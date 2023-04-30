Тур: 14.
1:0
Второй тайм: 65'
0'
1:0
9' ПенальтиКаутеруссио Мартин
45' Желтая карточкаMatias Ibacache
50' Желтая карточкаBruno Zapelli
Ход матча
9'
45'
50'
Прогноз на матч от Liveresult
-
3.00 Победа «Бельграно»
-
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
24
Годой
Эрик
29
Хара
Франко
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
-
30 Mateo BarciaЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
-
28 Sergio OrtizПолузащитник
-
11 Касарес ХуанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
24 Годой ЭрикЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Хара ФранкоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Амайя АндресЗащитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Mariano Mino
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Guillermo Farre
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Бельграно
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
11
3
Голов в среднем за матч
1.57
0.5
Среднее время на гол
57
180
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.67
1.14
Среднее время на гол
135
78
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.15
0.85
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
78
106
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Каутеруссио Мартин
|6 (4)
|0.43
|Mateo Barcia
|1
|0.07
|Matias Gimenez Rojas
|1 (1)
|0.07
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|8 (2)
|0.57
|Ulises Sanchez
|2
|0.14
|Bruno Zapelli
|1
|0.07
|Ariel Garcia
|1
|0.07
|Lucas Diarte
|1
|0.07
|Рохас Ариэль II
|0
|0
|Хара Франко
|0
|0
|Годой Эрик
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ayrton Costa
|6
|0
|Перес Дамиан
|3
|1
|Sergio Barreto
|3
|1
|Javier Vallejo
|3
|1
|Joaquin Laso
|2
|1
|Sergio Ortiz
|3
|0
|Mateo Barcia
|3
|0
|Марконе Иван
|1
|1
|Javier Ostachuk
|1
|1
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0
|Christian Baez
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Luciano Gomez
|1
|0
|Martin Sarrafiore
|1
|0
|Элисальде Эдгар
|1
|0
|Tomas Pozzo
|1
|0
|Agustin Mulet
|1
|0
|Santiago Massa
|1
|0
|Tomas Rambert
|1
|0
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Diarte
|5
|0
|Ariel Garcia
|3
|0
|Alejandro Rebola
|1
|1
|Рохас Ариэль II
|2
|0
|Годой Эрик
|2
|0
|Pablo Vegetti
|2
|0
|Nicolas Meriano
|2
|0
|Nahuel Losada
|0
|1
|Бордагарай Фабиан
|1
|0
|Ivan Ramirez
|1
|0
|Gabriel Compagnucci
|1
|0
|Matias Ibacache
|1
|0
|Juan Barinaga
|1
|0
|Bruno Zapelli
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
6
1
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
1
5
Индепендьенте Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Бельграно
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
46% (6)
23% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
3
2
Волевые поражения
7
6
Голы по времени матча
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
9 Не забивали 8
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
2
25%
76-90
Пропущено
12
6
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 2
2
17%
1
17%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
3
25%
1
17%
31-45
1
8%
1
17%
46-60
2
17%
1
17%
61-75
3
25%
1
17%
76-90
Забито
1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90
Забито
7
13
5 В 1-м тайме 8
2 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 7
8 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
1
14%
8
62%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
14%
2
15%
61-75
1
14%
2
15%
76-90
Пропущено
17
9
9 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 4
3
18%
1
11%
1-15
3
18%
1
11%
16-30
3
18%
1
11%
31-45
2
12%
1
11%
46-60
2
12%
2
22%
61-75
4
24%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Бельграно
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0
Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Бельграно
Точный счет
1:2
2 раза 33%
2:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:0
3 раза 23%
1:1
2 раза 15%
1:2
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 46%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Бельграно
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
52
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
76
Больше Меньше
85
211
49
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 8
|27
|4.
|0:1
|14
|7
|3
|4
|13 - 10
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|13
|6
|5
|2
|18 - 16
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|8.
|13
|6
|3
|4
|20 - 11
|21
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|18 - 15
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|15.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|16.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|17.
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|18.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|19.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|20.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|21.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|22.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|24.
|14
|2
|8
|4
|12 - 16
|14
|25.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|26.
|1:0
|14
|2
|7
|5
|10 - 15
|13
|27.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|9.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|10.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|14.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|15.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|16.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|17.
|7
|3
|1
|3
|8 - 5
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|19.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|1:0
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|0:1
|8
|4
|1
|3
|8 - 7
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|1:0
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|18.
|6
|1
|3
|2
|7 - 11
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Дефенса и Хустисия
|Nicolas Fernandez I
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3