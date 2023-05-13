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  4. Серия A 2023

Бразилия: Серия A
2023

Тур: 6.
Палмейрас Сан-Паулу
1:0
Второй тайм: 70'
Ред Булл Брагантино
0'
17' Желтая карточка
Juninho Capixaba
42' Желтая карточка
Рамирес Эрик
1:0
65' Гол
Гимарайнс Артур
21
Вевертон
Перейра
12
Майке
Роша
13
Луан
Гарсия
IV
15
Гомес
Густаво
6
Vanderlan
35
Фабиньо
Энрике
25
Менино
Габриэль
14
Гимарайнс
Артур
23
Вейга
Рафаэль
7
Дуду
X
10
Рони
III
1
Cleiton
Schwengber
34
Уртадо
Хосе
26
Сантос
Эдуардо
4
Natan
29
Juninho
Capixaba
8
Эвангелиста
Лукас
35
Фернандес
Матеус
7
Рамирес
Эрик
II
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
17
Брунинью
Филипе
Палмейрас Сан-Паулу
4-2-3-1
Ред Булл Брагантино
4-3-3

История личных встреч

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

20 матчей

100%
20 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

25 матчей

80%
8%
12%
20 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

ПА
2:0
СA
2:2
СA
2:0
ПА
2:1
ПА
1:1
СA
2:4
СA
3:1
ПА
0:1
СA
1:0
К
1:0
К
1:3
СA
1:2
ПА
2:1
ПА
2:0
П
0:2
П
1:0
ПА
1:0
П
2:0
БСБ
0:2
БСБ
2:1
CP
1:2
CP
3:0
CP
2:3
CP
2:1
CP
2:5

Голы

Всего голов

23
25

Голов в среднем за матч

1.77
2.08

Среднее время на гол

50
43

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.25
0.54

Среднее время на гол

72
167

Всего голов

38
32

Голов в среднем за матч

1.52
1.28

Тотал матчей

2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24

Среднее время на гол

59
70

Бомбардиры внутри турнира

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вейга Рафаэль 4 (1) 0.67
Гимарайнс Артур 2 0.33
Endrick 2 0.33
Дуду X 1 0.17
Майке Роша 1 0.17
Лопес Хосе Мануэль 1 0.17
Наварро Рафа 1 0.17
Луан Гарсия IV 1 0.17
Мурило Серкейра 1 0.17
Пикерес Хоакин 0 0
Гомес Густаво 0 0
Рафаэл Жозе 0 0
Менино Габриэль 0 0
Vanderlan 0 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Саша Эдуардо 2 0.33
Helio Junio 2 0.33
Thiago Borbas 2 0.33
Брунинью Филипе 1 0.17
Фернандес Матеус 1 0.17
Силва Адерлан 0 0
Juninho Capixaba 0 0

Карточки

Палмейрас Сан-Паулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абел Феррейра 2 1
Рафаэл Жозе 3 0
Пикерес Хоакин 3 0
Майке Роша 2 0
Лопес Хосе Мануэль 1 0
Гомес Густаво 1 0
Жонатан Луис 1 0
Наварро Рафа 1 0
Вейга Рафаэль 1 0
Мурило Серкейра 1 0
Endrick 1 0
Менино Габриэль 1 0
Ред Булл Брагантино
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Juninho Capixaba 3 0
Jadson 3 3 0
Thiago Borbas 3 0
Cleiton Schwengber 1 1
Витиньо Витор V 2 0
Силва Адерлан 0 1
Рамирес Эрик II 1 0
Саша Эдуардо 1 0
Фернандес Матеус 1 0
Сантос Эдуардо 1 0
Helio Junio 1 0
Lucas Azevedo 1 0
Henry Mosquera 1 0

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Волевые поражения

0
4
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
3

Волевые поражения

6
4
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Волевые поражения

6
8

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
11%
1
25%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
13%
1
13%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
1
7%
2
25%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
4
27%
2
25%
76-90

Пропущено

5
10
4 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
1
20%
1
10%
46-60
0
0%
3
30%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1

