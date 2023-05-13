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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Флуминенсе
2:0
Второй тайм: 65'
Куяба
0'
1:0
6' Гол
Huan Nino2
23' Желтая карточка
Walter Leandro Capeloza Artune II
25' Желтая карточка
Guga3
33' Желтая карточка
Денилсон Невес
40' Желтая карточка
Jhon Arias
42' Желтая карточка
Matheus Alexandre
45' Желтая карточка
Matheusinho
2:0
57' Гол
Гансо Пауло

Ход матча

6'
Huan Nino2
(Гансо Пауло)
1:0
23'
 
Walter Leandro Capeloza Artune II
25'
Guga3
 
33'
 
Денилсон Невес
40'
Jhon Arias
 
42'
 
Matheus Alexandre
45'
 
Matheusinho
57'
Гансо Пауло
(Vinicius Lima)
2:0
60'
Маноэл
Мело Фелипе
 
63'
 
Ronald
Денилсон Невес
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Флуминенсе
Ничья
Куяба
6.80
5.20
7.89
Все Коэффициенты
1
Фабио
Лопес
23
Guga3
33
Huan
Nino2
30
Мело
Фелипе
12
Марсело
Виера
29
Тьяго
Сантос
45
Vinicius
Lima
21
Jhon
Arias
10
Гансо
Пауло
9
Джон
Кеннеди
14
Кано
Херман
1
Walter
Leandro
Capeloza
Artune
II
2
Matheus
Alexandre
4
Marllon
33
Эмпереур
Алан
98
Matheusinho
27
Денилсон
Невес
14
Raniele
7
Кафу
Жонатан
88
Fernando
Sobral
11
Веллингтон
Силва
16
Дейверсон
Силва
Флуминенсе
4-2-3-1
Куяба
4-2-3-1

История личных встреч

Флуминенсе
Куяба

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
1:0
СA
0:1
СA
2:2
СA
1:0

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Тотал матчей

2.5
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
120

Бомбардиры внутри турнира

Флуминенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гансо Пауло 2 0.33
Джон Кеннеди 2 0.33
Vinicius Lima 2 0.33
Кано Херман 2 0.33
Huan Nino2 2 0.33
Lele 1 0.17
Алан VI 1 0.17
Samuel VII 0 0
Guga3 0 0
Alexsander Gomes 0 0
Куяба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Marllon 1 0.17
Matheusinho 1 0.17
Ronald 1 0.17
Raniele 1 0.17
Кафу Жонатан 0 0

Карточки

Флуминенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андре 2 1
Джон Кеннеди 3 0
Тьяго Сантос 2 0
Keno 2 0
Fernando Diniz 2 0
Мело Фелипе 1 0
Марсело Виера 1 0
Маноэл 1 0
Фабио Лопес 1 0
Samuel VII 1 0
Jhon Arias 1 0
Vitor Mendes 1 0
Guga3 1 0
Gabriel Pirani 1 0
Куяба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Matheusinho 3 0
Филипе Аугусто 1 1
Patric Calmon 1 1
Денилсон Невес 2 0
Pablo Cepellini 2 0
Marllon 2 0
Дейверсон Силва 2 0
Ronald 2 0
Эмпереур Алан 1 0
Кафу Жонатан 1 0
Walter Leandro Capeloza Artune II 1 0
Matheus Alexandre 1 0
Raniele 1 0

Результаты матчей

Флуминенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Куяба
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Волевые поражения

1
1
Флуминенсе
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Куяба
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
6

Волевые поражения

5
1
Флуминенсе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Куяба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

4
8

Волевые поражения

6
2

Голы по времени матча

Забито

3
2
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
4
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
100%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

7
2
2 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
7
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
2
29%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
25%
2
29%
76-90

Забито

10
4
3 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
20%
1
25%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
3
30%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
11
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
2 Не пропускали 5
1
20%
4
36%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
1
9%
46-60
0
0%
3
27%
61-75
1
20%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Флуминенсе
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Крузейро - Флуминенсе 0:2 Флуминенсе - Васко да Гама 1:1 Флуминенсе - Ривер Плейт 5:1 Форталеза Сеара - Флуминенсе 4:2
Пайсанду - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе 2:0 Флуминенсе - Стронгест 1:0 Америка Минейро - Флуминенсе 0:3 Флуминенсе - Пайсанду 3:0 Флуминенсе - Фламенго 4:1 Спортинг Кристал - Флуминенсе 1:3 Фламенго - Флуминенсе 2:0 Флуминенсе - Волта-Редонда 7:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 2:1 Фламенго - Флуминенсе 1:2 Бангу - Флуминенсе 0:5 Флуминенсе - Португеза 3:0 Флуминенсе - Васко да Гама 2:0 Флуминенсе - Аудакс Рио 3:0 Волта-Редонда - Флуминенсе 1:0
Куяба
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Куяба - Атлетико Минейро 0:4 Америка Минейро - Куяба 1:2 Куяба - Гремио 1:2 Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1
Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Куяба - Униан Рондонополис 1:0 Униан Рондонополис - Куяба 0:2 Куяба - Луверденсе 5:0 Луверденсе - Куяба 0:0 Касеренсе - Куяба 0:1 Куяба - Луверденсе 5:0 Сан-Раймундо РР - Куяба 4:3 Нова-Мутун - Куяба 1:3 Куяба - Униан Рондонополис 2:1 Куяба - Операрио Варзеа-Гранди 4:1 Дом Боско - Куяба 0:1 Куяба - Спорт Синоп 3:0 Академия ФК - Куяба 0:3 Куяба - Миксто 4:1 Куяба - Коритиба Парана 2:1

Результаты матчей

Флуминенсе
Куяба

Точный счет

1:1
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
0:4
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
0:4
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Флуминенсе
Куяба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
1
4
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Флуминенсе
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 9 - 4 9
7.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
8.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
13.
Васко да Гама
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Ред Булл Брагантино
 0:1 6 1 3 2 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 5 1 1 3 5 - 10 4
17.
Куяба
 0:2 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 0:2 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 2:0 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Сан-Паулу
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Флуминенсе Андре 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 63'
    Denilson уходит с поля. Роналд выходит вместо него
  • 60'
    Мело Фелипе уходит с поля. Маноэл выходит вместо него
  • Описание гола
    57'
    Г О О О О Л - Гансо Пауло бьет в цель!
  • 57'
    Винисиус Лима сделал результативную передачу.
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    48'
    Matheusinho получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Matheus Alexandre получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    40'
    Jhon Arias получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    33'
    Denilson получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Гуга получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Вальтер получил желтую карточку от судьи
  • 6'
    Гансо Пауло сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - Нино бьет в цель!
  • Первый тайм начался
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    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Флуминенсе
    Ничья
    Куяба
    6.80
    5.20
    7.89
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    Где смотреть матч Флуминенсе 2:0 Куяба онлайн

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    Флуминенсе
    Куяба
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