Тур: 14.
2:0
Первый тайм: 6'
Ход матча
3'
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
38
Васкес
Луис
34
Мура
Факундо
11
Jose
Gomez
I
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
35 Nahuel Genez
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jose Gomez IПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
История личных встреч
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.9%
52.6%
11 побед 10 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 11 побед
Второй тайм
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 9 побед
36 матчей
41.7%
16.7%
41.6%
15 побед 6 ничьих 15 побед
Первый тайм
22.2%
47.2%
30.6%
8 побед 17 ничьих 11 побед
Второй тайм
30.6%
44.4%
25%
11 побед 16 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
18
Голов в среднем за матч
1.26
1.06
Среднее время на гол
71
85
Всего голов
21
20
Голов в среднем за матч
1.24
1.05
Среднее время на гол
72
85
Всего голов
45
38
Голов в среднем за матч
1.25
1.06
Тотал матчей
2.5
29
Больше 81%
Меньше 19%
7
24
Больше 67%
Меньше 33%
12
19
Больше 53%
Меньше 47%
17
6
Больше 17%
Меньше 83%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
33
2
Больше 6%
Меньше 94%
34
Среднее время на гол
72
85
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Langoni
|3
|0.23
|Фигаль Хорхе
|3
|0.23
|Ромеро Оскар
|2
|0.15
|Miguel Merentiel
|2
|0.15
|Пайеро Мартин
|2
|0.15
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.08
|Фернандес Пол
|1
|0.08
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.46
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.23
|Ауче Габриэль
|2
|0.15
|Gonzalo Piovi
|2
|0.15
|Герреро Паоло
|1
|0.08
|Jonathan David Gomez
|1
|0.08
|Мура Факундо
|1
|0.08
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Пильюд Иван
|0
|0
|Nicolas Reniero
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|4
|1
|Фернандес Пол
|4
|0
|Alan Varela
|4
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Valentin Barco
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Ронкалья Факундо
|1
|0
|Miguel Merentiel
|1
|0
|Пайеро Мартин
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Морено Анибал
|1
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
3
2
Бока Хуниорс
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
83% (5)
17% (1)
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
4
Волевые поражения
6
7
Бока Хуниорс
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
69% (9)
15% (2)
Расинг Авельянеда
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
5
Волевые поражения
9
9
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
9 Не забивали 9
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
29%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
3
43%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
9
8
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 8
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
3
33%
1
13%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Пропущено
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
67%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
16
16
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 4
2
13%
1
6%
1-15
0
0%
3
19%
16-30
5
31%
4
25%
31-45
1
6%
4
25%
46-60
3
19%
2
13%
61-75
5
31%
2
13%
76-90
Пропущено
13
16
8 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
3
23%
2
13%
1-15
5
38%
2
13%
16-30
0
0%
2
13%
31-45
1
8%
4
25%
46-60
2
15%
5
31%
61-75
2
15%
1
6%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Патронато Парана - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1
Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2 Ланус - Расинг Авельянеда 0:1 Колон - Расинг Авельянеда 0:2
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
3
2 раза 33%
Точный счет
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
1:0
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
25
34
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
42
33
24
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
94
58
58
211
211
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3