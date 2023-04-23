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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Эстудиантес Ла Плата
1:0
Второй тайм: 52'
Тальерес Кордоба
0'
23' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
45' Желтая карточка
Паскини Николас
1:0
50' Гол
Рольхейсер Бенхамин

Ход матча

23'
Сукуи Фернандо
 
45'
 
Паскини Николас
50'
Рольхейсер Бенхамин
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
2.55
3.00
2.95
Все Коэффициенты
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
29
Leonardo
Godoy
13
Gaston
Benedetti
8
Сукуи
Фернандо
30
Jorge
Rodriguez
I
5
Аскасибар
Сантьяго
10
Рольхейсер
Бенхамин
17
Боселли
Мауро
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
23
Франко
Алан
18
Вильягра
Родриго
20
Алвес
Максимилиано
16
Гарро
Родриго
19
Пиццини
Франсиско
9
Майкл
Сантос
Эстудиантес Ла Плата
5-3-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
2:0
С
1:0
С
0:1
С
0:1
П
0:0

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.25

Среднее время на гол

90
360

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

0.67
0.33

Тотал матчей

0.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

135
270

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 5 0.38
Аскасибар Сантьяго 3 0.23
Leonardo Godoy 1 0.08
Годой Матиас 1 0.08
Лолло Лусиано 1 0.08
Jorge Rodriguez I 1 0.08
Zaid Abner Romero 1 0.08
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Рольхейсер Бенхамин 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 6 0.46
Ramon Sosa 3 0.23
Пиццини Франсиско 3 0.23
Бустос Науэль 3 0.23
Гарро Родриго 2 0.15
Каталан Матиас 1 0.08
Juan Portillo 1 0.08
Jose Romero 0 0
Валойес Диего 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Santiago Nunez 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Leonardo Godoy 2 0
Jorge Rodriguez I 2 0
Лолло Лусиано 1 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Паскини Николас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Гарро Родриго 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
3
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Тальерес Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

6
6
Эстудиантес Ла Плата
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
17% (2)
50% (6)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
50% (6)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

8
9

Голы по времени матча

Забито

7
12
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
8 Не забивали 7
1
14%
4
33%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
8%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
14%
3
25%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
29%
2
22%
1-15
1
14%
2
22%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
3
43%
1
11%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
3 Не забивали 2
3
21%
6
29%
1-15
2
14%
2
10%
16-30
1
7%
1
5%
31-45
4
29%
3
14%
46-60
0
0%
5
24%
61-75
4
29%
4
19%
76-90

Пропущено

11
9
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
3
33%
31-45
2
18%
3
33%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3
Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2 Альдосиви - Тальерес Кордоба 1:3

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 17%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 50%
0
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
1 раз 8%
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
3
2
4
1.5
3
4
1
5
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
9
3
3
9
1.5
7
5
1
11
2.5
3
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 12 10 0 2 22 - 5 30
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
5.
Тальерес Кордоба
 0:0 13 6 4 3 20 - 10 22
6.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
7.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
8.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
9.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 13 5 4 4 13 - 12 19
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
14.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
15.
Институто
 0:1 13 4 4 5 12 - 14 16
16.
Банфилд
 1:0 13 4 4 5 9 - 14 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
20.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Индепендьенте Авельянеда
 12 1 7 4 9 - 13 10
27.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
4.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
6.
Ривер Плейт
 5 4 0 1 10 - 3 12
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
12.
Тальерес Кордоба
 0:0 7 3 1 3 8 - 5 10
13.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
14.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
16.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
17.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 7 2 3 2 7 - 6 9
18.
Институто
 0:1 7 2 3 2 5 - 6 9
19.
Банфилд
 1:0 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 0:0 6 3 3 0 12 - 5 12
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 0:0 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 0:1 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Банфилд
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 6 1 4 1 2 - 2 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    50'
    Г О О О О Л - Рольхейсер Бенхамин бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Паскини Николас получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Сукуи Фернандо получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эстудиантес Ла Плата
Ничья
Тальерес Кордоба
2.55
3.00
2.95
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 1:0 Тальерес Кордоба онлайн

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Эстудиантес Ла Плата
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