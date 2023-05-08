Тур: 15.
2:0
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаJose Florentin
1:0
59' ГолGaston Benedetti
64' Желтая карточкаDamian Fernandez
88' Желтая карточкаSantiago Nunez
2:0
90' ГолGaston Benedetti
90' Желтая карточкаLenny Lobato
90' Желтая карточкаЛолло Лусиано
90'+7
Ход матча
16'
59'
64'
88'
90'
2:0
90'
90'
10
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Daniel SappaВратарь
- Защитник
-
20 Годой МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
40 Axel Atum
-
-
11 Deian Veron
-
18 Juan Guasone
-
14 Eros Mancuso
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Walter BouПолузащитник
-
12 Пратто ЛукасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
19 Abiel Osorio
-
-
-
14 Lenny Lobato
-
-
-
26 Mateo Seoane
-
Главный тренер: Гарека Рикардо
История личных встреч
Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед
26 матчей
34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
13
Голов в среднем за матч
1.15
1
Среднее время на гол
78
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
1.62
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
36
26
Голов в среднем за матч
1.38
1
Тотал матчей
2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
65
90
Бомбардиры внутри турнира
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Мауро
|6
|0.4
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0.2
|Gaston Benedetti
|2
|0.13
|Leonardo Godoy
|1
|0.07
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.07
|Jorge Rodriguez I
|1
|0.07
|Годой Матиас
|1
|0.07
|Лолло Лусиано
|1
|0.07
|Mauro Menzdez
|1
|0.07
|Zaid Abner Romero
|1
|0.07
|Пьятти Пабло
|0
|0
|Сукуи Фернандо
|0
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дженсон Лукас
|4 (1)
|0.27
|Walter Bou
|2
|0.13
|Abiel Osorio
|2
|0.13
|Пратто Лукас
|2 (1)
|0.13
|Julian Fernandez
|2
|0.13
|Gianluca Prestianni
|2
|0.13
|Jose Florentin
|1
|0.07
|Elias Cabrera
|0
|0
|Хара Леонардо
|0
|0
|Хианетти Лаутаро
|0
|0
|Lenny Lobato
|0
|0
|Santiago Castro
|0
|0
Карточки
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукуи Фернандо
|5
|0
|Santiago Nunez
|4
|0
|Лолло Лусиано
|3
|0
|Leonardo Godoy
|3
|0
|Jorge Rodriguez I
|3
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Андухар Марьяно
|2
|0
|Мас Эмануэль
|1
|0
|Годой Матиас
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Zaid Abner Romero
|1
|0
|Juan Guasone
|1
|0
|Gaston Benedetti
|1
|0
Велес Сарсфилд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jose Florentin
|5
|1
|Valentin Gomez
|4
|0
|Gianluca Prestianni
|4
|0
|Пратто Лукас
|3
|0
|Хианетти Лаутаро
|3
|0
|Miguel Brizuela
|3
|0
|Дженсон Лукас
|1
|1
|Ортега Франсиско
|1
|1
|Tomas Ezequiel Guidara
|2
|0
|Nicolas Garayalde
|2
|0
|Abiel Osorio
|2
|0
|Годин Диего
|1
|0
|Damian Fernandez
|1
|0
|Мендез Начо
|1
|0
|Lenny Lobato
|1
|0
|Christian Ordonez
|1
|0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
2
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
4
2
Волевые поражения
8
12
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Велес Сарсфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
4
Волевые поражения
10
14
Голы по времени матча
Забито
10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
5
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90
Пропущено
6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90
Забито
19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0
Результаты матчей
Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
53
35
35
17
35
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
123
Больше Меньше
87
510
411
114
312
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5