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  4. Экстракласса 2022-2023

Польша: Экстракласса
2022-2023

Тур: 32. Стадион: . Зрители: 22137 Главный судья: Damian Kos
Легия
5:1
Конец матча
Ягеллония
0'
0:1
15' Гол
Гуаль Марк
1:1
22' Гол
Жозуэ Филипе
2:1
48' Гол
Мучи Эрнест
62' Желтая карточка
Пуэрто Исраэль
3:1
64' Гол
Росолек Мацей
4:1
75' Гол
Навроцкий Майк
5:1
88' Гол
Крамер Блаж
90'+3
1
Тобиаш
Кацпер
17
Навроцкий
Майк
8
Августиняк
Рафал
5
Рибейру
Юри
13
Вшолек
Павел
28
Баку
Макана
99
Слиш
Бартош
16
Челхака
Юрген
27
Жозуэ
Филипе
39
Росолек
Мацей
20
Мучи
Эрнест
1
Аломерович
Златан
32
Milosz
Matysik
4
Пуэрто
Исраэль
72
Скшипчак
Матеуш
14
Пржикрыл
Томаш
27
Вдовик
Бартломей
16
Сачек
Михал
6
Романчук
Тарас
39
Нгиамба
Орельен
28
Гуаль
Марк
11
Имас
Хесус
Легия
3-4-1-2
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Легия
Ягеллония

18 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
15 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
33.3%
13 побед 6 ничьих 0 побед

19 матчей

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Первый тайм

57.9%
42.1%
0 побед 11 ничьих 8 побед

Второй тайм

52.6%
47.4%
0 побед 10 ничьих 8 побед

37 матчей

40.5%
37.8%
21.7%
15 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.8%
40.5%
21.7%
14 побед 15 ничьих 8 побед

Второй тайм

35.1%
43.2%
21.7%
13 побед 16 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:5
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

24
27

Голов в среднем за матч

1.5
1.29

Среднее время на гол

60
70

Всего голов

18
13

Голов в среднем за матч

0.86
0.81

Среднее время на гол

105
110

Всего голов

42
40

Голов в среднем за матч

1.14
1.08

Тотал матчей

2.5
29
Больше 78%
Меньше 22%
8
25
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 43%
Меньше 57%
21
7
Больше 19%
Меньше 81%
30
3
Больше 8%
Меньше 92%
34
1
Больше 3%
Меньше 97%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
36

Среднее время на гол

79
83

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жозуэ Филипе 12 (7) 0.38
Вшолек Павел 7 (1) 0.22
Младенович Филип 6 0.19
Мучи Эрнест 5 0.16
Пекхарт Томаш 5 0.16
Навроцкий Майк 4 0.13
Росолек Мацей 4 0.13
Капустка Бартош 2 0.06
Августиняк Рафал 2 0.06
Карлитос Карлос 1 0.03
Йоханссон Маттиас 1 0.03
Роуз Линдси 1 0.03
Рибейру Юри 1 0.03
Крамер Блаж 1 0.03
Слиш Бартош 0 0
Пих Роберт 0 0
Баку Макана 0 0
Igor Strzalek 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуаль Марк 16 (3) 0.5
Имас Хесус 13 0.41
Нене III 5 0.16
Mateusz Kowalski 2 0.06
Пржикрыл Томаш 1 0.03
Черных Фёдор 1 (1) 0.03
Купиш Томаш 1 0.03
Jakub Lewicki 1 0.03
Паздан Михал 1 0.03
Романчук Тарас 1 0.03
Скшипчак Матеуш 1 0.03
Бортничук Мачей 1 0.03
Wojciech Laski 1 0.03
Вдовик Бартломей 0 0
Сачек Михал 0 0
Настич Боян 0 0
Пуэрто Исраэль 0 0
Andrzej Trubeha 0 0
Бида Бартош 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Войцеховский Оливье 0 0
Milosz Matysik 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Енджейчик Артур 10 1
Жозуэ Филипе 9 1
Младенович Филип 9 0
Капустка Бартош 7 0
Слиш Бартош 4 1
Навроцкий Майк 4 0
Августиняк Рафал 4 0
Ветеска Матеуш 2 1
Роуз Линдси 3 0
Пекхарт Томаш 3 0
Вшолек Павел 3 0
Рибейру Юри 3 0
Росолек Мацей 3 0
Карлитос Карлос 2 0
Баку Макана 2 0
Мучи Эрнест 2 0
Йоханссон Маттиас 1 0
Хладун Доминик 1 0
Харатин Игорь 1 0
Соколовски Патрик 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Челхака Юрген 1 0
Тобиаш Кацпер 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нене III 10 1
Пуэрто Исраэль 10 0
Романчук Тарас 9 0
Цэру Богдан 8 0
Паздан Михал 4 1
Скшипчак Матеуш 4 1
Гуаль Марк 5 0
Имас Хесус 4 0
Milosz Matysik 4 0
Пржикрыл Томаш 3 0
Настич Боян 3 0
Нгиамба Орельен 3 0
Mateusz Kowalski 1 1
Черных Фёдор 2 0
Аломерович Златан 2 0
Поспишил Мартин 2 0
Сачек Михал 2 0
Стойинович Душан 2 0
Andrzej Trubeha 0 1
Купиш Томаш 1 0
Ольшевски Павел 1 0
Бортничук Мачей 1 0
Войцеховский Оливье 1 0
Wojciech Laski 1 0

