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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Барракас Централь
3:0
Конец матча
Институто
0'
6' Желтая карточка
Adrian Martinez
18' Желтая карточка
Rodrigo Insua
1:0
24' Гол
Francisco Alvarez1
54' Желтая карточка
Giuliano Cerato
2:0
63' Гол
Bruno Christian Sepulveda
3:0
74' Пенальти
Ivan Tapia
79' Желтая карточка
Nicolas Capraro
90'+3
1
Andres
Desabato
4
Mauro
Peinipil
16
Francisco
Alvarez1
2
Nicolas
Capraro
6
Rodrigo
Insua
33
Facundo
Mater
19
Carlos
Martin
Arce
10
Ivan
Tapia
21
Brian
Calderara
29
Bruno
Christian
Sepulveda
9
Alexis
Dominguez
1
Jorge
Carlos
Carranza
4
Giuliano
Cerato
6
Fernando
Alarcon
33
Joaquin
Varela
12
Jonathan
Bay
5
Roberto
Agustin
Bochi
8
Gabriel
Maximiliano
Graciani
I
14
Nicolas
Linares
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
9
Adrian
Martinez
Барракас Централь
4-4-2
Институто
4-1-4-1

История личных встреч

Барракас Централь
Институто

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

ПНЗБ
1:0
ПНЗБ
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Тотал матчей

1.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

90
180

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Централь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bruno Christian Sepulveda 5 (1) 0.33
Facundo Mater 2 0.13
Ivan Tapia 2 (2) 0.13
Francisco Alvarez1 2 0.13
Carlos Martin Arce 1 0.07
Nicolas Capraro 1 0.07
Адриан Рикардо 0 0
Juan Diaz4 0 0
Rodrigo Insua 0 0
Институто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Adrian Martinez 4 0.27
Santiago Rodriguez III 2 0.13
Gabriel Maximiliano Graciani I 2 0.13
Joaquin Varela 2 0.13
Gaston Lodico 1 (1) 0.07
Roberto Agustin Bochi 1 0.07
Nicolas Linares 1 0.07
Nicolas Barrientos 0 0
Brahian Cuello 0 0
Sebastian Corda 0 0

Карточки

Барракас Централь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Capraro 4 1
Carlos Martin Arce 4 0
Facundo Mater 3 0
Rodrigo Herrera 2 0
Бенитес Маркос 2 0
Ivan Tapia 2 0
Agustin Dattola 2 0
Bruno Mastronicola 0 1
Колитто Лукас 1 0
Bruno Christian Sepulveda 1 0
Juan Diaz4 1 0
Alan Cantero 1 0
Rodrigo Insua 1 0
Mauro Peinipil 1 0
Институто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Adrian Martinez 7 0
Мосевич Леонель 5 0
Giuliano Cerato 5 0
Roberto Agustin Bochi 4 0
Fernando Alarcon 3 0
Sebastian Corda 3 0
Exequiel Parmisari 1 1
Axel Rodriguez 2 0
Jonathan Bay 2 0
Nicolas Linares 2 0
Jorge Carlos Carranza 1 0
Lucas Albertengo 1 0
Gregorio Rodríguez 1 0
Nicolas Watson 1 0

Результаты матчей

Барракас Централь
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
75% (6)
13% (1)
Институто
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

3
2
Барракас Централь
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Институто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

6
5

Волевые поражения

6
6
Барракас Централь
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
60% (9)
20% (3)
Институто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
5

Волевые победы

6
7

Волевые поражения

9
8

Голы по времени матча

Забито

8
7
6 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
25%
1
14%
1-15
4
50%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
2
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
2
18%
46-60
1
14%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 11
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
1
17%
1
17%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
1
13%
31-45
3
30%
1
13%
46-60
2
20%
3
38%
61-75
1
10%
2
25%
76-90

