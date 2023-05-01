Тур: 14.
1:1
Первый тайм: 39'
Ход матча
1'
1:0
32'
40'
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
22
Эррера
Гидо
24
Ramon
Sosa
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
41 Tomas Olmos
-
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1.33
0.8
Среднее время на гол
67
112
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.2
1
Среднее время на гол
75
90
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.88
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
72
102
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|7
|0.5
|Ramon Sosa
|3
|0.21
|Пиццини Франсиско
|3
|0.21
|Бустос Науэль
|3
|0.21
|Гарро Родриго
|2
|0.14
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Juan Portillo
|1
|0.07
|Jose Romero
|0
|0
|Валойес Диего
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alejo Veliz
|5
|0.36
|Victor Malcorra
|2 (1)
|0.14
|Laurtaro Giaccone
|2
|0.14
|Damian Alberto Martinez
|2
|0.14
|Jhonatan Candia
|2
|0.14
|Кампас Хаминтон
|1
|0.07
|Francis Mac Allister
|1
|0.07
|Комар Хуан
|1
|0.07
|Gino Infantino
|1
|0.07
|Carlos Quintana
|1 (1)
|0.07
|Alan Rodriguez2
|0
|0
|Facundo Mallo
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Паскини Николас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Каталан Матиас
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Kevin Ortiz
|5
|1
|Damian Alberto Martinez
|4
|0
|Facundo Mallo
|4
|0
|Carlos Quintana
|3
|0
|Монтойя Вальтер
|3
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|1
|Броун Хорхе
|2
|0
|Francis Mac Allister
|2
|0
|Jhonatan Candia
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Gino Infantino
|1
|0
|Luca Martinez Dupuy
|1
|0
|Alejo Veliz
|1
|0
|Alejo Toledo
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
3
5
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
12
11
Тальерес Кордоба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Росарио Сентраль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
15
16
Голы по времени матча
Забито
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90
Пропущено
4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90
Забито
12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Забито
21
18
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
29%
3
17%
1-15
2
10%
7
39%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
3
17%
76-90
Пропущено
10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
4
40%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
34
34
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
42
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
112
76
67
310
112
112
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|11
|1
|2
|25 - 6
|34
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 8
|27
|4.
|1:0
|14
|7
|3
|4
|21 - 11
|24
|5.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|6.
|14
|7
|3
|4
|13 - 11
|24
|7.
|0:1
|14
|6
|5
|3
|18 - 17
|23
|8.
|13
|6
|4
|3
|21 - 14
|22
|9.
|14
|6
|3
|5
|18 - 18
|21
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|14
|5
|4
|5
|17 - 12
|19
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|14
|5
|3
|6
|18 - 15
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|15.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|16.
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|17.
|14
|4
|5
|5
|13 - 16
|17
|18.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|19.
|14
|4
|4
|6
|15 - 19
|16
|20.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|21.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|22.
|14
|3
|6
|5
|9 - 15
|15
|23.
|14
|3
|5
|6
|10 - 18
|14
|24.
|14
|2
|8
|4
|12 - 16
|14
|25.
|14
|2
|8
|4
|12 - 17
|14
|26.
|14
|2
|7
|5
|11 - 15
|13
|27.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|28.
|13
|1
|5
|7
|8 - 20
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|2.
|0:1
|7
|5
|2
|0
|11 - 5
|17
|3.
|6
|5
|0
|1
|12 - 3
|15
|4.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|5.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|6.
|6
|4
|1
|1
|15 - 6
|13
|7.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|8.
|1:0
|8
|4
|1
|3
|9 - 5
|13
|9.
|6
|3
|2
|1
|11 - 7
|11
|10.
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|11
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|17.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|18.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|19.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|20.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|23.
|7
|2
|2
|3
|4 - 8
|8
|24.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|25.
|7
|1
|4
|2
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|12.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|13.
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|2 - 4
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|0:1
|7
|1
|3
|3
|7 - 12
|6
|21.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|7 - 10
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|7
|0
|3
|4
|4 - 11
|3
- — Выход в Кубок Либертадорес
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|7 (3)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5
|Ланус
|Лема Кристиан
|2 3