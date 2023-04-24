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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 13.
Расинг Авельянеда
0:1
Первый тайм: 42'
Атлетико Тукуман
0'
23' Желтая карточка
Matias Orihuela
34' Желтая карточка
Мура Факундо
0:1
39' Гол
Adrian Sanchez

Ход матча

23'
 
Matias Orihuela
34'
Мура Факундо
 
39'
0:1
Adrian Sanchez
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
2.00
3.66
4.79
Все Коэффициенты
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
6
Tomas
Aviles
48
Инсуа
Эмилиано
39
Emiliano
Saliadarre
5
Juan
Ignacio
Nardoni
11
Jonathan
David
Gomez
7
Ауче
Габриэль
22
Герреро
Паоло
15
Ромеро
Максимильяно
1
Tomas
Marchiori
3
Marcelo
Ortiz
2
Bruno
Felix
Bianchi
20
Nicolas
Romero
24
Renzo
Tesuri
39
Matias
Orihuela
5
Adrian
Sanchez
8
Guillermo
Acosta
10
Joaquin
Pereyra1
37
Mateo
Agustin
Coronel
19
Marcelo
Estigarribia2
Расинг Авельянеда
4-3-3
Атлетико Тукуман
5-3-2

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

53.8%
15.4%
30.8%
7 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:4
ЛП
0:2
КДМЗ1
2:0
КДМЗ1
1:4
С
1:1
С
2:2
С
3:1
П
4:3
ТМК
1:1
П
2:1
ПА
0:1
ПА
4:0

Голы

Всего голов

12
12

Голов в среднем за матч

2.4
1.5

Среднее время на гол

37
60

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.25
1.6

Среднее время на гол

72
56

Всего голов

22
20

Голов в среднем за матч

1.69
1.54

Тотал матчей

2.5
12
Больше 92%
Меньше 8%
1
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

53
58

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.46
Ауче Габриэль 2 0.15
Ромеро Максимильяно 2 0.15
Gonzalo Piovi 2 0.15
Герреро Паоло 1 0.08
Jonathan David Gomez 1 0.08
Мура Факундо 1 0.08
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Nicolas Reniero 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 2 0.15
Marcelo Estigarribia2 2 0.15
Joaquin Pereyra1 1 0.08
Marcelo Gonzalez V 1 0.08
Bautista Kociubinski 1 0.08
Nicolas Romero 1 0.08
Guillermo Acosta 0 0
Cristian Menendez 0 0
Ramiro Ruiz 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Rojas1 2 1
Инсуа Эмилиано 3 0
Сигали Леонардо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Герреро Паоло 2 0
Моралес Максимильяно 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Мура Факундо 2 0
Juan Caceres 0 1
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Tomas Aviles 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 5 1
Joaquin Pereyra1 4 1
Marcelo Estigarribia2 3 0
Bautista Kociubinski 3 0
Nicolas Romero 3 0
Bruno Felix Bianchi 2 0
Ди Франко Франсиско 2 0
Adrian Sanchez 2 0
Де ла Фуэнте Эрнан 2 0
Maestro Puch Ignacio 0 1
Matias Orihuela 1 0
Jonathan Cabral 1 0
Marcelo Ortiz 1 0
Marcelo Gonzalez V 1 0
Tomas Marchiori 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Moises Brandan 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Атлетико Тукуман
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

2
2
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

7
5
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (3)
58% (7)
17% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
42% (5)
17% (2)
Атлетико Тукуман
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
42% (5)
8% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
5

Волевые поражения

9
7

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
8 Не забивали 10
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
4
57%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
20%
2
33%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
2
25%
2
33%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
2
33%
76-90

Пропущено

8
9
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
25%
1
11%
1-15
1
13%
1
11%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
3
33%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
2
22%
76-90

Забито

15
8
8 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
1
7%
1
13%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
4
27%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
2
13%
2
25%
61-75
1
7%
2
25%
76-90

Пропущено

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 9
2
15%
2
13%
1-15
2
15%
3
20%
16-30
1
8%
2
13%
31-45
3
23%
3
20%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
1
8%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1
Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Колон - Атлетико Тукуман 0:0
Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Унион Санта-Фе 1:1 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Патронато Парана - Атлетико Тукуман 2:1 Атлетико Тукуман - Эстудиантес Ла Плата 3:1 Аргентинос Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:2

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман

Точный счет

2:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

1:0
2 раза 17%
2:1
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 33%
0:0
2 раза 17%
1:0
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 33%
1
3 раза 25%
2
3 раза 25%
3
2 раза 17%
1
6 раз 50%
0
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
3
3
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
2
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
4
0.5
Больше Меньше
7
5
5
7
1.5
1
11
2
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
6.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
7.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
8.
Эстудиантес Ла Плата
 13 6 3 4 14 - 12 21
9.
Годой Крус
 13 6 2 5 17 - 17 20
10.
Аргентинос Хуниорс
 12 5 3 4 15 - 8 18
11.
Расинг Авельянеда
 0:1 13 5 3 5 15 - 14 18
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
13.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
14.
Атлетико Платенсе
 13 4 5 4 14 - 15 17
15.
Тигре
 12 4 4 4 12 - 13 16
16.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
17.
Сармиенто
 13 4 3 6 14 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
21.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
22.
Уракан
 12 3 4 5 13 - 17 13
23.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
24.
Атлетико Тукуман
 1:0 13 2 7 4 9 - 15 13
25.
Химнасия Ла-Плата
 12 3 2 7 9 - 20 11
26.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Аргентинос Хуниорс
 5 4 1 0 13 - 2 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 0:1 7 3 2 2 7 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
13.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
15.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 4 1 8 - 8 10
17.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
18.
Сармиенто
 6 3 0 3 10 - 9 9
19.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
20.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
21.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
22.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
23.
Тигре
 5 2 1 2 5 - 5 7
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 1:0 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
5.
Эстудиантес Ла Плата
 6 3 1 2 6 - 6 10
6.
Годой Крус
 7 3 0 4 6 - 10 9
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 0:1 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
16.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 1 4 2 3 - 6 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Уракан
 6 1 2 3 7 - 9 5
20.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
28.
Химнасия Ла-Плата
 6 0 1 5 2 - 14 1
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Уракан Patricio Pizarro 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Adrian Sanchez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    34'
    Мура Факундо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Матиас Ориуэла получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Расинг Авельянеда
Ничья
Атлетико Тукуман
2.00
3.66
4.79
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