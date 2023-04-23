Тур: 13.
0:0
Первый тайм: 14'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Pablo Solari
-
-
Главный тренер: Martin Demichelis
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
-
-
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
2
0.77
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.85
1.27
Среднее время на гол
106
71
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|5 (3)
|0.38
|Барко Эсекьель
|3 (3)
|0.23
|Фернандес Игнасио
|3
|0.23
|Pablo Solari
|2
|0.15
|Парадела Хосе
|2
|0.15
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.15
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.08
|Борха Мигель
|1 (1)
|0.08
|Суарес Матиас
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Палавесино Агустин
|1
|0.08
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|5 (3)
|0.38
|Mateo Barcia
|1
|0.08
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.08
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|4
|0
|Диас Энцо Эрнан
|4
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Sergio Barreto
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Joaquin Laso
|2
|1
|Sergio Ortiz
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Перес Дамиан
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
5
Ривер Плейт
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
42% (5)
17% (2)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
17% (2)
58% (7)
Индепендьенте Авельянеда
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (2)
67% (8)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
75% (9)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
6
1
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
12
6
Голы по времени матча
Забито
10
1
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
7 Не забивали 11
2
20%
1
100%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
5 Не забивали 8
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
22
7
9 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 2
10 Забивали первыми 3
0 Не забивали 7
4
18%
2
29%
1-15
4
18%
2
29%
16-30
1
5%
1
14%
31-45
2
9%
0
0%
46-60
5
23%
1
14%
61-75
6
27%
1
14%
76-90
Пропущено
5
15
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 6
3 Не пропускали 9
0
0%
3
20%
1-15
0
0%
2
13%
16-30
2
40%
3
20%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
2
40%
2
13%
61-75
1
20%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
3:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:2
3 раза 25%
0:1
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
3:0
2 раза 17%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
0:0
3 раза 25%
1:1
2 раза 17%
1:2
2 раза 17%
2:2
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 42%
2
4 раза 33%
3
3 раза 25%
0
5 раз 42%
1
5 раз 42%
2
2 раза 17%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
75
Больше Меньше
210
39
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|13
|10
|1
|2
|22 - 5
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|4.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|5.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|6.
|12
|6
|3
|3
|16 - 8
|21
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|11.
|12
|5
|3
|4
|15 - 13
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|21.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|23.
|12
|3
|4
|5
|10 - 16
|13
|24.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|25.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|26.
|0:0
|13
|1
|8
|4
|9 - 13
|11
|27.
|12
|1
|7
|4
|8 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|4.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 3
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|6
|3
|2
|1
|7 - 5
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|16.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|18.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|3.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 1
|10
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|0:0
|7
|1
|5
|1
|2 - 2
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|15.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|16.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|17.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|18.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|6
|0
|4
|2
|2 - 6
|4
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3