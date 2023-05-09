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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Второй тайм: 48'
Сармиенто
0'
0:1
44' Гол
Luciano Gondou

Ход матча

44'
0:1
Luciano Gondou
(Javier Fabian Toledo)
46'
Lucas Besozzi
Jesus Soraire
 
46'
Жордан Федерико
Julian Navas
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Сармиенто
9.50
3.90
3.50
Все Коэффициенты
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
4
Julian
Navas
16
Marcelo
Benitez
II
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
8
Jesus
Soraire
18
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Торрес
Кристиан
32
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Инсаурральде
Хуан
18
Донатти
Алехандро
33
Gabriel
Diaz
29
Гарсия
Мануэль
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Luciano
Gondou
Сентраль Кордоба Росарио
5-3-2
Сармиенто
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 2 0.13
Масиэль Леандро 2 0.13
Lucas Besozzi 1 0.07
Ciro Rius 1 0.07
Brian Farioli 1 0.07
Торрес Кристиан 1 0.07
Marcelo Benitez II 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Facundo Castelli 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.4
Мелано Лукас 3 0.2
Лисандро Лопес III 3 0.2
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.13
Manuel Monaco 1 0.07
Gonzalo Bettini 1 0.07
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 4 0
Ciro Rius 3 0
Gustavo Canto 2 0
Marcelo Benitez II 2 0
Facundo Castelli 2 0
Julian Navas 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Mauro Pitton 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Лисандро Лопес III 5 0
Мартинес Фернардо 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Harrinson Mancilla 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сармиенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
71% (5)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

5
8
Сентраль Кордоба Росарио
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
50% (7)
36% (5)
Сармиенто
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
4
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 1
10 Не забивали 11
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
25%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

6
5
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
17%
3
60%
31-45
2
33%
1
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
11 Не забивали 9
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
4
36%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

10
15
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
10%
3
20%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
6
40%
76-90

Пропущено

15
15
5 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
1
7%
3
20%
31-45
3
20%
3
20%
46-60
3
20%
3
20%
61-75
4
27%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:2
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%

Точный счет

0:2
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
4 раза 29%
2
3 раза 21%
0
6 раз 43%
1
4 раза 29%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
3
4
2
5
1.5
1
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
4
10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Сармиенто
 1:0 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
19.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 1:0 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 8 3 1 4 5 - 7 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сармиенто
 1:0 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 0:1 7 2 2 3 5 - 9 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
13.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
22.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    Хавьер Фабиан Толедо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Лусиано Гунду бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сентраль Кордоба Росарио
Ничья
Сармиенто
9.50
3.90
3.50
Все Коэффициенты
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