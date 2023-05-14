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США: МЛС
2023

Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
2:1
Конец матча
Нью-Инглэнд Революшн
0'
1:0
6' Гол
David Ruiz
1:1
26' Гол
Хиль Карлес
37' Желтая карточка
David Ruiz
2:1
44' Гол
Мартинес Хосеф
45' Желтая карточка
Мартинес Хосеф
60' Желтая карточка
Тейлор Роберт
79' Желтая карточка
Арройо Диксон
79' Желтая карточка
Полстер Мэтт
81' Вторая желтая карточка
David Ruiz
85' Желтая карточка
Кампана Леонардо
87' Желтая карточка
Noel Buck
90'+8
1
Коллендер
Дрейк
4
Маквей
Кристофер
15
Ryan
Sailor
31
Миллер
Камаль
2
Йедлин
Деандре
30
Benjamin
Cremaschi
41
David
Ruiz
3
Арройо
Диксон
17
Мартинес
Хосеф
16
Тейлор
Роберт
9
Кампана
Леонардо
99
Петрович
Джордже
15
Бай
Брэндон
88
Фаррелл
Эндрю
2
David
Romney
24
Джонс
Дехуан
19
Блессинг
Латиф
8
Полстер
Мэтт
29
Noel
Buck
10
Хиль
Карлес
18
Боатенг
Эммануль
II
17
Вуд
Бобби
Интер Майами
3-4-2-1
Нью-Инглэнд Революшн
4-2-3-1

История личных встреч

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

История матчей

М
2:0
М
3:2
М
0:1
М
0:5

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

2
7

Голов в среднем за матч

1
3.5

Среднее время на гол

90
25

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1.25
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

72
45

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 3 (1) 0.27
Кампана Леонардо 2 0.18
Franco Negri 1 0.09
David Ruiz 1 0.09
Кривцов Сергей 1 0.09
Жан Корентен 1 0.09
Стефанелли Николас 1 0.09
Тейлор Роберт 1 0.09
Shanyder Borgelin 1 0.09
Jean Mota 0 0
Йедлин Деандре 0 0
Писарро Родольфо 0 0
Грегоре 0 0
Benjamin Cremaschi 0 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вуд Бобби 3 0.25
Хиль Карлес 3 (1) 0.25
Вриони Джакомо 3 0.25
Боу Густаво 2 0.17
Dylan Borrero 2 0.17
Джонс Дехуан 1 0.08
Бай Брэндон 1 0.08
Боатенг Эммануль II 1 0.08
Кесслер Генри 1 0.08
Noel Buck 1 0.08
Полстер Мэтт 0 0
Блессинг Латиф 0 0
Петрович Джордже 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Franco Negri 2 1
David Ruiz 2 1
Йедлин Деандре 3 0
Тейлор Роберт 3 0
Кривцов Сергей 2 0
Benjamin Cremaschi 2 0
Мартинес Хосеф 1 0
Арройо Диксон 1 0
Жан Корентен 1 0
Jean Mota 1 0
Писарро Родольфо 1 0
Стефанелли Николас 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Дюк Брайс 1 0
Нью-Инглэнд Революшн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Полстер Мэтт 3 0
Dylan Borrero 1 1
Noel Buck 2 0
Вуд Бобби 1 0
Бай Брэндон 1 0
Джонс Дехуан 1 0
Кесслер Генри 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Волевые поражения

2
1
Интер Майами
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Волевые поражения

2
12
Интер Майами
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
45% (5)
27% (3)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Нью-Инглэнд Революшн
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
8% (1)
42% (5)
50% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (4)
33% (4)
33% (4)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

6
1

Волевые поражения

4
13

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
3
30%
2
33%
76-90

Пропущено

6
9
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
22%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
22%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
3
33%
76-90

Забито

3
12
3 В 1-м тайме 6
0 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
67%
5
42%
31-45
0
0%
3
25%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
0
0%
1
8%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

13
18
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
15%
0
0%
1-15
0
0%
3
17%
16-30
6
46%
5
28%
31-45
1
8%
3
17%
46-60
1
8%
4
22%
61-75
3
23%
3
17%
76-90

