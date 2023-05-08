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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Арсенал Саранди
0:1
Конец матча
Химнасия Ла-Плата
0'
8' Желтая карточка
Ignacio Miramon
19' Желтая карточка
Facundo Pons
0:1
43' Гол
Cristian Alberto Tarragona
55' Желтая карточка
Daniel Lucero
72' Желтая карточка
Santiago Toloza
73' Желтая карточка
Ignacio Gariglio
78' Желтая карточка
Joaquin Pombo
90'+5
23
Alejandro
Medina
I
25
Nestor
Breitenbruch
2
Ignacio
Gariglio
13
Joaquin
Pombo
5
Спорле
Адриан
6
Tiago
Banega
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
10
Santiago
Toloza
24
Daniel
Lucero
7
Facundo
Pons
1
Tomas
Durso
6
Guillermo
Enrique
2
Bruno
Palazzo
37
Felipe
Sanchez
32
Matias
Melluso
27
Сольдано
Франко
5
Ignacio
Miramon
15
Санчес
Николас
18
Коласо
Николас
25
Cristian
Alberto
Tarragona
29
Ivo
Mammini
Арсенал Саранди
4-2-3-1
Химнасия Ла-Плата
4-4-2

История личных встреч

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед

11 матчей

18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед

История матчей

ЛП
2:0
ЛП
0:1
С
0:1
С
0:0
ТМК
2:0
П
2:2
П
0:1
П
0:1
П
1:0
П
2:0
П
1:1

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

0.57
0.25

Среднее время на гол

157
360

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.86

Среднее время на гол

60
105

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

0.91
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
141

Бомбардиры внутри турнира

Арсенал Саранди
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Santiago Toloza 4 0.27
Леал Луиш 3 0.2
Brian Guzman 2 (1) 0.13
Tiago Banega 1 0.07
Спорле Адриан 1 0.07
Flabian Londono 1 0.07
Lucas Brochero 0 0
Facundo Pons 0 0
Lucas Souto 0 0
Пенья Фелипе 0 0
Daniel Lucero 0 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alan Lescano 3 0.2
Cristian Alberto Tarragona 3 (1) 0.2
Ivo Mammini 2 0.13
Сольдано Франко 1 0.07
Guillermo Enrique 1 0.07
Leonardo Morales 1 0.07
Leandro Contin 1 0.07
Erik Ramirez 1 0.07
Franco Torres 1 0.07
Bautista Barros Schelotto 1 0.07
Maximiliano Comba 0 0
Tomas Muro 0 0

Карточки

Арсенал Саранди
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Souto 5 0
Спорле Адриан 3 1
Joaquin Pombo 3 1
Alejandro Medina I 4 0
Ignacio Gariglio 4 0
Flabian Londono 2 1
Facundo Pons 3 0
Сентурион Максимилиано 3 0
Пенья Фелипе 3 0
Santiago Toloza 3 0
Tiago Banega 2 0
Daniel Lucero 2 0
Леал Луиш 1 0
Facundo Cardozo 1 0
Brian Guzman 1 0
Santiago Paiva 1 0
Tomas Sultani 1 0
Tomas Sives 1 0
Химнасия Ла-Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ignacio Miramon 5 1
Felipe Sanchez 6 0
Cristian Alberto Tarragona 4 0
Erik Ramirez 3 0
Guillermo Enrique 1 1
Leonardo Morales 2 0
Maximiliano Comba 2 0
Tomas Durso 2 0
Matias Melluso 2 0
Bautista Barros Schelotto 2 0
Alexis Steimbach 2 0
Коласо Николас 1 0
Bruno Palazzo 1 0
Leandro Mamut 1 0
Alan Lescano 1 0
Diego Mastrangelo 1 0

Результаты матчей

Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

4
2
Арсенал Саранди
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

10
4

Волевые поражения

3
8
Арсенал Саранди
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

7
10

Голы по времени матча

Забито

8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
4
25%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90

Забито

13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Пропущено

21
23
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2

Результаты матчей

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

Точный счет

0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%

Точный счет

2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
3
3
4
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
1
7
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
7
0.5
Больше Меньше
8
7
4
11
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
5.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
6.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
7.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
17.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
18.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
19.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
20.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
21.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
15.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
12.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
13.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
18.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
22.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
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