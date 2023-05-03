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  4. Лига 1 2022-2023

Франция: Лига 1
2022-2023

Тур: 33. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Брест
2:0
Второй тайм: 52'
Нант

Ход матча

19'
Ле Дуарон Жереми
1:0
35'
Перейра-Лаже Матиаш
(Лала Кенни)
2:0
46'
 
Блас Людовик
Ганаго Игнатиус

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 6
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 316 Количество передач 194
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 116
Брест 38.8% (45)
X 46.6% (54)
Нант 14.7% (17)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Нант
3.10
3.30
3.19
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
7
Белькебла
Арис
20
Лис-Мелу
Пьерр
45
Камара
Махди
29
Перейра-Лаже
Матиаш
15
Мунье
Стив
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Лафон
Альбан
28
Сентонз
Фабьен
21
Кастеллетто
Жан-Шарль
4
Паллуа
Николя
29
Мерлин
Квентин
3
Жиротто
Андрей
8
Мутуссами
Самуэль
7
Гессан
Эванн
17
Сиссоко
Мусса
14
Ганаго
Игнатиус
31
Мохамед
Мостафа
Брест
4-3-3
Нант
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Нант

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
50%
4 победы 2 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

12 матчей

16.7%
16.7%
66.6%
2 победы 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
2 победы 0 ничьих 10 побед

Второй тайм

33.3%
25%
41.7%
4 победы 3 ничьи 5 побед

История матчей

Л1
4:1
Л1
1:1
К
2:0
Л1
3:1
ТМК
1:3
Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
1:1
ТМС
3:1
Л2
1:4
Л2
1:2
Л2
1:2

Голы

Всего голов

9
7

Голов в среднем за матч

1.29
1.4

Среднее время на гол

70
64

Всего голов

13
14

Голов в среднем за матч

2.6
2

Среднее время на гол

34
45

Всего голов

22
21

Голов в среднем за матч

1.83
1.75

Тотал матчей

2.5
9
Больше 75%
Меньше 25%
3
7
Больше 58%
Меньше 42%
5
3
Больше 25%
Меньше 75%
9

Среднее время на гол

49
51

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ле Дуарон Жереми 9 0.27
Дель Кастильо Ромен 5 (4) 0.15
Онора Франк 5 0.15
Лис-Мелу Пьерр 5 0.15
Мунье Стив 5 (1) 0.15
Перейра-Лаже Матиаш 2 0.06
Белайли Юсеф 1 (1) 0.03
Слимани Ислам 1 0.03
Белькебла Арис 1 0.03
Камара Махди 1 0.03
Дари Ашраф 1 0.03
Фадига Ноа 1 0.03
Лала Кенни 0 0
Маньетти Уго 0 0
Уронен Йере 0 0
Нант
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мохамед Мостафа 8 0.24
Блас Людовик 7 (2) 0.21
Саймон Мозес 5 (1) 0.15
Ганаго Игнатиус 4 0.12
Гессан Эванн 3 0.09
Сиссоко Мусса 2 0.06
Молле Флоран 1 0.03
Жиротто Андрей 1 0.03
Паллуа Николя 1 0.03
Коко Маркус 1 0.03
Мутуссами Самуэль 0 0
Мерлин Квентин 0 0
Жоао Виктор 0 0
Коршья Себастьен 0 0
Чиривелья Педро 0 0
Хаджам Жауэн 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 8 1
Слимани Ислам 5 0
Шардонне Брендан 5 0
Камара Махди 3 1
Бизот Марко 4 0
Брассье Лилиан 4 0
Лала Кенни 3 0
Белькебла Арис 3 0
Белайли Юсеф 3 0
Эрей Кристоф 2 0
Дель Кастильо Ромен 2 0
Перейра-Лаже Матиаш 2 0
Фадига Ноа 2 0
Мишель Тер-Закарян 2 0
Мунье Стив 1 0
Онора Франк 1 0
Дюверн Жан-Кевин 1 0
Маньетти Уго 1 0
Дари Ашраф 1 0
Ле Дуарон Жереми 1 0
Лемарешаль Феликс 1 0
Нант
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жиротто Андрей 6 0
Мутуссами Самуэль 6 0
Антуан Комбуаре 5 0
Паллуа Николя 3 1
Сентонз Фабьен 4 0
Сиссоко Мусса 3 0
Жоао Виктор 3 0
Коршья Себастьен 3 0
Саймон Мозес 3 0
Блас Людовик 3 0
Фабио да Сильва 1 1
Лафон Альбан 1 1
Кастеллетто Жан-Шарль 2 0
Траоре Шарль 2 0
Гессан Эванн 2 0
Бамба Абдул-Кадер 0 1
Аппиа Деннис 1 0
Молле Флоран 1 0
Коко Маркус 1 0
Чиривелья Педро 1 0
Дескамп Реми 1 0
Хаджам Жауэн 1 0
Мерлин Квентин 1 0

