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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Нью-Йорк Ред Буллз
0:0
Второй тайм: 58'
Нью-Йорк Сити
0'
37' Желтая карточка
Паркс Китон

Ход матча

37'
 
Паркс Китон
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.50
3.33
4.60
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Карлос
Мигел
Коронел
12
Нилис
Дилан
4
Рейес
Андрес
15
Нилис
Шон
47
Толкин
Джон
75
Эдельман
Даниэль
23
Кассерес
Кристиан
17
Харпер
Кэмерон
16
Йервуд
Дрю
21
Фернандес
Омир
74
Барлоу
Том
1
Барраса
Луис
13
Мартинс
Тьяго
II
4
Шано
Максим
6
Сэндс
Джеймс
24
Грей
Тэйвон
10
Родригес
Сантьяго
55
Паркс
Китон
22
Kevin
O`Toole
11
Перейра
Габриэл
20
Ледесма
Ричард
43
Talles
Magno
Нью-Йорк Ред Буллз
4-2-3-1
Нью-Йорк Сити
3-4-3

История личных встреч

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
9 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

24 матча

54.2%
12.5%
33.3%
13 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

37.5%
41.7%
20.8%
9 побед 10 ничьих 5 побед

Второй тайм

45.8%
20.8%
33.4%
11 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

М
2:0
М
0:1
ОК
3:0
М
1:0
М
0:1
М
1:1
М
5:2
М
1:0
М
2:1
М
2:1
М
1:1
М
1:0
ОК
4:0
М
4:0
М
1:1
М
3:2
М
0:2
ОК
1:0
М
4:1
М
2:0
М
0:7
М
2:0
М
1:3
М
2:1

Голы

Всего голов

26
17

Голов в среднем за матч

1.86
1.7

Среднее время на гол

48
52

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.57

Среднее время на гол

52
157

Всего голов

43
25

Голов в среднем за матч

1.79
1.04

Тотал матчей

2.5
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
11
Больше 46%
Меньше 54%
13
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
20
2
Больше 8%
Меньше 92%
22
2
Больше 8%
Меньше 92%
22

Среднее время на гол

50
86

Бомбардиры внутри турнира

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейес Андрес 1 0.08
Лима Лукас II 1 0.08
Ванзейр Данте 1 0.08
Бёрк Кори 1 0.08
Барлоу Том 1 0.08
Фернандес Омир 1 0.08
Elias Manoel 1 0.08
Толкин Джон 0 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родригес Сантьяго 4 (1) 0.33
Перейра Габриэл 3 0.25
Talles Magno 3 0.25
Хавьер Тиаго 1 0.08
Шано Максим 1 0.08
Паркс Китон 1 0.08
Ледесма Ричард 0 0
Иленчич Митя 0 0
Куфре Бриан 0 0

Карточки

Нью-Йорк Ред Буллз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Данкан Кайл 5 0
Рейес Андрес 4 0
Кассерес Кристиан 4 0
Бёрк Кори 3 0
Нилис Шон 3 0
Фернандес Омир 2 0
Толкин Джон 2 0
Барлоу Том 1 0
Харпер Кэмерон 1 0
Амайя Фрэнки 1 0
Нилис Дилан 1 0
Эдельман Даниэль 1 0
Elias Manoel 1 0
Нью-Йорк Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пеллегрини Матиас 4 0
Иленчич Митя 4 0
Родригес Сантьяго 3 0
Паркс Китон 3 0
Шано Максим 2 0
Куфре Бриан 2 0
Грей Тэйвон 2 0
Жассон Андрес 2 0
Хавьер Тиаго 1 0
Моралес Альфредо 1 0
Ледесма Ричард 1 0
Барраса Луис 1 0
Talles Magno 1 0

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Волевые поражения

2
5
Нью-Йорк Ред Буллз
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
0

Волевые поражения

4
9
Нью-Йорк Ред Буллз
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
45% (5)
18% (2)
Нью-Йорк Сити
100%
0 побед 8 поражений
Первый тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
5
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
75%
1
20%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
1
25%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
2
22%
31-45
1
20%
2
22%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 5
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
17%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Забито

9
14
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
0
0%
1
7%
1-15
1
11%
2
14%
16-30
1
11%
4
29%
31-45
2
22%
3
21%
46-60
1
11%
2
14%
61-75
4
44%
2
14%
76-90

Пропущено

9
14
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
1
11%
1
7%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
3
21%
31-45
1
11%
3
21%
46-60
1
11%
3
21%
61-75
2
22%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Нью-Йорк Ред Буллз - Ди Си Юнайтед 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Филадельфия Юнион 0:1 Чикаго Файр - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Ред Буллз 2:0
Нью-Йорк Ред Буллз - Хьюстон Динамо 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Атланта Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 0:0 Орландо Сити - Нью-Йорк Ред Буллз 1:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс - Нью-Йорк Ред Буллз 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Миннесота Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Нэшвилл 1:0 Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати 1:2 Нью-Йорк Ред Буллз - Шарлотт 2:0 Коламбус Кру - Нью-Йорк Ред Буллз 2:1
Нью-Йорк Сити
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Цинциннати - Нью-Йорк Сити 1:0 Шарлотт - Нью-Йорк Сити 3:2 Торонто - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Даллас 3:1
Нью-Йорк Сити - Нэшвилл 2:1 Нью-Йорк Сити - Атланта Юнайтед 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Ди Си Юнайтед 3:2 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Чикаго Файр - Нью-Йорк Сити 1:1 Нэшвилл - Нью-Йорк Сити 2:0 Портленд Тимберс - Нью-Йорк Сити 1:0 Нью-Йорк Сити - Сент-Луис Сити 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси - Нью-Йорк Сити 1:2 Нью-Йорк Сити - Лос-Анджелес 1:1 Нью-Йорк Сити - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Нью-Йорк Сити - Миннесота Юнайтед 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Йорк Сити 3:1 Клёб де Фут Монреаль - Нью-Йорк Сити 1:3

Результаты матчей

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
1:0
2 раза 33%
1:1
2 раза 33%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:1
5 раз 45%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
1:1
3 раза 27%
3:2
2 раза 18%
2:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 45%
1
5 раз 45%
2
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Нью-Йорк Ред Буллз
Нью-Йорк Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
8
3
1
10
1.5
4
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 0:0 12 5 4 3 14 - 6 19
4.
Атланта Юнайтед
 0:1 12 5 3 4 20 - 19 18
5.
Коламбус Кру
 2:0 11 5 2 4 21 - 12 17
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
7.
Интер Майами
 2:1 11 5 0 6 12 - 12 15
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
9.
Шарлотт
 1:0 12 4 3 5 14 - 21 15
10.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
11.
Орландо Сити
 0:2 11 4 2 5 10 - 14 14
12.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 11 4 1 6 9 - 17 13
14.
Торонто
 0:0 12 2 7 3 13 - 15 13
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 12 1 7 4 7 - 11 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Коламбус Кру
 2:0 6 4 1 1 16 - 4 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Интер Майами
 2:1 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
9.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Торонто
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Шарлотт
 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
14.
Орландо Сити
 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 0:2 5 2 1 2 5 - 7 7
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
8.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Коламбус Кру
 2:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Торонто
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
11.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    37'
    Паркс Китон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Нью-Йорк Ред Буллз
Ничья
Нью-Йорк Сити
3.50
3.33
4.60
Все Коэффициенты
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