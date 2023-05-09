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  4. Лига професьональ 2023

Аргентина: Лига професьональ
2023

Тур: 15.
Сентраль Кордоба Росарио
0:1
Конец матча
Сармиенто
0'
0:1
44' Гол
Luciano Gondou
49' Желтая карточка
Fabio Pereyra
51' Желтая карточка
Лисандро Лопес
84' Желтая карточка
Mauro Pitton
90'+12
1
Marcos
Ledesma
17
Brian
Blasi
2
Fabio
Pereyra
14
Gonzalo
Goni
4
Julian
Navas
16
Marcelo
Benitez
II
25
Масиэль
Леандро
28
Mauro
Pitton
8
Jesus
Soraire
18
Lucas
Emanuel
Gamba
11
Торрес
Кристиан
32
Sebastian
Meza
25
Gonzalo
Bettini
2
Инсаурральде
Хуан
18
Донатти
Алехандро
33
Gabriel
Diaz
29
Гарсия
Мануэль
52
Emiliano
Mendez
5
Мартинес
Фернардо
7
Лисандро
Лопес
III
22
Javier
Fabian
Toledo
9
Luciano
Gondou
Сентраль Кордоба Росарио
5-3-2
Сармиенто
4-3-1-2

История личных встреч

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

История матчей

ЛП
0:0
ЛП
1:3
ПБНПО
0:0
ПБНПО
1:1
ПБ
1:1

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.5
1.33

Среднее время на гол

180
67

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

0.67
0.5

Среднее время на гол

135
180

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.6
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

150
90

Бомбардиры внутри турнира

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 2 0.13
Масиэль Леандро 2 0.13
Lucas Besozzi 1 0.07
Ciro Rius 1 0.07
Brian Farioli 1 0.07
Торрес Кристиан 1 0.07
Marcelo Benitez II 1 0.07
Jesus Soraire 1 0.07
Facundo Castelli 0 0
Сармиенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luciano Gondou 6 (2) 0.4
Мелано Лукас 3 0.2
Лисандро Лопес III 3 0.2
Javier Fabian Toledo 2 (1) 0.13
Manuel Monaco 1 0.07
Gonzalo Bettini 1 0.07
Гарсия Мануэль 0 0
Sergio Quiroga 0 0
Emanuel Hernandez 0 0

Карточки

Сентраль Кордоба Росарио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabio Pereyra 5 0
Ciro Rius 3 0
Gustavo Canto 2 0
Mauro Pitton 2 0
Marcelo Benitez II 2 0
Facundo Castelli 2 0
Julian Navas 2 0
Brian Farioli 2 0
Торрес Кристиан 1 0
Калински Энсо 1 0
Jesus Soraire 1 0
Brian Blasi 1 0
Lucas Besozzi 1 0
Сармиенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лисандро Лопес III 6 0
Инсаурральде Хуан 4 1
Гарсия Мануэль 4 1
Мартинес Фернардо 4 0
Emiliano Mendez 4 0
Javier Fabian Toledo 3 0
Sergio Quiroga 3 0
Ayrton Cougo 3 0
Sebastian Meza 3 0
Manuel Monaco 3 0
Harrinson Mancilla 2 0
Israel Damonte 0 1
Донатти Алехандро 1 0
Мелано Лукас 1 0
Gonzalo Bettini 1 0
Franco Quinteros 1 0
Luciano Gondou 1 0

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Сармиенто
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
14% (1)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

4
2

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
2
Сентраль Кордоба Росарио
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
71% (5)
14% (1)
Сармиенто
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
75% (6)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

5
8
Сентраль Кордоба Росарио
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
40% (6)
40% (6)
20% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
53% (8)
33% (5)
Сармиенто
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (5)
33% (5)
33% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (6)
47% (7)
13% (2)

Сухие победы

6
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

7
8

Волевые поражения

6
10

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
2
40%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
29%
3
60%
31-45
2
29%
1
20%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

5
11
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
20%
2
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
1
20%
2
18%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
3
60%
4
36%
76-90

Пропущено

9
10
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
2
22%
4
40%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
11%
2
20%
46-60
2
22%
3
30%
61-75
2
22%
1
10%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
8 Не забивали 6
1
10%
3
19%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
2
20%
2
13%
31-45
1
10%
2
13%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
4
40%
6
38%
76-90

Пропущено

16
15
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
4
27%
1-15
2
13%
1
7%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
3
20%
46-60
3
19%
3
20%
61-75
4
25%
1
7%
76-90