Пропущено

11
12
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
9%
2
17%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
2
18%
3
25%
31-45
1
9%
2
17%
46-60
2
18%
1
8%
61-75
2
18%
4
33%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Интер Майами - Чарлстон Бэттери 1:0 Интер Майами - Атланта Юнайтед 2:1 Коламбус Кру - Интер Майами 1:2 Майами - Интер Майами 2:2
Хьюстон Динамо - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Даллас 0:1 Цинциннати - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Чикаго Файр 2:3 Торонто - Интер Майами 2:0 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Филадельфия Юнион 2:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 2:0 Остин - Интер Майами 2:2 Интер Майами - КФ Монреаль 1:2 Интер Майами - Сент-Луис Сити 0:4 Интер Майами - ФИУ Пантерс 0:0 Интер Майами - Васко 0:3 Нью-Йорк Сити - Интер Майами 3:0 Интер Майами - Клёб де Фут Монреаль 1:3 Интер Майами - Орландо Сити 4:1
Нью-Инглэнд Революшн
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Нью-Инглэнд Революшн - Питтсбург Риверхаундз 0:1 Торонто - Нью-Инглэнд Революшн 0:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Хартфорд Атлетик 2:1
Нью-Инглэнд Революшн - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Коламбус Кру - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Нью-Йорк Сити 1:1 Ди Си Юнайтед - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Нэшвилл 1:0 Лос-Анджелес - Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Нью-Инглэнд Революшн - Хьюстон Динамо 3:0 Шарлотт - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Орландо Сити - Нью-Инглэнд Революшн 1:2 Нью-Инглэнд Революшн - Цинциннати 0:4 Нэшвилл - Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн 2:0 Чикаго Файр - Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Нью-Инглэнд Революшн - Атланта Юнайтед 2:1 Нью-Инглэнд Революшн - Клёб де Фут Монреаль 0:1

Результаты матчей

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Точный счет

2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
1:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
5 раз 83%
0
1 раз 17%
1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 60%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%

Точный счет

1:0
3 раза 27%
2:0
3 раза 27%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
1:1
3 раза 25%
2:1
2 раза 17%
4:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
5 раз 45%
1
6 раз 50%
2
3 раза 25%
0
1 раз 8%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
Нью-Инглэнд Революшн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
5
1
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
5
0.5
Больше Меньше
11
1
6
5
1.5
5
7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес
 2:0 10 6 3 1 19 - 8 21
2.
Сиэтл Саундерс
 0:0 12 6 3 3 18 - 9 21
3.
Сент-Луис Сити
 11 6 1 4 22 - 13 19
4.
Даллас
 1:0 11 5 3 3 13 - 11 18
5.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 11 5 3 3 15 - 14 18
6.
Хьюстон Динамо
 0:0 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Портленд Тимберс
 1:0 12 4 3 5 16 - 18 15
8.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 11 3 5 3 14 - 10 14
9.
Колорадо Рэпидс
 1:1 12 2 7 3 10 - 13 13
10.
Миннесота Юнайтед
 11 3 3 5 10 - 14 12
11.
Реал Солт-Лейк
 0:2 11 3 2 6 10 - 19 11
12.
Остин
 0:1 11 2 4 5 10 - 17 10
13.
Спортинг Канзас-Сити
 12 2 3 7 8 - 16 9
14.
Лос-Анджелес Гэлакси
 10 1 3 6 8 - 17 6

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 11 7 3 1 15 - 12 24
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 12 7 3 2 19 - 11 24
3.
Нэшвилл
 12 5 4 3 15 - 7 19
4.
Атланта Юнайтед
 12 5 3 4 21 - 21 18
5.
Интер Майами
 11 5 0 6 12 - 12 15
6.
Клёб де Фут Монреаль
 11 5 0 6 11 - 17 15
7.
Коламбус Кру
 11 4 3 4 21 - 14 15
8.
Филадельфия Юнион
 1:1 11 4 3 4 16 - 14 15
9.
Орландо Сити
 11 4 3 4 12 - 14 15
10.
Ди Си Юнайтед
 12 4 3 5 16 - 16 15
11.
Нью-Йорк Сити
 12 4 3 5 14 - 15 15
12.
Шарлотт
 12 4 3 5 16 - 22 15
13.
Чикаго Файр
 11 3 5 3 14 - 16 14
14.
Нью-Йорк Ред Буллз
 12 2 6 4 8 - 11 12
15.
Торонто
 12 2 6 4 13 - 17 12

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 6 5 1 0 10 - 3 16
2.
Хьюстон Динамо
 0:0 6 4 2 0 7 - 0 14
3.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 4 1 1 11 - 2 13
4.
Лос-Анджелес
 2:0 4 4 0 0 12 - 3 12
5.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 6 3 2 1 11 - 5 11
6.
Портленд Тимберс
 1:0 6 3 2 1 9 - 5 11
7.
Даллас
 1:0 5 3 1 1 8 - 5 10
8.
Сент-Луис Сити
 5 3 0 2 12 - 5 9
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Остин
 0:1 6 1 3 2 6 - 7 6
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 1 1 3 7 - 9 4
12.
Спортинг Канзас-Сити
 5 1 1 3 4 - 7 4
13.
Колорадо Рэпидс
 1:1 5 0 4 1 3 - 4 4
14.
Миннесота Юнайтед
 4 0 3 1 3 - 4 3

