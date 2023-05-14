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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Коламбус Кру
2:1
Второй тайм: 55'
Орландо Сити
0'
14' Желтая карточка
Карлос Антонио
28' Желтая карточка
Морейра Стивен
35' Желтая карточка
Philip Quinton
1:0
39' Гол
Нэйджби Дарлингтон
2:0
45' Гол
Jacen Russell-Rowe
2:1
49' Гол
Кара Эркан
52' Желтая карточка
Вальесилья Эксон

Ход матча

14'
 
Карлос Антонио
28'
Морейра Стивен
 
35'
Philip Quinton
 
39'
Нэйджби Дарлингтон
(Мэцан Александру)
1:0
45'
Jacen Russell-Rowe
(Mohamed Farsi)
2:0
49'
2:1
Кара Эркан
(Торрес Факундо)
52'
Вальесилья Эксон
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Орландо Сити
3.60
5.50
4.75
Все Коэффициенты
28
Patrick
Schulte
31
Морейра
Стивен
2
Philip
Quinton
12
Вальесилья
Эксон
23
Mohamed
Farsi
8
Моррис
Эйдан
6
Нэйджби
Дарлингтон
14
Йебоа
Яв
20
Мэцан
Александру
19
Jacen
Russell-Rowe
9
Эрнандес
Хуан
1
Гальесе
Педро
77
Ангуло
Иван
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
15
Шлегель
Родриго
5
Cesar
Araujo
16
Вильдер
Картахена
11
Martin
Ojeda
17
Торрес
Факундо
22
Gaston
Gonzalez2
9
Кара
Эркан
Коламбус Кру
3-4-3
Орландо Сити
4-2-3-1

История личных встреч

Коламбус Кру
Орландо Сити

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 9 побед

18 матчей

33.3%
16.7%
50%
6 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.9%
22.2%
38.9%
7 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

27.8%
22.2%
50%
5 побед 4 ничьи 9 побед

История матчей

М
2:1
М
0:2
М
3:2
М
3:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1
М
3:2
М
0:1
М
1:1
М
2:0
М
1:4
М
2:2
М
5:2
ОК
2:0
М
2:2
М
3:0

Голы

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

1.86
1.36

Среднее время на гол

48
66

Всего голов

21
10

Голов в среднем за матч

1.91
1.43

Среднее время на гол

47
63

Всего голов

34
25

Голов в среднем за матч

1.89
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

47
64

Бомбардиры внутри турнира

Коламбус Кру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селараян Лукас 4 (2) 0.36
Моррис Эйдан 3 0.27
Кристиан Рамирез 3 0.27
Jacen Russell-Rowe 2 0.18
Мэцан Александру 1 0.09
Эрнандес Хуан 1 0.09
Max Arfsten 1 0.09
Нэйджби Дарлингтон 1 0.09
Медранда Джимми 1 0.09
Йебоа Яв 1 0.09
Sean Zawadzki 1 0.09
Philip Quinton 1 0.09
Mohamed Farsi 0 0
Морейра Стивен 0 0
Will Sands 0 0
Орландо Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
_Duncan McGuire 3 0.27
Martin Ojeda 2 0.18
Ангуло Иван 2 0.18
Торрес Факундо 2 (1) 0.18
Кара Эркан 1 0.09
Холлидей Майкл 0 0
Перейра Маурисио 0 0
Тоурхалльссон Дагюр Дан 0 0
Gaston Gonzalez2 0 0

Карточки

Коламбус Кру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Моррис Эйдан 3 0
Селараян Лукас 2 0
Морейра Стивен 2 0
Йебоа Яв 2 0
Дегенек Милош 2 0
Мэцан Александру 2 0
Philip Quinton 2 0
Нэйджби Дарлингтон 1 0
Эрнандес Хуан 1 0
Медранда Джимми 1 0
Вальесилья Эксон 1 0
Jacen Russell-Rowe 1 0
Will Sands 1 0
Орландо Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смит Кайл 3 0
Ангуло Иван 3 0
Cesar Araujo 3 0
Карлос Антонио 2 0
Фелипе 2 0
Холлидей Майкл 1 0
Перейра Маурисио 1 0
Вильдер Картахена 1 0
Шлегель Родриго 1 0
Янссон Робин 1 0
Ramiro Enrique 1 0

