Тур: 15.
0:1
Второй тайм: 48'
Ход матча
44'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Brian
Blasi
14
Gonzalo
Goni
28
Mauro
Pitton
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Brian BlasiЗащитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
36 Jose Amado
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Ayrton CougoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Мелано ЛукасНападающий
-
34 Капроф ХуанНападающий
-
-
-
-
17 Jean Rosso
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.5
1.33
Среднее время на гол
180
67
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
0.67
0.5
Среднее время на гол
135
180
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.6
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
150
90
Бомбардиры внутри турнира
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0.13
|Масиэль Леандро
|2
|0.13
|Lucas Besozzi
|1
|0.07
|Ciro Rius
|1
|0.07
|Brian Farioli
|1
|0.07
|Торрес Кристиан
|1
|0.07
|Marcelo Benitez II
|1
|0.07
|Jesus Soraire
|1
|0.07
|Facundo Castelli
|0
|0
Сармиенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luciano Gondou
|6 (2)
|0.4
|Мелано Лукас
|3
|0.2
|Лисандро Лопес III
|3
|0.2
|Javier Fabian Toledo
|2 (1)
|0.13
|Manuel Monaco
|1
|0.07
|Gonzalo Bettini
|1
|0.07
|Гарсия Мануэль
|0
|0
|Sergio Quiroga
|0
|0
|Emanuel Hernandez
|0
|0
Карточки
Сентраль Кордоба Росарио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabio Pereyra
|4
|0
|Ciro Rius
|3
|0
|Gustavo Canto
|2
|0
|Marcelo Benitez II
|2
|0
|Facundo Castelli
|2
|0
|Julian Navas
|2
|0
|Brian Farioli
|2
|0
|Торрес Кристиан
|1
|0
|Калински Энсо
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Jesus Soraire
|1
|0
|Brian Blasi
|1
|0
|Lucas Besozzi
|1
|0
Сармиенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Инсаурральде Хуан
|4
|1
|Гарсия Мануэль
|4
|1
|Лисандро Лопес III
|5
|0
|Мартинес Фернардо
|4
|0
|Emiliano Mendez
|4
|0
|Javier Fabian Toledo
|3
|0
|Sergio Quiroga
|3
|0
|Ayrton Cougo
|3
|0
|Sebastian Meza
|3
|0
|Manuel Monaco
|3
|0
|Harrinson Mancilla
|2
|0
|Israel Damonte
|0
|1
|Донатти Алехандро
|1
|0
|Мелано Лукас
|1
|0
|Gonzalo Bettini
|1
|0
|Franco Quinteros
|1
|0
|Luciano Gondou
|1
|0
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Волевые поражения
1
2
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
5
8
Сентраль Кордоба Росарио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сармиенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
7
8
Волевые поражения
6
10
Голы по времени матча
Забито
5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90
Пропущено
6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
4
36%
76-90
Пропущено
9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90
Забито
10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
6
40%
76-90
Пропущено
15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90
Результаты последних матчей
Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2
Результаты матчей
Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
Точный счет
0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Тоталы голов в матче
Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
52
16
34
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
34
25
16
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
86
311
410
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|1
|2
|26 - 6
|37
|2.
|15
|8
|5
|2
|15 - 5
|29
|3.
|15
|8
|4
|3
|20 - 8
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|27 - 14
|27
|5.
|15
|8
|3
|4
|18 - 13
|27
|6.
|15
|8
|3
|4
|14 - 11
|27
|7.
|15
|7
|5
|3
|23 - 19
|26
|8.
|14
|7
|4
|3
|22 - 14
|25
|9.
|15
|6
|4
|5
|18 - 18
|22
|10.
|15
|5
|6
|4
|16 - 16
|21
|11.
|15
|5
|5
|5
|19 - 14
|20
|12.
|15
|5
|5
|5
|12 - 14
|20
|13.
|1:0
|15
|5
|4
|6
|16 - 15
|19
|14.
|15
|5
|3
|7
|18 - 16
|18
|15.
|15
|5
|3
|7
|19 - 23
|18
|16.
|0:1
|15
|5
|3
|7
|10 - 16
|18
|17.
|15
|5
|3
|7
|15 - 23
|18
|18.
|15
|4
|5
|6
|13 - 18
|17
|19.
|15
|4
|5
|6
|13 - 19
|17
|20.
|15
|4
|5
|6
|15 - 21
|17
|21.
|15
|3
|8
|4
|14 - 16
|17
|22.
