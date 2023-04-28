Тур: 14.
1:1
Первый тайм: 22'
Ход матча
14'
0:1
18'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
18
Гастон
Сауро
10
Кастро
Лукас
33
Juan
Gauto
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гастон СауроЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Кастро ЛукасПолузащитник
-
33 Juan GautoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
26 Enzo Luna
-
23 Matias Gomez
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Куэста Хуан
-
-
-
-
-
-
-
15 Franco Vega
-
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
История личных встреч
Уракан
Арсенал Саранди
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
0 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
8 матчей
25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
0.75
0.75
Среднее время на гол
120
120
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
1
Среднее время на гол
72
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Cordero
|4
|0.29
|Gabriel Gudino
|3
|0.21
|Juan Gauto
|1
|0.07
|Гарсия Хуан Мануэль
|1
|0.07
|Matias Coccaro
|1 (1)
|0.07
|Тобио Фернандо
|1
|0.07
|Гарро Хуан Фернандо
|1
|0.07
|Santiago Hezze
|1
|0.07
|Federico Fattori
|0
|0
|Lucas Merolla
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Guillermo Benitez1
|0
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Леал Луиш
|3
|0.21
|Santiago Toloza
|3
|0.21
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.14
|Tiago Banega
|1
|0.07
|Спорле Адриан
|1
|0.07
|Flabian Londono
|1
|0.07
|Lucas Brochero
|0
|0
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Карточки
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patricio Pizarro
|4
|2
|Гастон Сауро
|2
|1
|Gabriel Gudino
|3
|0
|Lucas Abraham Chavez
|3
|0
|Matias Coccaro
|3
|0
|Nicolas Cordero
|3
|0
|Тобио Фернандо
|1
|1
|Гарсия Хуан Мануэль
|2
|0
|Santiago Hezze
|2
|0
|Lucas Merolla
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Valentin Burgoa
|1
|0
|Joaquin Novillo
|1
|0
|Guillermo Benitez1
|1
|0
|Agostino Spina
|1
|0
|Santiago Lujan
|1
|0
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Lucas Souto
|4
|0
|Спорле Адриан
|2
|1
|Flabian Londono
|2
|1
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Ignacio Gariglio
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Joaquin Pombo
|1
|1
|Facundo Pons
|2
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Santiago Toloza
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Результаты матчей
Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арсенал Саранди
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
1
2
Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал Саранди
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
7
6
Волевые поражения
5
5
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
5
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
6
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Пропущено
7
10
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90
Забито
14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
3
21%
3
25%
76-90
Пропущено
17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
18%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Уракан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0
Результаты матчей
Уракан
Арсенал Саранди
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
Тоталы голов в матче
Уракан
Арсенал Саранди
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
42
24
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
76
310
49
211
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|11
|0
|2
|24 - 5
|33
|2.
|13
|8
|3
|2
|15 - 5
|27
|3.
|13
|7
|3
|3
|18 - 8
|24
|4.
|13
|7
|3
|3
|13 - 9
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|13
|5
|4
|4
|13 - 13
|19
|11.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|0:0
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|13
|5
|3
|5
|16 - 16
|18
|14.
|13
|4
|5
|4
|13 - 14
|17
|15.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|17.
|13
|4
|3
|6
|15 - 14
|15
|18.
|13
|4
|3
|6
|8 - 15
|15
|19.
|13
|3
|6
|4
|16 - 13
|15
|20.
|13
|4
|2
|7
|13 - 22
|14
|21.
|13
|3
|5
|5
|9 - 15
|14
|22.
|13
|2
|8
|3
|12 - 14
|14
|23.
|1:1
|14
|3
|5
|6
|14 - 19
|14
|24.
|13
|3
|4
|6
|10 - 18
|13
|25.
|13
|2
|7
|4
|11 - 16
|13
|26.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|12 - 20
|12
|27.
|13
|1
|7
|5
|9 - 15
|10
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|6.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|7.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|8.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|9.
|7
|3
|2
|2
|9 - 7
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|12.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|13.
|6
|3
|1
|2
|7 - 6
|10
|14.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|15.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|16.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|17.
|7
|2
|4
|1
|12 - 7
|10
|18.
|7
|2
|4
|1
|6 - 6
|10
|19.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|20.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|21.
|7
|2
|3
|2
|2 - 5
|9
|22.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|1:1
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|6
|1
|3
|2
|6 - 9
|6
|27.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|28.
|6
|0
|3
|3
|7 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|0
|1
|12 - 2
|18
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 6
|13
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|8.
|7
|2
|3
|2
|7 - 8
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|6 - 5
|8
|10.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 8
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|17.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|0:0
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|20.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|21.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|22.
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|24.
|1:1
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|1:1
|8
|1
|2
|5
|5 - 11
|5
|27.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|8
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3