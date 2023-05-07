Тур: 15.
0:0
Второй тайм: 47'
0'
4' Желтая карточкаАльендро Родриго
15' Желтая карточкаПирес Леандро
21' Желтая карточкаФернандес Пол
35' Желтая карточкаДиас Энцо Эрнан
40' Желтая карточкаВарела Алан
41' Желтая карточкаФигаль Хорхе
45' Желтая карточкаПерес Энцо
Ход матча
15'
21'
35'
40'
41'
45'
Прогноз на матч от Liveresult
20
Каско
Милтон
24
Перес
Энцо
38
Васкес
Луис
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Перес ЭнцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Гомес ЭлиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
36 Солари ПаблоНападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Васкес ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Генес НауэльЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ромеро ОскарНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Альмирон Хорхе
История личных встреч
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
27 матчей
81.5%
18.5%
22 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
55.6%
25.9%
18.5%
15 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.4%
22.2%
7.4%
19 побед 6 ничьих 0 побед
29 матчей
27.6%
72.4%
0 побед 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
62.1%
37.9%
0 побед 18 ничьих 16 побед
Второй тайм
48.3%
51.7%
0 побед 14 ничьих 17 побед
56 матчей
39.3%
23.2%
37.5%
22 победы 13 ничьих 21 победа
Первый тайм
26.8%
44.6%
28.6%
15 побед 25 ничьих 16 побед
Второй тайм
33.9%
35.7%
30.4%
19 побед 20 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
41
Голов в среднем за матч
0.94
1.08
Среднее время на гол
95
83
Всего голов
37
17
Голов в среднем за матч
0.97
0.94
Среднее время на гол
92
95
Всего голов
54
58
Голов в среднем за матч
0.96
1.04
Тотал матчей
2.5
50
Больше 89%
Меньше 11%
6
34
Больше 61%
Меньше 39%
22
15
Больше 27%
Меньше 73%
41
9
Больше 16%
Меньше 84%
47
3
Больше 5%
Меньше 95%
53
1
Больше 2%
Меньше 98%
55
Среднее время на гол
93
86
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бельтран Лукас
|5 (3)
|0.33
|Барко Эсекьель
|4 (3)
|0.27
|Фернандес Игнасио
|3
|0.2
|Солари Пабло
|2
|0.13
|Парадела Хосе
|2
|0.13
|Борха Мигель
|2 (1)
|0.13
|Рондон Саломон
|2 (1)
|0.13
|Альендро Родриго
|1
|0.07
|Суарес Матиас
|1
|0.07
|Пирес Леандро
|1
|0.07
|Палавесино Агустин
|1
|0.07
|Каско Милтон
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Диас Энцо Эрнан
|0
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.2
|Luca Langoni
|3
|0.2
|Фигаль Хорхе
|3
|0.2
|Пайеро Мартин
|3
|0.2
|Ромеро Оскар
|2
|0.13
|Фернандес Пол
|2
|0.13
|Бриаско-Балекян Норберто
|1
|0.07
|Вилья Себастьян
|0
|0
|Бенедетто Дарио
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Перес Энцо
|6
|0
|Диас Энцо Эрнан
|6
|0
|Фернандес Игнасио
|3
|1
|Парадела Хосе
|3
|1
|Пирес Леандро
|3
|0
|Альендро Родриго
|3
|0
|Солари Пабло
|3
|0
|Каско Милтон
|2
|0
|Борха Мигель
|2
|0
|Палавесино Агустин
|2
|0
|Майдана Джонатан
|1
|0
|Рондон Саломон
|1
|0
|Армани Франко
|1
|0
|Диас Пауло
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Эррера Марсело II
|1
|0
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|5
|1
|Фернандес Пол
|5
|0
|Варела Алан
|5
|0
|Адвинкула Луис
|3
|0
|Вальдес Бруно
|3
|0
|Барко Валентин
|3
|0
|Пайеро Мартин
|1
|1
|Вилья Себастьян
|1
|1
|Ронкалья Факундо
|2
|0
|Фабра Франк
|2
|0
|Ромеро Оскар
|2
|0
|Сандез Агустин
|2
|0
|Валентини Николас
|2
|0
|Ромеро Серхио
|1
|0
|Мерентиель Мигель
|1
|0
|Вейгандт Марсело
|1
|0
|Медина Кристиан
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
83% (5)
0% (0)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Бока Хуниорс
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
1
5
Ривер Плейт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Бока Хуниорс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
2
6
Волевые поражения
11
7
Ривер Плейт
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
50% (7)
14% (2)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Бока Хуниорс
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
6
3
Волевые победы
3
8
Волевые поражения
12
12
Голы по времени матча
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 9
2
17%
1
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
1
8%
1
11%
46-60
3
25%
1
11%
61-75
3
25%
3
33%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
67%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
2
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 3
7 Не забивали 9
2
17%
3
30%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
17%
2
20%
61-75
4
33%
3
30%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 5