Результаты матчей

Легия
100%
11 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (8)
38% (6)
13% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
69% (11)
6% (1)
25% (4)
Ягеллония
38.5%
61.5%
5 побед 8 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (6)
6% (1)
56% (9)

Сухие победы

6
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

8
2

Волевые поражения

8
14
Легия
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
19% (3)
50% (8)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Ягеллония
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (4)
56% (9)
19% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
44% (7)
44% (7)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

12
13

Волевые поражения

17
23
Легия
69.6%
30.4%
16 побед 7 поражений
Первый тайм
34% (11)
44% (14)
22% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (16)
25% (8)
25% (8)
Ягеллония
31.6%
68.4%
6 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (9)
47% (15)
25% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (8)
25% (8)
50% (16)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

20
15

Волевые поражения

25
37

Голы по времени матча

Забито

33
18
13 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
16 Не забивали 21
3
9%
4
22%
1-15
7
21%
2
11%
16-30
3
9%
3
17%
31-45
6
18%
3
17%
46-60
3
9%
4
22%
61-75
11
33%
2
11%
76-90

Пропущено

18
25
6 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 18
5 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 15
4
22%
4
16%
1-15
1
6%
2
8%
16-30
1
6%
1
4%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
5
20%
61-75
4
22%
8
32%
76-90

Забито

19
28
9 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
21 Не забивали 17
0
0%
3
11%
1-15
3
16%
3
11%
16-30
6
32%
7
25%
31-45
3
16%
3
11%
46-60
5
26%
6
21%
61-75
2
11%
6
21%
76-90

Пропущено

19
22
5 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 12
1
5%
1
5%
1-15
3
16%
4
18%
16-30
1
5%
7
32%
31-45
3
16%
1
5%
46-60
3
16%
5
23%
61-75
8
42%
4
18%
76-90

Забито

52
46
22 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 18
5 Не забивали 6
3
6%
7
15%
1-15
10
19%
5
11%
16-30
9
17%
10
22%
31-45
9
17%
6
13%
46-60
8
15%
10
22%
61-75
13
25%
8
17%
76-90

