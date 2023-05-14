Тур: 1. Стадион: DRV PNK Stadium.
2:1
Конец матча
0'
1:0
6' ГолDavid Ruiz
1:1
26' ГолХиль Карлес
37' Желтая карточкаDavid Ruiz
2:1
44' ГолМартинес Хосеф
45' Желтая карточкаМартинес Хосеф
60' Желтая карточкаТейлор Роберт
79' Желтая карточкаАрройо Диксон
79' Желтая карточкаПолстер Мэтт
81' Вторая желтая карточкаDavid Ruiz
85' Желтая карточкаКампана Леонардо
87' Желтая карточкаNoel Buck
90'+8
Ход матча
6'
1:0
26'
1:1
37'
44'
2:1
45'
60'
79'
79'
81'
85'
87'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Ryan
Sailor
41
David
Ruiz
15
Бай
Брэндон
24
Джонс
Дехуан
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
17
Вуд
Бобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Ryan SailorЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 David RuizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Марсман НикВратарь
-
13 Ульоа ВикторПолузащитник
-
14 Жан КорентенПолузащитник
- Полузащитник
-
-
12 Jake LaCava
-
-
-
32 Noah Allen
-
Главный тренер: Невилл Фил
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Бай БрэндонЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Джонс ДехуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Noel BuckПолузащитник
-
10 Хиль КарлесПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Вуд БоббиНападающий
- Запасные игроки
-
36 Эдвардс ЭрлВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Алтидор ЖозиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
16 Josh Bolma
-
Главный тренер: Брюс Арена
История личных встреч
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
2
7
Голов в среднем за матч
1
3.5
Среднее время на гол
90
25
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1.25
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
72
45
Бомбардиры внутри турнира
Интер Майами
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Хосеф
|3 (1)
|0.27
|Кампана Леонардо
|2
|0.18
|Franco Negri
|1
|0.09
|David Ruiz
|1
|0.09
|Кривцов Сергей
|1
|0.09
|Жан Корентен
|1
|0.09
|Стефанелли Николас
|1
|0.09
|Тейлор Роберт
|1
|0.09
|Shanyder Borgelin
|1
|0.09
|Jean Mota
|0
|0
|Йедлин Деандре
|0
|0
|Писарро Родольфо
|0
|0
|Грегоре
|0
|0
|Benjamin Cremaschi
|0
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вуд Бобби
|3
|0.25
|Хиль Карлес
|3 (1)
|0.25
|Вриони Джакомо
|3
|0.25
|Боу Густаво
|2
|0.17
|Dylan Borrero
|2
|0.17
|Джонс Дехуан
|1
|0.08
|Бай Брэндон
|1
|0.08
|Боатенг Эммануль II
|1
|0.08
|Кесслер Генри
|1
|0.08
|Noel Buck
|1
|0.08
|Полстер Мэтт
|0
|0
|Блессинг Латиф
|0
|0
|Петрович Джордже
|0
|0
Карточки
Интер Майами
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Franco Negri
|2
|1
|David Ruiz
|2
|1
|Йедлин Деандре
|3
|0
|Тейлор Роберт
|3
|0
|Кривцов Сергей
|2
|0
|Benjamin Cremaschi
|2
|0
|Мартинес Хосеф
|1
|0
|Арройо Диксон
|1
|0
|Жан Корентен
|1
|0
|Jean Mota
|1
|0
|Писарро Родольфо
|1
|0
|Стефанелли Николас
|1
|0
|Кампана Леонардо
|1
|0
|Дюк Брайс
|1
|0
Нью-Инглэнд Революшн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Полстер Мэтт
|3
|0
|Dylan Borrero
|1
|1
|Noel Buck
|2
|0
|Вуд Бобби
|1
|0
|Бай Брэндон
|1
|0
|Джонс Дехуан
|1
|0
|Кесслер Генри
|1
|0
Результаты матчей
Интер Майами
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Волевые поражения
2
1
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Волевые поражения
2
12
Интер Майами
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
6
1
Волевые поражения
4
13
Голы по времени матча
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90
Пропущено
6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90
Забито
3
12
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
46%
5
28%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
3
17%
76-90
Пропущено
11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90
Результаты последних матчей
Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1
Результаты матчей
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Точный счет
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
5 раз 45%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Тоталы голов в матче
Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
51
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
65
Больше Меньше
111
65
57
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|10
|6
|3
|1
|19 - 8
|21
|2.
|0:0
|12
|6
|3
|3
|18 - 9
|21
|3.
|11
|6
|1
|4
|22 - 13
|19
|4.
|1:0
|11
|5
|3
|3
|13 - 11
|18
|5.
