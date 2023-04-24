Тур: 13.
2:0
Конец матча
0'
1:0
17' ГолБарко Эсекьель
40' Желтая карточкаПерес Дамиан
54' Желтая карточкаMatias Gimenez Rojas
61' Вторая желтая карточкаПерес Дамиан
67' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
2:0
81' ГолБорха Мигель
85' Желтая карточкаПерес Энцо
90' Желтая карточкаБорха Мигель
90'+2
Ход матча
17'
1:0
40'
61'
67'
81'
2:0
85'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
17
Диас
Пауло
24
Перес
Энцо
33
Рей
Родриго
23
Марконе
Иван
15
Перес
Дамиан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Pablo Solari
-
-
Главный тренер: Martin Demichelis
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
15 Перес ДамианПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
-
-
-
-
30 Mateo Barcia
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
История личных встреч
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56.3%
31.3%
12.4%
9 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
25%
12 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
28 матчей
46.4%
25%
28.6%
13 побед 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
32.1%
46.4%
21.5%
9 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
12 побед 8 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
10
Голов в среднем за матч
2
0.77
Среднее время на гол
45
117
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.85
1.27
Среднее время на гол
106
71
Всего голов
41
29
Голов в среднем за матч
1.46
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
8
Больше 29%
Меньше 71%
20
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
Среднее время на гол
61
86
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Beltrain
|5 (3)
|0.38
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.31
|Фернандес Игнасио
|3
|0.23
|Pablo Solari
|2
|0.15
|Парадела Хосе
|2
|0.15
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.15
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.15
|Rodrigo Aliendro
|1
|0.08
|Суарес Матиас
|1
|0.08
|Пирес Леандро
|1
|0.08
|Палавесино Агустин
|1
|0.08
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|5 (3)
|0.38
|Mateo Barcia
|1
|0.08
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.08
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|5
|0
|Диас Энцо Эрнан
|5
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Rodrigo Aliendro
|2
|0
|Парадела Хосе
|2
|0
|Pablo Solari
|2
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Палавесино Агустин
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Sergio Barreto
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Joaquin Laso
|2
|1
|Sergio Ortiz
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
1
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
14% (1)
86% (6)
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
7
Волевые поражения
11
5
Ривер Плейт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
15% (2)
54% (7)
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
69% (9)
8% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
12
6
Голы по времени матча
Забито
12
1
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
5 Забивали первыми 1
7 Не забивали 12
2
17%
1
100%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Забито
12
6
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
6 Не забивали 9
2
17%
1
17%
1-15
2
17%
2
33%
16-30
1
8%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
4
33%
1
17%
76-90
Пропущено
2
12
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 6
0
0%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
50%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
50%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
24
7
10 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 2
11 Забивали первыми 3
0 Не забивали 8
4
17%
2
29%
1-15
5
21%
2
29%
16-30
1
4%
1
14%
31-45
2
8%
0
0%
46-60
5
21%
1
14%
61-75
7
29%
29%
1
14%
76-90
Пропущено
5
17
2 В 1-м тайме 9
3 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
3 Не пропускали 10
0
0%
3
18%
1-15
0
0%
3
18%
16-30
2
40%
3
18%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
2
40%
2
12%
61-75
1
20%
4
24%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
80%
20%
16 побед 0 ничьих 4 поражения
Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3
Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2 Ривер Плейт - Бостон Ривер 0:0 Ривер Плейт - Васко 3:0 Ривер Плейт - Мильонариос 2:0
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 0:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 43%
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
2
3 раза 43%
3
1 раз 14%
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
5 раз 38%
3
3 раза 23%
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
211
310
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3