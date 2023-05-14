Тур: 6.
1:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаJuninho Capixaba
42' Желтая карточкаРамирес Эрик
1:0
65' ГолГимарайнс Артур
70' Желтая карточкаАбел Феррейра
1:1
72' ГолJuninho Capixaba
83' Желтая карточкаCleiton Schwengber
85' Желтая карточкаAlerrandro
89' Желтая карточкаГомес Густаво
90'+7
Ход матча
19'
42'
46'
64'
65'
1:0
70'
72'
85'
89'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Майке
Роша
7
Дуду
X
10
Рони
III
34
Уртадо
Хосе
4
Natan
11
Helio
Junio
19
Саша
Эдуардо
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Майке РошаЗащитник
-
13 Луан ГарсияЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
7 ДудуПолузащитник
-
10 Рони IIIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
40 Жонатан ЛуисВратарь
- Полузащитник
-
11 Бруно ТабатаПолузащитник
-
29 Наварро РафаНападающий
-
19 Лопес БреноНападающий
- Нападающий
-
-
-
27 Richard Rios
-
9 Endrick
-
34 Kaiky Naves
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Уртадо ХосеЗащитник
- Защитник
-
4 NatanЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Helio JunioНападающий
-
19 Саша ЭдуардоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
22 GustavinhoПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
30 Luan Patrick
-
-
-
Главный тренер: Кайшинья Педру
История личных встреч
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
20 матчей
100%
20 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
60%
40%
12 побед 8 ничьих 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
25 матчей
80%
8%
12%
20 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
60%
20%
20%
15 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
48%
48%
4%
12 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
23
25
Голов в среднем за матч
1.77
2.08
Среднее время на гол
50
43
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.25
0.54
Среднее время на гол
72
167
Всего голов
38
32
Голов в среднем за матч
1.52
1.28
Тотал матчей
2.5
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
13
Больше 52%
Меньше 48%
12
6
Больше 24%
Меньше 76%
19
3
Больше 12%
Меньше 88%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
24
Среднее время на гол
59
70
Бомбардиры внутри турнира
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|0.67
|Гимарайнс Артур
|3
|0.5
|Endrick
|2
|0.33
|Дуду X
|1
|0.17
|Майке Роша
|1
|0.17
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0.17
|Наварро Рафа
|1
|0.17
|Луан Гарсия IV
|1
|0.17
|Мурило Серкейра
|1
|0.17
|Гомес Густаво
|0
|0
|Пикерес Хоакин
|0
|0
|Рафаэл Жозе
|0
|0
|Менино Габриэль
|0
|0
|Vanderlan
|0
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Саша Эдуардо
|2
|0.33
|Helio Junio
|2
|0.33
|Thiago Borbas
|2
|0.33
|Брунинью Филипе
|1
|0.17
|Фернандес Матеус
|1
|0.17
|Juninho Capixaba
|1
|0.17
|Силва Адерлан
|0
|0
|Эвангелиста Лукас
|0
|0
Карточки
Палмейрас Сан-Паулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абел Феррейра
|3
|1
|Рафаэл Жозе
|3
|0
|Пикерес Хоакин
|3
|0
|Гомес Густаво
|2
|0
|Майке Роша
|2
|0
|Лопес Хосе Мануэль
|1
|0
|Жонатан Луис
|1
|0
|Наварро Рафа
|1
|0
|Вейга Рафаэль
|1
|0
|Мурило Серкейра
|1
|0
|Endrick
|1
|0
|Менино Габриэль
|1
|0
Ред Булл Брагантино
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Cleiton Schwengber
|2
|1
|Juninho Capixaba
|3
|0
|Jadson 3
|3
|0
|Thiago Borbas
|3
|0
|Витиньо Витор V
|2
|0
|Силва Адерлан
|0
|1
|Рамирес Эрик II
|1
|0
|Саша Эдуардо
|1
|0
|Фернандес Матеус
|1
|0
|Сантос Эдуардо
|1
|0
|Alerrandro
|1
|0
|Helio Junio
|1
|0
|Lucas Azevedo
|1
|0
|Henry Mosquera
|1
|0
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Волевые поражения
1
5
Палмейрас Сан-Паулу
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Ред Булл Брагантино
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
3
Волевые поражения
6
4
Палмейрас Сан-Паулу
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Ред Булл Брагантино
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Волевые поражения
7
9
Голы по времени матча
Забито
10
5
4 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 3
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
1
20%
46-60
4
40%
1
20%
61-75
1
10%
2
40%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
3
60%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
2
33%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
16
9
6 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 1
2
13%
1
11%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
2
22%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
5
31%
2
22%
61-75
4
25%
2
22%
76-90
Пропущено
6
11
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 6
0
0%
3
27%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
9%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
1
17%
4
36%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Палмейрас Сан-Паулу
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Палмейрас Сан-Паулу - Гремио 4:1 Гойяс - Палмейрас Сан-Паулу 0:5 Барселона Гуаякиль - Палмейрас Сан-Паулу 0:2 Палмейрас Сан-Паулу - Коринтианс 2:1
