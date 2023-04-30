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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Бока Хуниорс
2:0
Первый тайм: 6'
Расинг Авельянеда
0'
1:0
3' Гол
Пайеро Мартин

Ход матча

3'
Пайеро Мартин
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
2.65
3.30
3.38
Все Коэффициенты
1
Ромеро
Серхио
17
Адвинкула
Луис
2
Ронкалья
Факундо
4
Фигаль
Хорхе
19
Valentin
Barco
5
Alan
Varela
57
Вейгандт
Марсело
8
Фернандес
Пол
11
Пайеро
Мартин
22
Вилья
Себастьян
38
Васкес
Луис
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
33
Gonzalo
Piovi
48
Инсуа
Эмилиано
5
Juan
Ignacio
Nardoni
29
Морено
Анибал
11
Jose
Gomez
I
10
Matias
Rojas
II
15
Ромеро
Максимильяно
7
Ауче
Габриэль
Бока Хуниорс
4-1-4-1
Расинг Авельянеда
4-3-3

История личных встреч

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед

Второй тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед

36 матчей

41.7%
16.7%
41.6%
15 побед 6 ничьих 15 побед

Первый тайм

22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед

Второй тайм

30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед

История матчей

С
1:2
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
ЛП
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.26
1.06

Среднее время на гол

71
85

Всего голов

21
20

Голов в среднем за матч

1.24
1.05

Среднее время на гол

72
85

Всего голов

45
38

Голов в среднем за матч

1.25
1.06

Тотал матчей

2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34

Среднее время на гол

72
85

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Langoni 3 0.23
Фигаль Хорхе 3 0.23
Ромеро Оскар 2 0.15
Miguel Merentiel 2 0.15
Пайеро Мартин 2 0.15
Бриаско-Балекян Норберто 1 0.08
Фернандес Пол 1 0.08
Вилья Себастьян 0 0
Бенедетто Дарио 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.46
Ромеро Максимильяно 3 0.23
Ауче Габриэль 2 0.15
Gonzalo Piovi 2 0.15
Герреро Паоло 1 0.08
Jonathan David Gomez 1 0.08
Мура Факундо 1 0.08
Инсуа Эмилиано 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Пильюд Иван 0 0
Nicolas Reniero 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 4 1
Фернандес Пол 4 0
Alan Varela 4 0
Адвинкула Луис 3 0
Вальдес Бруно 3 0
Фернандес Игнасио 1 1
Вилья Себастьян 1 1
Фабра Франк 2 0
Ромеро Оскар 2 0
Сандез Агустин 2 0
Валентини Николас 2 0
Valentin Barco 2 0
Ромеро Серхио 1 0
Ронкалья Факундо 1 0
Miguel Merentiel 1 0
Пайеро Мартин 1 0
Вейгандт Марсело 1 0
Медина Кристиан 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Сигали Леонардо 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Инсуа Эмилиано 2 0
Моралес Максимильяно 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Juan Caceres 0 1
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Морено Анибал 1 0
Juan Ignacio Nardoni 1 0
Tomas Aviles 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

3
2
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

6
7
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
5

Волевые поражения

9
9

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
43%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Пропущено

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
2
15%
1
6%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%

Точный счет

1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
2
5
1.5
3
4
1
6
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
2
3
3
1.5
2
4
1
5
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
4
5
8
1.5
5
8
2
11
2.5
2
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 13 7 3 3 18 - 8 24
4.
Бельграно
 13 7 3 3 13 - 9 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Расинг Авельянеда
 13 5 3 5 16 - 16 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
16.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
17.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
18.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
19.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
20.
Бока Хуниорс
 13 4 3 6 15 - 14 15
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Колон
 13 2 8 3 12 - 14 14
24.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
27.
Индепендьенте Авельянеда
 13 1 7 5 9 - 15 10
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
6.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
7.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
8.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
9.
Дефенса и Хустисия
 7 3 2 2 9 - 7 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
15.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
16.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
17.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
18.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
19.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
20.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
21.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
22.
Бока Хуниорс
 7 2 2 3 7 - 7 8
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
28.
Индепендьенте Авельянеда
 6 0 3 3 7 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Бельграно
 7 4 1 2 8 - 6 13
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Расинг Авельянеда
 6 2 1 3 8 - 8 7
13.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
14.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
15.
Колон
 6 1 4 1 5 - 5 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Пайеро Мартин бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бока Хуниорс
Ничья
Расинг Авельянеда
2.65
3.30
3.38
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Бока Хуниорс 2:0 Расинг Авельянеда онлайн

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Бока Хуниорс
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