Тур: 1. Стадион: Ред Булл Арена.
0:0
Второй тайм: 58'
Ход матча
37'
12
Нилис
Дилан
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
16
Йервуд
Дрю
74
Барлоу
Том
24
Грей
Тэйвон
55
Паркс
Китон
43
Talles
Magno
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Нилис ДиланЗащитник
- Защитник
-
15 Нилис ШонЗащитник
-
47 Толкин ДжонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Йервуд ДрюПолузащитник
- Полузащитник
-
74 Барлоу ТомНападающий
- Запасные игроки
-
98 Ндам ХассанЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
11 Elias Manoel
-
-
30 Will Meyer
-
Главный тренер: Troy Lesesne
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Грей ТэйвонПолузащитник
- Полузащитник
-
55 Паркс КитонПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
43 Talles MagnoНападающий
- Запасные игроки
-
49 Фриз МэттВратарь
- Защитник
-
35 Иленчич МитяЗащитник
-
93 Альфаро ТониЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Хаак ДжастинПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Nick Cushing
История личных встреч
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
24 матча
54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед
Второй тайм
45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
17
Голов в среднем за матч
1.86
1.7
Среднее время на гол
48
52
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.57
Среднее время на гол
52
157
Всего голов
43
25
Голов в среднем за матч
1.79
1.04
Тотал матчей
2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
Среднее время на гол
50
86
Бомбардиры внутри турнира
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейес Андрес
|1
|0.08
|Лима Лукас II
|1
|0.08
|Ванзейр Данте
|1
|0.08
|Бёрк Кори
|1
|0.08
|Барлоу Том
|1
|0.08
|Фернандес Омир
|1
|0.08
|Elias Manoel
|1
|0.08
|Толкин Джон
|0
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родригес Сантьяго
|4 (1)
|0.33
|Перейра Габриэл
|3
|0.25
|Talles Magno
|3
|0.25
|Хавьер Тиаго
|1
|0.08
|Шано Максим
|1
|0.08
|Паркс Китон
|1
|0.08
|Ледесма Ричард
|0
|0
|Иленчич Митя
|0
|0
|Куфре Бриан
|0
|0
Карточки
Нью-Йорк Ред Буллз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Данкан Кайл
|5
|0
|Рейес Андрес
|4
|0
|Кассерес Кристиан
|4
|0
|Бёрк Кори
|3
|0
|Нилис Шон
|3
|0
|Фернандес Омир
|2
|0
|Толкин Джон
|2
|0
|Барлоу Том
|1
|0
|Харпер Кэмерон
|1
|0
|Амайя Фрэнки
|1
|0
|Нилис Дилан
|1
|0
|Эдельман Даниэль
|1
|0
|Elias Manoel
|1
|0
Нью-Йорк Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пеллегрини Матиас
|4
|0
|Иленчич Митя
|4
|0
|Родригес Сантьяго
|3
|0
|Паркс Китон
|3
|0
|Шано Максим
|2
|0
|Куфре Бриан
|2
|0
|Грей Тэйвон
|2
|0
|Жассон Андрес
|2
|0
|Хавьер Тиаго
|1
|0
|Моралес Альфредо
|1
|0
|Ледесма Ричард
|1
|0
|Барраса Луис
|1
|0
|Talles Magno
|1
|0
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Волевые поражения
2
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
3
0
Волевые поражения
4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
6
14
Голы по времени матча
Забито
4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90
Забито
9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90
Пропущено
9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3
Результаты матчей
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
Точный счет
1:1
5 раз 45%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
83
110
47
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|2.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|13.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|1:2
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|4.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|5.
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 12
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|2:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|13.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|13 - 15
|13
|15.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|7 - 11
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|1:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5