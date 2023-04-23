Тур: 13.
0'
35' Желтая карточкаJuan Bisanz
0:1
43' ПенальтиJuan Bisanz
45' Желтая карточкаFernando Alarcon
62' Желтая карточкаAaron Quiroz
Ход матча
35'
43'
0:1
45'
62'
Прогноз на матч от Liveresult
37
Mateo
Perez
27
Pedro
Souto
17
Juan
Bisanz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
- Основной состав
- Вратарь
-
37 Mateo PerezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Pedro SoutoПолузащитник
-
17 Juan BisanzНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Алеман БрайнПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas SosaНападающий
-
-
-
-
-
-
15 Lautaro Rios
-
Главный тренер: Javier Sanguinetti
История личных встреч
Институто
Банфилд
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
0
4
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
0.5
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
180
90
Бомбардиры внутри турнира
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.31
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.15
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.15
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.08
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.08
|Nicolas Linares
|1
|0.08
|Joaquin Varela
|1
|0.08
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Банфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Juan Bisanz
|2 (2)
|0.15
|Алеман Брайн
|1 (1)
|0.08
|Чавес Андрес
|1
|0.08
|Sebastian Sosa II
|1
|0.08
|Milton Gimenez
|1
|0.08
|Aaron Quiroz
|1
|0.08
|Emanuel Olivera
|0
|0
Карточки
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|6
|0
|Giuliano Cerato
|4
|0
|Мосевич Леонель
|3
|0
|Roberto Agustin Bochi
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Банфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Cabrera
|3
|1
|Emanuel Coronel
|2
|1
|Чавес Андрес
|3
|0
|Emanuel Olivera
|3
|0
|Алеман Брайн
|3
|0
|Sebastian Sosa II
|1
|1
|Бертоло Николас
|2
|0
|Инсуа Эмануэль
|2
|0
|Alejandro Maciel
|2
|0
|Ремеди Эрик
|2
|0
|Juan Bisanz
|2
|0
|Horacio Tijanovich
|1
|0
|Nicolas Sosa
|1
|0
|Facundo Cambeses
|1
|0
|Milton Gimenez
|1
|0
|Mateo Perez
|1
|0
|Pedro Souto
|1
|0
|Alan Di Pippa
|1
|0
Результаты матчей
Институто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Банфилд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
1
3
Институто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Банфилд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
5
Волевые поражения
7
2
Институто
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Банфилд
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
0
0%
1
25%
1-15
2
40%
1
25%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
1
20%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
11
1 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
5
45%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
1
9%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Забито
7
2
5 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
2
100%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
5
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
2
25%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Забито
12
6
9 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
1
8%
1
17%
1-15
3
25%
3
50%
16-30
5
42%
0
0%
31-45
2
17%
1
17%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
13
16
5 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
3
23%
2
13%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
2
15%
5
31%
31-45
2
15%
1
6%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
4
25%
76-90
Результаты последних матчей
Институто
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3
Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1 Депортиво Морон - Институто 1:0 Институто - Темперлей 1:0
Банфилд
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Банфилд - Унион Санта-Фе 0:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Банфилд - Сармиенто 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Альдосиви - Банфилд 0:1 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:2 Велес Сарсфилд - Банфилд 1:0 Банфилд - Годой Крус 1:1 Банфилд - Годой Крус 1:1
Результаты матчей
Институто
Банфилд
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
3 раза 43%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:0
3 раза 25%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 50%
1
2 раза 17%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
0
7 раз 58%
1
3 раза 25%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Институто
Банфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
25
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
32
33
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
66
Больше Меньше
57
48
210
210
111
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|12
|10
|0
|2
|22 - 5
|30
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|5.
|0:0
|13
|6
|4
|3
|20 - 10
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|7.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|8.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|9.
|0:0
|13
|5
|4
|4
|13 - 12
|19
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|14.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|15.
|0:1
|13
|4
|4
|5
|12 - 14
|16
|16.
|1:0
|13
|4
|4
|5
|9 - 14
|16
|17.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|19.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|20.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|21.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|12
|1
|7
|4
|9 - 13
|10
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|10 - 3
|12
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|12.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|14.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|16.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|17.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 6
|9
|18.
|0:1
|7
|2
|3
|2
|5 - 6
|9
|19.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|0:0
|6
|3
|3
|0
|12 - 5
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|16.
|6
|1
|4
|1
|2 - 2
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3