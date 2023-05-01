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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 14.
Тальерес Кордоба
1:1
Первый тайм: 39'
Росарио Сентраль
0'
1:0
1' Гол
Майкл Сантос
32' Желтая карточка
Каталан Матиас
1:1
40' Гол
Alan Rodriguez2

Ход матча

1'
Майкл Сантос
(Каталан Матиас)
1:0
32'
Каталан Матиас
 
40'
1:1
Alan Rodriguez2
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Росарио Сентраль
2.45
5.00
4.54
Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
24
Ramon
Sosa
16
Гарро
Родриго
15
Valentin
Depietri
9
Майкл
Сантос
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
16
Alan
Rodriguez2
7
Монтойя
Вальтер
45
Kevin
Ortiz
22
Laurtaro
Giaccone
19
Gino
Infantino
13
Кампас
Хаминтон
9
Alejo
Veliz
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Росарио Сентраль
4-2-3-1

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

ЛП
1:0
ЛП
4:1
С
1:0
К
0:0
С
0:1
С
0:1
П
3:3
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1.33
0.8

Среднее время на гол

67
112

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.88

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
102

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 7 0.5
Ramon Sosa 3 0.21
Пиццини Франсиско 3 0.21
Бустос Науэль 3 0.21
Гарро Родриго 2 0.14
Каталан Матиас 1 0.07
Juan Portillo 1 0.07
Jose Romero 0 0
Валойес Диего 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alejo Veliz 5 0.36
Victor Malcorra 2 (1) 0.14
Laurtaro Giaccone 2 0.14
Damian Alberto Martinez 2 0.14
Jhonatan Candia 2 0.14
Кампас Хаминтон 1 0.07
Francis Mac Allister 1 0.07
Комар Хуан 1 0.07
Gino Infantino 1 0.07
Carlos Quintana 1 (1) 0.07
Alan Rodriguez2 0 0
Facundo Mallo 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Паскини Николас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Каталан Матиас 1 0
Олива Кристиан 1 0
Бустос Науэль 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Diego Barrera 1 0
Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kevin Ortiz 5 1
Damian Alberto Martinez 4 0
Facundo Mallo 4 0
Carlos Quintana 3 0
Монтойя Вальтер 3 0
Alan Rodriguez2 1 1
Броун Хорхе 2 0
Francis Mac Allister 2 0
Jhonatan Candia 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Gino Infantino 1 0
Luca Martinez Dupuy 1 0
Alejo Veliz 1 0
Alejo Toledo 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Росарио Сентраль
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

3
5
Тальерес Кордоба
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Росарио Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

12
11
Тальерес Кордоба
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Росарио Сентраль
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
46% (6)
38% (5)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

15
16

Голы по времени матча

Забито

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
8 Не забивали 9
2
22%
3
43%
1-15
2
22%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
33%
1
14%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
1
11%
1
14%
76-90

Пропущено

4
11
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 9
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
2
50%
3
27%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
1
25%
4
36%
76-90

Забито

12
11
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
4
33%
0
0%
1-15
0
0%
6
55%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
4
33%
1
9%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
17%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
2
40%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Забито

21
18
9 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
6
29%
3
17%
1-15
2
10%
7
39%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
3
14%
3
17%
46-60
5
24%
2
11%
61-75
4
19%
3
17%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
4
40%
3
19%
46-60
0
0%
3
19%
61-75
2
20%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0
Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Тальерес Кордоба - Унион Санта-Фе 2:2
Росарио Сентраль
(20 матчей)
35%
50%
15%
7 побед 10 ничьих 3 поражения
Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:0
Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Уракан - Росарио Сентраль 0:2 Росарио Сентраль - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Годой Крус 1:0 Ланус - Росарио Сентраль 3:0 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Тигре - Росарио Сентраль 2:2 Росарио Сентраль - Аргентинос Хуниорс 1:0 Универсидад Католика Сантьяго - Росарио Сентраль 1:1 Кокимбо Юнидо - Росарио Сентраль 2:1 У. Де Чили - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Колон 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 1:2 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Дефенса и Хустисия 0:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
1:0
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
2:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
2
5 раз 38%
1
5 раз 38%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Росарио Сентраль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
3
4
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
4
2
1.5
3
3
2
4
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
11
2
7
6
1.5
6
7
3
10
2.5
1
12
1
12
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Тальерес Кордоба
 1:0 14 7 3 4 21 - 11 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Бельграно
 14 7 3 4 13 - 11 24
7.
Росарио Сентраль
 0:1 14 6 5 3 18 - 17 23
8.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
9.
Годой Крус
 14 6 3 5 18 - 18 21
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Институто
 14 4 5 5 13 - 16 17
18.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
19.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
20.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
21.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
22.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
23.
Барракас Централь
 14 3 5 6 10 - 18 14
24.
Колон
 14 2 8 4 12 - 16 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 7 5 11 - 15 13
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 13 1 5 7 8 - 20 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 0:1 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Тальерес Кордоба
 1:0 8 4 1 3 9 - 5 13
9.
Годой Крус
 6 3 2 1 11 - 7 11
10.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
17.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
18.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
19.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
20.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
21.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
22.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
23.
Барракас Централь
 7 2 2 3 4 - 8 8
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 1:0 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Институто
 6 2 1 3 7 - 8 7
13.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 0:1 7 1 3 3 7 - 12 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 7 0 3 4 4 - 11 3
  • — Выход в Кубок Либертадорес

Топ бомбардиров
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 7 (3)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Ланус Лема Кристиан 2 3
Весь список
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Росарио Сентраль
2.45
5.00
4.54
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