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Копа Судамерикана
2023

Тур: 2.
Сан-Лоренсо
0:2
Конец матча
Форталеза Сеара
0'
43' Желтая карточка
Александр Кайо
44' Желтая карточка
Francisco Perruzzi
45' Желтая карточка
Tinga I
57' Желтая карточка
Почеттино Томас
72' Желтая карточка
Ромеро Сильвио
84' Желтая карточка
Picachu
0:1
90' Гол в свои ворота
Баталья Аугусто
0:2
90' Гол
Guilherme dos Santos IX
90'+8
13
Баталья
Аугусто
2
Рафа
II
6
Federico
Gattoni
23
Gaston
Hernandez
47
Agustin
Giay
21
Malcom
Braida
5
Jalil
Elias
50
Francisco
Perruzzi
18
Вомбергар
Андрес
10
Cristian
Nahuel
Barrios
11
Барейро
Адам
16
Fernando
Miguel
2
Tinga
I
19
Emanuel
Britez
4
Тити
6
Bruno
Pacheco
III
8
Александр
Кайо
88
Саша
Лукас
22
Picachu
7
Почеттино
Томас
21
Moises
Vieira
9
Juan
Martin
Lucero
Сан-Лоренсо
Форталеза Сеара

Бомбардиры внутри турнира

Сан-Лоренсо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Federico Gattoni 1 0.5
Форталеза Сеара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Почеттино Томас 2 1
Тьяго Гальярдо 1 0.5
Juan Martin Lucero 1 0.5
Guilherme dos Santos IX 1 0.5

Карточки

Сан-Лоренсо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Карлос Санчес 1 1
Баталья Аугусто 1 0
Jalil Elias 1 0
Gaston Hernandez 1 0
Francisco Perruzzi 1 0
Форталеза Сеара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеро Сильвио 1 0
Picachu 1 0
Tinga I 1 0
Почеттино Томас 1 0
Александр Кайо 1 0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Форталеза Сеара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

1
0
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Форталеза Сеара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Волевые поражения

1
4
Сан-Лоренсо
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Форталеза Сеара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Волевые поражения

2
4

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

1
4
1 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
3
60%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Сан-Лоренсо
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Тальерес Кордоба - Сан-Лоренсо 0:0 Сан-Лоренсо - Бока Хуниорс 1:0 Атлетико Тукуман - Сан-Лоренсо 1:3 Эстудиантес Мерида - Сан-Лоренсо 0:1
Сан-Лоренсо - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Сармиенто Ресистенсия 3:0 Сан-Лоренсо - Химнасия Ла-Плата 4:0 Уракан - Сан-Лоренсо 1:1 Сан-Лоренсо - Унион Санта-Фе 1:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Годой Крус 1:0 Ланус - Сан-Лоренсо 2:1 Сан-Лоренсо - Арсенал Саранди 1:0 Сан-Лоренсо - Данубио 0:1 Пеньяроль - Сан-Лоренсо 1:0 Сан-Лоренсо - Альдосиви 3:0 Сармиенто - Сан-Лоренсо 2:4 Химнасия Ла-Плата - Сан-Лоренсо 0:1 Сан-Лоренсо - Велес Сарсфилд 1:0
Форталеза Сеара
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Форталеза Сеара - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Форталеза Сеара - Агуя де Мараба 6:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:2 Форталеза Сеара - Палестино 4:0
Форталеза Сеара - Сеара 2:1 Форталеза Сеара - Сеара 2:3 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Санта-Круз Ресифи - Форталеза Сеара 0:4 Форталеза Сеара - Ферровиарио 4:0 Серро Портеньо - Форталеза Сеара 2:1 Ферровиарио - Форталеза Сеара 1:1 Форталеза Сеара - Серро Портеньо 0:1 Сеара - Форталеза Сеара 2:0 Форталеза Сеара - Депортиво Мальдонадо 4:0 Форталеза Сеара - Наутико 2:1 Депортиво Мальдонадо - Форталеза Сеара 0:0 Форталеза Сеара - Алагоано 3:0 Байя - Форталеза Сеара 0:3 Сеара - Форталеза Сеара 2:1 АБК - Форталеза Сеара 2:0

Результаты матчей

Сан-Лоренсо
Форталеза Сеара

Точный счет

0:2
1 раз 100%
4:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Сан-Лоренсо
Форталеза Сеара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Сан-Лоренсо
 2 1 0 1 1 - 2 3
3.
Палестино
 2 1 0 1 1 - 4 3
4.
Эстудиантес Мерида
 2 0 0 2 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 4 - 0 3
2.
Палестино
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстудиантес Мерида
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Сан-Лоренсо
 1 0 0 1 0 - 2 0

Группа H

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Сан-Лоренсо
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Эстудиантес Мерида
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Палестино
 1 0 0 1 0 - 4 0
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Эдуардо Карлос II 2
Америка Минейро Gonzalo Mastriani 2
Ред Булл Брагантино Gustavinho 2
Форталеза Сеара Почеттино Томас 2
Данубио Guillermo May 2
Весь список

Топ нарушителей
Эстудиантес Ла Плата Андухар Марьяно 1 2
Сесар Вальехо Гарсес Ренсо 1 2
Эстудиантес Мерида Junior Paredes 1 2
Эстудиантес Ла Плата Лолло Лусиано 1 1
Сан-Лоренсо Карлос Санчес 1 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Описание гола
    94'
    Г О О О О Л - Ромеро Сильвио бьет в цель!
  • 92'
    Калебе сделал результативную передачу.
  • 92'
    Калебе сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    92'
    Г О О О О Л - Guilherme Augusto бьет в цель!
  • 90'
    Калебе сделал результативную передачу.
  • 90'
    Калебе сделал результативную передачу.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 60'
      Саша Лукас уходит с поля. Hercules выходит вместо него
    • 59'
      Почеттино Томас уходит с поля. Калебе выходит вместо него
    • Желтая карточка
      57'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      57'
      Почеттино Томас получил желтую карточку от судьи
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      48'
      Тинга получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      44'
      Francisco Perruzzi получил желтую карточку от судьи
    • Желтая карточка
      43'
      Кайо Александр получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Хуан Мартин Лючеро уходит с поля. Ромеро Сильвио выходит вместо него
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сан-Лоренсо 0:2 Форталеза Сеара онлайн

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