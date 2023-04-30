Тур: 14.
2:0
Конец матча
0'
23' Желтая карточкаRafael Delgado
1:0
23' ГолGaston Togni
2:0
70' ГолGaston Togni
71' Желтая карточкаNazareno Colombo
73' Желтая карточкаJulian Chicco
90'+6
Ход матча
23'
23'
1:0
70'
2:0
71'
73'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Унсаин
Луис
11
Gaston
Togni
21
Eric
Meza
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Eric MezaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Leonel Picco
-
-
-
-
26 Carlos Arrua
-
19 Tomas Galvan
-
Главный тренер: Горосито Нестор
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Колон
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
22.2%
33.3%
44.5%
2 победы 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
11.1%
44.4%
44.5%
1 победа 4 ничьи 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
0.75
Среднее время на гол
75
120
Всего голов
7
7
Голов в среднем за матч
1.75
1.4
Среднее время на гол
51
64
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
62
81
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|7 (3)
|0.5
|Солари Сантьяго
|4
|0.29
|Gaston Togni
|3
|0.21
|David Barbona
|2
|0.14
|Кардона Томас
|2
|0.14
|Facundo Gutierrez
|1
|0.07
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.07
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Колон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абила Рамон
|5
|0.36
|Бенитес Хорхе
|2
|0.14
|Santiago Pierotti
|2
|0.14
|Перласа Бальдомеро
|1
|0.07
|Joaquin Ibanez III
|1
|0.07
|Andrew Teuten
|1
|0.07
|Rafael Delgado
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Juan Alvarez2
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Колон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Julian Chicco
|4
|0
|Santiago Pierotti
|4
|0
|Абила Рамон
|3
|0
|Rafael Delgado
|3
|0
|Бенитес Хорхе
|3
|0
|Перласа Бальдомеро
|3
|0
|Andrew Teuten
|3
|0
|Stefano Moreyra
|3
|0
|Gian Nardelli
|1
|1
|Cristian Vega
|2
|0
|Гольц Паоло
|2
|0
|Joaquin Ibanez III
|2
|0
|Facundo Garces
|2
|0
|Carlos Arrua
|2
|0
|Natanael Troncoso
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Колон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Волевые поражения
4
3
Дефенса и Хустисия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Колон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
4
Волевые поражения
9
6
Дефенса и Хустисия
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
62% (8)
31% (4)
Колон
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
1
5
Волевые поражения
13
9
Голы по времени матча
Забито
9
5
6 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
7 Не забивали 10
1
11%
2
40%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
4
44%
0
0%
31-45
2
22%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
11%
2
40%
76-90
Пропущено
7
5
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
43%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
3
60%
76-90
Забито
9
7
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
9 Не забивали 8
2
22%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
11%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 6
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
18
12
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
3 Не забивали 5
3
17%
3
25%
1-15
1
6%
2
17%
16-30
5
28%
3
25%
31-45
4
22%
1
8%
46-60
3
17%
0
0%
61-75
2
11%
3
25%
76-90
Пропущено
8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 10
3
38%
3
21%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
21%
61-75
3
38%
6
43%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3
Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Дефенса и Хустисия - Унион Санта-Фе 1:0 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0
Колон
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Колон - Колегиалес 2:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Атлетико Платенсе - Колон 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2
Бока Хуниорс - Колон 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Колон - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Колон - Уракан 1:1 Унион Санта-Фе - Колон 1:1 Колон - Сармиенто 0:2 Годой Крус - Колон 1:0 Колон - Ланус 1:2 Институто - Колон 0:3 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2 Колон - Расинг Авельянеда 0:2 Атлетико Платенсе - Колон 1:2
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Колон
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
Точный счет
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 23%
1:0
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:1
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 31%
1
4 раза 31%
0
3 раза 23%
3
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Колон
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
25
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
42
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
67
49
211
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3