Томбенсе - Палмейрас Сан-Паулу 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Палмейрас Сан-Паулу - Серро Портеньо 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Куяба 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Томбенсе 4:2 Палмейрас Сан-Паулу - Агуа-Санта 4:0 Боливар - Палмейрас Сан-Паулу 3:1 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Итуано 1:0 Палмейрас Сан-Паулу - Сан-Бернарду 1:0 Гуарани Кампинас - Палмейрас Сан-Паулу 0:0 Палмейрас Сан-Паулу - Ферровиарио 2:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Коринтианс - Палмейрас Сан-Паулу 2:2 Агуа-Санта - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Палмейрас Сан-Паулу - Интер Лимейра 2:0
Ред Булл Брагантино
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ред Булл Брагантино - Америка Минейро 2:2 Гремио - Ред Булл Брагантино 3:3 Ред Булл Брагантино - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Ред Булл Брагантино - Крузейро 0:3
Куяба - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Ориенте Петролеро 5:0 Ред Булл Брагантино - Байя 2:1 Такуари - Ред Булл Брагантино 1:4 Крузейро - Ред Булл Брагантино 3:2 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:1 Ипиранга Эрешин - Ред Булл Брагантино 3:1 Ред Булл Брагантино - Ботафого Сан-Паулу 2:0 Сан-Бенту - Ред Булл Брагантино 0:3 Байя де Фейра - Ред Булл Брагантино 1:1 Ред Булл Брагантино - Итуано 5:1 Палмейрас Сан-Паулу - Ред Булл Брагантино 2:0 Агуа-Санта - Ред Булл Брагантино 1:0 Ред Булл Брагантино - Мирасол 0:0 Ред Булл Брагантино - Сан-Паулу 2:1 Гуарани Кампинас - Ред Булл Брагантино 0:1
Результаты матчей
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Точный счет
2:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
0:5
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
1:1
2 раза 67%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
5
1 раз 50%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Палмейрас Сан-Паулу
Ред Булл Брагантино
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
24
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|12 - 4
|15
|2.
|6
|4
|2
|0
|16 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 5
|13
|4.
|1:0
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|5.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|6.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|7.
|5
|2
|3
|0
|9 - 4
|9
|8.
|6
|3
|0
|3
|12 - 9
|9
|9.
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|10.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|11.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|12.
|0:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|6
|1
|4
|1
|9 - 11
|7
|14.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|15.
|6
|2
|0
|4
|8 - 11
|6
|16.
|5
|1
|1
|3
|5 - 10
|4
|17.
|6
|1
|1
|4
|5 - 12
|4
|18.
|5
|1
|0
|4
|3 - 11
|3
|19.
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|20.
|5
|0
|1
|4
|5 - 13
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|9 - 4
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 1
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|5.
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|6
|6.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|7.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|8.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|9.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|10.
|0:1
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|11.
|3
|1
|2
|0
|5 - 3
|5
|12.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|13.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|14.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|15.
|2
|1
|0
|1
|3 - 6
|3
|16.
|3
|1
|0
|2
|6 - 6
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|18.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|19.
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|20.
|2
|0
|0
|2
|1 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 3
|6
|2.
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|4.
|2
|1
|1
|0
|7 - 2
|4
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|6.
|1:0
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|9.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|10.
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|3 - 6
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|13.
|3
|0
|3
|0
|5 - 5
|3
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|4 - 8
|1
|17.
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
|19.
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
|20.
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Ботафого Рио-де-Жанейро
|Соарес Франсиско
|5 (2)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Вейга Рафаэль
|4 (1)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|3 (1)
|Америка Минейро
|Aloisio Santos
|3 (1)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Гимарайнс Артур
|3
|Палмейрас Сан-Паулу
|Абел Феррейра
|1 3
|Форталеза Сеара
|Emanuel Britez
|1 3
|Крузейро
|Маркес Лукас
|1 3
|Гремио
|Каннеманн Вальтер
|4
|Америка Минейро
|Eder 2
|4