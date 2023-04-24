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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
1:0
17' Гол
Барко Эсекьель
40' Желтая карточка
Перес Дамиан
54' Желтая карточка
Matias Gimenez Rojas
61' Вторая желтая карточка
Перес Дамиан
67' Желтая карточка
Диас Энцо Эрнан
2:0
81' Гол
Борха Мигель
85' Желтая карточка
Перес Энцо
90' Желтая карточка
Борха Мигель
90'+2
1
Армани
Франко
20
Каско
Милтон
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
29
Rodrigo
Aliendro
24
Перес
Энцо
11
Де
ла
Крус
Николас
10
Фернандес
Игнасио
18
Lucas
Beltrain
21
Барко
Эсекьель
33
Рей
Родриго
24
Sergio
Barreto
2
Joaquin
Laso
13
Christian
Baez
19
Luciano
Gomez
23
Марконе
Иван
5
Agustin
Mulet
15
Перес
Дамиан
7
Куэро
Маурисио
9
Каутеруссио
Мартин
34
Matias
Gimenez
Rojas
Ривер Плейт
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
3-5-2

История личных встреч

Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

28 матчей

46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед

История матчей

ЛП
0:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
3:0
КЛ
3:1
КЛ
0:0
С
1:0
П
1:0
П
1:0
ТМК
2:3
П
3:0
ТМК
4:0
П
4:1
П
2:1
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:2
ПА
2:0
TPDV
2:3
ПА
1:3
ПА
2:0
TPDV
1:1
ПА
0:1
ПА
0:0
TPDV
1:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

30
10

Голов в среднем за матч

2
0.77

Среднее время на гол

45
117

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.85
1.27

Среднее время на гол

106
71

Всего голов

41
29

Голов в среднем за матч

1.46
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24

Среднее время на гол

61
86

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Beltrain 5 (3) 0.38
Барко Эсекьель 4 (3) 0.31
Фернандес Игнасио 3 0.23
Pablo Solari 2 0.15
Парадела Хосе 2 0.15
Борха Мигель 2 (1) 0.15
Рондон Саломон 2 (1) 0.15
Rodrigo Aliendro 1 0.08
Суарес Матиас 1 0.08
Пирес Леандро 1 0.08
Палавесино Агустин 1 0.08
Каско Милтон 0 0
Перес Энцо 0 0
Диас Энцо Эрнан 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 5 (3) 0.38
Mateo Barcia 1 0.08
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.08

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Перес Энцо 5 0
Диас Энцо Эрнан 5 0
Каско Милтон 2 0
Пирес Леандро 2 0
Фернандес Игнасио 2 0
Борха Мигель 2 0
Rodrigo Aliendro 2 0
Парадела Хосе 2 0
Pablo Solari 2 0
Рондон Саломон 1 0
Армани Франко 1 0
Диас Пауло 1 0
Палавесино Агустин 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Эррера Марсело II 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Перес Дамиан 3 1
Sergio Barreto 3 1
Javier Vallejo 3 1
Joaquin Laso 2 1
Sergio Ortiz 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Matias Gimenez Rojas 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
1
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

2
7

Волевые поражения

11
5
Ривер Плейт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

3
8

Волевые поражения

12
6

Голы по времени матча

Забито

12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
2
17%
1
100%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Забито

12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90

Пропущено

2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

24
7
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
4
17%
2
29%
1-15
5
21%
2
29%
16-30
1
4%
1
14%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
1
14%
76-90

Пропущено

5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
40%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%

Точный счет

0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
2
4
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
1.5
Больше Меньше
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
1.5
Больше Меньше
2
11
3
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
4.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
5.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
6.
Дефенса и Хустисия
 12 6 3 3 16 - 8 21
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 3 4 14 - 12 21
9.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 12 5 3 4 15 - 13 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
14.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 12 3 4 5 10 - 16 13
24.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
25.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
26.
Атлетико Тукуман
 12 1 7 4 8 - 15 10
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Расинг Авельянеда
 6 3 2 1 7 - 5 11
10.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
13.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
15.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
17.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
18.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
19.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Барракас Централь
 6 2 2 2 4 - 6 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
3.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
4.
Дефенса и Хустисия
 5 3 1 1 7 - 1 10
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
16.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
17.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
18.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
24.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
25.
Атлетико Тукуман
 6 0 4 2 2 - 6 4
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
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    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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