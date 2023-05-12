Тур: 32. Стадион: Пяст. Главный судья: Пржибыл Ярослав
2:1
Конец матча
0'
29' Желтая карточкаШпаковски Марчин
1:0
55' ГолПырка Аркадиуш
68' Желтая карточкаЧервински Якуб
2:0
70' ГолMichael Ameyaw
90' Желтая карточкаДзичек Патрик
2:1
90' ГолГодиньо Маркус
90'+7
Ход матча
29'
55'
1:0
68'
70'
2:0
88'
90'
90'
2:1
Прогноз на матч от Liveresult
14
Голубек
Якуб
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
-
34 Собчик АлексНападающий
-
28 Michal Kaput
-
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
66 Milos TrojakЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Ноно ДавидПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
22 Дея АдамПолузащитник
-
17 Dawid BlanikПолузащитник
-
10 Кильб ЯцекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
76 Hubert Szulc
-
23 Adrian Danek
-
87 Rafal Mamla
-
Главный тренер: Kamil Kuzera
История личных встреч
Пяст
Корона Кельце
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
33.3%
9 побед 3 ничьи 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
47.6%
38.1%
3 победы 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
42.9%
38.1%
19%
9 побед 8 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
12
10
Голов в среднем за матч
1.33
0.83
Среднее время на гол
67
108
Всего голов
18
5
Голов в среднем за матч
1.5
0.56
Среднее время на гол
60
162
Всего голов
30
15
Голов в среднем за матч
1.43
0.71
Тотал матчей
2.5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
3
Больше 14%
Меньше 86%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
63
126
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вильчек Камиль
|9
|0.28
|Michael Ameyaw
|4
|0.13
|Храпек Михал
|3
|0.09
|Кадзиор Дамиан
|3
|0.09
|Томашевич Гжегож
|3
|0.09
|Дзичек Патрик
|3 (3)
|0.09
|Феликс Хорхе
|3
|0.09
|Райнер Константин
|2
|0.06
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.06
|Червински Якуб
|1
|0.03
|Саппинен Рауно
|1
|0.03
|Gabriel Kirejczyk
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
|Michal Kaput
|0
|0
|Мосур Ариэль
|0
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jakub Lukowski
|11 (4)
|0.34
|Шикавка Евгений
|6
|0.19
|Bartosz Spiaczka
|4 (1)
|0.13
|Dawid Blanik
|2
|0.06
|Дякону Роналдо
|2
|0.06
|Петров Кирилл
|2
|0.06
|Малярчик Петр
|2
|0.06
|Костож Кацпер
|2
|0.06
|Milos Trojak
|1
|0.03
|Затор Доминик
|1
|0.03
|Jacek Podgorski
|1 (1)
|0.03
|Годиньо Маркус
|1
|0.03
|Кильб Яцек
|0
|0
|Ноно Давид
|0
|0
|Бричаг Марьюс
|0
|0
|Adrian Danek
|0
|0
|Дея Адам
|0
|0
|Зарандия Лука
|0
|0
|Такач Далибор
|0
|0
|Севежински Оскар
|0
|0
|Зебич Марио
|0
|0
|Janusz Nojszewski
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дзичек Патрик
|8
|1
|Катранис Александрос
|8
|0
|Храпек Михал
|7
|0
|Червински Якуб
|7
|0
|Томашевич Гжегож
|6
|0
|Райнер Константин
|4
|0
|Michael Ameyaw
|4
|0
|Мосур Ариэль
|2
|1
|Хэйтли Том
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|3
|0
|Вильчек Камиль
|2
|0
|Пырка Аркадиуш
|2
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Alberto Toril
|1
|0
|Michal Kaput
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Szczepan Mucha
|1
|0
Корона Кельце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milos Trojak
|7
|0
|Петров Кирилл
|5
|1
|Балич Саша
|5
|1
|Шпаковски Марчин
|6
|0
|Ноно Давид
|4
|1
|Jacek Podgorski
|5
|0
|Такач Далибор
|4
|0
|Adrian Danek
|4
|0
|Bartosz Spiaczka
|3
|0
|Бричаг Марьюс
|3
|0
|Шикавка Евгений
|3
|0
|Годиньо Маркус
|3
|0
|Запытовски Марцель
|3
|0
|Форенц Конрад
|2
|0
|Малярчик Петр
|2
|0
|Дея Адам
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Jakub Lukowski
|2
|0
|Дякону Роналдо
|2
|0
|Шимусик Гжегож
|2
|0
|Затор Доминик
|2
|0
|Севежински Оскар
|2
|0
|Кильб Яцек
|1
|0
|Серпина Лукаш
|1
|0
|Dawid Blanik
|1
|0
|Корраль Роберто
|1
|0
|Зебич Марио
|1
|0
|Janusz Nojszewski
|1
|0
Результаты матчей
Пяст
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
19% (3)
69% (11)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
44% (7)
31% (5)
Корона Кельце
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
56% (9)
25% (4)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
3
1
Волевые поражения
5
16
Пяст
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
25% (4)
38% (6)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Корона Кельце
18.2%
81.8%
2 победы 9 поражений
Первый тайм
19% (3)
38% (6)
44% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
31% (5)
44% (7)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
6
2
Волевые победы
6
8
Волевые поражения
17
17
Пяст
