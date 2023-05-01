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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Индепендьенте Авельянеда
2:0
Конец матча
Бельграно
0'
1:0
9' Пенальти
Каутеруссио Мартин
45' Желтая карточка
Matias Ibacache
50' Желтая карточка
Bruno Zapelli
79' Желтая карточка
Sergio Ortiz
88' Желтая карточка
Guillermo Pereira
89' Желтая карточка
Pablo Vegetti
2:0
89' Пенальти
Каутеруссио Мартин
90'+5
33
Рей
Родриго
30
Mateo
Barcia
24
Sergio
Barreto
13
Christian
Baez
79
Ayrton
Costa
7
Куэро
Маурисио
23
Марконе
Иван
28
Sergio
Ortiz
11
Касарес
Хуан
9
Каутеруссио
Мартин
34
Matias
Gimenez
Rojas
25
Nahuel
Losada
8
Gabriel
Compagnucci
6
Alejandro
Rebola
24
Годой
Эрик
22
Matias
Ibacache
12
Ulises
Sanchez
5
Santiago
Longo
10
Bruno
Zapelli
33
Ivan
Ortigoza
29
Хара
Франко
9
Pablo
Vegetti
Индепендьенте Авельянеда
4-4-2
Бельграно
4-3-1-2

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
2 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
61.5%
23.1%
2 победы 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.5%
38.5%
23%
5 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

С
2:1
С
0:0
П
0:1
П
1:0
П
4:1
П
1:2
КА
0:2
ТМ(
2:0
П
0:0
П
1:2
ПА
2:0
КА
0:2
ПА
2:0

Голы

Всего голов

11
3

Голов в среднем за матч

1.57
0.5

Среднее время на гол

57
180

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.67
1.14

Среднее время на гол

135
78

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.15
0.85

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
4
Больше 31%
Меньше 69%
9
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

78
106

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Каутеруссио Мартин 7 (5) 0.5
Mateo Barcia 1 0.07
Matias Gimenez Rojas 1 (1) 0.07
Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 8 (2) 0.57
Ulises Sanchez 2 0.14
Bruno Zapelli 1 0.07
Ariel Garcia 1 0.07
Lucas Diarte 1 0.07
Рохас Ариэль II 0 0
Хара Франко 0 0
Годой Эрик 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ayrton Costa 6 0
Перес Дамиан 3 1
Sergio Barreto 3 1
Javier Vallejo 3 1
Sergio Ortiz 4 0
Joaquin Laso 2 1
Mateo Barcia 3 0
Марконе Иван 1 1
Javier Ostachuk 1 1
Matias Gimenez Rojas 2 0
Christian Baez 1 0
Лопес Кевин 1 0
Luciano Gomez 1 0
Martin Sarrafiore 1 0
Элисальде Эдгар 1 0
Tomas Pozzo 1 0
Agustin Mulet 1 0
Santiago Massa 1 0
Tomas Rambert 1 0
Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Diarte 5 0
Ariel Garcia 3 0
Pablo Vegetti 3 0
Alejandro Rebola 1 1
Рохас Ариэль II 2 0
Годой Эрик 2 0
Nicolas Meriano 2 0
Nahuel Losada 0 1
Бордагарай Фабиан 1 0
Ivan Ramirez 1 0
Gabriel Compagnucci 1 0
Guillermo Pereira 1 0
Matias Ibacache 1 0
Juan Barinaga 1 0
Bruno Zapelli 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Бельграно
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

6
1
Индепендьенте Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Бельграно
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

1
5
Индепендьенте Авельянеда
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Бельграно
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)

Сухие победы

3
5

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

3
2

Волевые поражения

7
6

Голы по времени матча

Забито

8
8
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
5
63%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
2
25%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
2
17%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
1
8%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
3
25%
2
25%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
60%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
2
67%
76-90

Забито

9
13
6 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
8 Не забивали 6
3
33%
0
0%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
8
62%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
1
11%
2
15%
61-75
2
22%
2
15%
76-90

Пропущено

17
11
9 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 5
3
18%
2
18%
1-15
3
18%
1
9%
16-30
3
18%
1
9%
31-45
2
12%
1
9%
46-60
2
12%
2
18%
61-75
4
24%
4
36%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Сьюдад де Боливар 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Колон 2:2 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Платенсе 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Бока Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Тигре - Индепендьенте Авельянеда 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Арсенал Саранди - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Бельграно
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бельграно - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Бельграно - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Бельграно - Уракан 2:0
Унион Санта-Фе - Бельграно 0:3 Бельграно - Сармиенто 0:0 Годой Крус - Бельграно 3:1 Бельграно - Ланус 0:0 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Бельграно - Тигре 0:2 Аргентинос Хуниорс - Бельграно 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Бельграно 0:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 Унион Санта-Фе - Бельграно 0:2 Гильермо Браун - Бельграно 0:1 Бельграно - Чакарита Хуниорс 3:0 Браун Адроге - Бельграно 2:3 Бельграно - Дефенсорес де Бельграно 3:0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

Точный счет

1:2
2 раза 29%
2:2
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:0
3 раза 43%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Бельграно

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
3
3
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
5
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 14 7 3 4 21 - 11 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Бельграно
 14 7 3 4 13 - 11 24
7.
Росарио Сентраль
 0:1 14 6 5 3 18 - 17 23
8.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
18.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
19.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
24.
Колон
 14 2 8 4 12 - 16 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 7 5 11 - 15 13
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 0:1 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 4 1 3 9 - 5 13
9.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
10.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
17.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
18.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
22.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 0:1 7 1 3 3 7 - 12 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 7 (3)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
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Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
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