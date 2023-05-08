Тур: 15.
1:3
Второй тайм: 65'
0'
0:1
5' ГолМайкл Сантос
0:2
24' ГолМайкл Сантос
0:3
50' ГолВалойес Диего
1:3
54' ГолПильюд Иван
64' Желтая карточкаИнсуа Эмилиано
Ход матча
5'
0:1
24'
0:2
50'
0:3
54'
64'
Прогноз на матч от Liveresult
34
Мура
Факундо
16
Опасо
Оскар
23
Nicolas
Oroz
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Опасо ОскарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Nicolas OrozПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Fernando Gago
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ramon SosaПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Франко АланПолузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
-
-
-
-
41 Tomas Olmos
-
Главный тренер: Javier Gandolfi
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
7
Голов в среднем за матч
1
2.33
Среднее время на гол
90
38
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.67
1
Среднее время на гол
54
90
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
57
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Rojas II
|6 (2)
|0.4
|Ромеро Максимильяно
|3
|0.2
|Ауче Габриэль
|2
|0.13
|Gonzalo Piovi
|2
|0.13
|Nicolas Reniero
|1
|0.07
|Герреро Паоло
|1
|0.07
|Jonathan David Gomez
|1
|0.07
|Мура Факундо
|1
|0.07
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|Jonathan Galvan
|0
|0
|Пильюд Иван
|0
|0
|Морено Анибал
|0
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Майкл Сантос
|11
|0.73
|Ramon Sosa
|3
|0.2
|Пиццини Франсиско
|3
|0.2
|Бустос Науэль
|3
|0.2
|Гарро Родриго
|2
|0.13
|Валойес Диего
|1
|0.07
|Каталан Матиас
|1
|0.07
|Juan Portillo
|1
|0.07
|Jose Romero
|0
|0
|Франко Алан
|0
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gabriel Rojas1
|2
|1
|Герреро Паоло
|3
|0
|Сигали Леонардо
|3
|0
|Мура Факундо
|3
|0
|Карбонеро Йохан
|3
|0
|Juan Ignacio Nardoni
|1
|1
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|Моралес Максимильяно
|2
|0
|Jonathan David Gomez
|2
|0
|Опасо Оскар
|2
|0
|Ауче Габриэль
|2
|0
|Gonzalo Piovi
|2
|0
|Matias Rojas II
|2
|0
|Nicolas Reniero
|2
|0
|Морено Анибал
|2
|0
|Juan Caceres
|0
|1
|Jonathan Galvan
|1
|0
|Пильюд Иван
|1
|0
|Кардона Эдвин
|1
|0
|Ариас Габриэль
|1
|0
|Tomas Aviles
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Майкл Сантос
|3
|0
|Juan Rodriguez2
|3
|0
|Juan Portillo
|1
|1
|Мартино Анджело
|1
|1
|Паскини Николас
|2
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Валойес Диего
|2
|0
|Франко Алан
|2
|0
|Бустос Науэль
|2
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|2
|0
|Вильягра Родриго
|2
|0
|Пиццини Франсиско
|1
|0
|Эррера Гидо
|1
|0
|Олива Кристиан
|1
|0
|Ортегоса Диего
|1
|0
|Valentin Depietri
|1
|0
|Гарро Родриго
|1
|0
|Ramon Sosa
|1
|0
|Diego Barrera
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
2
2
Волевые поражения
3
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
2
Волевые поражения
7
9
Расинг Авельянеда
63.6%
36.4%
7 побед 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Тальерес Кордоба
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
11
4
Волевые поражения
10
12
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
9 Не забивали 9
1
13%
4
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
8%
31-45
4
50%
0
0%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
1
13%
3
25%
76-90
Пропущено
8
6
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
2
25%
2
33%
31-45
2
25%
2
33%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
9 Не забивали 8
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
1
11%
1
8%
76-90
Пропущено
11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
17
24
8 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 10
4 Не забивали 3
1
6%
7
29%
29%
1-15
3
18%
2
8%
16-30
4
24%
1
4%
31-45
4
24%
3
13%
46-60
3
18%
7
29%
29%
61-75
2
12%
4
17%
76-90
Пропущено
19
11
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 3
11 Не пропускали 8
4
21%
1
9%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
36%
31-45
4
21%
4
36%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
2
11%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба
Точный счет
2:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Точный счет
3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
0:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
3
2 раза 14%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
3 раза 21%
1
2 раза 14%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
53
34
44
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
51
25
42
25
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
104
Больше Меньше
104
59
86
212
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|15
|8
|5
|2
|15 - 5
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|3:1
|15
|8
|3
|4
|26 - 13
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|16 - 16
|21
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|14
|5
|3
|6
|10 - 15
|18
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|1:3
|15
|5
|3
|7
|18 - 22
|18
|16.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|17.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|19.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|20.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|21.
|14
|4
|4
|6
|15 - 15
|16
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|25.
|15
|2
|8
|5
|13 - 17
|14
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|15
|3
|2
|10
|12 - 22
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|3:1
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|1:3
|8
|3
|2
|3
|9 - 11
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|7
|3
|1
|3
|5 - 6
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|3:1
|7
|4
|2
|1
|15 - 7
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|11.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|12.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|13.
|1:3
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|16.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|17.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|18.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|19.
|7
|1
|3
|3
|4 - 5
|6
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|22.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5