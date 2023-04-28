Тур: 14.
1:2
Конец матча
0'
0:1
3' ГолMauro Menzdez
5' Желтая карточкаРосси Иван
15' Желтая карточкаЛолло Лусиано
21' Желтая карточкаJorge Rodriguez I
27' Желтая карточкаVicente Taborda
0:2
31' ГолБоселли Мауро
1:2
40' ГолVicente Taborda
49' Желтая карточкаNicolas Castro1
89' Желтая карточкаLeonardo Godoy
90'+6
Ход матча
3'
0:1
5'
15'
27'
31'
0:2
40'
1:2
49'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Росси
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Росси ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Ignacio Arce
-
22 Gonzalo Asis
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Palermo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Полузащитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Juan Guasone
-
14 Eros Mancuso
-
-
11 Deian Veron
-
-
40 Axel Atum
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед
12 матчей
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
17 матчей
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
8
Голов в среднем за матч
0.43
0.8
Среднее время на гол
210
112
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.2
0.86
Среднее время на гол
75
105
Всего голов
15
14
Голов в среднем за матч
0.88
0.82
Тотал матчей
2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
Среднее время на гол
102
109
Бомбардиры внутри турнира
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Servetto
|4
|0.29
|Nicolas Castro1
|3
|0.21
|Vicente Taborda
|2 (1)
|0.14
|Ronaldo Martinez
|1
|0.07
|Mauro Quiroga
|1 (1)
|0.07
|Gaston Suso
|1
|0.07
|Nicolas Morgantini
|1
|0.07
|Franco Baldassarra
|1
|0.07
|Maximiliano Zalazar
|1
|0.07
|Juan Infante
|0
|0
|Ignacio Vazquez
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.43
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.21
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.07
|Годой Матиас
|1
|0.07
|Лолло Лусиано
|1
|0.07
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.07
|Mauro Menzdez
|1
|0.07
|Zaid Abner Romero
|1
|0.07
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
Карточки
Атлетико Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Suso
|5
|0
|Nicolas Castro1
|5
|0
|Nicolas Morgantini
|3
|0
|Franco Diaz
|3
|0
|Vicente Taborda
|3
|0
|Росси Иван
|2
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Каччьябуэ Жеронимо
|2
|0
|Franco Baldassarra
|2
|0
|Marco Pellegrino
|2
|0
|Miguel Jacquet
|0
|1
|Nicolas Servetto
|1
|0
|Juan Infante
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Alexis Sabella
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Santiago Nunez
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Лолло Лусиано
|2
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
7
2
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
5
7
Атлетико Платенсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Эстудиантес Ла Плата
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
5
5
Волевые поражения
12
9
Голы по времени матча
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90
Пропущено
10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Забито
15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
1
7%
4
24%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
24%
76-90
Пропущено
17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0
Результаты матчей
Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
52
26
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
61
24
25
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
113
410
410
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3