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|23.
|15
|3
|7
|5
|16 - 15
|16
|24.
|15
|3
|6
|6
|9 - 17
|15
|25.
|15
|2
|8
|5
|13 - 17
|14
|26.
|15
|2
|8
|5
|12 - 18
|14
|27.
|15
|3
|2
|10
|12 - 22
|11
|28.
|14
|1
|6
|7
|8 - 20
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|2
|0
|15 - 5
|20
|2.
|8
|6
|2
|0
|9 - 0
|20
|3.
|7
|6
|0
|1
|13 - 3
|18
|4.
|7
|5
|1
|1
|11 - 4
|16
|5.
|7
|4
|2
|1
|17 - 8
|14
|6.
|7
|4
|2
|1
|5 - 1
|14
|7.
|7
|4
|2
|1
|6 - 3
|14
|8.
|8
|4
|2
|2
|11 - 7
|14
|9.
|8
|4
|2
|2
|10 - 6
|14
|10.
|8
|4
|1
|3
|11 - 6
|13
|11.
|7
|3
|3
|1
|11 - 7
|12
|12.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|13.
|7
|3
|2
|2
|8 - 7
|11
|14.
|7
|3
|2
|2
|8 - 9
|11
|15.
|8
|3
|2
|3
|10 - 8
|11
|16.
|8
|3
|2
|3
|7 - 8
|11
|17.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|18.
|8
|2
|5
|1
|12 - 7
|11
|19.
|1:0
|7
|3
|1
|3
|11 - 10
|10
|20.
|0:1
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|21.
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|22.
|8
|2
|4
|2
|9 - 10
|10
|23.
|8
|2
|4
|2
|6 - 8
|10
|24.
|8
|2
|4
|2
|2 - 5
|10
|25.
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|26.
|7
|1
|4
|2
|7 - 10
|7
|27.
|7
|1
|3
|3
|9 - 11
|6
|28.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|13 - 3
|19
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 1
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|8 - 7
|13
|5.
|8
|4
|1
|3
|8 - 8
|13
|6.
|8
|3
|1
|4
|7 - 11
|10
|7.
|8
|2
|4
|2
|8 - 9
|10
|8.
|7
|2
|3
|2
|11 - 10
|9
|9.
|7
|2
|3
|2
|6 - 5
|9
|10.
|1:0
|8
|2
|3
|3
|5 - 5
|9
|11.
|0:1
|7
|2
|2
|3
|5 - 9
|8
|12.
|8
|1
|5
|2
|4 - 6
|8
|13.
|7
|2
|1
|4
|8 - 8
|7
|14.
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|7
|2
|1
|4
|7 - 11
|7
|16.
|7
|2
|1
|4
|6 - 11
|7
|17.
|7
|1
|4
|2
|5 - 7
|7
|18.
|8
|2
|1
|5
|7 - 16
|7
|19.
|8
|1
|4
|3
|5 - 8
|7
|20.
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|21.
|7
|1
|3
|3
|8 - 14
|6
|22.
|8
|1
|3
|4
|2 - 6
|6
|23.
|8
|1
|3
|4
|7 - 13
|6
|24.
|7
|1
|2
|4
|4 - 8
|5
|25.
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|26.
|8
|1
|2
|5
|7 - 11
|5
|27.
|8
|1
|1
|6
|5 - 12
|4
|28.
|8
|0
|4
|4
|4 - 11
|4
- — Выход в Кубок Либертадорес
- — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
- — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
- — Зона вылета
|Тальерес Кордоба
|Майкл Сантос
|11 (4)
|Бельграно
|Pablo Vegetti
|9 (1)
|Тигре
|Ретеги Матео
|9
|Аргентинос Хуниорс
|Авалос Габриэль
|8 (1)
|Ланус
|Leandro Diaz III
|8 (1)
|Росарио Сентраль
|Kevin Ortiz
|1 6
|Ривер Плейт
|Фернандес Игнасио
|2 4
|Уракан
|Patricio Pizarro
|2 4
|Институто
|Adrian Martinez
|7
|Бока Хуниорс
|Фигаль Хорхе
|1 5