Результаты матчей

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Точный счет

2:1
2 раза 67%
4:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:5
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 6 5 1 0 16 - 5 16
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 5 5 0 0 12 - 4 15
3.
Флуминенсе
 2:0 6 4 1 1 12 - 5 13
4.
Крузейро
 5 3 0 2 7 - 5 9
5.
Атлетико Паранаэнсе
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Форталеза Сеара
 5 2 3 0 9 - 4 9
7.
Фламенго
 6 3 0 3 12 - 9 9
8.
Сан-Паулу
 5 2 2 1 7 - 3 8
9.
Сантос
 5 2 1 2 7 - 5 7
10.
Атлетико Минейро
 5 2 1 2 7 - 5 7
11.
Гремио
 5 2 1 2 7 - 9 7
12.
Интернасьонал Порту Алегре
 5 2 1 2 4 - 6 7
13.
Васко да Гама
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Байя
 6 2 0 4 8 - 11 6
15.
Ред Булл Брагантино
 0:1 6 1 3 2 8 - 11 6
16.
Коринтианс
 5 1 1 3 5 - 10 4
17.
Куяба
 0:2 6 1 1 4 5 - 12 4
18.
Гойяс
 5 1 0 4 3 - 11 3
19.
Коритиба Парана
 5 0 2 3 3 - 11 2
20.
Америка Минейро
 5 0 1 4 5 - 13 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 4 4 0 0 9 - 3 12
2.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Флуминенсе
 2:0 3 2 1 0 5 - 1 7
4.
Сантос
 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Сан-Паулу
 2 2 0 0 5 - 0 6
6.
Атлетико Паранаэнсе
 2 2 0 0 4 - 1 6
7.
Фламенго
 3 2 0 1 7 - 3 6
8.
Крузейро
 3 2 0 1 3 - 3 6
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 3 2 0 1 3 - 3 6
10.
Форталеза Сеара
 3 1 2 0 5 - 3 5
11.
Гремио
 2 1 1 0 4 - 3 4
12.
Коринтианс
 2 1 1 0 3 - 2 4
13.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Атлетико Минейро
 2 1 0 1 3 - 3 3
15.
Гойяс
 2 1 0 1 3 - 6 3
16.
Байя
 3 1 0 2 6 - 6 3
17.
Коритиба Парана
 3 0 2 1 2 - 5 2
18.
Васко да Гама
 2 0 1 1 2 - 3 1
19.
Куяба
 0:2 3 0 1 2 2 - 7 1
20.
Америка Минейро
 2 0 0 2 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 2 2 0 0 5 - 3 6
2.
Флуминенсе
 2:0 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Васко да Гама
 3 1 2 0 4 - 3 5
4.
Палмейрас Сан-Паулу
 1:0 2 1 1 0 7 - 2 4
5.
Форталеза Сеара
 2 1 1 0 4 - 1 4
6.
Атлетико Минейро
 3 1 1 1 4 - 2 4
7.
Крузейро
 2 1 0 1 4 - 2 3
8.
Атлетико Паранаэнсе
 3 1 0 2 3 - 4 3
9.
Фламенго
 3 1 0 2 5 - 6 3
10.
Куяба
 0:2 3 1 0 2 3 - 5 3
11.
Гремио
 3 1 0 2 3 - 6 3
12.
Байя
 3 1 0 2 2 - 5 3
13.
Сан-Паулу
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Ред Булл Брагантино
 0:1 3 0 2 1 4 - 5 2
15.
Интернасьонал Порту Алегре
 2 0 1 1 1 - 3 1
16.
Америка Минейро
 3 0 1 2 4 - 8 1
17.
Сантос
 2 0 0 2 1 - 3 0
18.
Коритиба Парана
 2 0 0 2 1 - 6 0
19.
Гойяс
 3 0 0 3 0 - 5 0
20.
Коринтианс
 3 0 0 3 2 - 8 0
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  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Ботафого Рио-де-Жанейро Соарес Франсиско 5 (2)
Палмейрас Сан-Паулу Вейга Рафаэль 4 (1)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 3 (1)
Америка Минейро Aloisio Santos 3 (1)
Форталеза Сеара Moises Vieira 3
Весь список

Топ нарушителей
Форталеза Сеара Emanuel Britez 1 3
Крузейро Маркес Лукас 1 3
Гремио Каннеманн Вальтер 4
Америка Минейро Eder 2 4
Флуминенсе Андре 1 2
Весь список
  • 46'
    Натан уходит с поля. Леонардо Реалпе выходит вместо него
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    42'
    Рамирес Эрик II получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    17'
    Жуниньо Капишаба получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Палмейрас Сан-Паулу
Ничья
Ред Булл Брагантино
4.60
4.57
7.84
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Палмейрас Сан-Паулу 1:0 Ред Булл Брагантино онлайн

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Палмейрас Сан-Паулу
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