Результаты матчей

Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Орландо Сити
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Волевые поражения

3
2
Коламбус Кру
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Орландо Сити
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
7

Волевые поражения

3
3
Коламбус Кру
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Орландо Сити
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
9

Волевые поражения

6
5

Голы по времени матча

Забито

15
6
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
4
27%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
4
27%
1
17%
46-60
2
13%
2
33%
61-75
3
20%
1
17%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

4
5
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
1
25%
3
60%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
7
4 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
2
22%
1
14%
31-45
2
22%
1
14%
46-60
1
11%
2
29%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

19
11
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
4
21%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
5
26%
4
36%
46-60
3
16%
2
18%
61-75
3
16%
1
9%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
1
8%
1
9%
1-15
2
17%
3
27%
16-30
3
25%
1
9%
31-45
2
17%
2
18%
46-60
2
17%
3
27%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Коламбус Кру
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Лоудаун Юнайтед - Коламбус Кру 1:5 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Коламбус Кру - Инди Илевен 1:0 Шарлотт - Коламбус Кру 1:0
Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Ди Си Юнайтед - Коламбус Кру 0:2 Коламбус Кру - Реал Солт-Лейк 4:0 Коламбус Кру - Атланта Юнайтед 6:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Торонто - Коламбус Кру 1:1 Коламбус Кру - Ди Си Юнайтед 2:0 Филадельфия Юнион - Коламбус Кру 4:1 Хартфорд Атлетик - Коламбус Кру 1:2 Коламбус Кру - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Шарлотт - Коламбус Кру 2:2 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1 Коламбус Кру - Портленд Тимберс 1:1 Интер Майами - Коламбус Кру 2:1 Клёб де Фут Монреаль - Коламбус Кру 2:2
Орландо Сити
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Шарлотт - Орландо Сити 1:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Лос-Анджелес Гэлакси 2:0 Орландо Сити - Ди Си Юнайтед 1:3
Миннесота Юнайтед - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Нэшвилл 0:2 Филадельфия Юнион - Орландо Сити 1:2 Орландо Сити - Шарлотт 1:2 Орландо Сити - Тигрес 1:1 Ди Си Юнайтед - Орландо Сити 1:1 Тигрес - Орландо Сити 0:0 Орландо Сити - Цинциннати 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Орландо Сити - Колорадо Рэпидс 2:2 Орландо Сити - Миннесота Юнайтед 2:0 Клёб де Фут Монреаль - Орландо Сити 2:0 Орландо Сити - Коламбус Кру 2:1 Интер Майами - Орландо Сити 4:1 Нью-Йорк Сити - Орландо Сити 2:1

Результаты матчей

Коламбус Кру
Орландо Сити

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
1:2
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
6
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Коламбус Кру
Орландо Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
5
2
3
2.5
2
3
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
2
8
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 0:0 12 5 4 3 14 - 6 19
4.
Атланта Юнайтед
 0:1 12 5 3 4 20 - 19 18
5.
Коламбус Кру
 2:0 11 5 2 4 21 - 12 17
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
7.
Интер Майами
 2:1 11 5 0 6 12 - 12 15
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
9.
Шарлотт
 1:0 12 4 3 5 14 - 21 15
10.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
11.
Орландо Сити
 0:2 11 4 2 5 10 - 14 14
12.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 11 4 1 6 9 - 17 13
14.
Торонто
 0:0 12 2 7 3 13 - 15 13
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 12 1 7 4 7 - 11 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Коламбус Кру
 2:0 6 4 1 1 16 - 4 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Интер Майами
 2:1 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
9.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Торонто
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Шарлотт
 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
14.
Орландо Сити
 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 0:2 5 2 1 2 5 - 7 7
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
8.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Коламбус Кру
 2:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Торонто
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
11.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    52'
    Вальесилья Эксон получил желтую карточку от судьи
  • 49'
    Факундо Торрес сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    49'
    Г О О О О Л - Кара Эркан бьет в цель!
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Mohamed Farsi сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    47'
    Г О О О О Л - Jacen Russell-Rowe бьет в цель!
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Коламбус Кру
Ничья
Орландо Сити
3.60
5.50
4.75
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Коламбус Кру 2:1 Орландо Сити онлайн

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Орландо Сити
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