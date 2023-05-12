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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Главный судья: Пржибыл Ярослав
Пяст
2:1
Конец матча
Корона Кельце
0'
29' Желтая карточка
Шпаковски Марчин
1:0
55' Гол
Пырка Аркадиуш
68' Желтая карточка
Червински Якуб
2:0
70' Гол
Michael Ameyaw
90' Желтая карточка
Дзичек Патрик
2:1
90' Гол
Годиньо Маркус
90'+7
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
2
Мосур
Ариэль
4
Червински
Якуб
14
Голубек
Якуб
16
Дзичек
Патрик
20
Томашевич
Гжегож
19
Michael
Ameyaw
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
18
Вильчек
Камиль
73
Запытовски
Марцель
2
Затор
Доминик
4
Малярчик
Петр
66
Milos
Trojak
5
Бричаг
Марьюс
20
Шпаковски
Марчин
6
Jacek
Podgorski
13
Дякону
Роналдо
11
Ноно
Давид
7
Jakub
Lukowski
99
Шикавка
Евгений
Пяст
4-2-3-1
Корона Кельце
4-1-4-1

История личных встреч

Пяст
Корона Кельце

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
4:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:1
ЭГБ
2:1
Э
1:2
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:0
Э
3:2

Голы

Всего голов

12
10

Голов в среднем за матч

1.33
0.83

Среднее время на гол

67
108

Всего голов

18
5

Голов в среднем за матч

1.5
0.56

Среднее время на гол

60
162

Всего голов

30
15

Голов в среднем за матч

1.43
0.71

Тотал матчей

2.5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

63
126

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вильчек Камиль 9 0.28
Michael Ameyaw 4 0.13
Храпек Михал 3 0.09
Кадзиор Дамиан 3 0.09
Томашевич Гжегож 3 0.09
Дзичек Патрик 3 (3) 0.09
Феликс Хорхе 3 0.09
Райнер Константин 2 0.06
Пырка Аркадиуш 2 0.06
Червински Якуб 1 0.03
Саппинен Рауно 1 0.03
Gabriel Kirejczyk 0 0
Катранис Александрос 0 0
Michal Kaput 0 0
Мосур Ариэль 0 0
Корона Кельце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jakub Lukowski 11 (4) 0.34
Шикавка Евгений 6 0.19
Bartosz Spiaczka 4 (1) 0.13
Dawid Blanik 2 0.06
Дякону Роналдо 2 0.06
Петров Кирилл 2 0.06
Малярчик Петр 2 0.06
Костож Кацпер 2 0.06
Milos Trojak 1 0.03
Затор Доминик 1 0.03
Jacek Podgorski 1 (1) 0.03
Годиньо Маркус 1 0.03
Кильб Яцек 0 0
Ноно Давид 0 0
Бричаг Марьюс 0 0
Adrian Danek 0 0
Дея Адам 0 0
Зарандия Лука 0 0
Такач Далибор 0 0
Севежински Оскар 0 0
Зебич Марио 0 0
Janusz Nojszewski 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дзичек Патрик 8 1
Катранис Александрос 8 0
Храпек Михал 7 0
Червински Якуб 7 0
Томашевич Гжегож 6 0
Райнер Константин 4 0
Michael Ameyaw 4 0
Мосур Ариэль 2 1
Хэйтли Том 3 0
Кадзиор Дамиан 3 0
Вильчек Камиль 2 0
Пырка Аркадиуш 2 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Плах Франтишек 1 0
Alberto Toril 1 0
Michal Kaput 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Szczepan Mucha 1 0
Корона Кельце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milos Trojak 7 0
Петров Кирилл 5 1
Балич Саша 5 1
Шпаковски Марчин 6 0
Ноно Давид 4 1
Jacek Podgorski 5 0
Такач Далибор 4 0
Adrian Danek 4 0
Bartosz Spiaczka 3 0
Бричаг Марьюс 3 0
Шикавка Евгений 3 0
Годиньо Маркус 3 0
Запытовски Марцель 3 0
Форенц Конрад 2 0
Малярчик Петр 2 0
Дея Адам 2 0
Квецень Бартош 2 0
Jakub Lukowski 2 0
Дякону Роналдо 2 0
Шимусик Гжегож 2 0
Затор Доминик 2 0
Севежински Оскар 2 0
Кильб Яцек 1 0
Серпина Лукаш 1 0
Dawid Blanik 1 0
Корраль Роберто 1 0
Зебич Марио 1 0
Janusz Nojszewski 1 0

Результаты матчей

Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Корона Кельце
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

3
1

Волевые поражения

5
16
Пяст
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Корона Кельце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

6
2

Волевые победы

6
8

Волевые поражения

17
17
Пяст
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Корона Кельце
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)

Сухие победы

8
5

Сухие поражения

10
6

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

22
33

Голы по времени матча

Забито

17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
9
50%
76-90

Пропущено

15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
27%
7
25%
61-75
6
40%
4
14%
76-90

Забито

18
19
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
5
26%
76-90

Пропущено

16
16
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
6
38%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
38%
2
13%
76-90

Забито

35
37
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
11%
3
8%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
6
17%
7
19%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
8
23%
2
5%
61-75
6
17%
14
38%
76-90

Пропущено

31
44
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 26
2
6%
3
7%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
4
13%
13
30%
30%
31-45
3
10%
8
18%
46-60
4
13%
9
20%
61-75
12
39%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0
Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1

Результаты матчей

Пяст
Корона Кельце

Точный счет

0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%

Точный счет

0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 53%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Пяст
Корона Кельце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
4
12
1.5
5
11
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
13
3
5
11
1.5
4
12
3
13
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
10
0.5
Больше Меньше
26
6
9
23
1.5
9
23
4
28
2.5
1
31
1
31
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 31 17 9 5 49 - 34 60
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Видзев Лодзь
 31 11 8 12 35 - 38 41
10.
Ягеллония
 31 9 13 9 46 - 41 40
11.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 15 10 5 0 30 - 15 35
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
11.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
12.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
9.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
10.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 15 1 10 4 17 - 20 13
15.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 15 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Легия Жозуэ Филипе 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      29'
      Marcin Szpakowski получил желтую карточку от судьи
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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