Забито

14
13
8 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
7 Не забивали 8
4
29%
1
8%
1-15
4
29%
3
23%
16-30
0
0%
5
38%
31-45
1
7%
2
15%
46-60
3
21%
1
8%
61-75
2
14%
1
8%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
1
6%
3
16%
1-15
4
24%
1
5%
16-30
4
24%
3
16%
31-45
4
24%
3
16%
46-60
3
18%
5
26%
61-75
1
6%
4
21%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Централь
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Банфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Барракас Централь - Атлетико Платенсе 1:0
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Атлетико Тукуман - Барракас Централь 1:1 Барракас Централь - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Барракас Централь 1:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Уракан - Барракас Централь 2:0 Барракас Централь - Унион Санта-Фе 1:1 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Барракас Централь - Годой Крус 0:1 Барракас Централь - Мальдонадо 1:2 Барракас Централь - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Централь 2:2 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Альдосиви - Барракас Централь 2:0
Институто
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Институто - Банфилд 1:1 Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0
Атлетико Платенсе - Институто 1:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Институто - Атлетико Тукуман 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто 2:2 Институто - Ньюэллс Олд Бойз 3:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Институто - Уракан 0:0 Унион Санта-Фе - Институто 0:2 Институто - Сармиенто 0:0 Институто - Колон 0:3 Институто - Эстудиантес Касерос 1:1 Эстудиантес Касерос - Институто 0:0 Институто - Дефенсорес де Бельграно 2:0 Дефенсорес де Бельграно - Институто 0:0 Институто - Депортиво Мадрин 3:1

Результаты матчей

Барракас Централь
Институто

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
5
1 раз 14%
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
5 раз 33%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
8 раз 53%
1
3 раза 20%
2
2 раза 13%
3
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Барракас Централь
Институто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7
1
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
5
0.5
Больше Меньше
3
4
1
6
1.5
3
4
1
6
2.5
1
6
1
6
3.5
1
6
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
7
8
2
13
1.5
4
11
2
13
2.5
2
13
1
14
3.5
1
14
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 14 11 1 2 25 - 6 34
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
5.
Эстудиантес Ла Плата
 14 7 3 4 16 - 13 24
6.
Бельграно
 14 7 3 4 13 - 11 24
7.
Росарио Сентраль
 14 6 5 3 19 - 19 23
8.
Ланус
 13 6 4 3 21 - 14 22
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 14 5 5 4 14 - 14 20
11.
Аргентинос Хуниорс
 14 5 4 5 17 - 12 19
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 14 5 4 5 10 - 12 19
13.
Бока Хуниорс
 14 5 3 6 18 - 15 18
14.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
15.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
16.
Атлетико Платенсе
 14 4 5 5 15 - 17 17
17.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
18.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
19.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
20.
Уракан
 14 4 4 6 15 - 19 16
21.
Велес Сарсфилд
 14 3 7 4 16 - 13 16
22.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
23.
Банфилд
 14 3 6 5 9 - 15 15
24.
Колон
 14 2 8 4 12 - 16 14
25.
Атлетико Тукуман
 14 2 8 4 12 - 17 14
26.
Индепендьенте Авельянеда
 14 2 7 5 11 - 15 13
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
2.
Росарио Сентраль
 7 5 2 0 11 - 5 17
3.
Ривер Плейт
 6 5 0 1 12 - 3 15
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
5.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
6.
Аргентинос Хуниорс
 6 4 1 1 15 - 6 13
7.
Ланус
 6 4 1 1 10 - 4 13
8.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
9.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
10.
Бельграно
 6 3 2 1 5 - 3 11
11.
Эстудиантес Ла Плата
 7 3 2 2 8 - 6 11
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
18.
Тигре
 6 3 1 2 6 - 5 10
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
22.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
23.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
24.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
25.
Колон
 7 1 4 2 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Бока Хуниорс
 6 2 1 3 8 - 7 7
12.
Атлетико Платенсе
 6 2 1 3 6 - 7 7
13.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 4 2 2 - 4 7
16.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Велес Сарсфилд
 6 1 2 3 4 - 6 5
23.
Банфилд
 6 1 2 3 7 - 10 5
24.
Уракан
 7 1 2 4 7 - 10 5
25.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 1 2 4 5 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Тигре Ретеги Матео 9
Бельграно Pablo Vegetti 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 7 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Атлетико Тукуман Guillermo Acosta 1 5
Ланус Leandro Diaz III 1 5
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 24'
    Rodrigo Insua сделал результативную передачу.
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    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Francisco Alvarez бьет в цель!
    • Желтая карточка
      18'
      Rodrigo Insua получил желтую карточку от судьи
    • 17'
      Алексис Домингес уходит с поля. Алан Кантеро выходит вместо него
    • Желтая карточка
      6'
      Adrian Martinez получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Барракас Централь 3:0 Институто онлайн

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