1
25%
3
38%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
25%
1
13%
61-75
1
25%
2
25%
76-90
Забито
24
19
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 10
11 Забивали первыми 5
1 Не забивали 4
4
17%
4
21%
1-15
5
21%
0
0%
16-30
1
4%
5
26%
31-45
2
8%
1
5%
46-60
5
21%
3
16%
61-75
7
29%
29%
6
32%
76-90
Пропущено
7
14
3 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 10
1
14%
3
21%
1-15
0
0%
5
36%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
29%
3
21%
61-75
2
29%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 1:1 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 2:0 Ривер Плейт - Спортинг Кристал 4:2
Ньюэллс Олд Бойз - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Уракан - Ривер Плейт 0:3 Стронгест - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Унион Санта-Фе 1:0 Ривер Плейт - У. Де Чили 4:3 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Годой Крус 3:0 Ривер Плейт - Расинг Кордова 3:0 Ланус - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Тигре - Ривер Плейт 0:1 Ривер Плейт - Аргентинос Хуниорс 2:1 Бельграно - Ривер Плейт 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Серро Ларго 1:2
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Коло-Коло - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Росарио Сентраль - Бока Хуниорс 2:2 Бока Хуниорс - Депортиво Перейра 2:1
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Колон 1:2 Монагас - Бока Хуниорс 0:0 Барракас Централь - Бока Хуниорс 0:3 Бока Хуниорс - Олимпо 2:1 Бока Хуниорс - Институто 2:3 Банфилд - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Патронато Парана 3:0 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Атлетико Платенсе 3:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Бока Хуниорс - Атлетико Тукуман 1:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2
Результаты матчей
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Точный счет
3:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
2 раза 33%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Точный счет
0:2
3 раза 38%
0:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
3
1 раз 13%
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
3
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
3 раза 21%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Бока Хуниорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
35
24
26
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
33
17
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
68
311
311
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|15
|11
|2
|2
|25 - 6
|35
|2.
|14
|8
|4
|2
|15 - 5
|28
|3.
|14
|8
|3
|3
|20 - 8
|27
|4.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|6.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|7.
|14
|7
|3
|4
|23 - 12
|24
|8.
|14
|7
|3
|4
|16 - 13
|24
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|14
|5
|5
|4
|14 - 14
|20
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|12.
|14
|5
|4
|5
|10 - 12
|19
|13.
|0:0
|15
|5
|4
|6
|18 - 15
|19
|14.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|15.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|16.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|19.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|20.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|21.
|14
|3
|7
|4
|16 - 13
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|14
|4
|3
|7
|14 - 23
|15
|24.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|25.
|15
|2
|8
|5
|13 - 17
|14
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|14
|3
|2
|9
|12 - 21
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|7
|6
|1
|0
|9 - 0
|19
|3.
|0:0
|7
|5
|1
|1
|12 - 3
|16
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|10.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|11.
|7
|3
|2
|2
|8 - 6
|11
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|0:0
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|18.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|6
|4
|1
|1
|9 - 1
|13
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|0:0
|7
|2
|2
|3
|8 - 7
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|18.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|19.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|21.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|22.
|6
|1
|2
|3
|4 - 6
|5
|23.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|24.
|7
|1
|2
|4
|5 - 11
|5
|25.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|26.
|7
|1
|1
|5
|6 - 16
|4
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5
|Атлетико Тукуман
|Guillermo Acosta
|1 5