Тур: 1. Стадион: Lower.com Field.
2:1
Второй тайм: 55'
0'
14' Желтая карточкаКарлос Антонио
28' Желтая карточкаМорейра Стивен
35' Желтая карточкаPhilip Quinton
1:0
39' ГолНэйджби Дарлингтон
2:0
45' ГолJacen Russell-Rowe
2:1
49' ГолКара Эркан
52' Желтая карточкаВальесилья Эксон
Ход матча
14'
28'
35'
39'
45'
49'
2:1
52'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Йебоа
Яв
77
Ангуло
Иван
11
Martin
Ojeda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Йебоа ЯвПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Буш ИвенВратарь
-
22 Хьюз КиганВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
27 Max Arfsten
-
33 Jake Morris
-
Главный тренер: Wilfried Nancy
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Ангуло ИванЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Martin OjedaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
24 Смит КайлЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 _Abdi Salim
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oscar Pareja
История личных встреч
Коламбус Кру
Орландо Сити
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед
18 матчей
33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
1.86
1.36
Среднее время на гол
48
66
Всего голов
21
10
Голов в среднем за матч
1.91
1.43
Среднее время на гол
47
63
Всего голов
34
25
Голов в среднем за матч
1.89
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
47
64
Бомбардиры внутри турнира
Коламбус Кру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Селараян Лукас
|4 (2)
|0.36
|Моррис Эйдан
|3
|0.27
|Кристиан Рамирез
|3
|0.27
|Jacen Russell-Rowe
|2
|0.18
|Мэцан Александру
|1
|0.09
|Эрнандес Хуан
|1
|0.09
|Max Arfsten
|1
|0.09
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.09
|Медранда Джимми
|1
|0.09
|Йебоа Яв
|1
|0.09
|Sean Zawadzki
|1
|0.09
|Philip Quinton
|1
|0.09
|Mohamed Farsi
|0
|0
|Морейра Стивен
|0
|0
|Will Sands
|0
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|_Duncan McGuire
|3
|0.27
|Martin Ojeda
|2
|0.18
|Ангуло Иван
|2
|0.18
|Торрес Факундо
|2 (1)
|0.18
|Кара Эркан
|1
|0.09
|Холлидей Майкл
|0
|0
|Перейра Маурисио
|0
|0
|Тоурхалльссон Дагюр Дан
|0
|0
|Gaston Gonzalez2
|0
|0
Карточки
Коламбус Кру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Моррис Эйдан
|3
|0
|Селараян Лукас
|2
|0
|Морейра Стивен
|2
|0
|Йебоа Яв
|2
|0
|Дегенек Милош
|2
|0
|Мэцан Александру
|2
|0
|Philip Quinton
|2
|0
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0
|Эрнандес Хуан
|1
|0
|Медранда Джимми
|1
|0
|Вальесилья Эксон
|1
|0
|Jacen Russell-Rowe
|1
|0
|Will Sands
|1
|0
Орландо Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смит Кайл
|3
|0
|Ангуло Иван
|3
|0
|Cesar Araujo
|3
|0
|Карлос Антонио
|2
|0
|Фелипе
|2
|0
|Холлидей Майкл
|1
|0
|Перейра Маурисио
|1
|0
|Вильдер Картахена
|1
|0
|Шлегель Родриго
|1
|0
|Янссон Робин
|1
|0
|Ramiro Enrique
|1
|0
Результаты матчей
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Волевые поражения
3
2
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
7
Волевые поражения
3
3
Коламбус Кру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
9
Волевые поражения
6
5
Голы по времени матча
Забито
15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
3
20%
1
17%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
21%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
5
26%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1
Результаты матчей
Коламбус Кру
Орландо Сити
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Коламбус Кру
Орландо Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
15
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
73
46
37
28
28
19
19
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|2.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|13.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|1:2
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|4.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|5.
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 12
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|2:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|13.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|13 - 15
|13
|15.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|7 - 11
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|1:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5