Результаты последних матчей

Сентраль Кордоба Росарио
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сентраль Кордоба Росарио - Леандро Н. Алем 1:0 Атлетико Атлас - Сентраль Кордоба Росарио 4:1 Институто - Сентраль Кордоба Росарио 0:2 Сентраль Кордоба Росарио - Годой Крус 0:2
Сентраль Кордоба Росарио - Юпанки 2:0 Банфилд - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Пуэрто-Нуэво - Сентраль Кордоба Росарио 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Ланус 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба Росарио 1:2 Сентраль Кордоба Росарио - Феррокарриль Мидланд 2:1 Сентраль Кордоба Росарио - Арсенал Саранди 1:0 Клайполе - Сентраль Кордоба Росарио 0:0 Сентраль Кордоба Росарио - Депортиво Эспаньол 0:2 Велес Сарсфилд - Сентраль Кордоба Росарио 4:0 Спортиво Итальяно - Сентраль Кордоба Росарио 2:2 Сентраль Кордоба Росарио - Берасатеги 1:1 Сентраль Кордоба Росарио - Тигре 2:0 Лухан - Сентраль Кордоба Росарио 1:0 Сентраль Кордоба Росарио - Реал Пилар 2:1 Атлетико Платенсе - Сентраль Кордоба Росарио 1:1
Сармиенто
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Сармиенто - Годой Крус 1:1 Ланус - Сармиенто 2:1 Сармиенто - Арсенал Саранди 1:0 Тигре - Сармиенто 1:0
Сармиенто - Аргентинос Хуниорс 2:0 Бельграно - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Ривер Плейт 0:2 Расинг Авельянеда - Сармиенто 1:0 Сармиенто - Чако Фор Эвер 0:0 Сармиенто - Росарио Сентраль 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Колон - Сармиенто 0:2 Сармиенто - Барракас Централь 3:5 Институто - Сармиенто 0:0 Банфилд - Сармиенто 0:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Сармиенто - Бока Хуниорс 0:1 Барракас Централь - Сармиенто 1:1 Сармиенто - Тигре 2:2

Результаты матчей

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

Точный счет

0:1
2 раза 25%
0:2
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:5
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Точный счет

0:2
3 раза 20%
1:0
3 раза 20%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
2 раза 13%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
8 раз 53%
1
4 раза 27%
2
3 раза 20%
0
6 раз 40%
1
5 раз 33%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Тоталы голов в матче

