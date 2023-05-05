Тур: 15.
3:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаAdrian Martinez
18' Желтая карточкаRodrigo Insua
1:0
24' ГолFrancisco Alvarez1
54' Желтая карточкаGiuliano Cerato
2:0
63' ГолBruno Christian Sepulveda
3:0
74' ПенальтиIvan Tapia
79' Желтая карточкаNicolas Capraro
90'+3
Ход матча
18'
24'
54'
63'
74'
3:0
79'
Прогноз на матч от Liveresult
10
Ivan
Tapia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ivan TapiaПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Juan Diaz4
-
-
-
-
-
-
-
11 Alan Cantero
-
-
Главный тренер: Sergio Rondina
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lucas Bovaglio
История личных встреч
Барракас Централь
Институто
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Тотал матчей
1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
90
180
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Централь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bruno Christian Sepulveda
|5 (1)
|0.33
|Facundo Mater
|2
|0.13
|Ivan Tapia
|2 (2)
|0.13
|Francisco Alvarez1
|2
|0.13
|Carlos Martin Arce
|1
|0.07
|Nicolas Capraro
|1
|0.07
|Адриан Рикардо
|0
|0
|Juan Diaz4
|0
|0
|Rodrigo Insua
|0
|0
Институто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Adrian Martinez
|4
|0.27
|Santiago Rodriguez III
|2
|0.13
|Gabriel Maximiliano Graciani I
|2
|0.13
|Joaquin Varela
|2
|0.13
|Gaston Lodico
|1 (1)
|0.07
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0.07
|Nicolas Linares
|1
|0.07
|Nicolas Barrientos
|0
|0
|Brahian Cuello
|0
|0
|Sebastian Corda
|0
|0
Карточки
Барракас Централь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Capraro
|4
|1
|Carlos Martin Arce
|4
|0
|Facundo Mater
|3
|0
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Бенитес Маркос
|2
|0
|Ivan Tapia
|2
|0
|Agustin Dattola
|2
|0
|Bruno Mastronicola
|0
|1
|Колитто Лукас
|1
|0
|Bruno Christian Sepulveda
|1
|0
|Juan Diaz4
|1
|0
|Alan Cantero
|1
|0
|Rodrigo Insua
|1
|0
|Mauro Peinipil
|1
|0
Институто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Adrian Martinez
|7
|0
|Мосевич Леонель
|5
|0
|Giuliano Cerato
|5
|0
|Roberto Agustin Bochi
|4
|0
|Fernando Alarcon
|3
|0
|Sebastian Corda
|3
|0
|Exequiel Parmisari
|1
|1
|Axel Rodriguez
|2
|0
|Jonathan Bay
|2
|0
|Nicolas Linares
|2
|0
|Jorge Carlos Carranza
|1
|0
|Lucas Albertengo
|1
|0
|Gregorio Rodríguez
|1
|0
|Nicolas Watson
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
3
2
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Институто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
6
5
Волевые поражения
6
6
Барракас Централь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Институто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
5
Волевые победы
6
7
Волевые поражения
9
8
Голы по времени матча
Забито
8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
14%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Забито
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90
Забито
14
13
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
1
6%
4
21%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Институто
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1
Результаты матчей
Барракас Централь
Институто
Точный счет
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%
Тоталы голов в матче
Барракас Централь
Институто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
44
17
17
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
25
Больше Меньше
34
16
34
16
16
16
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
78
Больше Меньше
78
213
411
213
213
114
114
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|7 (1)
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5
|Ланус
|Leandro Diaz III
|1 5
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 5