Результаты матчей

Брест
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
13% (2)
60% (9)
27% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
47% (7)
27% (4)
Нант
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
31% (5)
50% (8)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

8
12
Брест
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
29% (5)
35% (6)
35% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
47% (8)
41% (7)
12% (2)
Нант
20%
80%
2 победы 8 поражений
Первый тайм
6% (1)
63% (10)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

18
8

Волевые поражения

12
19
Брест
57.1%
42.9%
12 побед 9 поражений
Первый тайм
22% (7)
47% (15)
31% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (12)
44% (14)
19% (6)
Нант
33.3%
66.7%
6 побед 12 поражений
Первый тайм
19% (6)
56% (18)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
38% (12)
34% (11)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

19
8

Волевые поражения

20
31

Голы по времени матча

Забито

19
17
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 23
3
16%
1
6%
1-15
2
11%
1
6%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
4
21%
2
12%
46-60
3
16%
2
12%
61-75
4
21%
7
41%
76-90

Пропущено

22
24
14 В 1-м тайме 13
8 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 11
4
18%
5
21%
1-15
4
18%
5
21%
16-30
6
27%
3
13%
31-45
2
9%
2
8%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
3
14%
6
25%
76-90

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 5
21 Не забивали 21
4
24%
0
0%
1-15
3
18%
3
15%
16-30
2
12%
2
10%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
7
35%
61-75
1
6%
5
25%
76-90

Пропущено

25
20
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
14 Не пропускали 12
1
4%
2
10%
1-15
3
12%
5
25%
16-30
4
16%
2
10%
31-45
5
20%
4
20%
46-60
5
20%
4
20%
61-75
7
28%
3
15%
76-90

Забито

36
37
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 9
10 Не забивали 12
7
19%
1
3%
1-15
5
14%
4
11%
16-30
5
14%
6
16%
31-45
6
17%
5
14%
46-60
8
22%
9
24%
61-75
5
14%
12
32%
76-90

Пропущено

47
44
22 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 22
13 Пропускали первыми 18
24 Не пропускали 23
5
11%
7
16%
1-15
7
15%
10
23%
16-30
10
21%
5
11%
31-45
7
15%
6
14%
46-60
8
17%
7
16%
61-75
10
21%
9
20%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Аяччо - Брест 0:0 Брест - Ницца 1:0 Реймс - Брест 1:1 Брест - Тулуза 3:1
Труа - Брест 2:2 Брест - ПСЖ 1:2 Страсбург - Брест 0:1 Лилль - Брест 2:1 Брест - Монако 1:2 Монпелье - Брест 3:0 Брест - Ланс 1:1 Лион - Брест 0:0 Брест - Анже 4:0 Брест - Ланс 1:3 Тулуза - Брест 1:1 Брест - Лилль 0:0 Авранш - Брест 0:2 Монако - Брест 1:0 Брест - Лион 2:4 Ренн - Брест 3:1
Нант
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Нант - Тулуза 1:5 Нант - Труа 2:2 Осер - Нант 2:1 Нант - Монако 2:2
Нант - Лион 1:0 Нант - Реймс 0:3 Лион - Нант 1:1 Нант - Ницца 2:2 ПСЖ - Нант 4:2 Нант - Ланс 2:1 Нант - Ренн 0:1 Нант - Ювентус 0:3 Ланс - Нант 3:1 Ювентус - Нант 1:1 Нант - Лорьян 1:0 Анже - Нант 1:1 Аяччо - Нант 0:2 Нант - Марсель 0:2 Клермон - Нант 0:0 Таон - Нант 0:0

