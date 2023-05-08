  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Эстудиантес Ла Плата
2:0
Конец матча
Велес Сарсфилд
0'
16' Желтая карточка
Jose Florentin
1:0
59' Гол
Gaston Benedetti
64' Желтая карточка
Damian Fernandez
88' Желтая карточка
Santiago Nunez
2:0
90' Гол
Gaston Benedetti
90' Желтая карточка
Lenny Lobato
90' Желтая карточка
Лолло Лусиано
90'+7
21
Андухар
Марьяно
4
Santiago
Nunez
26
Лолло
Лусиано
2
Zaid
Abner
Romero
30
Jorge
Rodriguez
I
29
Leonardo
Godoy
5
Аскасибар
Сантьяго
8
Сукуи
Фернандо
13
Gaston
Benedetti
10
Рольхейсер
Бенхамин
19
Mateo
Pellegrino
1
Gaston
Gomez
17
Хианетти
Лаутаро
28
Miguel
Brizuela
31
Valentin
Gomez
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
5
Ортега
Франсиско
34
Damian
Fernandez
7
Jose
Florentin
10
Walter
Bou
12
Пратто
Лукас
11
Дженсон
Лукас
Эстудиантес Ла Плата
3-1-4-2
Велес Сарсфилд
3-4-1-2

История личных встреч

Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
54.5%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 7 побед

26 матчей

34.6%
26.9%
38.5%
9 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.1%
42.3%
34.6%
6 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.9%
46.2%
26.9%
7 побед 12 ничьих 7 побед

История матчей

ЛП
4:0
КЛ
4:0
КЛ
4:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
КДМЭП
2:3
С
0:1
С
1:2
С
3:3
ТМК
2:0
П
3:2
П
0:1
П
3:2
П
1:1
П
0:0
П
1:1
П
0:0
П
0:2
ПА
1:0
ПА
0:4
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
3:0
ПА
0:1
ПА
1:0
ПАК
1:0

Голы

Всего голов

15
13

Голов в среднем за матч

1.15
1

Среднее время на гол

78
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

1.62
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

36
26

Голов в среднем за матч

1.38
1

Тотал матчей

2.5
23
Больше 88%
Меньше 12%
3
15
Больше 58%
Меньше 42%
11
10
Больше 38%
Меньше 62%
16
8
Больше 31%
Меньше 69%
18
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

65
90

Бомбардиры внутри турнира

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Мауро 6 0.4
Аскасибар Сантьяго 3 0.2
Gaston Benedetti 2 0.13
Leonardo Godoy 1 0.07
Рольхейсер Бенхамин 1 0.07
Jorge Rodriguez I 1 0.07
Годой Матиас 1 0.07
Лолло Лусиано 1 0.07
Mauro Menzdez 1 0.07
Zaid Abner Romero 1 0.07
Пьятти Пабло 0 0
Сукуи Фернандо 0 0
Велес Сарсфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дженсон Лукас 4 (1) 0.27
Walter Bou 2 0.13
Abiel Osorio 2 0.13
Пратто Лукас 2 (1) 0.13
Julian Fernandez 2 0.13
Gianluca Prestianni 2 0.13
Jose Florentin 1 0.07
Elias Cabrera 0 0
Хара Леонардо 0 0
Хианетти Лаутаро 0 0
Lenny Lobato 0 0
Santiago Castro 0 0

Карточки

Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукуи Фернандо 5 0
Santiago Nunez 4 0
Лолло Лусиано 3 0
Leonardo Godoy 3 0
Jorge Rodriguez I 3 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Андухар Марьяно 2 0
Мас Эмануэль 1 0
Годой Матиас 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Zaid Abner Romero 1 0
Juan Guasone 1 0
Gaston Benedetti 1 0
Велес Сарсфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jose Florentin 5 1
Valentin Gomez 4 0
Gianluca Prestianni 4 0
Пратто Лукас 3 0
Хианетти Лаутаро 3 0
Miguel Brizuela 3 0
Дженсон Лукас 1 1
Ортега Франсиско 1 1
Tomas Ezequiel Guidara 2 0
Nicolas Garayalde 2 0
Abiel Osorio 2 0
Годин Диего 1 0
Damian Fernandez 1 0
Мендез Начо 1 0
Lenny Lobato 1 0
Christian Ordonez 1 0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Велес Сарсфилд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

2
2
Эстудиантес Ла Плата
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
57% (4)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Велес Сарсфилд
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

4
2

Волевые поражения

8
12
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Велес Сарсфилд
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
47% (7)
40% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (3)
47% (7)
33% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
4

Волевые поражения

10
14

Голы по времени матча

Забито

10
3
3 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
9 Не забивали 12
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
1
33%
31-45
5
50%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
20%
1
33%
76-90

Пропущено

6
9
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
2
33%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

9
13
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
9 Не забивали 10
3
33%
0
0%
1-15
1
11%
3
23%
16-30
1
11%
3
23%
31-45
1
11%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
3
33%
2
15%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
1
17%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
2
33%
61-75
1
17%
2
33%
76-90

Забито

19
16
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
3 Не забивали 7
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
3
19%
16-30
2
11%
4
25%
31-45
6
32%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
5
26%
3
19%
76-90

Пропущено

12
15
4 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 10
0
0%
1
7%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
3
25%
3
20%
31-45
2
17%
1
7%
46-60
3
25%
3
20%
61-75
3
25%
5
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Атлетико Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Такуари 4:0
Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Атлетико Тукуман 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Ориенте Петролеро - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Эстудиантес Ла Плата - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Индепендьенте Чивилькой 3:0 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 1:2 Химназия Мендоса - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Химназия Мендоса 1:0
Велес Сарсфилд
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Велес Сарсфилд 2:1 Велес Сарсфилд - Барракас Централь 0:0 Институто - Велес Сарсфилд 1:0
Велес Сарсфилд - Банфилд 3:3 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Бока Хуниорс 1:2 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 1:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Велес Сарсфилд 1:0 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Дефенсор Спортинг - Велес Сарсфилд 1:2 Велес Сарсфилд - Колон 1:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Платенсе 0:1 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 3:1 Аргентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 2:0 Велес Сарсфилд - Эстудиантес Ла Плата 4:0

Результаты матчей

Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Точный счет

0:1
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

1:2
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
0:0
4 раза 27%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
2
4 раза 27%
0
3 раза 20%
3
1 раз 7%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
3
2 раза 13%
2
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Эстудиантес Ла Плата
Велес Сарсфилд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
3
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
3
0.5
Больше Меньше
8
7
5
10
1.5
4
11
1
14
2.5
3
12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 14 8 4 2 15 - 5 28
3.
Дефенса и Хустисия
 14 8 3 3 20 - 8 27
4.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
5.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
6.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
7.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
17.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
18.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
19.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
20.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
21.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
22.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
23.
Химнасия Ла-Плата
 14 4 3 7 14 - 23 15
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 14 3 2 9 12 - 21 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 7 6 1 0 9 - 0 19
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
15.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 6 2 1 3 7 - 9 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 6 4 1 1 9 - 1 13
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
12.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
13.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
18.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
19.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
20.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
21.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
22.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
23.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
24.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
25.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
26.
Химнасия Ла-Плата
 7 1 1 5 6 - 16 4
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      16'
      Jose Florentin получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстудиантес Ла Плата 2:0 Велес Сарсфилд онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей

    PARI



    Бонусы букмекеров

    Букмекеры

    1 Бонус: 20 Euro Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (4) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Получай до 50 000 рублей
    и 15% возврата каждый месяц!
    1000 рублей - бесплатная ставка
    Фрибет 2000р
    Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000р

     






    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     