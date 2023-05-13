Тур: 6.
2:0
Второй тайм: 65'
0'
1:0
6' ГолHuan Nino2
23' Желтая карточкаWalter Leandro Capeloza Artune II
25' Желтая карточкаGuga3
33' Желтая карточкаДенилсон Невес
40' Желтая карточкаJhon Arias
42' Желтая карточкаMatheus Alexandre
45' Желтая карточкаMatheusinho
2:0
57' ГолГансо Пауло
Ход матча
6'
1:0
25'
33'
40'
45'
57'
2:0
60'
63'
Прогноз на матч от Liveresult
23
Guga3
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
29
Тьяго
Сантос
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Guga3Защитник
-
33 Huan Nino2Защитник
-
30 Мело ФелипеЗащитник
- Защитник
-
29 Тьяго СантосПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Jhon AriasПолузащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
-
44 Браз ДавидЗащитник
-
26 МаноэлЗащитник
-
18 АланПолузащитник
- Полузащитник
-
99 LeleПолузащитник
-
37 ДжованниНападающий
-
-
-
98 Vitor Eudes
-
22 Pedro Rangel
-
-
32 Isaac
-
Главный тренер: Fernando Diniz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 MarllonЗащитник
- Защитник
-
98 MatheusinhoЗащитник
- Полузащитник
-
14 RanieleПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
54 Леон РикардоВратарь
-
34 АллисонЗащитник
- Полузащитник
-
17 NeguebaПолузащитник
-
99 Иури ФрейтасПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
20 Рикельме
-
8 Ronald
-
-
Главный тренер: Виейра Иво
История личных встреч
Флуминенсе
Куяба
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Тотал матчей
2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
120
Бомбардиры внутри турнира
Флуминенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гансо Пауло
|2
|0.33
|Джон Кеннеди
|2
|0.33
|Vinicius Lima
|2
|0.33
|Кано Херман
|2
|0.33
|Huan Nino2
|2
|0.33
|Lele
|1
|0.17
|Алан VI
|1
|0.17
|Samuel VII
|0
|0
|Guga3
|0
|0
|Alexsander Gomes
|0
|0
Куяба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Marllon
|1
|0.17
|Matheusinho
|1
|0.17
|Ronald
|1
|0.17
|Raniele
|1
|0.17
|Кафу Жонатан
|0
|0
Карточки
Флуминенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андре
|2
|1
|Джон Кеннеди
|3
|0
|Тьяго Сантос
|2
|0
|Keno
|2
|0
|Fernando Diniz
|2
|0
|Мело Фелипе
|1
|0
|Марсело Виера
|1
|0
|Маноэл
|1
|0
|Фабио Лопес
|1
|0
|Samuel VII
|1
|0
|Jhon Arias
|1
|0
|Vitor Mendes
|1
|0
|Guga3
|1
|0
|Gabriel Pirani
|1
|0
Куяба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Matheusinho
|3
|0
|Филипе Аугусто
|1
|1
|Patric Calmon
|1
|1
|Денилсон Невес
|2
|0
|Pablo Cepellini
|2
|0
|Marllon
|2
|0
|Дейверсон Силва
|2
|0
|Ronald
|2
|0
|Эмпереур Алан
|1
|0
|Кафу Жонатан
|1
|0
|Walter Leandro Capeloza Artune II
|1
|0
|Matheus Alexandre
|1
|0
|Raniele
|1
|0
Результаты матчей
Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Волевые поражения
1
1
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
6
Волевые поражения
5
1
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
4
8
Волевые поражения
6
2
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Пропущено
1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90
Забито
10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
4
36%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0
Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1
Результаты матчей
Флуминенсе
Куяба
Точный счет
1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Флуминенсе
Куяба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|6
|5
|1
|0
|16 - 5
|16
|2.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|3.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|7.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|5
|2
|1
|2
|4 - 6
|7
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|15.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|8 - 11
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|0:2
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|4
|4
|0
|0
|9 - 3
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|2:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|11.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|12.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|13.
|0:1
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|0:2
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|2:0
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|1:0
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|0:2
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:1
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Форталеза Сеара
|Moises Vieira
|3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4
|Флуминенсе
|Андре
|1 2