Результаты матчей

Брест
Нант

Точный счет

1:1
3 раза 20%
1:2
3 раза 20%
0:0
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
0:7
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
4 раза 25%
0:0
2 раза 13%
0:3
2 раза 13%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
2 раза 13%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
0
6 раз 38%
1
4 раза 25%
2
4 раза 25%
3
1 раз 6%
4
1 раз 6%

Точный счет

1:0
3 раза 18%
1:1
3 раза 18%
0:0
2 раза 12%
1:3
2 раза 12%
0:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
0:0
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 41%
0
6 раз 35%
2
2 раза 12%
3
2 раза 12%
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
0:0
4 раза 13%
1:0
4 раза 13%
1:2
3 раза 9%
0:1
2 раза 6%
1:3
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
0:7
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
0:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
2:2
4 раза 13%
0:3
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
4:1
2 раза 6%
0:1
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
14 раз 44%
0
10 раз 31%
2
4 раза 13%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
0
11 раз 34%
1
11 раз 34%
2
7 раз 22%
3
2 раза 6%
4
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Брест
Нант

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
4
0.5
Больше Меньше
10
6
4
11
1.5
6
10
2
13
2.5
2
14
1
14
3.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
6
0.5
Больше Меньше
11
5
4
13
1.5
4
12
2
15
2.5
1
15

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
21
11
8
24
1.5
10
22
4
28
2.5
3
29
1
31
3.5
1
31
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСЖ
 Заявка 33 24 3 6 76 - 34 75
2.
Марсель
 Заявка 33 21 7 5 61 - 32 70
3.
Ланс
 Заявка 33 20 9 4 55 - 25 69
4.
Монако
 Заявка 33 18 7 8 66 - 50 61
5.
Лилль
 Заявка 33 17 8 8 60 - 40 59
6.
Ренн
 Заявка 33 17 5 11 55 - 36 56
7.
Лион
 Заявка 33 15 8 10 52 - 37 53
8.
Клермон
 Заявка 33 14 7 12 36 - 43 49
9.
Ницца
 Заявка 33 12 12 9 40 - 31 48
10.
Лорьян
 Заявка 33 13 9 11 46 - 45 48
11.
Реймс
 Заявка 33 11 14 8 40 - 35 47
12.
Монпелье
 Заявка 33 13 4 16 52 - 52 43
13.
Тулуза
 Заявка 33 12 5 16 48 - 55 41
14.
Брест
 2:0 Заявка 33 8 11 14 37 - 48 35
15.
Осер
 Заявка 33 8 9 16 31 - 55 33
16.
Нант
 0:2 Заявка 33 6 14 13 35 - 48 32
17.
Страсбург
 Заявка 33 7 11 15 44 - 55 32
18.
Труа
 Заявка 33 4 10 19 41 - 70 22
19.
Аяччо
 Заявка 33 6 4 23 22 - 61 22
20.
Анже
 Заявка 33 3 5 25 27 - 72 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ланс
 Заявка 16 14 1 1 34 - 11 43
2.
Ренн
 Заявка 17 13 0 4 37 - 14 39
3.
ПСЖ
 Заявка 17 12 2 3 38 - 22 38
4.
Лилль
 Заявка 17 11 4 2 36 - 23 37
5.
Марсель
 Заявка 17 9 4 4 31 - 21 31
6.
Монако
 Заявка 17 9 2 6 36 - 31 29
7.
Лион
 Заявка 16 7 5 4 24 - 14 26
8.
Реймс
 Заявка 16 7 5 4 24 - 18 26
9.
Лорьян
 Заявка 16 7 4 5 21 - 16 25
10.
Клермон
 Заявка 17 7 3 7 16 - 27 24
11.
Монпелье
 Заявка 17 7 2 8 26 - 25 23
12.
Тулуза
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
13.
Ницца
 Заявка 16 5 6 5 19 - 16 21
14.
Осер
 Заявка 16 5 6 5 15 - 22 21
15.
Нант
 0:2 Заявка 16 4 8 4 19 - 21 20
16.
Брест
 2:0 Заявка 16 5 5 6 20 - 23 20
17.
Страсбург
 Заявка 17 4 6 7 22 - 25 18
18.
Труа
 Заявка 16 1 9 6 16 - 25 12
19.
Аяччо
 Заявка 16 3 2 11 9 - 25 11
20.
Анже
 Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 16 12 3 1 30 - 11 39
2.
ПСЖ
 Заявка 16 12 1 3 38 - 12 37
3.
Монако
 Заявка 16 9 5 2 30 - 19 32
4.
Ницца
 Заявка 17 7 6 4 21 - 15 27
5.
Лион
 Заявка 17 8 3 6 28 - 23 27
6.
Ланс
 Заявка 17 6 8 3 21 - 14 26
7.
Клермон
 Заявка 16 7 4 5 20 - 16 25
8.
Лорьян
 Заявка 17 6 5 6 25 - 29 23
9.
Лилль
 Заявка 16 6 4 6 24 - 17 22
10.
Реймс
 Заявка 17 4 9 4 16 - 17 21
11.
Монпелье
 Заявка 16 6 2 8 26 - 27 20
12.
Тулуза
 Заявка 16 6 1 9 22 - 29 19
13.
Ренн
 Заявка 16 4 5 7 18 - 22 17
14.
Брест
 2:0 Заявка 17 3 6 8 17 - 25 15
15.
Страсбург
 Заявка 16 3 5 8 22 - 30 14
16.
Нант
 0:2 Заявка 17 2 6 9 16 - 27 12
17.
Осер
 Заявка 17 3 3 11 16 - 33 12
18.
Аяччо
 Заявка 17 3 2 12 13 - 36 11
19.
Труа
 Заявка 17 3 1 13 25 - 45 10
20.
Анже
 Заявка 16 1 2 13 10 - 39 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в 3-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой раунд Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Вылет в Лигу 2

