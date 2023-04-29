Тур: 14.
0:0
Конец матча
0'
54' Желтая карточкаGaston Veron
63' Желтая карточкаСфорца Хуан
71' Желтая карточкаLuciano Sanchez
80' Желтая карточкаKevin Mac Allister
82' Желтая карточкаJorge Recalde
86' Желтая карточкаДитта Вильер
86' Желтая карточкаКабрера Хавьер
90'+5
Ход матча
54'
63'
71'
82'
86'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
-
2.20 Обе команды забьют
-
15
Bruno
Pitton
13
Сфорца
Хуан
26
Сордо
Рамиро
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Bruno PittonЗащитник
- Полузащитник
-
13 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
26 Сордо РамироНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
17 Justo Giani
-
-
Главный тренер: Gabriel Heinze
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Gaston VeronНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Вера МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
11 Thiago Nuss
-
Главный тренер: Gabriel Milito
История личных встреч
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс
9 матчей
88.9%
11.1%
8 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
41.7%
0 побед 7 ничьих 6 побед
21 матч
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
28.6%
52.4%
19%
6 побед 11 ничьих 4 победы
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
6 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
12
5
Голов в среднем за матч
1
0.56
Среднее время на гол
90
162
Всего голов
21
17
Голов в среднем за матч
1
0.81
Тотал матчей
2.5
19
Больше 90%
Меньше 10%
2
12
Больше 57%
Меньше 43%
9
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
90
111
Бомбардиры внутри турнира
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jorge Recalde
|2
|0.14
|Веласкес Виктор
|2
|0.14
|Сордо Рамиро
|1
|0.07
|Bruno Pitton
|1
|0.07
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.07
|Сфорца Хуан
|1
|0.07
|Захир Факундо Мансиллья
|1
|0.07
|Jherson Mosquera
|1
|0.07
|Агирре Брайан
|0
|0
|Jeremias Perez
|0
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Авалос Габриэль
|7 (2)
|0.5
|Kevin Mac Allister
|3
|0.21
|Francisco Gonzalez Metilli
|2
|0.14
|Leonardo Heredia
|1
|0.07
|Rodrigo Cabral
|1
|0.07
|Federico Redondo
|1
|0.07
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|0.07
|Кабрера Хавьер
|0
|0
|Fabricio Dominguez
|0
|0
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Miguel Angel Torren
|0
|0
|Lucas Villalba
|0
|0
|Franco Moyano
|0
|0
Карточки
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сфорца Хуан
|5
|0
|Дитта Вильер
|2
|1
|Феррейра Кристиан I
|3
|0
|Агирре Брайан
|3
|0
|Jherson Mosquera
|3
|0
|Перес Пабло II
|2
|0
|Ivan Gomez
|2
|0
|Jorge Recalde
|2
|0
|Bruno Pitton
|2
|0
|Сордо Рамиро
|2
|0
|Guillermo Luis Ortiz
|1
|0
|Lucas Hoyos
|1
|0
|Мартино Анджело
|1
|0
|Jeremias Perez
|1
|0
Аргентинос Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Veron
|4
|1
|Kevin Mac Allister
|3
|1
|Thiago Nuss
|3
|0
|Federico Redondo
|1
|1
|Santiago Gabriel Montiel
|1
|1
|Феррейра Факундо
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|2
|0
|Кабрера Хавьер
|2
|0
|Авалос Габриэль
|2
|0
|Fabricio Dominguez
|2
|0
|Милито Габриэль
|0
|1
|Leonardo Heredia
|0
|1
|Хосе Херрейра
|1
|0
|Вера Матиас
|1
|0
|Federico Lanzillota
|1
|0
|Francisco Gonzalez Metilli
|1
|0
|Luciano Sanchez
|1
|0
|Franco Moyano
|1
|0
|Marco Di Cesare
|1
|0
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
14% (1)
86% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
0
1
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (6)
25% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
12
Ньюэллс Олд Бойз
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Аргентинос Хуниорс
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Сухие победы
7
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
4
Волевые поражения
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
100%
1
17%
76-90
Забито
5
14
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 8
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
4
80%
3
21%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
11
7
8 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
1
14%
1-15
5
45%
1
14%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
2
29%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 6
1
10%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
0
0%
4
25%
46-60
5
50%
3
19%
61-75
3
30%
2
13%
76-90
Пропущено
12
13
8 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
5
42%
2
15%
16-30
3
25%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
1
8%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Блуминг 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0 Аудакс Итальяно - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Ньюэллс Олд Бойз - Клайполе 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Банфилд 2:0 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Бока Хуниорс 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 0:2
Аргентинос Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Коринтианс - Аргентинос Хуниорс 0:1 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Унион Санта-Фе 5:1
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Аргентинос Хуниорс - Индепендьенте дель Валле 1:0 Аргентинос Хуниорс - Годой Крус 3:0 Ланус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Депортиво Арменио 3:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Тигре - Аргентинос Хуниорс 0:1 Сентраль Кордоба Росарио - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Химнасия Ла-Плата - Аргентинос Хуниорс 0:0 Годой Крус - Аргентинос Хуниорс 0:0 Аргентинос Хуниорс - Уракан 1:1
Результаты матчей
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс
Точный счет
1:0
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
2
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:0
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
6 раз 75%
1
2 раза 25%
Точный счет
1:0
5 раз 36%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
2 раза 14%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Ньюэллс Олд Бойз
Аргентинос Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
16
42
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
26
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|14
|11
|0
|3
|24 - 6
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|18.
|1:0
|14
|3
|7
|4
|12 - 16
|16
|19.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|20.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|21.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|22.
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|23.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|24.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|25.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|26.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|0:1
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|13.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|14.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|15.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|16.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|18.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|19.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|1:0
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|22.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|23.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|24.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|25.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:1
|8
|6
|0
|2
|12 - 3
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|20.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3