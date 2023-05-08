Тур: 15.
0:1
Конец матча
0'
8' Желтая карточкаIgnacio Miramon
19' Желтая карточкаFacundo Pons
0:1
43' ГолCristian Alberto Tarragona
55' Желтая карточкаDaniel Lucero
72' Желтая карточкаSantiago Toloza
73' Желтая карточкаIgnacio Gariglio
78' Желтая карточкаJoaquin Pombo
90'+5
Ход матча
19'
43'
55'
72'
73'
78'
Прогноз на матч от Liveresult
28
Пенья
Фелипе
22
Brian
Guzman
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Пенья ФелипеПолузащитник
-
22 Brian GuzmanПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
31 Ivan Cabrera
-
15 Franco Vega
-
-
-
-
-
20 E. Viveros
-
Главный тренер: Carlos Ruiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Erik RamirezПолузащитник
-
-
10 Tomas Muro
-
-
-
35 Alan Sosa
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sebastian Romero
История личных встреч
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
80%
3 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 7 побед
11 матчей
18.2%
27.3%
54.5%
2 победы 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
9.1%
27.3%
63.6%
1 победа 3 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
0.57
0.25
Среднее время на гол
157
360
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.86
Среднее время на гол
60
105
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
0.91
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
141
Бомбардиры внутри турнира
Арсенал Саранди
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Santiago Toloza
|4
|0.27
|Леал Луиш
|3
|0.2
|Brian Guzman
|2 (1)
|0.13
|Tiago Banega
|1
|0.07
|Спорле Адриан
|1
|0.07
|Flabian Londono
|1
|0.07
|Lucas Brochero
|0
|0
|Facundo Pons
|0
|0
|Lucas Souto
|0
|0
|Пенья Фелипе
|0
|0
|Daniel Lucero
|0
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alan Lescano
|3
|0.2
|Cristian Alberto Tarragona
|3 (1)
|0.2
|Ivo Mammini
|2
|0.13
|Сольдано Франко
|1
|0.07
|Guillermo Enrique
|1
|0.07
|Leonardo Morales
|1
|0.07
|Leandro Contin
|1
|0.07
|Erik Ramirez
|1
|0.07
|Franco Torres
|1
|0.07
|Bautista Barros Schelotto
|1
|0.07
|Maximiliano Comba
|0
|0
|Tomas Muro
|0
|0
Карточки
Арсенал Саранди
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Lucas Souto
|5
|0
|Спорле Адриан
|3
|1
|Joaquin Pombo
|3
|1
|Alejandro Medina I
|4
|0
|Ignacio Gariglio
|4
|0
|Flabian Londono
|2
|1
|Facundo Pons
|3
|0
|Сентурион Максимилиано
|3
|0
|Пенья Фелипе
|3
|0
|Santiago Toloza
|3
|0
|Tiago Banega
|2
|0
|Daniel Lucero
|2
|0
|Леал Луиш
|1
|0
|Facundo Cardozo
|1
|0
|Brian Guzman
|1
|0
|Santiago Paiva
|1
|0
|Tomas Sultani
|1
|0
|Tomas Sives
|1
|0
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ignacio Miramon
|5
|1
|Felipe Sanchez
|6
|0
|Cristian Alberto Tarragona
|4
|0
|Erik Ramirez
|3
|0
|Guillermo Enrique
|1
|1
|Leonardo Morales
|2
|0
|Maximiliano Comba
|2
|0
|Tomas Durso
|2
|0
|Matias Melluso
|2
|0
|Bautista Barros Schelotto
|2
|0
|Alexis Steimbach
|2
|0
|Коласо Николас
|1
|0
|Bruno Palazzo
|1
|0
|Leandro Mamut
|1
|0
|Alan Lescano
|1
|0
|Diego Mastrangelo
|1
|0
Результаты матчей
Арсенал Саранди
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Химнасия Ла-Плата
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
4
2
Арсенал Саранди
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
63% (5)
38% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Химнасия Ла-Плата
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
10
4
Волевые поражения
3
8
Арсенал Саранди
61.5%
38.5%
8 побед 5 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
53% (8)
13% (2)
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
27% (4)
47% (7)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
11
6
Волевые поражения
7
10
Голы по времени матча
Забито
8
7
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
14%
1-15
1
13%
1
14%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
2
25%
2
29%
61-75
2
25%
1
14%
76-90
Пропущено
9
16
6 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
5
31%
16-30
4
44%
1
6%
31-45
1
11%
5
31%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
1
11%
4
25%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 11
2
40%
2
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
12
7
8 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
3
25%
1
14%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
2
17%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
17%
1
14%
76-90
Забито
13
15
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 5
7 Не забивали 7
2
15%
3
20%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
2
15%
3
20%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Пропущено
21
23
14 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 11
4
19%
1
4%
1-15
4
19%
5
22%
16-30
6
29%
2
9%
31-45
3
14%
6
26%
46-60
1
5%
4
17%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Арсенал Саранди
(20 матчей)
25%
15%
60%
5 побед 3 ничьи 12 поражений
Арсенал Саранди - Вилла Митре 1:1 Уракан - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Унион Санта-Фе 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0
Арсенал Саранди - Годой Крус 2:3 Ланус - Арсенал Саранди 3:0 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Арсенал Саранди - Тигре 2:0 Аргентинос Хуниорс - Арсенал Саранди 1:1 Арсенал Саранди - Бельграно 0:1 Ривер Плейт - Арсенал Саранди 1:2 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Росарио Сентраль - Арсенал Саранди 2:1 Арсенал Саранди - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Арсенал Саранди 1:4 Арсенал Саранди - Барракас Централь 1:2 Арсенал Саранди - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Унион Санта-Фе - Арсенал Саранди 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Арсенал Саранди 0:0
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
20%
15%
65%
4 победы 3 ничьи 13 поражений
Химнасия Ла-Плата - Гойяс 0:2 Химнасия Ла-Плата - Тигре 1:1 Аргентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:4 Индепендиенте Санта-Фе - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Бельграно 0:2 Ривер Плейт - Химнасия Ла-Плата 3:0 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Химнасия Ла-Плата - Университарио Депортес Лима 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Химнасия Ла-Плата - Колон 0:0 Барракас Централь - Химнасия Ла-Плата 1:0 Химнасия Ла-Плата - Экскурсионистас 1:1 Химнасия Ла-Плата - Институто 2:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1 Химнасия Ла-Плата - Бока Хуниорс 1:2
Результаты матчей
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Точный счет
0:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
0:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
2
3 раза 43%
1
1 раз 14%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
2:1
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
4
1 раз 13%
Точный счет
2:1
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
4 раза 27%
0
7 раз 47%
1
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Арсенал Саранди
Химнасия Ла-Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
43
34
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
44
17
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
87
Больше Меньше
87
411
411
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5