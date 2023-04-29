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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Ньюэллс Олд Бойз
0:0
Конец матча
Аргентинос Хуниорс
0'
54' Желтая карточка
Gaston Veron
63' Желтая карточка
Сфорца Хуан
71' Желтая карточка
Luciano Sanchez
80' Желтая карточка
Kevin Mac Allister
82' Желтая карточка
Jorge Recalde
86' Желтая карточка
Дитта Вильер
86' Желтая карточка
Кабрера Хавьер
90'+5
1
Lucas
Hoyos
14
Armando
Mendez
25
Веласкес
Виктор
4
Дитта
Вильер
15
Bruno
Pitton
7
Ivan
Gomez
13
Сфорца
Хуан
30
Феррейра
Кристиан
I
16
Реаско
Джоркаефф
28
Jorge
Recalde
26
Сордо
Рамиро
25
Alexis
Arias
I
4
Kevin
Mac
Allister
29
Marco
Di
Cesare
24
Leonel
Gonzalez
27
Биттоло
Мариано
21
Fabricio
Dominguez
17
Franco
Moyano
8
Alan
Rodriguez3
3
Luciano
Sanchez
10
Gaston
Veron
15
Leonardo
Heredia
Ньюэллс Олд Бойз
4-3-3
Аргентинос Хуниорс
4-4-2

История личных встреч

Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

9 матчей

88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед

21 матч

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
3:0
ЛП
1:0
С
1:0
С
2:0
С
1:0
П
0:0
П
2:1
П
0:0
П
2:0
П
0:1
П
1:3
ПА
1:0
ПА
1:1
ПА
0:2
ПА
1:2
ПА
1:1
ПА
0:1
ПА
1:1
ПА
0:4
ПАК
2:0

Голы

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

12
5

Голов в среднем за матч

1
0.56

Среднее время на гол

90
162

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1
0.81

Тотал матчей

2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

90
111

Бомбардиры внутри турнира

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jorge Recalde 2 0.14
Веласкес Виктор 2 0.14
Сордо Рамиро 1 0.07
Bruno Pitton 1 0.07
Франциско Гонсалес I 1 0.07
Сфорца Хуан 1 0.07
Захир Факундо Мансиллья 1 0.07
Jherson Mosquera 1 0.07
Агирре Брайан 0 0
Jeremias Perez 0 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Авалос Габриэль 7 (2) 0.5
Kevin Mac Allister 3 0.21
Francisco Gonzalez Metilli 2 0.14
Leonardo Heredia 1 0.07
Rodrigo Cabral 1 0.07
Federico Redondo 1 0.07
Santiago Gabriel Montiel 1 0.07
Кабрера Хавьер 0 0
Fabricio Dominguez 0 0
Феррейра Факундо 0 0
Miguel Angel Torren 0 0
Lucas Villalba 0 0
Franco Moyano 0 0

Карточки

Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сфорца Хуан 5 0
Дитта Вильер 2 1
Феррейра Кристиан I 3 0
Агирре Брайан 3 0
Jherson Mosquera 3 0
Перес Пабло II 2 0
Ivan Gomez 2 0
Jorge Recalde 2 0
Bruno Pitton 2 0
Сордо Рамиро 2 0
Guillermo Luis Ortiz 1 0
Lucas Hoyos 1 0
Мартино Анджело 1 0
Jeremias Perez 1 0
Аргентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Veron 4 1
Kevin Mac Allister 3 1
Thiago Nuss 3 0
Federico Redondo 1 1
Santiago Gabriel Montiel 1 1
Феррейра Факундо 2 0
Miguel Angel Torren 2 0
Кабрера Хавьер 2 0
Авалос Габриэль 2 0
Fabricio Dominguez 2 0
Милито Габриэль 0 1
Leonardo Heredia 0 1
Хосе Херрейра 1 0
Вера Матиас 1 0
Federico Lanzillota 1 0
Francisco Gonzalez Metilli 1 0
Luciano Sanchez 1 0
Franco Moyano 1 0
Marco Di Cesare 1 0

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

0
1
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
12
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)

Сухие победы

7
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
4

Волевые поражения

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90

Забито

5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
80%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
5
45%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
50%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90

Пропущено

12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
5
42%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1

Результаты матчей

Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

Точный счет

1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%

Точный счет

1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
1
6
1.5
4
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
2
6
1
6
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
2
12
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 14 11 0 3 24 - 6 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
18.
Атлетико Тукуман
 1:0 14 3 7 4 12 - 16 16
19.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
21.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
22.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
23.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
24.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
25.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 0:1 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
13.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
14.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
15.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
16.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
17.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
18.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
19.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 2 3 2 7 - 9 9
22.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
23.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
24.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 0:1 8 6 0 2 12 - 3 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 1:0 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
20.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
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      Фабрицио Домингес уходит с поля. Santiago Gabriel Montiel выходит вместо него
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      54'
      Gaston Veron получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Первый тайм начался
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