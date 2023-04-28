  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Уракан
1:1
Первый тайм: 22'
Арсенал Саранди
0'
0:1
14' Гол
Santiago Toloza
1:1
18' Гол
Matias Coccaro

Ход матча

14'
0:1
Santiago Toloza
(Tiago Banega)
18'
Matias Coccaro
(Juan Gauto)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Арсенал Саранди
5.20
3.92
6.02
Все Коэффициенты
1
Lucas
Abraham
Chavez
4
Fernando
Torrent
2
Тобио
Фернандо
18
Гастон
Сауро
14
Guillermo
Benitez1
5
Santiago
Hezze
24
Federico
Fattori
8
Gabriel
Gudino
10
Кастро
Лукас
33
Juan
Gauto
7
Matias
Coccaro
23
Alejandro
Medina
I
4
Lucas
Souto
19
Сентурион
Максимилиано
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
6
Tiago
Banega
28
Пенья
Фелипе
27
Lucas
Brochero
10
Santiago
Toloza
22
Brian
Guzman
9
Леал
Луиш
Уракан
4-2-3-1
Арсенал Саранди
4-2-3-1

История личных встреч

Уракан
Арсенал Саранди

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
0 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

8 матчей

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
1:0
КДМЭП
1:0
С
0:2
С
1:1
П
1:2
П
1:0

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

0.75
0.75

Среднее время на гол

120
120

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
1

Среднее время на гол

72
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
5
Больше 63%
Меньше 38%
3
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Cordero 4 0.29
Gabriel Gudino 3 0.21
Juan Gauto 1 0.07
Гарсия Хуан Мануэль 1 0.07
Matias Coccaro 1 (1) 0.07
Тобио Фернандо 1 0.07
Гарро Хуан Фернандо 1 0.07
Santiago Hezze 1 0.07
Federico Fattori 0 0
Lucas Merolla 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Guillermo Benitez1 0 0
Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Леал Луиш 3 0.21
Santiago Toloza 3 0.21
Brian Guzman 2 (1) 0.14
Tiago Banega 1 0.07
Спорле Адриан 1 0.07
Flabian Londono 1 0.07
Lucas Brochero 0 0
Facundo Pons 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patricio Pizarro 4 2
Гастон Сауро 2 1
Gabriel Gudino 3 0
Lucas Abraham Chavez 3 0
Matias Coccaro 3 0
Nicolas Cordero 3 0
Тобио Фернандо 1 1
Гарсия Хуан Мануэль 2 0
Santiago Hezze 2 0
Lucas Merolla 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Valentin Burgoa 1 0
Joaquin Novillo 1 0
Guillermo Benitez1 1 0
Agostino Spina 1 0
Santiago Lujan 1 0
Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Alejandro Medina I 4 0
Lucas Souto 4 0
Спорле Адриан 2 1
Flabian Londono 2 1
Сентурион Максимилиано 3 0
Ignacio Gariglio 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Joaquin Pombo 1 1
Facundo Pons 2 0
Tiago Banega 2 0
Santiago Toloza 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0

Результаты матчей

Уракан
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Арсенал Саранди
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

1
2
Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Арсенал Саранди
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

7
6

Волевые поражения

5
5
Уракан
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Арсенал Саранди
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

6
7

Голы по времени матча

Забито

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 10
1
14%
1
25%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
50%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Пропущено

7
10
6 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
2
29%
3
30%
1-15
3
43%
1
10%
16-30
1
14%
2
20%
31-45
1
14%
2
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
14%
1
13%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
4
40%
3
38%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
1
10%
1
13%
76-90

Забито

14
12
8 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
1
8%
16-30
3
21%
1
8%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
3
21%
3
25%
76-90

Пропущено

17
18
11 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
18%
4
22%
1-15
3
18%
2
11%
16-30
5
29%
29%
5
28%
31-45
4
24%
3
17%
46-60
1
6%
1
6%
61-75
1
6%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Уракан 1:0 Эмелек - Уракан 1:0 Уракан - Аргентинос Хуниорс 0:0 Бельграно - Уракан 2:0
Уракан - Ривер Плейт 0:3 Уракан - Гуарани Асунсьон 4:1 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Спортинг Кристал - Уракан 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Уракан - Спортинг Кристал 0:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Уракан - Бостон Ривер 1:0 Колон - Уракан 1:1 Бостон Ривер - Уракан 0:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Институто - Уракан 0:0 Уракан - Банфилд 3:2 Уракан - Юпанки 4:1 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0
Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 2:0

Результаты матчей

Уракан
Арсенал Саранди

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
4
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
4 раза 31%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%

Тоталы голов в матче

Уракан
Арсенал Саранди

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
4
2
2
4
1.5
3
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
1
6
1
6
2.5
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
7
6
3
10
1.5
4
9
2
11
2.5
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 13 11 0 2 24 - 5 33
2.
Сан-Лоренсо
 13 8 3 2 15 - 5 27
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 13 5 4 4 13 - 13 19
11.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Институто
 13 4 5 4 13 - 14 17
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
17.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 13 4 3 6 8 - 15 15
19.
Велес Сарсфилд
 13 3 6 4 16 - 13 15
20.
Химнасия Ла-Плата
 13 4 2 7 13 - 22 14
21.
Банфилд
 13 3 5 5 9 - 15 14
22.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
23.
Уракан
 1:1 14 3 5 6 14 - 19 14
24.
Барракас Централь
 13 3 4 6 10 - 18 13
25.
Атлетико Тукуман
 13 2 7 4 11 - 16 13
26.
Арсенал Саранди
 1:1 14 3 3 8 12 - 20 12
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
12.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
13.
Химнасия Ла-Плата
 6 3 1 2 7 - 6 10
14.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
15.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
17.
Велес Сарсфилд
 7 2 4 1 12 - 7 10
18.
Институто
 7 2 4 1 6 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Уракан
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
21.
Банфилд
 7 2 3 2 2 - 5 9
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 1:1 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 6 1 3 2 6 - 9 6
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 12 - 2 18
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
8.
Тигре
 7 2 3 2 7 - 8 9
9.
Сан-Лоренсо
 6 2 2 2 6 - 5 8
10.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
11.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
15.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
17.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Аргентинос Хуниорс
 0:0 8 1 3 4 2 - 6 6
20.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
21.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
22.
Барракас Централь
 6 1 2 3 6 - 10 5
23.
Сентраль Кордоба Росарио
 6 1 2 3 3 - 9 5
24.
Уракан
 1:1 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 0:0 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Арсенал Саранди
 1:1 8 1 2 5 5 - 11 5
27.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тигре Ретеги Матео 8
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 18'
    Juan Gauto сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    18'
    Г О О О О Л - Матиас Коччаро бьет в цель!
  • 14'
    Тиаго Банега сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Santiago Toloza бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 57% завершится победой Арсенал Саранди.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.74. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.74 ПОСТАВИТЬ
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Уракан
Ничья
Арсенал Саранди
5.20
3.92
6.02
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Уракан 1:1 Арсенал Саранди онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Уракан
Арсенал Саранди
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
1000 рублей - бесплатная ставка






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 