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 23 (4)
Лилль Дэвид Джонатан 21 (4)
Лион Ляказетт Александр 20 (4)
Ланс Опенда Лои 18 (3)
Реймс Балогун Фоларин 18 (2)
Весь список

Топ нарушителей
ПСЖ Верратти Марко 1 9
Аяччо Диалло Исмаэль 1 9
Клермон Сейду Алиду 1 9
Лилль Андре Бенжамин 10
Аяччо Эль-Идрисси Мунем 10
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Тактическая замена. Ганаго Игнатиус уходит с поля и его заменяет Блас Людовик
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Это был отличный перфоманс от команды Брест, есть о чем петь фанатам в перерыве.
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 47'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Нант: 38%.
    • 47'
      Камара Махди не смог попасть в створ ударом издали
    • 46'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
    • 46'
      Белькебла Арис выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Нант: 38%.
    • Фол, нарушение
      44'
      Жиротто Андрей из команды Нант опасно и грубо сыграл. Лис-Мелу Пьерр пострадал.
    • 43'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 43'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Мунье Стив пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон держит все под контролем
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • Фол, нарушение
      41'
      Жиротто Андрей из команды Нант заходит слишком далеко, он валит Белькебла Арис.
    • 41'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 63%, Нант: 37%.
    • 38'
      Брест контролирует мяч.
    • 37'
      Нант пытается что-то создать.
    • 37'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 37'
      Мунье Стив сделал ключевой пас для гола!
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 63%, Нант: 37%.
    • 35'
      Лала Кенни сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      35'
      ГОООООЛ - Перейра-Лаже Матиаш Брест забивает ударом головой
    • 35'
      Лала Кенни из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 35'
      Брест пытается что-то создать.
    • Офсайд
      34'
      Мунье Стив из команды Брест в офсайде
    • 34'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • Фол, нарушение
      34'
      Судья сигнализирует, что Жереми Ле Дуарон из команды Брест поставил подножку. Пострадал Сентонз Фабьен
    • 33'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 33'
      Лис-Мелу Пьерр из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 33'
      Лис-Мелу Пьерр выиграл воздушное противоборство у Ганаго Игнатиус.
    • 33'
      Шардонне Брендан ослабляет давление, выбив мяч.
    • 33'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Мерлин Квентин.
    • 32'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 32'
      Камара Махди из команды Брест в офсайде
    • 31'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 31'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 31'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 31'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 62%, Нант: 38%.
    • 29'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 29'
      Мерлин Квентин ослабляет давление, выбив мяч.
    • 29'
      Брест пытается что-то создать.
    • 29'
      Белькебла Арис ослабляет давление, выбив мяч.
    • 28'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 27'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 25'
      Лис-Мелу Пьерр выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Нант пытается что-то создать.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 64%, Нант: 36%.
    • Фол, нарушение
      25'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Сентонз Фабьен
    • 24'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 24'
      Лала Кенни из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 23'
      Мерлин Квентин пробил со штрафного прямо в стенку
    • Фол, нарушение
      22'
      Безумный фол. Дюверн Жан-Кевин грубо играет против соперника. Пострадал Гессан Эванн
    • 22'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 21'
