель
6
Fernando
Alarcon
3
Sebastian
Corda
20
Brahian
Cuello
5
Roberto
Agustin
Bochi
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
9
Adrian
Martinez
11
Santiago
Rodriguez
III
21
Facundo
Cambeses
37
Mateo
Perez
22
Emanuel
Olivera
3
Aaron
Quiroz
4
Matias
Romero1
5
Ремеди
Эрик
16
Alejandro
Cabrera
20
Ignacio
Rodriguez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
9
Чавес
Андрес
Институто
4-4-2
Банфилд
3-5-2

История личных встреч

Институто
Банфилд

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПБ
0:0
ПБ
1:2
ПБ
0:0
ПБ
1:2

Голы

Всего голов

0
4

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

0.5
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

180
90

Бомбардиры внутри турнира

Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.31
Santiago Rodriguez III 2 0.15
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.15
Gaston Lodico 1 (1) 0.08
Roberto Agustin Bochi 1 0.08
Nicolas Linares 1 0.08
Joaquin Varela 1 0.08
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0
Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Juan Bisanz 2 (2) 0.15
Алеман Брайн 1 (1) 0.08
Чавес Андрес 1 0.08
Sebastian Sosa II 1 0.08
Milton Gimenez 1 0.08
Aaron Quiroz 1 0.08
Emanuel Olivera 0 0

Карточки

Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 6 0
Giuliano Cerato 4 0
Мосевич Леонель 3 0
Roberto Agustin Bochi 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Fernando Alarcon 2 0
Axel Rodriguez 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Jonathan Bay 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0
Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Cabrera 3 1
Emanuel Coronel 2 1
Чавес Андрес 3 0
Emanuel Olivera 3 0
Алеман Брайн 3 0
Sebastian Sosa II 1 1
Бертоло Николас 2 0
Инсуа Эмануэль 2 0
Alejandro Maciel 2 0
Ремеди Эрик 2 0
Juan Bisanz 2 0
Horacio Tijanovich 1 0
Nicolas Sosa 1 0
Facundo Cambeses 1 0
Milton Gimenez 1 0
Mateo Perez 1 0
Pedro Souto 1 0
Alan Di Pippa 1 0

Результаты матчей

Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

1
3
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
5

Волевые поражения

7
2
Институто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Банфилд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Забито

7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Забито

12
6
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
3
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
4
25%
76-90

Результаты последних матчей

Институто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0
Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1

Результаты матчей

Институто
Банфилд

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Институто
Банфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
5
1
5
1.5
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
2
3
3
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
6
0.5
Больше Меньше
5
7
4
8
1.5
2
10
2
10
2.5
1
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
5.
Тальерес Кордоба
 0:0 13 6 4 3 20 - 10 22
6.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 13 5 4 4 13 - 12 19
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
14.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Институто
 0:1 13 4 4 5 12 - 14 16
16.
Банфилд
 1:0 13 4 4 5 9 - 14 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
18.
Институто
 0:1 7 2 3 2 5 - 6 9
19.
Банфилд
 1:0 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 3 3 0 12 - 5 12
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Банфилд
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Fernando Alarcon получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    43'
    Г О О О О Л - Juan Bisanz из команды Банфилд забивает с точки!
  • Желтая карточка
    35'
    Juan Bisanz получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Институто
Ничья
Банфилд
4.05
3.50
3.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Институто 0:1 Банфилд онлайн

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Институто
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