44%
56%
11 побед 14 поражений
Первый тайм
22% (7)
53% (17)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
41% (13)
31% (10)
Корона Кельце
29.2%
70.8%
7 побед 17 поражений
Первый тайм
22% (7)
38% (12)
41% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (7)
44% (14)
34% (11)
Сухие победы
8
5
Сухие поражения
10
6
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
22
33
Голы по времени матча
Забито
17
18
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 5
21 Не забивали 19
1
6%
2
11%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
2
11%
31-45
5
29%
29%
2
11%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
1
6%
9
50%
76-90
Пропущено
15
28
5 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
4
14%
16-30
2
13%
7
25%
31-45
0
0%
6
21%
46-60
4
27%
7
25%
61-75
6
40%
4
14%
76-90
Забито
18
19
9 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 8
20 Не забивали 19
3
17%
1
5%
1-15
3
17%
5
26%
16-30
3
17%
5
26%
31-45
1
6%
2
11%
46-60
3
17%
1
5%
61-75
5
28%
5
26%
76-90
Пропущено
16
16
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
2
13%
3
19%
1-15
3
19%
1
6%
16-30
2
13%
6
38%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
6
38%
2
13%
76-90
Забито
35
37
15 В 1-м тайме 17
20 Во 2-м тайме 20
15 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
4
11%
3
8%
1-15
5
14%
7
19%
16-30
6
17%
7
19%
31-45
6
17%
4
11%
46-60
8
23%
2
5%
61-75
6
17%
14
38%
76-90
Пропущено
31
44
12 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
16 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 26
2
6%
3
7%
1-15
6
19%
5
11%
16-30
4
13%
13
30%
30%
31-45
3
10%
8
18%
46-60
4
13%
9
20%
61-75
12
39%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Радомьяк Радом - Пяст 0:1 Пяст - Погонь Щецин 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 2:3 Пяст - Висла Плоцк 1:0
Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Гурник Забже 1:0 Подбескидзе - Пяст 2:2 Медзь - Пяст 0:1 Пяст - Лех 1:1 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Краковия 2:1 Пяст - Легия 0:1 Заглембе Любин - Пяст 0:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония 1:1 Хайденхайм - Пяст 1:0 Пяст - Ференцварош 1:0 Лугано - Пяст 0:0 Шлёнск - Пяст 0:1 Пяст - Еленя-Гура 8:0
Корона Кельце
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Корона Кельце - Ракув 1:0 Сталь Мелец - Корона Кельце 2:1 Корона Кельце - Заглембе Любин 2:2 Корона Кельце - Ягеллония 2:1
Гурник Забже - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Медзь 1:0 Погонь Щецин - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - Радомьяк Радом 2:1 Корона Кельце - Висла Плоцк 1:0 Варта Познань - Корона Кельце 5:1 Корона Кельце - Лехия Гданьск 1:0 Шлёнск - Корона Кельце 1:1 Корона Кельце - Краковия 2:1 Легия - Корона Кельце 3:2 Брук-Бет Термалица - Корона Кельце 1:2 Корона Кельце - Баник Острава 0:5 Локомотив Лейпциг - Корона Кельце 0:0 Корона Кельце - РВДМ 47 1:0 Коджаелиспор - Корона Кельце 3:1 Корона Кельце - ГКС Катовице 0:1
Результаты матчей
Пяст
Корона Кельце
Точный счет
0:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
2:1
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:0
4 раза 25%
2:1
3 раза 19%
0:1
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 44%
0
5 раз 31%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
1
8 раз 50%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
4 раза 25%
1:0
3 раза 19%
0:2
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
1:3
1 раз 6%
2:3
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
2:1
3 раза 19%
1:1
3 раза 19%
3:2
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
3
3 раза 19%
2
2 раза 13%
1
9 раз 56%
2
4 раза 25%
0
3 раза 19%
Точный счет
0:1
7 раз 22%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:2
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
1:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
3:3
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
2:1
6 раз 19%
1:0
5 раз 16%
1:1
5 раз 16%
0:1
3 раза 9%
0:2
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:0
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
1
13 раз 41%
0
10 раз 31%
2
5 раз 16%
3
3 раза 9%
4
1 раз 3%
1
17 раз 53%
2
8 раз 25%
0
6 раз 19%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Пяст
Корона Кельце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
412
511
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
133
511
412
313
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
2210
Больше Меньше
266
923
923
428
131
131
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|15 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11