Пропущено

37
47
11 В 1-м тайме 19
26 Во 2-м тайме 28
12 Пропускали первыми 13
20 Не пропускали 27
5
14%
5
11%
1-15
4
11%
6
13%
16-30
2
5%
8
17%
31-45
7
19%
6
13%
46-60
7
19%
10
21%
61-75
12
32%
12
26%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Погонь Щецин - Легия 2:1 Легия - Ракув 0:0 Легия - Висла Плоцк 2:0 Варта Познань - Легия 1:0
Легия - Лех 2:2 Медзь - Легия 2:2 ККС 1925 Калиш - Легия 0:1 Легия - Ракув 3:1 Легия - ГКС Катовице 3:0 Радомьяк Радом - Легия 0:2 Легия - Сталь Мелец 2:0 Гурник Забже - Легия 0:1 Лехия Зелена-Гура - Легия 0:3 Легия - Видзев Лодзь 2:2 Пяст - Легия 0:1 Легия - Краковия 2:2 Заглембе Любин - Легия 1:2 Легия - Корона Кельце 3:2 Легия - Магдебург 2:2 Легия - Чукарички 3:2
Ягеллония
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Ягеллония - Шлёнск 1:1 Ягеллония - Варта Познань 3:1 Висла Плоцк - Ягеллония 2:4 Корона Кельце - Ягеллония 2:1
Ягеллония - Лехия Гданьск 1:0 Сталь Мелец - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Заглембе Любин 2:2 Ягеллония - Гурник Забже 2:1 Медзь - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Ракув 1:2 Радомьяк Радом - Ягеллония 0:0 Ягеллония - Погонь Щецин 2:0 Видзев Лодзь - Ягеллония 1:1 Пяст - Ягеллония 1:1 Ягеллония - Лех 1:2 Краковия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Легия 2:5 Шлёнск - Ягеллония 2:2 Варта Познань - Ягеллония 2:0 Лехия Зелена-Гура - Ягеллония 3:1

Результаты матчей

Легия
Ягеллония

Точный счет

2:0
4 раза 25%
2:2
4 раза 25%
1:0
2 раза 13%
3:2
2 раза 13%
1:1
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%
1:2
3 раза 19%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:1
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:1
1 раз 6%

Точное количество голов

2
9 раз 56%
1
3 раза 19%
3
3 раза 19%
5
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
6 раз 38%
4
2 раза 13%
0
1 раз 6%
3
1 раз 6%

Точный счет

0:1
3 раза 19%
0:0
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
2:5
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
1:1
6 раз 38%
2:2
3 раза 19%
1:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:1
1 раз 6%
2:4
1 раз 6%
5:1
1 раз 6%

Точное количество голов

1
6 раз 38%
0
5 раз 31%
2
4 раза 25%
5
1 раз 6%
1
8 раз 50%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
4
1 раз 6%

Точный счет

2:2
5 раз 16%
2:0
4 раза 13%
0:1
3 раза 9%
1:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
1:1
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%
1:1
8 раз 25%
2:2
4 раза 13%
1:0
3 раза 9%
1:2
3 раза 9%
2:0
3 раза 9%
2:1
3 раза 9%
0:0
1 раз 3%
0:2
1 раз 3%
2:4
1 раз 3%
2:5
1 раз 3%
3:1
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
4:1
1 раз 3%
5:1
1 раз 3%

Точное количество голов

2
13 раз 41%
1
9 раз 28%
0
5 раз 16%
3
3 раза 9%
5
2 раза 6%
1
14 раз 44%
2
9 раз 28%
0
5 раз 16%
4
3 раза 9%
3
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Легия
Ягеллония

