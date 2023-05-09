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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Расинг Авельянеда
2:4
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
0:1
5' Гол
Майкл Сантос
0:2
24' Гол
Майкл Сантос
0:3
50' Гол
Валойес Диего
1:3
54' Гол
Пильюд Иван
63' Желтая карточка
Инсуа Эмилиано
2:3
66' Гол
Nicolas Oroz
74' Желтая карточка
Сигали Леонардо
2:4
76' Пенальти
Валойес Диего
82' Желтая карточка
Baltasar Rodriguez
90'+6

Ход матча

5'
0:1
Майкл Сантос
(Гарро Родриго)
24'
0:2
Майкл Сантос
46'
 
Франко Алан
Ортегоса Диего
46'
Пильюд Иван
Мура Факундо
 
50'
0:3
Валойес Диего
(Майкл Сантос)
54'
Пильюд Иван
(Моралес Максимильяно)
1:3
55'
Baltasar Rodriguez
Ауче Габриэль
 
63'
Инсуа Эмилиано
 
65'
 
Бустос Науэль
Майкл Сантос
66'
Nicolas Oroz
2:3
74'
Сигали Леонардо
 
76'
2:4
Валойес Диего
76'
 
Juan Portillo
Паскини Николас
77'
Кардона Эдвин
Tomas Aviles
 
82'
Baltasar Rodriguez
 
83'
Catriel Cabellos
Моралес Максимильяно
 
83'
Roman Fernandez
Emiliano Saliadarre
 
86'
 
Пиццини Франсиско
Гарро Родриго
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
21
Ариас
Габриэль
34
Мура
Факундо
30
Сигали
Леонардо
48
Инсуа
Эмилиано
16
Опасо
Оскар
27
Моралес
Максимильяно
6
Tomas
Aviles
23
Nicolas
Oroz
7
Ауче
Габриэль
9
Nicolas
Reniero
39
Emiliano
Saliadarre
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
21
Паскини
Николас
30
Ортегоса
Диего
18
Вильягра
Родриго
7
Валойес
Диего
16
Гарро
Родриго
24
Ramon
Sosa
9
Майкл
Сантос
Расинг Авельянеда
4-3-3
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

История матчей

ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:2
С
3:3
С
1:3
С
1:1
П
1:1

Голы

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1
2.33

Среднее время на гол

90
38

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
57

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Rojas II 6 (2) 0.4
Ромеро Максимильяно 3 0.2
Ауче Габриэль 2 0.13
Gonzalo Piovi 2 0.13
Пильюд Иван 1 0.07
Nicolas Reniero 1 0.07
Герреро Паоло 1 0.07
Jonathan David Gomez 1 0.07
Nicolas Oroz 1 0.07
Мура Факундо 1 0.07
Инсуа Эмилиано 0 0
Моралес Максимильяно 0 0
Jonathan Galvan 0 0
Морено Анибал 0 0
Juan Ignacio Nardoni 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Майкл Сантос 11 0.73
Ramon Sosa 3 0.2
Пиццини Франсиско 3 0.2
Бустос Науэль 3 0.2
Гарро Родриго 2 0.13
Валойес Диего 2 (1) 0.13
Каталан Матиас 1 0.07
Juan Portillo 1 0.07
Jose Romero 0 0
Франко Алан 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сигали Леонардо 4 0
Gabriel Rojas1 2 1
Герреро Паоло 3 0
Инсуа Эмилиано 3 0
Мура Факундо 3 0
Карбонеро Йохан 3 0
Juan Ignacio Nardoni 1 1
Моралес Максимильяно 2 0
Jonathan David Gomez 2 0
Опасо Оскар 2 0
Ауче Габриэль 2 0
Gonzalo Piovi 2 0
Matias Rojas II 2 0
Nicolas Reniero 2 0
Морено Анибал 2 0
Juan Caceres 0 1
Jonathan Galvan 1 0
Пильюд Иван 1 0
Кардона Эдвин 1 0
Ариас Габриэль 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Tomas Aviles 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Майкл Сантос 3 0
Juan Rodriguez2 3 0
Juan Portillo 1 1
Мартино Анджело 1 1
Паскини Николас 2 0
Каталан Матиас 2 0
Валойес Диего 2 0
Франко Алан 2 0
Бустос Науэль 2 0
Бенавидес Гастон Америко 2 0
Вильягра Родриго 2 0
Пиццини Франсиско 1 0
Эррера Гидо 1 0
Олива Кристиан 1 0
Ортегоса Диего 1 0
Valentin Depietri 1 0
Гарро Родриго 1 0
Ramon Sosa 1 0
Diego Barrera 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Тальерес Кордоба
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