      Игрок из команды Нант делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 21'
      ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол Брест будет все-таки засчитан.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 66%, Нант: 34%.
    • Описание гола
      20'
      VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
    • Описание гола
      19'
      Г О О О О Л - Жереми Ле Дуарон забивает ударом с левой ноги!
    • 19'
      Лафон Альбан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.
    • 18'
      Брест контролирует мяч.
    • 18'
      Паллуа Николя ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Кастеллетто Жан-Шарль из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Мунье Стив из команды Брест наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 17'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 17'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 61%, Нант: 39%.
    • 15'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Брест пытается что-то создать.
    • 14'
      Лафон Альбан взял и забрал мяч на выходе
    • 14'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 14'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 14'
      Сиссоко Мусса из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • Угловой
      14'
      Перейра-Лаже Матиаш навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 13'
      Сентонз Фабьен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 13'
      Брест пытается что-то создать.
    • 13'
      Жереми Ле Дуарон пробует нанести удар издали, но Альбан Ляфон ловит мяч
    • 13'
      Мунье Стив создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 12'
      Брест пытается что-то создать.
    • 11'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Удар от ворот произведет Нант
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 27%, Нант: 73%.
    • 10'
      Кастеллетто Жан-Шарль выиграл воздушное противоборство у Камара Махди.
    • 9'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 9'
      Брест контролирует мяч.
    • 8'
      Шардонне Брендан из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 8'
      Нант пытается что-то создать.
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 7'
      Нант совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 27%, Нант: 73%.
    • 5'
      Лафон Альбан из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 5'
      Паллуа Николя из команды Нант перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Нант пытается что-то создать.
    • 4'
      Гессан Эванн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 3'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • Фол, нарушение
      3'
      Мутуссами Самуэль наказан за толчок Перейра-Лаже Матиаш
    • 1'
      Дюверн Жан-Кевин из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Шардонне Брендан выиграл воздушное противоборство у Мохамед Мостафа.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Нант начинает с центра поля
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • 83 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито меньше 2.5 голов.
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    Прогнозы 116
    Брест 38.8% (45)
    X 46.6% (54)
    Нант 14.7% (17)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Брест
    Ничья
    Нант
    3.10
    3.30
    3.19
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Брест 2:0 Нант онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 2:0 Нант

    Исход игры
    Брест
    39.5% (47)
    Ничья
    46.2% (55)
    Нант
    14.3% (17)
    Тотал 2.5
    Больше
    27.19% (31)
    Меньше
    72.81% (83)
    Обе команды забьют
    Да
    71.05% (81)
    Нет
    28.95% (33)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42% (50)
    1:0 Брест
    20.2% (24)
    2:1 Брест
    14.3% (17)
    1:2 Нант
    8.4% (10)
    0:1 Нант
    4.2% (5)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:2 Нант
    1.7% (2)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
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