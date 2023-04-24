Тур: 13.
0:1
Первый тайм: 42'
Ход матча
23'
34'
39'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Renzo TesuriЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Охеда ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Ramiro Ruiz
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Pusineri
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
12
Голов в среднем за матч
2.4
1.5
Среднее время на гол
37
60
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.25
1.6
Среднее время на гол
72
56
Всего голов
22
20
Голов в среднем за матч
1.69
1.54
Тотал матчей
2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
53
58
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.46
|Ауче Габриэль
|2
|0.15
|Ромеро Максимильяно
|2
|0.15
|Gonzalo Piovi
|2
|0.15
|Герреро Паоло
|1
|0.08
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|Мура Факундо
|1
|0.08
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|2
|0.15
|Marcelo Estigarribia2
|2
|0.15
|Joaquin Pereyra1
|1
|0.08
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0.08
|Bautista Kociubinski
|1
|0.08
|Nicolas Romero
|1
|0.08
|Guillermo Acosta
|0
|0
|Cristian Menendez
|0
|0
|Ramiro Ruiz
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Инсуа Эмилиано
|3
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Герреро Паоло
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Мура Факундо
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guillermo Acosta
|5
|1
|Joaquin Pereyra1
|4
|1
|Marcelo Estigarribia2
|3
|0
|Bautista Kociubinski
|3
|0
|Nicolas Romero
|3
|0
|Bruno Felix Bianchi
|2
|0
|Ди Франко Франсиско
|2
|0
|Adrian Sanchez
|2
|0
|Де ла Фуэнте Эрнан
|2
|0
|Maestro Puch Ignacio
|0
|1
|Matias Orihuela
|1
|0
|Jonathan Cabral
|1
|0
|Marcelo Ortiz
|1
|0
|Marcelo Gonzalez V
|1
|0
|Tomas Marchiori
|1
|0
|Ramiro Ruiz
|1
|0
|Moises Brandan
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
2
2
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
7
5
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Атлетико Тукуман
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
5
Волевые поражения
9
7
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90
Пропущено
8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90
Забито
15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90
Пропущено
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
1
8%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
24
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
84
Больше Меньше
75
57
111
210
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|24 - 5
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|6.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|7.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|8.
|13
|6
|3
|4
|14 - 12
|21
|9.
|13
|6
|2
|5
|17 - 17
|20
|10.
|12
|5
|3
|4
|15 - 8
|18
|11.
|0:1
|13
|5
|3
|5
|15 - 14
|18
|12.
|13
|5
|3
|5
|10 - 12
|18
|13.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|14.
|13
|4
|5
|4
|14 - 15
|17
|15.
|12
|4
|4
|4
|12 - 13
|16
|16.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|17.
|13
|4
|3
|6
|14 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|21.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|22.
|12
|3
|4
|5
|13 - 17
|13
|23.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|24.
|1:0
|13
|2
|7
|4
|9 - 15
|13
|25.
|12
|3
|2
|7
|9 - 20
|11
|26.
|13
|3
|2
|8
|11 - 19
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|5 - 1
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|13.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|14.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|15.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|16.
|7
|2
|4
|1
|8 - 8
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|18.
|6
|3
|0
|3
|10 - 9
|9
|19.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|20.
|6
|2
|2
|2
|6 - 8
|8
|21.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|22.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|23.
|5
|2
|1
|2
|5 - 5
|7
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|1:0
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|5.
|6
|3
|1
|2
|6 - 6
|10
|6.
|7
|3
|0
|4
|6 - 10
|9
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|16.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|6
|1
|2
|3
|7 - 9
|5
|20.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|2 - 6
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|4 - 10
|4
|27.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
|28.
|6
|0
|1
|5
|2 - 14
|1
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 3