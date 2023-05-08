Тур: 15.
0:1
Второй тайм: 90'
0'
8' Желтая карточкаIgnacio Miramon
19' Желтая карточкаFacundo Pons
0:1
43' ГолCristian Alberto Tarragona
55' Желтая карточкаDaniel Lucero
71' Желтая карточкаSantiago Toloza
72' Желтая карточкаIgnacio Gariglio
78' Желтая карточкаJoaquin Pombo
Ход матча
19'
43'
55'
71'
72'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
15 Franco Vega
-
-
-
-
-
20 E. Viveros
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
10 Tomas Muro
-
-
-
35 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.57
0.25
Среднее время на гол
157
360
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
141
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.27
|Леал Луиш
|3
|0.2
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.13
|Tiago Banega
|1
|0.07
|Спорле Адриан
|1
|0.07
|Flabian Londono
|1
|0.07
|Lucas Brochero
|0
|0
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|3
|0.2
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.2
|Ivo Mammini
|2
|0.13
|Сольдано Франко
|1
|0.07
|Guillermo Enrique
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Leandro Contin
|1
|0.07
|Erik Ramirez
|1
|0.07
|Franco Torres
|1
|0.07
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.07
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Souto
|5
|0
|Спорле Адриан
|3
|1
|Joaquin Pombo
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Facundo Pons
|3
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Santiago Toloza
|3
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|5
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Alan Lescano
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
2
Арсенал Саранди
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Химнасия Ла-Плата
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
3
8
Арсенал Саранди
66.7%
33.3%
8 побед 4 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Химнасия Ла-Плата
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
6
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Пропущено
8
16
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
5
31%
16-30
3
38%
1
6%
31-45
1
13%
5
31%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
1
13%
4
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
13
14
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
2
15%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
2
14%
31-45
2
15%
3
21%
46-60
4
31%
2
14%
61-75
3
23%
3
21%
76-90
Пропущено
20
23
13 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
20%
1
4%
1-15
4
20%
5
22%
16-30
5
25%
2
9%
31-45
3
15%
6
26%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
15%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:4
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
0
7 раз 50%
1
3 раза 21%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
43
33
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
34
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
77
410
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|15 - 5
|29
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 12
|24
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|16 - 16
|21
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|16.
|1:0
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|19.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|20.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|25.
|15
|2
|8
|5
|13 - 17
|14
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|12 - 22
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|15.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|22.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5