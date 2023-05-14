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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:1
Второй тайм: 56'
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
6' Гол
David Ruiz
1:1
26' Гол
Хиль Карлес
37' Желтая карточка
David Ruiz
2:1
44' Гол
Мартинес Хосеф
45' Желтая карточка
Мартинес Хосеф
1
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
15
Ryan
Sailor
31
Миллер
Камаль
2
Йедлин
Деандре
30
Benjamin
Cremaschi
41
David
Ruiz
3
Арройо
Диксон
17
Мартинес
Хосеф
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Интер Майами
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.27
Кампана Леонардо 2 0.18
Franco Negri 1 0.09
David Ruiz 1 0.09
Кривцов Сергей 1 0.09
Жан Корентен 1 0.09
Стефанелли Николас 1 0.09
Тейлор Роберт 1 0.09
Shanyder Borgelin 1 0.09
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.25
Хиль Карлес 3 (1) 0.25
Вриони Джакомо 3 0.25
Боу Густаво 2 0.17
Dylan Borrero 2 0.17
Джонс Дехуан 1 0.08
Бай Брэндон 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Кесслер Генри 1 0.08
Noel Buck 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Тейлор Роберт 2 0
David Ruiz 2 0
Benjamin Cremaschi 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Дюк Брайс 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dylan Borrero 1 1
Полстер Мэтт 2 0
Вуд Бобби 1 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0
Noel Buck 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Волевые поражения

2
0
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
12
Интер Майами
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Волевые поражения

4
12

Голы по времени матча

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90

Пропущено

5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
45%
5
29%
29%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
3
18%
76-90

Пропущено

10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
10
1
5
5
1.5
5
6

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
2.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
3.
Лос-Анджелес
 9 5 3 1 17 - 8 18
4.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
5.
Даллас
 0:0 11 4 4 3 12 - 11 16
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Ванкувер Уайткэпс
 10 3 5 2 14 - 9 14
8.
Миннесота Юнайтед
 0:0 11 3 4 4 10 - 11 13
9.
Портленд Тимберс
 11 3 3 5 15 - 18 12
10.
Колорадо Рэпидс
 11 2 6 3 9 - 12 12
11.
Реал Солт-Лейк
 10 3 2 5 10 - 17 11
12.
Остин
 0:0 11 2 5 4 10 - 16 11
13.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 12 1 4 7 5 - 16 7
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 0:0 12 5 4 3 14 - 6 19
4.
Атланта Юнайтед
 0:1 12 5 3 4 20 - 19 18
5.
Коламбус Кру
 2:0 11 5 2 4 21 - 12 17
6.
Нью-Йорк Сити
 0:0 12 4 4 4 14 - 14 16
7.
Интер Майами
 2:1 11 5 0 6 12 - 12 15
8.
Ди Си Юнайтед
 0:0 12 4 3 5 15 - 15 15
9.
Шарлотт
 1:0 12 4 3 5 14 - 21 15
10.
Филадельфия Юнион
 10 4 2 4 15 - 13 14
11.
Орландо Сити
 0:2 11 4 2 5 10 - 14 14
12.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 11 4 1 6 9 - 17 13
14.
Торонто
 0:0 12 2 7 3 13 - 15 13
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 12 1 7 4 7 - 11 10

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Даллас
 0:0 5 3 1 1 8 - 5 10
7.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
8.
Портленд Тимберс
 5 2 2 1 8 - 5 8
9.
Реал Солт-Лейк
 5 2 1 2 7 - 8 7
10.
Остин
 0:0 6 1 4 1 6 - 6 7
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Колорадо Рэпидс
 4 0 3 1 2 - 3 3
13.
Миннесота Юнайтед
 0:0 4 0 3 1 3 - 4 3
14.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 5 0 2 3 1 - 7 2

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 0:0 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 0:0 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Коламбус Кру
 2:0 6 4 1 1 16 - 4 13
6.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 4 1 1 11 - 5 13
7.
Интер Майами
 2:1 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
9.
Филадельфия Юнион
 5 3 1 1 10 - 5 10
10.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 5 3 1 1 7 - 3 10
11.
Торонто
 0:0 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 2 2 8 - 7 8
13.
Шарлотт
 1:0 6 2 2 2 7 - 9 8
14.
Орландо Сити
 0:2 6 2 1 3 5 - 7 7
15.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 1 4 1 4 - 4 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Миннесота Юнайтед
 0:0 7 3 1 3 7 - 7 10
3.
Колорадо Рэпидс
 7 2 3 2 7 - 9 9
4.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
5.
Лос-Анджелес
 5 1 3 1 5 - 5 6
6.
Даллас
 0:0 6 1 3 2 4 - 6 6
7.
Спортинг Канзас-Сити
 0:0 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:0 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 4 0 3 1 3 - 4 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 1:2 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 0:2 5 2 1 2 5 - 7 7
3.
Ди Си Юнайтед
 0:0 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 1:0 6 2 1 3 7 - 12 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 0:0 5 1 2 2 3 - 3 5
7.
Атланта Юнайтед
 0:1 6 1 2 3 9 - 14 5
8.
Филадельфия Юнион
 5 1 1 3 5 - 8 4
9.
Коламбус Кру
 2:0 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Торонто
 0:0 6 0 4 2 5 - 8 4
11.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
12.
Интер Майами
 2:1 5 1 0 4 2 - 6 3
13.
Клёб де Фут Монреаль
 0:0 6 1 0 5 2 - 14 3
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0:0 6 0 3 3 3 - 7 3
15.
Нью-Йорк Сити
 0:0 7 0 3 4 4 - 9 3
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Лос-Анджелес Буанга Денис 8 (1)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Атланта Юнайтед Альмада Тьяго 5 (5)
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Шарлотт Джонс Деррик 5
Шарлотт Enzo Copetti 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    45'
    Мартинес Хосеф получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    David Ruiz сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
  • Желтая карточка
    37'
    David Ruiz получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Полстер Мэтт сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    26'
    Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Noel Buck бьет в цель!
  • 6'
    Кампана Леонардо сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    6'
    Г О О О О Л - David Ruiz бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
Нью-Инглэнд Революшн
3.00
3.50
6.10
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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