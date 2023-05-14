Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
2:1
Второй тайм: 56'
0'
1:0
6' ГолDavid Ruiz
1:1
26' ГолХиль Карлес
37' Желтая карточкаDavid Ruiz
2:1
44' ГолМартинес Хосеф
45' Желтая карточкаМартинес Хосеф
Ход матча
6'
1:0
26'
1:1
37'
44'
2:1
45'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ryan
Sailor
41
David
Ruiz
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 David RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Jake LaCava
-
-
-
32 Noah Allen
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Josh Bolma
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.27
|Кампана Леонардо
|2
|0.18
|Franco Negri
|1
|0.09
|David Ruiz
|1
|0.09
|Кривцов Сергей
|1
|0.09
|Жан Корентен
|1
|0.09
|Стефанелли Николас
|1
|0.09
|Тейлор Роберт
|1
|0.09
|Shanyder Borgelin
|1
|0.09
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.25
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.25
|Вриони Джакомо
|3
|0.25
|Боу Густаво
|2
|0.17
|Dylan Borrero
|2
|0.17
|Джонс Дехуан
|1
|0.08
|Бай Брэндон
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Кесслер Генри
|1
|0.08
|Noel Buck
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Тейлор Роберт
|2
|0
|David Ruiz
|2
|0
|Benjamin Cremaschi
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dylan Borrero
|1
|1
|Полстер Мэтт
|2
|0
|Вуд Бобби
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
|Noel Buck
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Волевые поражения
2
0
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
12
Интер Майами
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
9% (1)
45% (5)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Волевые поражения
4
12
Голы по времени матча
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
40%
61-75
3
38%
2
40%
76-90
Пропущено
5
7
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
2
40%
3
43%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
8 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
17
6 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
1
9%
0
0%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
5
45%
5
29%
29%
31-45
1
9%
3
18%
46-60
1
9%
4
24%
61-75
3
27%
3
18%
76-90
Пропущено
10
10
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
1
10%
1
10%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
2
20%
46-60
2
20%
1
10%
61-75
2
20%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
0
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
3 раза 30%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
1:1
3 раза 27%
4:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
Точное количество голов
0
5 раз 50%
2
5 раз 50%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
0
1 раз 9%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
55
Больше Меньше
101
55
56
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|2.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|17 - 8
|18
|4.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|5.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|12 - 11
|16
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|10
|3
|5
|2
|14 - 9
|14
|8.
|0:0
|11
|3
|4
|4
|10 - 11
|13
|9.
|11
|3
|3
|5
|15 - 18
|12
|10.
|11
|2
|6
|3
|9 - 12
|12
|11.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|12.
|0:0
|11
|2
|5
|4
|10 - 16
|11
|13.
|0:0
|12
|1
|4
|7
|5 - 16
|7
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|1:2
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|0:0
|12
|5
|4
|3
|14 - 6
|19
|4.
|0:1
|12
|5
|3
|4
|20 - 19
|18
|5.
|2:0
|11
|5
|2
|4
|21 - 12
|17
|6.
|0:0
|12
|4
|4
|4
|14 - 14
|16
|7.
|2:1
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|8.
|0:0
|12
|4
|3
|5
|15 - 15
|15
|9.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|14 - 21
|15
|10.
|10
|4
|2
|4
|15 - 13
|14
|11.
|0:2
|11
|4
|2
|5
|10 - 14
|14
|12.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|13.
|0:0
|11
|4
|1
|6
|9 - 17
|13
|14.
|0:0
|12
|2
|7
|3
|13 - 15
|13
|15.
|0:0
|12
|1
|7
|4
|7 - 11
|10
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|7.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|8.
|5
|2
|2
|1
|8 - 5
|8
|9.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|10.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|6 - 6
|7
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|13.
|0:0
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|1 - 7
|2
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|1:2
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|0:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 4
|13
|6.
|0:1
|6
|4
|1
|1
|11 - 5
|13
|7.
|2:1
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|9.
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|10.
|0:0
|5
|3
|1
|1
|7 - 3
|10
|11.
|0:0
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|13.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|14.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
|15.
|0:0
|6
|1
|4
|1
|4 - 4
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|0:0
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|3.
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|4.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|5.
|5
|1
|3
|1
|5 - 5
|6
|6.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|4 - 6
|6
|7.
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:2
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|0:2
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|3.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 12
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|3 - 3
|5
|7.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|8.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|9.
|2:0
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|0:0
|6
|0
|4
|2
|5 - 8
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|12.
|2:1
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|13.
|0:0
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|14.
|0:0
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|15.
|0:0
|7
|0
|3
|4
|4 - 9
|3
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|8 (1)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Атланта Юнайтед
|Альмада Тьяго
|5 (5)
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5
|Шарлотт
|Джонс Деррик
|5
|Шарлотт
|Enzo Copetti
|5