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Цинциннати
 6 6 0 0 9 - 3 18
2.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Нэшвилл
 7 4 2 1 11 - 3 14
4.
Нью-Йорк Сити
 5 4 1 0 10 - 5 13
5.
Атланта Юнайтед
 6 4 1 1 12 - 7 13
6.
Клёб де Фут Монреаль
 5 4 0 1 9 - 3 12
7.
Интер Майами
 6 4 0 2 10 - 6 12
8.
Коламбус Кру
 6 3 2 1 16 - 6 11
9.
Чикаго Файр
 7 2 5 0 10 - 8 11
10.
Филадельфия Юнион
 1:1 5 3 1 1 10 - 5 10
11.
Торонто
 6 2 3 1 8 - 7 9
12.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 2 3 1 5 - 4 9
13.
Ди Си Юнайтед
 6 2 2 2 9 - 8 8
14.
Шарлотт
 6 2 2 2 7 - 9 8
15.
Орландо Сити
 6 2 1 3 5 - 7 7

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сент-Луис Сити
 6 3 1 2 10 - 8 10
2.
Лос-Анджелес
 2:0 6 2 3 1 7 - 5 9
3.
Миннесота Юнайтед
 7 3 0 4 7 - 10 9
4.
Колорадо Рэпидс
 1:1 7 2 3 2 7 - 9 9
5.
Сиэтл Саундерс
 0:0 6 2 2 2 7 - 7 8
6.
Даллас
 1:0 6 2 2 2 5 - 6 8
7.
Спортинг Канзас-Сити
 7 1 2 4 4 - 9 5
8.
Остин
 0:1 5 1 1 3 4 - 10 4
9.
Реал Солт-Лейк
 0:2 5 1 1 3 3 - 9 4
10.
Портленд Тимберс
 1:0 6 1 1 4 7 - 13 4
11.
Ванкувер Уайткэпс
 0:1 5 0 3 2 3 - 5 3
12.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 5 0 2 3 5 - 11 2
13.
Лос-Анджелес Гэлакси
 5 0 2 3 1 - 8 2
14.
Хьюстон Динамо
 0:0 4 0 1 3 3 - 8 1

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Инглэнд Революшн
 6 3 1 2 7 - 8 10
2.
Орландо Сити
 5 2 2 1 7 - 7 8
3.
Ди Си Юнайтед
 6 2 1 3 7 - 8 7
4.
Шарлотт
 6 2 1 3 9 - 13 7
5.
Цинциннати
 5 1 3 1 6 - 9 6
6.
Нэшвилл
 5 1 2 2 4 - 4 5
7.
Филадельфия Юнион
 1:1 6 1 2 3 6 - 9 5
8.
Атланта Юнайтед
 6 1 2 3 9 - 14 5
9.
Коламбус Кру
 5 1 1 3 5 - 8 4
10.
Чикаго Файр
 4 1 0 3 4 - 8 3
11.
Интер Майами
 5 1 0 4 2 - 6 3
12.
Клёб де Фут Монреаль
 6 1 0 5 2 - 14 3
13.
Нью-Йорк Ред Буллз
 6 0 3 3 3 - 7 3
14.
Торонто
 6 0 3 3 5 - 10 3
15.
Нью-Йорк Сити
 7 0 2 5 4 - 10 2
  • — Выход в 1/8 финала
  • — Выход в 1/16 финала

Топ бомбардиров
Лос-Анджелес Буанга Денис 9 (1)
Сан-Хосе Эрткуэйкс Эспиноса Кристиан 8 (3)
Сиэтл Саундерс Моррис Джордан 8
Нэшвилл Мукхтар Хани 6 (4)
Даллас Феррейра Хесус 6
Весь список

Топ нарушителей
Чикаго Файр Герберс Фабиан 1 4
Атланта Юнайтед Ибарра Франко 1 4
Сент-Луис Сити Паркер Тим 5
Нью-Йорк Ред Буллз Рейес Андрес 5
Сиэтл Саундерс Joao Paulo I 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Свисток
    98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    87'
    Noel Buck получил желтую карточку от судьи
  • 86'
    Стефанелли Николас уходит с поля. Ульоа Виктор выходит вместо него
  • Желтая карточка
    85'
    Кампана Леонардо получил желтую карточку от судьи
  • 84'
    Полстер Мэтт уходит с поля. Алтидор Жози выходит вместо него
  • 81'
    David Ruiz получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    81'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Желтая карточка
      45'
      Мартинес Хосеф получил желтую карточку от судьи
    • 44'
      David Ruiz сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      44'
      Г О О О О Л - Мартинес Хосеф бьет в цель!
    • Желтая карточка
      37'
      David Ruiz получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      Полстер Мэтт сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      26'
      Г О О О О Л - Хиль Карлес бьет в цель!
    • Описание гола
      17'
      Г О О О О Л - Noel Buck бьет в цель!
    • 6'
      Кампана Леонардо сделал результативную передачу.
    • Описание гола
      6'
      Г О О О О Л - David Ruiz бьет в цель!
    • Первый тайм начался
      Судья начинает матч
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    Где смотреть матч Интер Майами 2:1 Нью-Инглэнд Революшн онлайн

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