Сентраль Кордоба Росарио
Сармиенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
5
2
1
7
1.5
3
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
4
4
2
5
1.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
8
0.5
Больше Меньше
9
6
3
12
1.5
4
11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 15 12 1 2 26 - 6 37
2.
Сан-Лоренсо
 15 8 5 2 15 - 5 29
3.
Дефенса и Хустисия
 15 8 4 3 20 - 8 28
4.
Тальерес Кордоба
 15 8 3 4 27 - 14 27
5.
Эстудиантес Ла Плата
 15 8 3 4 18 - 13 27
6.
Бельграно
 15 8 3 4 14 - 11 27
7.
Росарио Сентраль
 15 7 5 3 23 - 19 26
8.
Ланус
 14 7 4 3 22 - 14 25
9.
Годой Крус
 15 6 4 5 18 - 18 22
10.
Тигре
 15 5 6 4 16 - 16 21
11.
Аргентинос Хуниорс
 15 5 5 5 19 - 14 20
12.
Ньюэллс Олд Бойз
 15 5 5 5 12 - 14 20
13.
Сармиенто
 15 5 4 6 16 - 15 19
14.
Бока Хуниорс
 15 5 3 7 18 - 16 18
15.
Расинг Авельянеда
 15 5 3 7 19 - 23 18
16.
Сентраль Кордоба Росарио
 15 5 3 7 10 - 16 18
17.
Химнасия Ла-Плата
 15 5 3 7 15 - 23 18
18.
Барракас Централь
 15 4 5 6 13 - 18 17
19.
Институто
 15 4 5 6 13 - 19 17
20.
Атлетико Платенсе
 15 4 5 6 15 - 21 17
21.
Колон
 15 3 8 4 14 - 16 17
22.
Уракан
 15 4 4 7 15 - 20 16
23.
Велес Сарсфилд
 15 3 7 5 16 - 15 16
24.
Банфилд
 15 3 6 6 9 - 17 15
25.
Индепендьенте Авельянеда
 15 2 8 5 13 - 17 14
26.
Атлетико Тукуман
 15 2 8 5 12 - 18 14
27.
Арсенал Саранди
 15 3 2 10 12 - 22 11
28.
Унион Санта-Фе
 14 1 6 7 8 - 20 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Росарио Сентраль
 8 6 2 0 15 - 5 20
2.
Сан-Лоренсо
 8 6 2 0 9 - 0 20
3.
Ривер Плейт
 7 6 0 1 13 - 3 18
4.
Ланус
 7 5 1 1 11 - 4 16
5.
Аргентинос Хуниорс
 7 4 2 1 17 - 8 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 7 4 2 1 5 - 1 14
7.
Бельграно
 7 4 2 1 6 - 3 14
8.
Дефенса и Хустисия
 8 4 2 2 11 - 7 14
9.
Эстудиантес Ла Плата
 8 4 2 2 10 - 6 14
10.
Тальерес Кордоба
 8 4 1 3 11 - 6 13
11.
Годой Крус
 7 3 3 1 11 - 7 12
12.
Тигре
 7 3 2 2 8 - 7 11
13.
Химнасия Ла-Плата
 7 3 2 2 8 - 7 11
14.
Уракан
 7 3 2 2 8 - 9 11
15.
Бока Хуниорс
 8 3 2 3 10 - 8 11
16.
Барракас Централь
 8 3 2 3 7 - 8 11
17.
Расинг Авельянеда
 8 3 2 3 10 - 12 11
18.
Велес Сарсфилд
 8 2 5 1 12 - 7 11
19.
Сармиенто
 7 3 1 3 11 - 10 10
20.
Сентраль Кордоба Росарио
 8 3 1 4 5 - 7 10
21.
Колон
 8 2 4 2 9 - 9 10
22.
Атлетико Платенсе
 8 2 4 2 9 - 10 10
23.
Институто
 8 2 4 2 6 - 8 10
24.
Банфилд
 8 2 4 2 2 - 5 10
25.
Арсенал Саранди
 7 2 1 4 7 - 10 7
26.
Атлетико Тукуман
 7 1 4 2 7 - 10 7
27.
Индепендьенте Авельянеда
 7 1 3 3 9 - 11 6
28.
Унион Санта-Фе
 6 1 2 3 4 - 9 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 8 6 1 1 13 - 3 19
2.
Дефенса и Хустисия
 7 4 2 1 9 - 1 14
3.
Тальерес Кордоба
 7 4 2 1 16 - 8 14
4.
Эстудиантес Ла Плата
 7 4 1 2 8 - 7 13
5.
Бельграно
 8 4 1 3 8 - 8 13
6.
Годой Крус
 8 3 1 4 7 - 11 10
7.
Тигре
 8 2 4 2 8 - 9 10
8.
Ланус
 7 2 3 2 11 - 10 9
9.
Сан-Лоренсо
 7 2 3 2 6 - 5 9
10.
Сармиенто
 8 2 3 3 5 - 5 9
11.
Сентраль Кордоба Росарио
 7 2 2 3 5 - 9 8
12.
Индепендьенте Авельянеда
 8 1 5 2 4 - 6 8
13.
Бока Хуниорс
 7 2 1 4 8 - 8 7
14.
Расинг Авельянеда
 7 2 1 4 9 - 11 7
15.
Институто
 7 2 1 4 7 - 11 7
16.
Атлетико Платенсе
 7 2 1 4 6 - 11 7
17.
Колон
 7 1 4 2 5 - 7 7
18.
Химнасия Ла-Плата
 8 2 1 5 7 - 16 7
19.
Атлетико Тукуман
 8 1 4 3 5 - 8 7
20.
Барракас Централь
 7 1 3 3 6 - 10 6
21.
Росарио Сентраль
 7 1 3 3 8 - 14 6
22.
Аргентинос Хуниорс
 8 1 3 4 2 - 6 6
23.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 1 3 4 7 - 13 6
24.
Велес Сарсфилд
 7 1 2 4 4 - 8 5
25.
Банфилд
 7 1 2 4 7 - 12 5
26.
Уракан
 8 1 2 5 7 - 11 5
27.
Арсенал Саранди
 8 1 1 6 5 - 12 4
28.
Унион Санта-Фе
 8 0 4 4 4 - 11 4
  • — Выход в Кубок Либертадорес
  • — Выход в плей-офф за участие в Кубке Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Южноамериканского кубка
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Тальерес Кордоба Майкл Сантос 11 (4)
Бельграно Pablo Vegetti 9 (1)
Тигре Ретеги Матео 9
Аргентинос Хуниорс Авалос Габриэль 8 (1)
Ланус Leandro Diaz III 8 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Росарио Сентраль Kevin Ortiz 1 6
Ривер Плейт Фернандес Игнасио 2 4
Уракан Patricio Pizarro 2 4
Институто Adrian Martinez 7
Бока Хуниорс Фигаль Хорхе 1 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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