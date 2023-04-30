  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Индепендьенте Авельянеда
1:0
Второй тайм: 65'
Бельграно
0'
1:0
9' Пенальти
Каутеруссио Мартин
45' Желтая карточка
Matias Ibacache
50' Желтая карточка
Bruno Zapelli

Ход матча

9'
Каутеруссио Мартин
1:0
45'
 
Matias Ibacache
46'
 
Рохас Ариэль
Ivan Ortigoza
50'
 
Bruno Zapelli
61'
Javier Vallejo
Касарес Хуан
 
61'
Braian Martinez
Куэро Маурисио
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Бельграно
2.95
3.02
3.28
Все Коэффициенты
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
24
Sergio
Barreto
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
7
Куэро
Маурисио
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
9
Каутеруссио
Мартин
34
Matias
Gimenez
Rojas
25
Nahuel
Losada
8
Gabriel
Compagnucci
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
10
Bruno
Zapelli
33
Ivan
Ortigoza
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Бельграно
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
1:2
КА
0:2
ТМ(
2:0
П
0:0
П
1:2
ПА
2:0
КА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
106

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 6 (4) 0.43
Mateo Barcia 1 0.07
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.07
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 8 (2) 0.57
Ulises Sanchez 2 0.14
Bruno Zapelli 1 0.07
Ariel Garcia 1 0.07
Lucas Diarte 1 0.07
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Перес Дамиан 3 1
Sergio Barreto 3 1
Javier Vallejo 3 1
Joaquin Laso 2 1
Sergio Ortiz 3 0
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Matias Gimenez Rojas 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 5 0
Ariel Garcia 3 0
Alejandro Rebola 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Pablo Vegetti 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
5
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Бельграно
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90

Пропущено

12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
8
62%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90

Пропущено

17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Бельграно
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0
Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

Точный счет

1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
2
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
6
0.5
Больше Меньше
8
5
2
11
1.5
4
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Бельграно
 0:1 14 7 3 4 13 - 10 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Росарио Сентраль
 13 6 5 2 18 - 16 23
7.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
8.
Тальерес Кордоба
 13 6 3 4 20 - 11 21
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
18.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
19.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
24.
Колон
 14 2 8 4 12 - 16 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 14 2 7 5 10 - 15 13
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
9.
Бельграно
 0:1 6 3 2 1 5 - 3 11
10.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
11.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
12.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
13.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
14.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
15.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
16.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
17.
Тальерес Кордоба
 7 3 1 3 8 - 5 10
18.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
22.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 1 3 3 8 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 0:1 8 4 1 3 8 - 7 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 1:0 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Росарио Сентраль
 6 1 3 2 7 - 11 6
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Дефенса и Хустисия Nicolas Fernandez I 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    47'
    Alex Ibacache получил желтую карточку от судьи
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Бельграно
2.95
3.02
3.28
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:0 Бельграно онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Фонбет

Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

PARI



Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Индепендьенте Авельянеда
Бельграно
Бонусы букмекеров

Букмекеры

1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1000 рублей - бесплатная ставка
Супер-кэшбэк от Winline!
Получай до 50 000 рублей
и 15% возврата каждый месяц!
Фрибет 2000р
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

 






Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 