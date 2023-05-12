Тур: 32. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Зрители: 22137 Главный судья: Damian Kos
0'
0:1
15' ГолГуаль Марк
1:1
22' ГолЖозуэ Филипе
2:1
48' ГолМучи Эрнест
62' Желтая карточкаПуэрто Исраэль
3:1
64' ГолРосолек Мацей
4:1
75' ГолНавроцкий Майк
5:1
88' ГолКрамер Блаж
90'+3
Ход матча
15'
0:1
22'
1:1
48'
2:1
62'
64'
3:1
75'
4:1
88'
5:1
Прогноз на матч от Liveresult
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
27
Жозуэ
Филипе
20
Мучи
Эрнест
16
Сачек
Михал
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
-
28 Баку МаканаЗащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Жозуэ ФилипеПолузащитник
- Нападающий
-
20 Мучи ЭрнестНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Роуз ЛиндсиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Пих РобертНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Руньяич Коста
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Сачек МихалПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
-
11 Имас ХесусНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
10 Camilo Mena
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
История личных встреч
Легия
Ягеллония
18 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед
19 матчей
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Первый тайм
57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед
Второй тайм
52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед
37 матчей
40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.8%
40.5%
21.7%
14 побед 15 ничьих 8 побед
Второй тайм
35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
27
Голов в среднем за матч
1.5
1.29
Среднее время на гол
60
70
Всего голов
18
13
Голов в среднем за матч
0.86
0.81
Среднее время на гол
105
110
Всего голов
42
40
Голов в среднем за матч
1.14
1.08
Тотал матчей
2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
Среднее время на гол
79
83
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жозуэ Филипе
|12 (7)
|0.38
|Вшолек Павел
|7 (1)
|0.22
|Младенович Филип
|6
|0.19
|Мучи Эрнест
|5
|0.16
|Пекхарт Томаш
|5
|0.16
|Навроцкий Майк
|4
|0.13
|Росолек Мацей
|4
|0.13
|Капустка Бартош
|2
|0.06
|Августиняк Рафал
|2
|0.06
|Карлитос Карлос
|1
|0.03
|Йоханссон Маттиас
|1
|0.03
|Роуз Линдси
|1
|0.03
|Рибейру Юри
|1
|0.03
|Крамер Блаж
|1
|0.03
|Слиш Бартош
|0
|0
|Пих Роберт
|0
|0
|Баку Макана
|0
|0
|Igor Strzalek
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуаль Марк
|16 (3)
|0.5
|Имас Хесус
|13
|0.41
|Нене III
|5
|0.16
|Mateusz Kowalski
|2
|0.06
|Пржикрыл Томаш
|1
|0.03
|Черных Фёдор
|1 (1)
|0.03
|Купиш Томаш
|1
|0.03
|Jakub Lewicki
|1
|0.03
|Паздан Михал
|1
|0.03
|Романчук Тарас
|1
|0.03
|Скшипчак Матеуш
|1
|0.03
|Бортничук Мачей
|1
|0.03
|Wojciech Laski
|1
|0.03
|Вдовик Бартломей
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Пуэрто Исраэль
|0
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|0
|Бида Бартош
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
|Войцеховский Оливье
|0
|0
|Milosz Matysik
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Енджейчик Артур
|10
|1
|Жозуэ Филипе
|9
|1
|Младенович Филип
|9
|0
|Капустка Бартош
|7
|0
|Слиш Бартош
|4
|1
|Навроцкий Майк
|4
|0
|Августиняк Рафал
|4
|0
|Ветеска Матеуш
|2
|1
|Роуз Линдси
|3
|0
|Пекхарт Томаш
|3
|0
|Вшолек Павел
|3
|0
|Рибейру Юри
|3
|0
|Росолек Мацей
|3
|0
|Карлитос Карлос
|2
|0
|Баку Макана
|2
|0
|Мучи Эрнест
|2
|0
|Йоханссон Маттиас
|1
|0
|Хладун Доминик
|1
|0
|Харатин Игорь
|1
|0
|Соколовски Патрик
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Челхака Юрген
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нене III
|10
|1
|Пуэрто Исраэль
|10
|0
|Романчук Тарас
|9
|0
|Цэру Богдан
|8
|0
|Паздан Михал
|4
|1
|Скшипчак Матеуш
|4
|1
|Гуаль Марк
|5
|0
|Имас Хесус
|4
|0
|Milosz Matysik
|4
|0
|Пржикрыл Томаш
|3
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Нгиамба Орельен
|3
|0
|Mateusz Kowalski
|1
|1
|Черных Фёдор
|2
|0
|Аломерович Златан
|2
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Сачек Михал
|2
|0
|Стойинович Душан
|2
|0
|Andrzej Trubeha
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Ольшевски Павел
|1
|0
|Бортничук Мачей
|1
|0
|Войцеховский Оливье
|1
|0
|Wojciech Laski
|1
|0
Результаты матчей
Легия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)
Сухие победы
6
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
8
2
Волевые поражения
8
14
Легия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ягеллония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
12
13
Волевые поражения
17
23
Легия
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Ягеллония
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)
Сухие победы
9
1
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
20
15
Волевые поражения
25
37
Голы по времени матча
Забито
33
18
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
3
9%
4
22%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
6
18%
3
17%
46-60
3
9%
4
22%
61-75
11
33%
2
11%
76-90
Пропущено
18
25
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
4
22%
4
16%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
4
22%
8
32%
76-90
Забито
19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
0
0%
3
11%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
5
26%
6
21%
61-75
2
11%
6
21%
76-90
Пропущено
19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
8
42%
4
18%
76-90
Забито
52
46
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
3
6%
7
15%
1-15
10
19%
5
11%
16-30
9
17%
10
22%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
8
15%
10
22%
61-75
13
25%
8
17%
76-90
Пропущено
37
47
11 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 27
5
14%
5
11%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
2
5%
8
17%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
7
19%
10
21%
61-75
12
32%
12
26%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0
Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1
Результаты матчей
Легия
Ягеллония
Точный счет
2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%
Точное количество голов
2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%
Точный счет
0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
Точное количество голов
1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%
Точный счет
2:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
Точное количество голов
2
13 раз 41%
1
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Легия
Ягеллония
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
97
412
313
115
214
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
115
Больше Меньше
124
511
412
115
115
115
115
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
275
Больше Меньше
275
1814
1319
527
428
230
329
230
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Вылет в Первую лигу
|Ягеллония
|Гуаль Марк
|16 (6)
|Ягеллония
|Имас Хесус
|13 (3)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|11 (5)
|Лех
|Исхак Микаэль
|11 (4)
|Шлёнск
|Вердаска Диогу
|1 11
|Радомьяк Радом
|Машаду Луиш
|12
|Легия
|Енджейчик Артур
|1 10
|Ягеллония
|Нене III
|1 10
|Шлёнск
|Ольсен Патрик
|11