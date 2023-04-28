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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Атлетико Платенсе
1:2
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
3' Гол
Mauro Menzdez
5' Желтая карточка
Росси Иван
15' Желтая карточка
Лолло Лусиано
21' Желтая карточка
Jorge Rodriguez I
27' Желтая карточка
Vicente Taborda
0:2
31' Гол
Боселли Мауро
1:2
40' Гол
Vicente Taborda
49' Желтая карточка
Nicolas Castro1
89' Желтая карточка
Leonardo Godoy
90'+6
12
Ramiro
Macagno
4
Nicolas
Morgantini
13
Ignacio
Vazquez
31
Marco
Pellegrino
18
Sasha
Marcich
15
Росси
Иван
8
Franco
Diaz
10
Vicente
Taborda
11
Nicolas
Castro1
77
Ronaldo
Martinez
20
Nicolas
Servetto
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
30
Jorge
Rodriguez
I
29
Leonardo
Godoy
10
Рольхейсер
Бенхамин
5
Аскасибар
Сантьяго
13
Gaston
Benedetti
17
Боселли
Мауро
16
Mauro
Menzdez
Атлетико Платенсе
4-3-1-2
Эстудиантес Ла Плата
3-1-4-2

История личных встреч

Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

80%
40%
4 победы 2 ничьи 0 побед

12 матчей

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

17 матчей

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

11.8%
52.9%
35.3%
2 победы 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
41.2%
35.3%
4 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:0
ПБНПАЗА
1:1
ПНЗА
1:2
ПБМ
1:0
ПБМ
0:1
ПБМ
2:1
ПБМ
1:1
ПБМ
1:2
ПБМ
0:0
ПБМ
2:0
ПБМ
0:2
ПБМ
1:1
ПБМ
0:0
ПБМ
1:1
ПБМ
1:1

Голы

Всего голов

3
8

Голов в среднем за матч

0.43
0.8

Среднее время на гол

210
112

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.2
0.86

Среднее время на гол

75
105

Всего голов

15
14

Голов в среднем за матч

0.88
0.82

Тотал матчей

2.5
14
Больше 82%
Меньше 18%
3
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
3
Больше 18%
Меньше 82%
14

Среднее время на гол

102
109

Бомбардиры внутри турнира

Атлетико Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Servetto 4 0.29
Nicolas Castro1 3 0.21
Vicente Taborda 2 (1) 0.14
Ronaldo Martinez 1 0.07
Mauro Quiroga 1 (1) 0.07
Gaston Suso 1 0.07
Nicolas Morgantini 1 0.07
Franco Baldassarra 1 0.07
Maximiliano Zalazar 1 0.07
Juan Infante 0 0
Ignacio Vazquez 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.43
Аскасибар Сантьяго 3 0.21
Leonardo Godoy 1 0.07
Рольхейсер Бенхамин 1 0.07
Годой Матиас 1 0.07
Лолло Лусиано 1 0.07
Jorge Rodriguez I 1 0.07
Mauro Menzdez 1 0.07
Zaid Abner Romero 1 0.07
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0

Карточки

Атлетико Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Suso 5 0
Nicolas Castro1 5 0
Nicolas Morgantini 3 0
Franco Diaz 3 0
Vicente Taborda 3 0
Росси Иван 2 0
Ronaldo Martinez 2 0
Каччьябуэ Жеронимо 2 0
Franco Baldassarra 2 0
Marco Pellegrino 2 0
Miguel Jacquet 0 1
Nicolas Servetto 1 0
Juan Infante 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Alexis Sabella 1 0
Sasha Marcich 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Santiago Nunez 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Лолло Лусиано 2 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эстудиантес Ла Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

7
2
Атлетико Платенсе
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

5
7
Атлетико Платенсе
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Эстудиантес Ла Плата
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
5

Волевые поражения

12
9

Голы по времени матча

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 6
7 Не забивали 8
0
0%
3
33%
1-15
2
22%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
1
11%
1
11%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
3
33%
76-90

Пропущено

10
6
6 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
40%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
20%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
3
30%
1
17%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
1
17%
1
13%
1-15
3
50%
1
13%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
4
50%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
2
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
33%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Забито

15
17
8 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
1
7%
4
24%
1-15
5
33%
2
12%
16-30
2
13%
2
12%
31-45
1
7%
5
29%
29%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
4
24%
76-90

Пропущено

17
12
10 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 8
5
29%
29%
0
0%
1-15
1
6%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
5
29%
29%
3
25%
61-75
2
12%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Атлетико Платенсе
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0 Атлетико Платенсе - Институто 1:0
Банфилд - Атлетико Платенсе 0:2 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Атлетико Платенсе - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Атлетико Платенсе - Ланус 1:1 Уракан - Атлетико Платенсе 2:0 Ривер Плейт - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 1:2 Атлетико Тукуман - Атлетико Платенсе 2:1 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0
Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0 Эстудиантес Рио-Куарто - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 2:0

Результаты матчей

Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
0
3 раза 21%
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Атлетико Платенсе
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
2
2
6
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
4
1.5
2
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
11
3
4
10
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 13 5 3 5 17 - 12 18
12.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 13 5 3 5 10 - 12 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
21.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
22.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
23.
Уракан
 13 3 4 6 13 - 18 13
24.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
25.
Атлетико Тукуман
 13 2 7 4 11 - 16 13
26.
Арсенал Саранди
 13 3 2 8 11 - 19 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
5.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 6 4 1 1 5 - 1 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
14.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
15.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
17.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
18.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
21.
Уракан
 6 2 2 2 6 - 8 8
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
20.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
21.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
22.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
23.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
24.
Аргентинос Хуниорс
 7 1 2 4 2 - 6 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Арсенал Саранди
 7 1 1 5 4 - 10 4
27.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • 58'
    Franco Diaz уходит с поля. Франко Бальдассарра выходит вместо него
  • 57'
    Николас Кастро уходит с поля. Gonzalo Valdivia выходит вместо него
  • Желтая карточка
    49'
    Николас Кастро получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Боселли Мауро уходит с поля. Соса Хосе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Висенте Таборда бьет в цель!
  • 31'
    Леонардо Годой сделал результативную передачу.
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