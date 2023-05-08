Тур: 15.
0:0
Первый тайм: 18'
0'
2
Рафа
II
47
Agustin
Giay
11
Барейро
Адам
- Основной состав
- Вратарь
-
2 Рафа IIЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
47 Agustin GiayЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Барейро АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Кампи ГастонЗащитник
-
46 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
58 Elian Irala
-
Главный тренер: Ruben Dario Insua
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Gaston TogniНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
11 матчей
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
54.5%
9.1%
36.4%
6 побед 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
3
12
Голов в среднем за матч
0.6
2
Среднее время на гол
150
45
Всего голов
15
19
Голов в среднем за матч
1.36
1.73
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
66
52
Бомбардиры внутри турнира
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вомбергар Андрес
|3
|0.2
|Барейро Адам
|3 (2)
|0.2
|Ivan Leguizamon
|2
|0.13
|Jalil Elias
|1
|0.07
|Cristian Nahuel Barrios
|1
|0.07
|Federico Gattoni
|1
|0.07
|Бланди Николас
|1
|0.07
|Рафа II
|1
|0.07
|Gaston Hernandez
|1
|0.07
|Malcom Braida
|0
|0
|Agustin Martegani
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Nicolas Fernandez I
|7 (3)
|0.47
|Солари Сантьяго
|4
|0.27
|Gaston Togni
|3
|0.2
|David Barbona
|2
|0.13
|Кардона Томас
|2
|0.13
|Facundo Gutierrez
|1
|0.07
|Juan Bautista Miritello
|1
|0.07
|Agustin Sant'Anna
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
Карточки
Сан-Лоренсо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cristian Nahuel Barrios
|3
|1
|Барейро Адам
|4
|0
|Malcom Braida
|4
|0
|Gaston Hernandez
|2
|1
|Agustin Giay
|2
|1
|Баталья Аугусто
|3
|0
|Рафа II
|3
|0
|Вомбергар Андрес
|3
|0
|Бланди Николас
|2
|0
|Карлос Санчес
|2
|0
|Federico Gattoni
|2
|0
|Ezequiel Cerutti
|1
|0
|Jalil Elias
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кардона Томас
|6
|0
|Сото Алексис
|5
|0
|Agustin Sant'Anna
|4
|0
|David Barbona
|3
|0
|Angel Benitez
|3
|0
|Nazareno Colombo
|3
|0
|Lautaro Tomas Escalante
|3
|0
|Малатини Хулиан
|3
|0
|Facundo Gutierrez
|1
|1
|Nicolas Fernandez I
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Juan Bautista Miritello
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|0
|1
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Rodrigo Bogarin
|1
|0
|Edwin Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
0
0
Сан-Лоренсо
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Дефенса и Хустисия
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Волевые поражения
5
8
Сан-Лоренсо
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
71% (10)
7% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Дефенса и Хустисия
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
57% (8)
14% (2)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
8
Голы по времени матча
Забито
8
9
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
9 Не забивали 10
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
1
11%
31-45
4
50%
2
22%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
3
38%
1
11%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
11
3 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 4
10 Не забивали 7
1
17%
1
9%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
1
17%
4
36%
31-45
2
33%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
1
9%
76-90
Пропущено
5
7
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
3
43%
1-15
4
80%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
43%
76-90
Забито
14
20
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 10
7 Забивали первыми 8
5 Не забивали 3
1
7%
3
15%
1-15
1
7%
2
10%
16-30
2
14%
5
25%
31-45
6
43%
4
20%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
4
29%
2
10%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
1
17%
3
38%
1-15
4
67%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Сан-Лоренсо
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Палестино - Сан-Лоренсо 0:0 Велес Сарсфилд - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Атлетико Платенсе 1:0 Сан-Лоренсо - Форталеза Сеара 0:2
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Дефенса и Хустисия - Пеньяроль 4:1 Дефенса и Хустисия - Колон 2:0 Барракас Централь - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Америка Минейро 2:1
Дефенса и Хустисия - Институто 1:0 Банфилд - Дефенса и Хустисия 0:3 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Мильонариос - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Велес Сарсфилд 0:0 Атлетико Платенсе - Дефенса и Хустисия 1:0 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Химнасия Ла-Плата - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - Итусаиндо 3:2 Дефенса и Хустисия - Уракан 2:4 Дефенса и Хустисия - Атлетико Тукуман 3:1 Колон - Дефенса и Хустисия 1:2
Результаты матчей
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:0
5 раз 71%
0:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:2
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
3
1 раз 14%
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
6 раз 43%
0:0
3 раза 21%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
8 раз 57%
0
4 раза 29%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
2 раза 14%
Тоталы голов в матче
Сан-Лоренсо
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
71
16
35
16
17
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
42
16
42
16
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
113
212
77
212
212
113
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|0:0
|15
|8
|5
|2
|15 - 5
|29
|3.
|0:0
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|6.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|7.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|8.
|14
|7
|3
|4
|23 - 12
|24
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|16 - 16
|21
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|17 - 19
|18
|14.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|16.
|1:0
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|19.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|20.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|25.
|15
|2
|8
|5
|13 - 17
|14
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|0:1
|15
|3
|2
|10
|12 - 22
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|0:0
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|0:0
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|1:0
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 8
|11
|15.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|0:1
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|4.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|5.
|6
|3
|2
|1
|12 - 6
|11
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|0:0
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|13.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|1:0
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|22.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|0:1
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|9 (3)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5