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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Сан-Лоренсо
0:0
Первый тайм: 18'
Дефенса и Хустисия
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.32
3.10
3.95
Все Коэффициенты
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
21
Malcom
Braida
3
Карлос
Санчес
5
Jalil
Elias
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
22
Унсаин
Луис
32
Agustin
Sant'Anna
6
Nazareno
Colombo
25
Кардона
Томас
3
Сото
Алексис
19
David
Barbona
5
Facundo
Gutierrez
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Солари
Сантьяго
18
Juan
Bautista
Miritello
11
Gaston
Togni
Сан-Лоренсо
3-4-2-1
Дефенса и Хустисия
4-3-3

История личных встреч

Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

11 матчей

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
3:4
ЛП
2:1
К
0:2
С
1:3
С
1:0
ТМК
3:1
С
3:1
П
0:2
П
1:2
П
1:3

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

3
12

Голов в среднем за матч

0.6
2

Среднее время на гол

150
45

Всего голов

15
19

Голов в среднем за матч

1.36
1.73

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

66
52

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вомбергар Андрес 3 0.2
Барейро Адам 3 (2) 0.2
Ivan Leguizamon 2 0.13
Jalil Elias 1 0.07
Cristian Nahuel Barrios 1 0.07
Federico Gattoni 1 0.07
Бланди Николас 1 0.07
Рафа II 1 0.07
Gaston Hernandez 1 0.07
Malcom Braida 0 0
Agustin Martegani 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Nicolas Fernandez I 7 (3) 0.47
Солари Сантьяго 4 0.27
Gaston Togni 3 0.2
David Barbona 2 0.13
Кардона Томас 2 0.13
Facundo Gutierrez 1 0.07
Juan Bautista Miritello 1 0.07
Agustin Sant'Anna 0 0
Сото Алексис 0 0

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nahuel Barrios 3 1
Барейро Адам 4 0
Malcom Braida 4 0
Gaston Hernandez 2 1
Agustin Giay 2 1
Баталья Аугусто 3 0
Рафа II 3 0
Вомбергар Андрес 3 0
Бланди Николас 2 0
Карлос Санчес 2 0
Federico Gattoni 2 0
Ezequiel Cerutti 1 0
Jalil Elias 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кардона Томас 6 0
Сото Алексис 5 0
Agustin Sant'Anna 4 0
David Barbona 3 0
Angel Benitez 3 0
Nazareno Colombo 3 0
Lautaro Tomas Escalante 3 0
Малатини Хулиан 3 0
Facundo Gutierrez 1 1
Nicolas Fernandez I 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Juan Bautista Miritello 2 0
Минго Сантьяго Рамос 0 1
Солари Сантьяго 1 0
Rodrigo Bogarin 1 0
Edwin Mosquera 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

0
0
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Волевые поражения

5
8
Сан-Лоренсо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Дефенса и Хустисия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
8

Голы по времени матча

Забито

8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
4
50%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90

Пропущено

5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90

Забито

14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
6
43%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
6 раз 43%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
7
1
1
6
1.5
3
5
1
6
2.5
1
7
1
6
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
4
2
1
6
1.5
4
2
1
6
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
4
0.5
Больше Меньше
11
3
2
12
1.5
7
7
2
12
2.5
2
12
1
13
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 0:0 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
5.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
6.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
7.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
8.
Тальерес Кордоба
 14 7 3 4 23 - 12 24
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Расинг Авельянеда
 14 5 3 6 17 - 19 18
14.
Сентраль Кордоба Росарио
 14 5 3 6 10 - 15 18
15.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
16.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 15 5 3 7 15 - 23 18
17.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
18.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
19.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
20.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
21.
Сармиенто
 14 4 4 6 15 - 15 16
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 0:1 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 0:0 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 0:0 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Расинг Авельянеда
 7 3 2 2 8 - 8 11
15.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
16.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
17.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 3 1 3 5 - 6 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 0:1 7 2 1 4 7 - 10 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 0:0 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
4.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
5.
Тальерес Кордоба
 6 3 2 1 12 - 6 11
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 0:0 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
11.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
12.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
13.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
14.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
15.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
16.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
17.
Химнасия Ла-Плата
 1:0 8 2 1 5 7 - 16 7
18.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
19.
Сармиенто
 7 1 3 3 4 - 5 6
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
22.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 0:1 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 9 (3)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сан-Лоренсо
Ничья
Дефенса и Хустисия
2.32
3.10
3.95
Все Коэффициенты
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Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия
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