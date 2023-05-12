Michael Ameyaw уходит с поля. Szczepan Mucha выходит вместо него

74' Marcin Szpakowski уходит с поля. Годиньо Маркус выходит вместо него

70' Г О О О О Л - Michael Ameyaw бьет в цель!

68' Червински Якуб получил желтую карточку от судьи

55' Г О О О О Л - Arkadiusz Pyrka бьет в цель!