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
1.5
Больше Меньше
9
7
4
12
2.5
3
13
1
15
3.5
2
14
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
5
0.5
Больше Меньше
12
4
5
11
1.5
4
12
1
15
2.5
1
15
1
15
3.5
1
15
1
15
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
27
5
0.5
Больше Меньше
27
5
18
14
1.5
13
19
5
27
2.5
4
28
2
30
3.5
3
29
2
30
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 31 22 5 4 60 - 20 71
2.
Легия
 32 18 9 5 54 - 35 63
3.
Погонь Щецин
 31 15 9 7 49 - 42 54
4.
Лех
 31 14 10 7 44 - 29 52
5.
Пяст
 32 14 7 11 36 - 30 49
6.
Варта Познань
 31 12 8 11 35 - 31 44
7.
Краковия
 31 11 9 11 37 - 33 42
8.
Гурник Забже
 31 11 8 12 40 - 40 41
9.
Видзев Лодзь
 31 11 8 12 35 - 38 41
10.
Ягеллония
 32 9 13 10 47 - 46 40
11.
Сталь Мелец
 31 10 9 12 35 - 38 39
12.
Радомьяк Радом
 31 10 8 13 29 - 35 38
13.
Заглембе Любин
 31 10 8 13 31 - 43 38
14.
Корона Кельце
 32 10 8 14 36 - 45 38
15.
Висла Плоцк
 31 10 7 14 39 - 42 37
16.
Шлёнск
 31 7 11 13 27 - 42 32
17.
Лехия Гданьск
 31 7 5 19 27 - 53 26
18.
Медзь
 31 4 10 17 29 - 48 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 15 14 1 0 40 - 7 43
2.
Легия
 16 11 5 0 35 - 16 38
3.
Погонь Щецин
 15 8 4 3 26 - 21 28
4.
Висла Плоцк
 16 8 4 4 22 - 14 28
5.
Ягеллония
 16 8 3 5 29 - 21 27
6.
Корона Кельце
 16 8 3 5 19 - 16 27
7.
Краковия
 15 7 5 3 20 - 9 26
8.
Лех
 16 8 2 6 23 - 15 26
9.
Пяст
 16 6 4 6 17 - 15 22
10.
Варта Познань
 15 5 6 4 19 - 15 21
11.
Сталь Мелец
 15 5 6 4 17 - 14 21
12.
Гурник Забже
 16 5 5 6 21 - 22 20
13.
Видзев Лодзь
 15 5 3 7 20 - 22 18
14.
Шлёнск
 15 4 6 5 16 - 20 18
15.
Радомьяк Радом
 16 4 4 8 14 - 19 16
16.
Лехия Гданьск
 16 4 4 8 14 - 22 16
17.
Медзь
 16 3 6 7 16 - 23 15
18.
Заглембе Любин
 16 3 5 8 11 - 20 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 16 8 4 4 20 - 13 28
2.
Пяст
 16 8 3 5 19 - 15 27
3.
Лех
 15 6 8 1 21 - 14 26
4.
Погонь Щецин
 16 7 5 4 23 - 21 26
5.
Легия
 16 7 4 5 19 - 19 25
6.
Заглембе Любин
 15 7 3 5 20 - 23 24
7.
Варта Познань
 16 7 2 7 16 - 16 23
8.
Видзев Лодзь
 16 6 5 5 15 - 16 23
9.
Радомьяк Радом
 15 6 4 5 15 - 16 22
10.
Гурник Забже
 15 6 3 6 19 - 18 21
11.
Сталь Мелец
 16 5 3 8 18 - 24 18
12.
Краковия
 16 4 4 8 17 - 24 16
13.
Шлёнск
 16 3 5 8 11 - 22 14
14.
Ягеллония
 16 1 10 5 18 - 25 13
15.
Корона Кельце
 16 2 5 9 17 - 29 11
16.
Лехия Гданьск
 15 3 1 11 13 - 31 10
17.
Висла Плоцк
 15 2 3 10 17 - 28 9
18.
Медзь
 15 1 4 10 13 - 25 7
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Вылет в Первую лигу

Топ бомбардиров
Ягеллония Гуаль Марк 16 (6)
Ягеллония Имас Хесус 13 (3)
Легия Жозуэ Филипе 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 11 (5)
Лех Исхак Микаэль 11 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Шлёнск Вердаска Диогу 1 11
Радомьяк Радом Машаду Луиш 12
Легия Енджейчик Артур 1 10
Ягеллония Нене III 1 10
Шлёнск Ольсен Патрик 11
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 64'
      Слиш Бартош сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      64'
      Г О О О О Л - Maciej Rosolek бьет в цель!
    • Желтая карточка
      62'
      Пуэрто Исраэль получил желтую карточку от судьи
    • 48'
      Слиш Бартош сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      48'
      Г О О О О Л - Мучи Эрнест бьет в цель!
    • Второй тайм начался
      46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Описание гола
      22'
      Г О О О О Л - Жозуэ Филипе бьет в цель!
    • 15'
      Нгиамба Орельен сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      15'
      Г О О О О Л - Гуаль Марк бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Легия 5:1 Ягеллония онлайн

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