|11
|5
|3
|3
|15 - 14
|18
|6.
|0:0
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|1:0
|12
|4
|3
|5
|16 - 18
|15
|8.
|0:1
|11
|3
|5
|3
|14 - 10
|14
|9.
|1:1
|12
|2
|7
|3
|10 - 13
|13
|10.
|11
|3
|3
|5
|10 - 14
|12
|11.
|0:2
|11
|3
|2
|6
|10 - 19
|11
|12.
|0:1
|11
|2
|4
|5
|10 - 17
|10
|13.
|12
|2
|3
|7
|8 - 16
|9
|14.
|10
|1
|3
|6
|8 - 17
|6
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|7
|3
|1
|15 - 12
|24
|2.
|12
|7
|3
|2
|19 - 11
|24
|3.
|12
|5
|4
|3
|15 - 7
|19
|4.
|12
|5
|3
|4
|21 - 21
|18
|5.
|11
|5
|0
|6
|12 - 12
|15
|6.
|11
|5
|0
|6
|11 - 17
|15
|7.
|11
|4
|3
|4
|21 - 14
|15
|8.
|1:1
|11
|4
|3
|4
|16 - 14
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|12 - 14
|15
|10.
|12
|4
|3
|5
|16 - 16
|15
|11.
|12
|4
|3
|5
|14 - 15
|15
|12.
|12
|4
|3
|5
|16 - 22
|15
|13.
|11
|3
|5
|3
|14 - 16
|14
|14.
|12
|2
|6
|4
|8 - 11
|12
|15.
|12
|2
|6
|4
|13 - 17
|12
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|10 - 3
|16
|2.
|0:0
|6
|4
|2
|0
|7 - 0
|14
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|11 - 2
|13
|4.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 3
|12
|5.
|0:1
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|6.
|1:0
|6
|3
|2
|1
|9 - 5
|11
|7.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|12 - 5
|9
|9.
|0:2
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|0:1
|6
|1
|3
|2
|6 - 7
|6
|11.
|5
|1
|1
|3
|7 - 9
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|13.
|1:1
|5
|0
|4
|1
|3 - 4
|4
|14.
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|9 - 3
|18
|2.
|6
|4
|2
|0
|12 - 3
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|11 - 3
|14
|4.
|5
|4
|1
|0
|10 - 5
|13
|5.
|6
|4
|1
|1
|12 - 7
|13
|6.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|7.
|6
|4
|0
|2
|10 - 6
|12
|8.
|6
|3
|2
|1
|16 - 6
|11
|9.
|7
|2
|5
|0
|10 - 8
|11
|10.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|10 - 5
|10
|11.
|6
|2
|3
|1
|8 - 7
|9
|12.
|6
|2
|3
|1
|5 - 4
|9
|13.
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|14.
|6
|2
|2
|2
|7 - 9
|8
|15.
|6
|2
|1
|3
|5 - 7
|7
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|10 - 8
|10
|2.
|2:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 5
|9
|3.
|7
|3
|0
|4
|7 - 10
|9
|4.
|1:1
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 6
|8
|7.
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|8.
|0:1
|5
|1
|1
|3
|4 - 10
|4
|9.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|10.
|1:0
|6
|1
|1
|4
|7 - 13
|4
|11.
|0:1
|5
|0
|3
|2
|3 - 5
|3
|12.
|5
|0
|2
|3
|5 - 11
|2
|13.
|5
|0
|2
|3
|1 - 8
|2
|14.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|3
|1
|2
|7 - 8
|10
|2.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|3.
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|4.
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|5.
|5
|1
|3
|1
|6 - 9
|6
|6.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|7.
|1:1
|6
|1
|2
|3
|6 - 9
|5
|8.
|6
|1
|2
|3
|9 - 14
|5
|9.
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|10.
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|2 - 6
|3
|12.
|6
|1
|0
|5
|2 - 14
|3
|13.
|6
|0
|3
|3
|3 - 7
|3
|14.
|6
|0
|3
|3
|5 - 10
|3
|15.
|7
|0
|2
|5
|4 - 10
|2
- — Выход в 1/8 финала
- — Выход в 1/16 финала
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|9 (1)
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Эспиноса Кристиан
|8 (3)
|Сиэтл Саундерс
|Моррис Джордан
|8
|Нэшвилл
|Мукхтар Хани
|6 (4)
|Даллас
|Феррейра Хесус
|6
|Чикаго Файр
|Герберс Фабиан
|1 4
|Атланта Юнайтед
|Ибарра Франко
|1 4
|Сент-Луис Сити
|Паркер Тим
|5
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Рейес Андрес
|5
|Сиэтл Саундерс
|Joao Paulo I
|5