2
4

Волевые поражения

5
3
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Тальерес Кордоба
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
2

Волевые поражения

7
9
Расинг Авельянеда
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
47% (7)
20% (3)
Тальерес Кордоба
58.3%
41.7%
7 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (4)
53% (8)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

11
6

Волевые поражения

12
12

Голы по времени матча

Забито

10
16
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 5
9 Не забивали 9
1
10%
5
31%
1-15
1
10%
1
6%
16-30
1
10%
1
6%
31-45
5
50%
1
6%
46-60
1
10%
4
25%
61-75
1
10%
4
25%
76-90

Пропущено

12
8
5 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
1
8%
1
13%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
2
25%
31-45
3
25%
3
38%
46-60
3
25%
1
13%
61-75
1
8%
1
13%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
25%
1-15
2
22%
2
17%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
3
33%
3
25%
61-75
1
11%
1
8%
76-90

Пропущено

11
5
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
4
36%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
18%
2
40%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

19
28
8 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 11
4 Не забивали 3
1
5%
8
29%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
4
21%
1
4%
31-45
5
26%
4
14%
46-60
4
21%
7
25%
61-75
2
11%
5
18%
76-90

Пропущено

23
13
10 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 9
5
22%
1
8%
1-15
3
13%
0
0%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
5
22%
5
38%
46-60
5
22%
1
8%
61-75
3
13%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Расинг Авельянеда - Фламенго 1:1 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 3:1 Расинг Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:3 Расинг Авельянеда - Аукас 3:2
Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Химнасия Ла-Плата - Расинг Авельянеда 3:1 Ньюбленсе - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Уракан 2:1 Унион Санта-Фе - Расинг Авельянеда 1:3 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Годой Крус - Расинг Авельянеда 2:0 Расинг Авельянеда - Ланус 2:1 Расинг Авельянеда - Сан-Мартин Формоса 3:1 Арсенал Саранди - Расинг Авельянеда 0:3 Расинг Авельянеда - Тигре 2:2 Аргентинос Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:0 Расинг Авельянеда - Бельграно 0:0 Бока Хуниорс - Расинг Авельянеда 1:2 Расинг Авельянеда - Ривер Плейт 1:2
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 3:1 Эстудиантес Ла Плата - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Колон - Тальерес Кордоба 2:2
Тальерес Кордоба - Барракас Централь 3:0 Институто - Тальерес Кордоба 0:3 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:1 Дефенса и Хустисия - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Платенсе - Тальерес Кордоба 2:4 Тальерес Кордоба - Сентраль Кордоба Росарио 2:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 2:1 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 0:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Бельграно 3:0 У. Де Чили - Тальерес Кордоба 2:1 Универсидад Католика Сантьяго - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Патронато Парана 0:1 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 2:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба

Точный счет

2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
0
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Точный счет

3:1
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:4
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
3
2 раза 29%
2
2 раза 29%
4
2 раза 29%
0
1 раз 14%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Точный счет

1:0
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
2:4
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 33%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
2 раза 13%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
3
3 раза 20%
1
2 раза 13%
4
2 раза 13%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
5
3
4
4
1.5
4
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
5
2
2
5
2.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
11
4
6
9
1.5
9
6
2
13
2.5
5
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Сармиенто
 1:0 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
19.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 1:0 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 8 3 1 4 5 - 7 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сармиенто
 1:0 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 7 2 2 3 5 - 9 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
13.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
22.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      24'
      Г О О О О Л - Майкл Сантос бьет в цель!
    • 5'
      Гарро Родриго сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      5'
      Г О О О О Л - Майкл Сантос бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Расинг Авельянеда 2:4 Тальерес Кордоба онлайн

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